Το κίνημα των Χούθι στην Υεμένη ανακοίνωσε χθες Κυριακή ότι στο εξής θα βάζει στο στόχαστρο οποιοδήποτε πλοίο ανήκει σ’ εταιρείες οι οποίες έχουν δοσοληψίες με ισραηλινά λιμάνια, ανεξαρτήτως εθνικότητας ή σημαίας, στο πλαίσιο αυτής που βάφτισαν τέταρτη φάση των στρατιωτικών επιχειρήσεών τους εναντίον του Ισραήλ, σ’ ένδειξη αλληλεγγύης στους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας (στη φωτογραφία του Houthi Media Center via Reuters, επάνω, βύθιση πλοίου που δέχτηκε τα πυρά των Χούθι στ’ ανοικτά της νοτιοδυτικής Υεμένης).

Σε τοποθέτησή του που αναμεταδόθηκε τηλεοπτικά, εκπρόσωπος των Χούθι για τις στρατιωτικές υποθέσεις διεμήνυσε ότι στο εξής πλοία θα υφίστανται επιθέσεις των ένοπλων δυνάμεων της Υεμένης, όπως αποκαλεί τους μαχητές των Ανσαραλά («Υποστηρικτών του Θεού» — σιιτικό ένοπλο κίνημα προσκείμενο στο Ιράν, πιο γνωστό στη Δύση με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του) αν οι εταιρείες στις οποίες ανήκουν αγνοούν τις προειδοποιήσεις τους, ανεξαρτήτως προορισμού.

#BreakingNews | Ansar Allah Military Spokesman: The Fourth Stage includes targeting all ships belonging to any company that deals with enemy ports

