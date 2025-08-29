ΜΜΕ στην Υεμένη που εναντιώνονται τους Χούθι αναφέρουν ότι ο πρωθυπουργός Άχμεντ αλ-Ραχάουι σκοτώθηκε την Πέμπτη το βράδυ σε επίθεση του Ισραήλ στη Σαναά.

Παρά τις επιθέσεις του Ισραήλ, οι Χούθι συνεχίζουν να πλήττουν ισραηλινούς στόχους για συμπαράσταση στους Παλαιστίνιους στη Γάζα

Το τηλεοπτικό κανάλι Al Joumhouriya της Υεμένης, που εκπέμπει από το Άντεν, μετέδωσε ότι ο αλ-Ραχάουι σκοτώθηκε σε ένα διαμέρισμα στη συνοικία Μπαΐτ Μπάους της πρωτεύουσας της Υεμένης.

Οι Χούθι μέχρι στιγμής δεν έχουν επιβεβαιώσει τον θάνατό του επίσημα.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Earlier today, Israeli airstrikes on Sana’a, Yemen, allegedly killed Ahmed Ghaleb al-Rahawi, the Prime Minister of the Houthi government. The strikes also reportedly eliminated the Houthi Defense Minister, the Chief of Staff, and much of the group’s senior military and political… https://t.co/oc9IgTM7F6 pic.twitter.com/1kor0yJAcp — OSINTWarfare (@OSINTWarfare) August 29, 2025

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε από αέρος την περιοχή της Σαναά, υποστηρίζοντας ότι χτύπησε έναν «στρατιωτικό στόχο».

Η σχετική ανάρτηση των IDF:

חיל האוויר תקף לפני זמן קצר, באופן ממוקד, יעד צבאי של שלטון הטרור החות׳י במרחב צנעא שבתימן. שלטון הטרור החות׳י פועל מתחילת מלחמת חרבות ברזל בתוקפנות, בהכוונה ובמימון איראני על מנת לפגוע בישראל ובבנות בריתה, לערער את הסדר האזורי ולשבש את חופש השיט העולמי. צה״ל פועל בעוצמה נגד… — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) August 28, 2025

Οι Χούθι συνεχίζουν να εκτοξεύουν πυραύλους και να στοχοποιούν πλοία που σχετίζονται με το Ισραήλ ως ένδειξη αλληλεγγύης στους Παλαιστίνιους στη Γάζα.