Υεμένη: Δέκα νεκροί μετά από Ισραηλινούς βομβαρδισμούς
Κόσμος 26 Αυγούστου 2025 | 06:50

Υεμένη: Δέκα νεκροί μετά από Ισραηλινούς βομβαρδισμούς

Οι Χούθι ανέφεραν πως οι βομβαρδισμοί στην Υεμένη έβαλαν στο στόχαστρο εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων και ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό στην πρωτεύουσα

Σύνταξη
Ύπνος και εφιάλτες: Προειδοποίηση ή συνέπεια συσσωρευμένου άγχους;

Ύπνος και εφιάλτες: Προειδοποίηση ή συνέπεια συσσωρευμένου άγχους;

Spotlight

Οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί εναντίον εγκαταστάσεων ελεγχόμενων από τους αντάρτες Χούθι στην υεμενίτικη πρωτεύουσα Σανάα την Κυριακή είχαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δέκα άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι σχεδόν εκατό, κατά νεότερο απολογισμό, αναθεωρημένο προς το χειρότερο, που ανακοίνωσε χθες Δευτέρα το ένοπλο κίνημα.

Οι Χούθι ανέφεραν πως οι βομβαρδισμοί αυτοί έβαλαν στο στόχαστρο εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων και ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό στην πρωτεύουσα.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας των Χούθι, ο Ανίς Αλασμπάχι, ανακοίνωσε μέσω X νέο απολογισμό που έκανε λόγο για «10 νεκρούς και 96 τραυματίες στη σιωνιστική επίθεση». Ο προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για 6 νεκρούς και 86 τραυματίες.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως έπληξε στρατιωτικές εγκαταστάσεις των Χούθι, συμπεριλαμβανομένων μεγάρου της προεδρίας και εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων, σε αντίποινα για επιθέσεις του «τρομοκρατικού καθεστώτος των Χούθι» εναντίον της επικράτειας του Ισραήλ.

Τονίζοντας πως δρουν σε αλληλεγγύη στους Παλαιστίνιους στη Γάζα, όπου συνεχίζει να μαίνεται ο πόλεμος ανάμεσα στον στρατό του Ισραήλ και τη Χαμάς, οι Χούθι προχωρούν συχνά σε επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον της ισραηλινής επικράτειας. Οι περισσότερες από τις επιθέσεις αυτές αναχαιτίζονται.

Οι Χούθι, που ελέγχουν σχεδόν όλη τη βόρεια Υεμένη, σε πόλεμο από το 2014 με τις δυνάμεις της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης, είναι μέρος του λεγόμενου «άξονα της αντίστασης» στο Ισραήλ και στις ΗΠΑ, οργανωτικά χαλαρής συμμαχίας που πρόσκειται στο Ιράν και συμπεριλαμβάνει επίσης οργανώσεις όπως η Χεζμπολά του Λιβάνου και η παλαιστινιακή Χαμάς.

Τρόφιμα – ποτά
Υφαντής: Πώς η Νίκας τής δίνει την ηγεμονία στα αλλαντικά

Υφαντής: Πώς η Νίκας τής δίνει την ηγεμονία στα αλλαντικά

Τράπεζες
Τράπεζες: Ιδανικό το νέο βασικό σενάριο για τα ευρωπαϊκά επιτόκια

Τράπεζες: Ιδανικό το νέο βασικό σενάριο για τα ευρωπαϊκά επιτόκια

Αυστραλία: Κατηγορεί το Ιράν για υποκίνηση «αντισημιτικών επιθέσεων» – Απελαύνει τον πρέσβη του
Διπλωματική σύγκρουση 26.08.25

Ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζε δήλωσε ότι η Αυστραλία θα χαρακτηρίσει τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν «τρομοκρατική οργάνωση»

Νεκτάριος Δαργάκης
«Όποιος πει όχι σε Συμφωνία για την Κλιματική Αλλαγή, θα το μετανιώσει»
Πρόβλημα διαρκείας 26.08.25

Η υπουργός Μετάβασης και Οικολογίας της Ισπανίας, Σάρα Άαγκεσεν, καλεί σε εθνική ενότητα απέναντι στην κλιματική κρίση – Μήνυμα και για την Ελλάδα, που αντιμετωπίζει αντίστοιχες προκλήσεις.

