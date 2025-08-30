Νεκρός σε επιδρομή του Ισραήλ ο πρωθυπουργός της Υεμένης – Επιβεβαιώνουν οι Χούθι

Οι Χούθι επιβεβαίωσαν ότι ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σκότωσε τον πρωθυπουργό της Υεμένης στην πρωτεύουσα Σαναά.

Ο Αχμέντ αλ-Ραχάουι σκοτώθηκε σε επιδρομή που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη στη Σαναά, μαζί με αρκετούς υπουργούς, σύμφωνα με δήλωση των ανταρτών σήμερα, Σάββατο.

Ο Αλ-Ραχάουι, ο οποίος διετέλεσε πρωθυπουργός της κυβέρνησης υπό την ηγεσία των Χούθι από τον Αύγουστο του 2024, ήταν στόχος μαζί με άλλα κυβερνητικά μέλη κατά τη διάρκεια ενός τακτικού σεμιναρίου που διοργάνωσε η κυβέρνηση της Υεμένης, για να αξιολογήσει τις δραστηριότητες και τις επιδόσεις της κατά το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με την ανακοίνωση των ανταρτών.

«Προεδρία της Υεμένης: Ανακοινώνουμε τον μαρτυρικό θάνατο του μουτζαχεντίν Αχμέντ Γκαλέμπ αλ-Ραχάουι, πρωθυπουργού της Κυβέρνησης της Αλλαγής και της Οικοδόμησης, μαζί με αρκετούς από τους συναδέλφους του υπουργούς, την Πέμπτη», αναφέρεται στην ανάρτηση της προεδρίας της χώρας, με την ένδειξη «επείγον».

🔴عاجل🔴

رئاسة الجمهورية اليمنية: نعلن استشهاد المجاهد أحمد غالب الرهوي رئيس الوزراء في حكومة التغيير والبناء مع عدد من رفاقه الوزراء يوم الخميس الماضي pic.twitter.com/sSpIqTukkn — قناة المسيرة (@TvAlmasirah) August 30, 2025

Ο ισραηλινός στρατός επιτέθηκε στη Σαναά την Πέμπτη, καθώς οι εντάσεις στην περιοχή συνεχίζουν να κλιμακώνονται εν μέσω του πολέμου του Ισραήλ στην Γάζα.

Οι IDF ανέφεραν σε δήλωσή τους ότι οι δυνάμεις τους επιτέθηκαν την Πέμπτη σε «στρατιωτικό στόχο του τρομοκρατικού καθεστώτος των Χούθι στην περιοχή της Σαναά στην Υεμένη».

Στο στόχαστρο των IDF

Το Ισραήλ έχει επιτεθεί επανειλημμένα σε θέσεις των Χούθι τους τελευταίους μήνες, καθώς η ομάδα έχει εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον ισραηλινών και δυτικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστινίους στη Γάζα.

Η ομάδα έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι οι ισραηλινές επιθέσεις στη Υεμένη δεν θα αποτρέψουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των Χούθι προς υποστήριξη των Παλαιστινίων.

Η επίθεση της Πέμπτης πραγματοποιήθηκε τέσσερις ημέρες μετά τις ισραηλινές επιθέσεις στη Σαναά, οι οποίες, σύμφωνα με αξιωματούχους του υπουργείου Υγείας, προκάλεσαν το θάνατο 10 ατόμων και τον τραυματισμό περισσότερων από 90.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι την περασμένη την Κυριακή έπληξε στρατιωτικές εγκαταστάσεις των Χούθι, μεταξύ των οποίων και το προεδρικό μέγαρο.

Υπενθυμίζεται ότι υπήρξαν από χθες, Παρασκευή, αναφορές ότι σκοτώθηκε ο πρωθυπουργός της Υεμένης σε ισραηλινή επίθεση, αλλά οι Χούθι δεν το επιβεβαίωναν.