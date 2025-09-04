«Το Ισραήλ θα εξαπολύσει τις 10 βιβλικές πληγές», απειλεί ο Ίσραελ Κατζ τους Χούθι

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ υποσχέθηκε να εξαπολύσει τις 10 βιβλικές πληγές της Αιγύπτου στους αντάρτες Χούθι της Υεμένης.

Η απειλή εκδόθηκε από τον Ίσραελ Κατζ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Πέμπτη, εν μέσω αναφορών ότι οι Χούθι, που υποστηρίζονται από το Ιράν, έχουν εντείνει τις πυραυλικές επιθέσεις τους εναντίον του Ισραήλ.

Οι αντάρτες της Υεμένης έχουν ξαναρχίσει τις επιθέσεις ως αντίποινα για τη δολοφονία του πρωθυπουργού Αχμέντ Γκαλέμπ αλ-Ραχάουι και αρκετών ανώτερων αξιωματούχων την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με το Al Jazeera.

«Οι Χούθι εκτοξεύουν και πάλι πυραύλους κατά του Ισραήλ. Μια πληγή σκοταδιού, μια πληγή των πρωτότοκων – θα ολοκληρώσουμε και τις 10 πληγές», έγραψε ο Κατζ στα εβραϊκά στο X, καθώς οι εντάσεις συνεχίζουν να κλιμακώνονται μεταξύ της χώρας του και της ομάδας της Υεμένης.

Νωρίτερα την Πέμπτη, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ένας πύραυλος που εκτοξεύθηκε από την Υεμένη έπληξε περιοχή εκτός του ισραηλινού εδάφους. Την προηγούμενη μέρα, ο στρατός είχε αναφερθεί ότι αναχαίτισε δύο πυραύλους των Χούτι.

Η ομάδα της Υεμένης ανέλαβε την ευθύνη για μια πυραυλική επίθεση στην Ερυθρά Θάλασσα που χτύπησε το ισραηλινό δεξαμενόπλοιο Scarlet Ray.

Η απειλή του Κατζ αναφέρεται στις 10 καταστροφές που, σύμφωνα με το βιβλίο της Εξόδου της Βίβλου, επέβαλε ο εβραϊκός Θεός στην Αίγυπτο για να πείσει τον Φαραώ να απελευθερώσει τους υποδουλωμένους Ισραηλίτες.

Οι συνεχιζόμενες επιθέσεις

Οι Χούθι έχουν εξαπολύσει πολυάριθμες επιθέσεις με drones και πυραύλους εναντίον του Ισραήλ, δηλώνοντας ότι οι επιθέσεις αυτές γίνονται για να υποστηρίξουν τους Παλαιστινίους, από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος στη Γάζα τον Οκτώβριο του 2023.

Η ομάδα, η οποία ελέγχει τεράστιες περιοχές της Υεμένης, διεξήγαγε επίσης μια εκστρατεία εναντίον της διεθνούς ναυτιλίας στην Ερυθρά Θάλασσα, μια διαδρομή ζωτικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο.

🇾🇪#ISRAEL DM KATZ: “Raise a hand against Israel and it will be cut off.”

Israeli strike in Sanaa hit multiple senior Houthi officials

“As we warned the Houthis… after the plague of darkness comes the plague of firstborns. Whoever raises a hand against Israel, his hand will be… pic.twitter.com/1obV4KOM9I — Uncensored News (@Uncensorednewsw) August 28, 2025



Αυτό οδήγησε τις Ηνωμένες Πολιτείες να εξαπολύσουν μια σειρά συντονισμένων επιθέσεων εναντίον των περιοχών της Υεμένης που ελέγχονται από τους Χούθι νωρίτερα φέτος.

Ωστόσο, η ομάδα δήλωσε ότι η συμφωνία δεν καλύπτει τις επιχειρήσεις εναντίον του Ισραήλ και συνέχισε να εξαπολύει επιθέσεις.

Με τη σειρά του, το Ισραήλ πραγματοποίησε αρκετές σειρές επιθέσεων στη Υεμένη, στοχεύοντας λιμάνια που ελέγχονται από τους Χούθι, καθώς και την πρωτεύουσα Σαναά, που ελέγχεται από τους αντάρτες.

Suspected attack by Yemen’s Houthi rebels targets ship in Red Sea after missiles fire on Israel https://t.co/ZGEsCW3aZx — CTV News (@CTVNews) September 4, 2025



Πριν από μια εβδομάδα, μια ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σκότωσε τον αλ-Ραχάουι, εννέα από τους υπουργούς του και δύο άλλους εκπροσώπους των Χούθι.