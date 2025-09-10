Το Ισραήλ επιτέθηκε σήμερα Τετάρτη στην πρωτεύουσα της Υεμένης, Σαναά, και στην επαρχία αλ-Τζαούφ στα βόρεια, με το υπουργείο Υγείας των Χούθι να ανακοινώνει ότι σκοτώθηκαν 35 άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 131.

Οι ισραηλινές επιθέσεις στην Υεμένη στοχεύσαν επίσης το υπουργείο Άμυνας των Χούθι, σύμφωνα με μάρτυρες

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι χτύπησε στρατόπεδα, το αρχηγείο του τμήματος «προπαγάνδας» του στρατού των Χούθι και μια αποθήκη καυσίμων.

Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι διέψευσε σε μεταγενέστερη δήλωση ότι το Ισραήλ είχε στοχεύσει εκτοξευτές πυραύλων.

«Οι επιθέσεις του στόχευαν αποκλειστικά πολιτικούς στόχους», είπε.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι μπήκαν στο στόχαστρο τα γραφεία δύο εφημερίδων και ότι δημοσιογράφοι και περαστικοί έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί σε αυτές τις επιθέσεις, αν και δεν έδωσε αριθμό θυμάτων.

Δείτε βίντεο από τις επιθέσεις στην Υεμένη:

Κάτοικοι της Σαναά δήλωσαν στο Reuters ότι η επίθεση είχε ως στόχο ένα καταφύγιο ανάμεσα σε δύο βουνά που χρησιμοποιείται ως αρχηγείο διοίκησης και ελέγχου. Η έκταση των ζημιών δεν ήταν ήταν δυνατό να εκτιμηθεί άμεσα.

«Οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν ως απάντηση στις επιθέσεις που εξαπέλυσε το τρομοκρατικό καθεστώς των Χούθι εναντίον του Κράτους του Ισραήλ, κατά τη διάρκεια των οποίων εκτοξεύθηκαν μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πύραυλοι εδάφους – εδάφους προς το ισραηλινό έδαφος», ανέφερε ο ισραηλινός στρατός.

Δείτε σχετική ανάρτηση των IDF: