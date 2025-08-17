Υεμένη: Το ισραηλινό ναυτικό βομβάρδισε εργοστάσιο ενέργειας στη Σαναά
Στις φλόγες εργοστάσιο ενέργειας στην Υεμένη
Το ισραηλινό ναυτικό χτύπησε την Υεμένη και ειδικότερα την πρωτεύουσα Σαναά, που ελέγχεται από τους Χούθι, κατά τη διάρκεια της νύχτας αναφέρει η Haaretz, με τοπικά μέσα να μιλούν για επιθέσεις σε σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κοντά στην πόλη.
Σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό Al Masirah, που ελέγχεται από τους Χούθι, ένας σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας νότια της Σαναά, δέχτηκε «επίθεση» με αποτέλεσμα να τεθούν εκτός λειτουργίας ορισμένοι από τους γεννήτριές του.
Το Al Masirah πρόσθεσε, επικαλούμενος πηγή της πολιτικής άμυνας, ότι ομάδες εργάζονταν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που προκλήθηκε από το περιστατικό.
🔴 ISRAEL EN GUERRE: La marine de Tsahal ATTAQUE les centrales électriques Houtis à Sana’a au Yémen. pic.twitter.com/Q23QPsbw3x
— Jonathan Serero (@sererojonathan) August 17, 2025
Yémen : Israël frappe une centrale électrique contrôlée par les Houthishttps://t.co/fET1s5tNkd
— i24NEWS Français (@i24NEWS_FR) August 17, 2025
Συνεχίζονται οι επιθέσεις
Το Ισραήλ βομβαρδίζει στόχους στην Υεμένη δηλώνοντας ότι γίνονται σε απάντηση στις επιθέσεις των υποστηριζόμενων από το Ιράν ανταρτών Χούθι σε αυτό.
Οι αντάρτες Χούθι εξαπολύουν πυραύλους κατά του Ισραήλ, οι περισσότεροι από τους οποίους έχουν αναχαιτιστεί, δηλώνοντας ότι οι επιθέσεις τους γίνονται σε υποστήριξη των Παλαιστινίων στη Γάζα.
Οι ΗΠΑ και η Βρετανία έχουν επίσης στο παρελθόν εξαπολύσει επιθέσεις κατά των ανταρτών Χούθι της Υεμένης. Τον Μάιο, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ξαφνική συμφωνία με τους αντάρτες Χούθι, βάσει της οποίας συμφωνήθηκε να σταματήσουν την εκστρατεία βομβαρδισμών εναντίον τους με αντάλλαγμα αυτοί να σταματήσουν τις επιθέσεις τους σε πλοία.
Ωστόσο οι αντάρτες Χούθι δηλώνουν ότι δεν προβλέπεται στην συμφωνία να μην στοχοθετούν το Ισραήλ.
