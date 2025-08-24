Ισραηλινά πλήγματα σημειώθηκαν την Κυριακή στην πρωτεύουσα της Υεμένης, τη Σαναά, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο al Masirah, που συνδέεται με τους Χούθι.

Σύμφωνα με κατοίκους που μίλησαν στο Reuters, οι επιθέσεις στόχευσαν περιοχή κοντά στο προεδρικό συγκρότημα και βάσεις πυραύλων.

Τα ισραηλινά πλήγματα έγιναν μετά την επίθεση των Χούθι την Παρασκευή, όταν εκτόξευσαν ένα drone και έναν βαλλιστικό πύραυλο εναντίον του Ισραήλ.

<br />

Υεμενικές πηγές αναφέρουν ότι οι ισραηλινές επιθέσεις έγιναν στις εξής τοποθεσίες:

Σταθμός πετρελαϊκής εταιρείας στην οδό Αλ-Σιτίν

Σταθμός ηλεκτρισμού στην περιοχή Χαζίζ

Παλαιό προεδρικό μέγαρο, νότια της Σαναά

Η επίθεση της Παρασκευής

Έρευνα της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας για την επίθεση με βαλλιστικό πύραυλο από την Υεμένη το βράδυ της Παρασκευής κατέληξε ότι, για πρώτη φορά, οι Χούθι χρησιμοποίησαν βαλλιστικό πύραυλο με κεφαλή διασποράς.

Ένα από τα πυρομαχικά έπεσε στην αυλή κατοικίας στην κεντρική πόλη Γκινάτον, προκαλώντας μικρές υλικές ζημιές.

Ο στρατός ανακοίνωσε ότι η αποτυχία αναχαίτισης του πυραύλου βρίσκεται υπό διερεύνηση και δεν σχετίζεται με τον τύπο της κεφαλής.

«Τα συστήματα αεράμυνας, με έμφαση στο ανώτερο στρώμα, είναι ικανά να αντιμετωπίζουν και να αναχαιτίζουν τέτοιους πυραύλους, όπως έχουν κάνει και στο παρελθόν», δήλωσε ο IDF.