Γιώργος Μαζιάς
Ο ειρηνιστής Τραμπ ετοιμάζεται να μετονομάσει το υπουργείο Άμυνας σε υπουργείο Πολέμου
Ανακοινώσεις σύντομα 26.08.25

Έτσι ονομαζόταν, λέει, στα χρόνια των μεγάλων στρατιωτικών επιτυχιών των ΗΠΑ, στον Α’ και Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. «Σε όλους αρέσει αυτό. Είχαμε μια απίστευτη ιστορία νικών όταν ήταν υπουργείο Πολέμου».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αποδυναμώνοντας τη ρωσική πολεμική μηχανή: Γιατί η Ουκρανία στοχεύει τον ενεργειακό τομέα της Μόσχας
Κόσμος 26.08.25

Η Ουγγαρία διαμαρτύρεται ότι η Ουκρανία στοχεύει τον ενεργειακό τομέα της Ρωσίας. Πώς έχει εντείνει το Κίεβο τις επιθέσεις του κατά της κύριας πηγής χρηματοδότησης του πολεμικού μηχανισμού της Μόσχας;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Γάζα: «Αποτροπιασμό» εκφράζει ο Καναδάς για το μακελειό του Ισραήλ στο νοσοκομείο Νάσερ
Γάζα 26.08.25

«Ο Καναδάς εκφράζει αποτροπιασμό» για τη νέα σφαγή που προκάλεσε το Ισραήλ στο νοσοκομείο Νάσερ στη Γάζα, σκοτώνοντας μέλη του νοσηλευτικού προσωπικού και δημοσιογράφους.

Βολιβία: Ο δεξιός υποψήφιος πρόεδρος Κιρόγα υπόσχεται να ακυρώσει τις συμφωνίες για το λίθιο με Ρωσία και Κίνα
Δεν θα «εγκριθούν» 26.08.25

«Δεν θα εγκριθούν», δηλώνει ο δεξιός υποψήφιος για την προεδρία της Βολιβίας, Χόρχε Κιρόγα, οι συμφωνίες που υπέγραψε η προηγούμενη κυβέρνηση για το λίθιο με Ρωσία και Κίνα.

Ο Τραμπ απέλυσε τη διοικητή της Ομοσπονδιακής Τράπεζας Λίζα Κουκ
«Δόλια συμπεριφορά» 26.08.25

Σε επιστολή του προς τη Λίζα Κουκ, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρει ότι είχε «επαρκή λόγο να την απομακρύνει από τη θέση της» καθώς επέδειξε «δόλια και εγκληματική συμπεριφορά σε ένα οικονομικό ζήτημα».

ΗΠΑ: Δικαστήριο μπλοκάρει προσωρινά την απέλαση στην Ουγκάντα του μετανάστη από το Ελ Σαλβαδόρ
Αμπρέγο Γκαρσία 26.08.25

Ο συνήγορος του Κίλμαρ Αμπρέγο Γκαρσία υπέβαλε αμέσως έφεση, αμφισβητώντας την απόφαση να απελαθεί στην Ουγκάντα, ενέργεια που εμπόδισε προσωρινά ομοσπονδιακό δικαστήριο.

Γάζα: Για μια «πολύ σοβαρή» διπλωματική προσπάθεια κάνει λόγο ο Τραμπ
Ντόναλντ Τραμπ 26.08.25

Για μια «πολύ σοβαρή» διπλωματική προσπάθεια για τη Γάζα, κάνει λόγο ο Ντόναλντ Τραμπ, τη στιγμή που ο Μπενιαμίν Νετανιάχου αρνείται, για πολλοστή φορά, τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Λίβανος: Ερευνα για εγκλήματα πολέμου του Ισραήλ ζητά η Διεθνής Αμνηστία
Διεθνής Αμνηστία 26.08.25

«Η εκτεταμένη και εσκεμμένη καταστροφή πολιτικών ιδιοκτησιών και γεωργικών γαιών από τον στρατό του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο έρευνας για εγκλήματα πολέμου».

Η SOS Méditerranée καταγγέλλει επίθεση με πυρά από τη λιβυκή ακτοφυλακή και σιγή ασυρμάτου από πλοίο του ΝΑΤΟ
Ocean Viking 26.08.25

Η SOS Méditerranée καταγγέλλει την «εσκεμμένη και στοχευμένη επίθεση εναντίον του πληρώματός μας» από τη λιβυκή ακτοφυλακή και τη σιγή... ασυρμάτου από ιταλικό πολεμικό πλοίο της δύναμης του ΝΑΤΟ.

