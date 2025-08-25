newspaper
24.08.2025 | 23:49
Ένοπλοι άνοιξαν πυρ σε πάρκο της Νέας Υόρκης – Ένας νεκρός και 4 τραυματίες
Υεμένη: Τουλάχιστον 6 νεκροί και 86 τραυματίες από τις επιθέσεις του Ισραήλ κατά των Χούθι
Κόσμος 25 Αυγούστου 2025 | 04:30

Υεμένη: Τουλάχιστον 6 νεκροί και 86 τραυματίες από τις επιθέσεις του Ισραήλ κατά των Χούθι

Τον θάνατο σκόρπισε και πάλι το Ισραήλ στην Υεμένη, όπου από τις χθεσινές επιθέσεις του τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 86 τραυματίστηκαν.

Spotlight

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 86 τραυματίστηκαν χθες Κυριακή στους ισραηλινούς βομβαρδισμούς εναντίον υεμενίτικων εγκαταστάσεων υπό τον έλεγχο του κινήματος των Χούθι, μια εβδομάδα έπειτα από παρόμοια πλήγματα στην πρωτεύουσα Σανάα, σύμφωνα με αξιωματούχους της παράταξης που πρόσκειται στο Ιράν (φωτογραφία του Reuters/Stringer, επάνω, από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς).

Τονίζοντας πως δρουν σε αλληλεγγύη στους Παλαιστίνιους στη Γάζα, όπου μαίνεται ο πόλεμος ανάμεσα στον στρατό του Ισραήλ και τη Χαμάς, οι Χούθι προχωρούν συχνά σε επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον της ισραηλινής επικράτειας. Οι περισσότερες από τις επιθέσεις αυτές αναχαιτίζονται.

«Δεν θα εγκαταλείψουμε τον αγώνα εναντίον του αμερικανοσιωνιστικού σχεδίου και θα συνεχίσουμε την κλιμάκωση»

Μετά τα χθεσινά πλήγματα, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διεμήνυσε για ακόμη μια φορά ότι «το τρομοκρατικό καθεστώς των Χούθι θα πληρώσει πολύ ακριβά για τις επιθέσεις του εναντίον του κράτους του Ισραήλ» και το κίνημα απείλησε πως θα «ανταποδώσει» την επίθεση.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Μασίρα, στα χέρια των Χούθι, έγιναν ισραηλινά πλήγματα εναντίον εγκατάστασης αποθήκευσης καυσίμων, δυο ηλεκτροπαραγωγικών σταθμών – ο ένας είχε ήδη γίνει στόχος μια εβδομάδα νωρίτερα –, καθώς και εγκατάστασης των δυνάμεων ασφαλείας κοντά σε μέγαρο της προεδρίας.

«Σε όποιον μας επιτίθεται — αντεπιτιθέμεθα. Σε όποιον σχεδιάζει να μας επιτεθεί — επιτιθέμεθα. Ολη η περιοχή κατανοεί την ισχύ και την αποφασιστικότητα του κράτους του Ισραήλ», ανέφερε ο κ. Νετανιάχου, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του.

«Δεν θα εγκαταλείψουμε τον αγώνα εναντίον του αμερικανοσιωνιστικού σχεδίου και θα συνεχίσουμε την κλιμάκωση ωσότου να τερματιστεί η επίθεση και να αρθεί ο αποκλεισμός (του Ισραήλ) στη Λωρίδα της Γάζας», αντέταξε το πολιτικό γραφείο των Χούθι σε ανακοίνωσή του.

Με πυρομαχικά διασποράς

Το βράδυ της Παρασκευής, οι Χούθι εκτόξευσαν πύραυλο προς την κατεύθυνση του Ισραήλ, που απέχει κάπου 1.800 χιλιόμετρα από τους τομείς της Υεμένης που ελέγχουν. Οι ισραηλινές αρχές ανέφεραν πως «πιθανότατα αποσυντέθηκε εν πτήσει».

Σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, που επικαλέστηκαν έγγραφο του στρατού, ο πύραυλος αυτός για πρώτη φορά έφερε κεφαλή με πυρομαχικά διασποράς.

Πέρα από τις επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ, οι Χούθι ξανάρχισαν τον Ιούλιο, έπειτα από παύση μερικών μηνών, να βάζουν στο στόχαστρο πλοία στα ανοικτά της Υεμένης που κατ’ αυτούς συνδέονται με το εβραϊκό κράτος.

Τον Μάιο, είχαν κλείσει συμφωνία με τις ΗΠΑ έπειτα από μήνες αμερικανικών βομβαρδισμών στην Υεμένη, αλλά κατόπιν ξεκαθάρισαν πως αυτή δεν αφορούσε το Ισραήλ.

Οι Χούθι, που ελέγχουν σχεδόν όλη τη βόρεια Υεμένη, σε πόλεμο από το 2014 με τις δυνάμεις της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης, είναι μέρος του λεγόμενου «άξονα της αντίστασης» στο Ισραήλ και στις ΗΠΑ, οργανωτικά χαλαρής συμμαχίας που πρόσκειται στο Ιράν και συμπεριλαμβάνει επίσης οργανώσεις όπως η Χεζμπολάχ του Λιβάνου και η παλαιστινιακή Χαμάς.

«Δεν θα εγκαταλείψουμε»

Το Ισραήλ «πρέπει να ξέρει πως δεν θα εγκαταλείψουμε τους αδελφούς μας στη Γάζα, όποιες θυσίες κι αν χρειαστούν», ανέφερε χθες μέσω X ο Αμπντελ Καντέρ αλ Μουρτάντα, στέλεχος του κινήματος.

Το Ισραήλ έχει προχωρήσει επανειλημμένα σε βομβαρδισμούς αντιποίνων, κυρίως από αέρος, σε περιοχές ελεγχόμενες από τους Χούθι, πλήττοντας επανειλημμένα λιμάνια στο δυτικό τμήμα της χώρας και το αεροδρόμιο στη Σανάα.

Πηγή: ΑΠΕ

World
Fed: Το Jackson Hole αποκαλύπτει τον δύσκολο δρόμο για τους κεντρικούς τραπεζίτες

Fed: Το Jackson Hole αποκαλύπτει τον δύσκολο δρόμο για τους κεντρικούς τραπεζίτες

inWellness
Ιδού η απορία: Περπάτημα ή ποδήλατο;
Δίλημμα 24.08.25

Ιδού η απορία: Περπάτημα ή ποδήλατο;

Και το περπάτημα και το ποδήλατο μας κρατούν σε φόρμα και κάνουν καλό στην υγεία μας. Ποιο από τα δύο, όμως, μας ταιριάζει καλύτερα;

Σύνταξη
inTown
Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα
inTickets 24.08.25

Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα

Ένας συγγραφέας, μια εμμονική θαυμάστρια και ένα κλειστοφοβικό θρίλερ. Το Misery, του Στίβεν Κινγκ, έρχεται στο θέατρο Άνεσις από τις 27 Οκτωβρίου.

Σύνταξη
