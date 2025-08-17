Ισραήλ: Σειρήνες ηχούν σε διάφορες περιοχές μετά την εκτόξευση βλημάτων των Χούθι από την Υεμένη
Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) αναφέρουν ότι προσπαθούν να αναχαιτίσουν την επίθεση
Σειρήνες ηχούν στο κεντρικό Ισραήλ και την περιοχή της Ιερουσαλήμ μετά την εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου από την Υεμένη.
Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) αναφέρουν ότι προσπαθούν να καταρρίψουν το βλήμα.
🚨Sirens sounding across several areas in Israel following Houthi projectile fire from Yemen🚨 pic.twitter.com/MgVVwGk86p
— Israel Defense Forces (@IDF) August 17, 2025
Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν εικόνες από το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν με τον κόσμο να τρέχει να απομακρυνθεί προς τα καταφύγια.
🚨عاجـــــــــــــــل
دوي صافرات الإنذار وهروب المستوطنين من مطار «بن غوريون» جراء إطلاق صاروخ يمني. pic.twitter.com/ixLUdiIJ7I
— AHMAD SLMAN (@ahmadslmanx) August 17, 2025
