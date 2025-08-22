Ένας πύραυλος των Χούθι ενεργοποίησε τις σειρήνες σε όλο το κεντρικό Ισραήλ, μετά από την εκτόξευσή του από την Υεμένη.

Αργότερα, οι IDF δήλωσαν ότι πιθανότατα αναχαιτίστηκε, με αποτέλεσμα να διαλυθεί προτού αγγίξει τη γη.

Στη συνέχεια, οι Αρχές ανακοίνωσαν πως έλαβαν πληροφορίες ότι θραύσματα του πυραύλου έπεσαν και προκάλεσαν υλικές ζημιές σε ένα σπίτι στην περιοχή του Ginaton.

Δείτε βίντεο:

Houthis fire missiles at Tel Aviv and across central Israel as Shabbat begins. The missile was intercepted. pic.twitter.com/dX5mWCedwI — Emily Schrader – אמילי שריידר امیلی شریدر (@emilykschrader) August 22, 2025

Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν γύρω από την πόλη Ραμάτ Γκαν, αλλά και την ευρύτερη περιοχή του Τελ Αβίβ, με τις IDF να δηλώνουν ότι κατέβαλαν αρκετές προσπάθειες αναχαίτισης το πυραύλου.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει αναφερθεί σοβαρός τραυματισμός.

Νωρίτερα, οι IDF χρειάστηκε να κάνουν αρκετές προσπάθειες αναχαίτισης ενός drone που απογειώθηκε από την Υεμένη, το οποίο ενεργοποίησε τις σειρήνες σε ισραηλινές πόλεις κατά μήκος των αιγυπτιακών συνόρων.