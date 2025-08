Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ ανακοίνωσαν τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες σήμερα Τρίτη πως αναχαίτισαν πύραυλο ο οποίος εκτοξεύτηκε από την Υεμένη, αφού ενεργοποίησαν τις σειρήνες της αεράμυνας σε διάφορους τομείς της χώρας (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από το Χ).

«Πύραυλος που είχε εκτοξευτεί από την Υεμένη αναχαιτίστηκε» από την πολεμική αεροπορία, ανέφεραν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης. «Ηχησαν σειρήνες όπως προβλέπει το πρωτόκολλο», πρόσθεσαν.

A ballistic missile launched from Yemen by the Iranian-backed Houthis was successfully intercepted earlier by the Israeli Air Force. pic.twitter.com/jbR4Yrd8zM

— OSINTdefender (@sentdefender) August 4, 2025