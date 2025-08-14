Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν νωρίς σήμερα Πέμπτη πως αναχαίτισαν πύραυλο ο οποίος εκτοξεύτηκε από την Υεμένη, όπου το κίνημα ανταρτών των Χούθι βάζει συχνά στο στόχαστρο το Ισραήλ σε υποστήριξη, όπως τονίζει, στους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από το Χ).

Δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής ανάληψη ευθύνης για την εκτόξευση του πυραύλου κατά του Ισραήλ

«Πριν λίγο, πύραυλος που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη αναχαιτίστηκε από τις αεροπορικές δυνάμεις του Ισραήλ», ανέφερε το επιτελείο σε ανακοίνωσή του. Δεν έχει υπάρξει ανάληψη της ευθύνης σε αυτό το στάδιο.

Πάντως το κίνημα των ανταρτών Χούθι στην Υεμένη, που υποστηρίζεται από το Ιράν, προχωρά συχνά σε επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον του Ισραήλ, τονίζοντας πως δρα σε ένδειξη αλληλεγγύης στους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας.

Επανειλημμένα αντίποινα

Στον παλαιστινιακό θύλακο μαίνεται ο καταστροφικός πόλεμος που είχε έναυσμα την έφοδο του στρατιωτικού βραχίονα του ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023.

Ο στρατός του Ισραήλ έχει εξαπολύσει επανειλημμένα σε αντίποινα βομβαρδισμούς στην Υεμένη, σε περιοχές ελεγχόμενες από τους Χούθι, στοχοποιώντας καίριας σημασίας λιμένες στο δυτικό τμήμα της χώρας, το αεροδρόμιο στην πρωτεύουσα Σανάα και ηλεκτροπαραγωγικές εγκαταστάσεις.

Πηγή: ΑΠΕ