Βενεζουέλα προς ΗΠΑ: Γιατί δεν στέλνετε τον στρατό σας στην Κολομβία από όπου εξάγεται το 87% των ναρκωτικών;
Βενεζουέλα 26.08.25

Ενίσχυση των δυνάμεων ασφαλείας στα σύνορα με την Κολομβία, «από όπου εξάγεται το 87% των ναρκωτικών», ανακοίνωσε το Καράκας, ρωτώντας γιατί οι ΗΠΑ δεν στέλνουν εκεί τον στρατό τους;

ΗΠΑ και Βενεζουέλα σε κατάσταση «ψυχρού πολέμου» με φόντο την εκστρατεία κατά των καρτέλ ναρκωτικών
Στρατιωτική πίεση 25.08.25

Κλιμακώνεται η σύγκρουση ανάμεσα στις ΗΠΑ και τη Βενεζουέλα, καθώς ισχυρές αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί στην Καραϊβική, με επιχείρημα την εκστρατεία κατά των καρτέλ ναρκωτικών.

Αρχοντία Κάτσουρα
Ιστορικές προκλήσεις για Μάλτα και Σαν Μαρίνο
Ποδόσφαιρο 26.08.25

Αγωνία για τις ρεβάνς των play-offs σε Champions League, Europa League και Conference League αφού έχει ανοίξει ο δρόμος για πρωτοφανείς επιτυχίες συλλόγων από «μικρές» ποδοσφαιρικά χώρες.

Γιώργος Μαζιάς
ΚΚΕ για 13ωρο: Να αποσυρθεί το έκτρωμα που πάει τους εργαζόμενους στον Μεσαίωνα
Πολιτική Γραμματεία 26.08.25

Το ΚΚΕ τονίζει ότι είναι αναγκαίο «να δυναμώσει η πάλη για μείωση του εργάσιμου χρόνου, για σταθερή δουλειά με δικαιώματα, για 7ώρο – 5νθήμερο – 35ωρο με μεγάλες αυξήσεις στους μισθούς και ΣΣΕ».

Σκύδρα: Τον είχα δει να βγαίνει από το χωράφι μου και τον πυροβόλησα
Ελλάδα 26.08.25

Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Έδεσσα. Σοκαριστικές λεπτομέρειες για το έγκλημα στη Σκύδρα

Γυναικοκτονία στον Βόλο: Τι θα ισχυριστεί στην απολογία του ο δράστης – Σε σοκ τα παιδιά
Άγριο έγκλημα 26.08.25

Ο δράστης της γυναικοκτονίας στον Βόλο, επιρρίπτει ευθύνες στο θύμα με τον δικηγόρο του να ισχυρίζεται ότι «προκλήθηκε βάναυσα» από την 36χρονη

Αυστραλία: Κατηγορεί το Ιράν για υποκίνηση «αντισημιτικών επιθέσεων» – Απελαύνει τον πρέσβη του
Διπλωματική σύγκρουση 26.08.25

Ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζε δήλωσε ότι η Αυστραλία θα χαρακτηρίσει τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν «τρομοκρατική οργάνωση»

Νεκτάριος Δαργάκης
Από το Ζάππειο στη ΔΕΘ: Το crash test του ΠΑΣΟΚ για κυβερνησιμότητα – Πυρά σε Μητσοτάκη και στο βάθος… Τσίπρας
Έρχεται πρόγραμμα 26.08.25

Τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ έχουν στραμμένο το βλέμμα σε δύο κομβικές ημερομηνίες - Στο στόχαστρο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη ΔΕΘ θα παρουσιαστεί το πρόγραμμα των πρώτων 100 ημερών του κόμματος

Πάνος Τσίκαλας
«Όποιος πει όχι σε Συμφωνία για την Κλιματική Αλλαγή, θα το μετανιώσει»
Πρόβλημα διαρκείας 26.08.25

Η υπουργός Μετάβασης και Οικολογίας της Ισπανίας, Σάρα Άαγκεσεν, καλεί σε εθνική ενότητα απέναντι στην κλιματική κρίση – Μήνυμα και για την Ελλάδα, που αντιμετωπίζει αντίστοιχες προκλήσεις.

Γιώργος Μαζιάς
Συνταξιοδότηση: Σταδιακή αύξηση ορίων ηλικίας στους σημερινούς 55άρηδες
Συνταξιοδότηση 26.08.25

Οι αλλαγές θα γίνουν με βάση τη μελέτη της Αναλογιστικής Αρχής, η οποία εκπονείται κάθε τρία χρόνια n Το 2030 τα νομοθετημένα όρια ηλικίας των 62 και 67 ετών θα αυξηθούν κατά ενάμισι έτος

Ηλίας Γεωργάκης
Ο ειρηνιστής Τραμπ ετοιμάζεται να μετονομάσει το υπουργείο Άμυνας σε υπουργείο Πολέμου
Ανακοινώσεις σύντομα 26.08.25

Έτσι ονομαζόταν, λέει, στα χρόνια των μεγάλων στρατιωτικών επιτυχιών των ΗΠΑ, στον Α’ και Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. «Σε όλους αρέσει αυτό. Είχαμε μια απίστευτη ιστορία νικών όταν ήταν υπουργείο Πολέμου».

Αρχοντία Κάτσουρα
Τεχνητή νοημοσύνη: Στο –πολύ κοντινό- μέλλον ίσως αντικαταστήσει τα τμήματα διεύθυνσης προσωπικού
Financial Times 26.08.25

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει ενταχθεί στη λειτουργία όλων των ειδών των επιχειρήσεων. Και καθώς μπορεί να εκτελέσει καθήκοντα του προσωπικού, ίσως οδηγήσει και σε αλλαγές στη φύση εργασίας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αποδυναμώνοντας τη ρωσική πολεμική μηχανή: Γιατί η Ουκρανία στοχεύει τον ενεργειακό τομέα της Μόσχας
Κόσμος 26.08.25

Η Ουγγαρία διαμαρτύρεται ότι η Ουκρανία στοχεύει τον ενεργειακό τομέα της Ρωσίας. Πώς έχει εντείνει το Κίεβο τις επιθέσεις του κατά της κύριας πηγής χρηματοδότησης του πολεμικού μηχανισμού της Μόσχας;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΠΙΣ: «Πλάτη» γυρίζουν οι γιατροί στο ΕΣΥ με τα μέτρα – 52 λιγότερες αποχωρήσεις «βλέπει» ο Άδωνις
Κόντρες ΕΣΥ 26.08.25

Ο ΠΙΣ αναλύει τους λόγους γιατί αποτυγχάνουν τα μέτρα ενίσχυσης του ΕΣΥ και ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης αντιδρά παρουσιάζοντας 320 προσλήψεις από τις 790 περσινές προκηρύξεις

Άννα Παπαδομαρκάκη
Είναι μεροληπτικοί και ψεύτες: Ο Τραμπ απειλεί τις άδειες μέσων ενημέρωσης λόγω της κάλυψης ειδήσεων
Culture Live 26.08.25

«Είναι στην πραγματικότητα ένα παρακλάδι του Δημοκρατικού Κόμματος», έγραψε μεταξύ άλλων ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του για τα δίκτυα NBC και ABC

Ευγενία Κοτρώτσιου
Γάζα: «Αποτροπιασμό» εκφράζει ο Καναδάς για το μακελειό του Ισραήλ στο νοσοκομείο Νάσερ
Γάζα 26.08.25

«Ο Καναδάς εκφράζει αποτροπιασμό» για τη νέα σφαγή που προκάλεσε το Ισραήλ στο νοσοκομείο Νάσερ στη Γάζα, σκοτώνοντας μέλη του νοσηλευτικού προσωπικού και δημοσιογράφους.

Βολιβία: Ο δεξιός υποψήφιος πρόεδρος Κιρόγα υπόσχεται να ακυρώσει τις συμφωνίες για το λίθιο με Ρωσία και Κίνα
Δεν θα «εγκριθούν» 26.08.25

«Δεν θα εγκριθούν», δηλώνει ο δεξιός υποψήφιος για την προεδρία της Βολιβίας, Χόρχε Κιρόγα, οι συμφωνίες που υπέγραψε η προηγούμενη κυβέρνηση για το λίθιο με Ρωσία και Κίνα.

Ο Τραμπ απέλυσε τη διοικητή της Ομοσπονδιακής Τράπεζας Λίζα Κουκ
«Δόλια συμπεριφορά» 26.08.25

Σε επιστολή του προς τη Λίζα Κουκ, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρει ότι είχε «επαρκή λόγο να την απομακρύνει από τη θέση της» καθώς επέδειξε «δόλια και εγκληματική συμπεριφορά σε ένα οικονομικό ζήτημα».

ΗΠΑ: Δικαστήριο μπλοκάρει προσωρινά την απέλαση στην Ουγκάντα του μετανάστη από το Ελ Σαλβαδόρ
Αμπρέγο Γκαρσία 26.08.25

Ο συνήγορος του Κίλμαρ Αμπρέγο Γκαρσία υπέβαλε αμέσως έφεση, αμφισβητώντας την απόφαση να απελαθεί στην Ουγκάντα, ενέργεια που εμπόδισε προσωρινά ομοσπονδιακό δικαστήριο.

Γάζα: Για μια «πολύ σοβαρή» διπλωματική προσπάθεια κάνει λόγο ο Τραμπ
Ντόναλντ Τραμπ 26.08.25

Για μια «πολύ σοβαρή» διπλωματική προσπάθεια για τη Γάζα, κάνει λόγο ο Ντόναλντ Τραμπ, τη στιγμή που ο Μπενιαμίν Νετανιάχου αρνείται, για πολλοστή φορά, τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

