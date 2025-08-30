Οι Χούθι ορκίζονται εκδίκηση – Καλούν τις ξένες εταιρείες να φύγουν από το Ισραήλ πριν να είναι αργά
Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης επιβεβαίωσαν νωρίτερα το θάνατο του πρωθυπουργού τους και πολλών υπουργών της κυβέρνησής τους, σε επιδρομές που εξαπέλυσε το Ισραήλ την Πέμπτη στην πρωτεύουσα Σαναά
- Wall Street Journal: Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει τη μετονομασία του υπουργείου Άμυνας σε υπουργείο Πολέμου
- Κάλας: Η ΕΕ δεν θα επιστρέψει τα δεσμευμένα περιουσιακά στη Ρωσία, εκτός αν καταβάλει αποζημιώσεις στην Ουκρανία
- Ισραήλ: Οι ένοπλες δυνάμεις λένε ότι σκότωσαν τον εκπρόσωπο Τύπου της Χαμάς
- Η στιγμή της δολοφονίας του πρώην προέδρου του ουκρανικού κοινοβουλίου
Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης απείλησαν με εκδίκηση, μετά τον θάνατο ανώτατων πολιτικών αξιωματούχων του σιιτικού κινήματος, συμπεριλαμβανομένου του πρωθυπουργού τους, Αχμέντ αλ-Ραχάουι, από ισραηλινές επιδρομές.
«Ορκιζόμαστε στον Θεό, στον αγαπητό λαό της Υεμένης και στις οικογένειες των μαρτύρων και των τραυματιών ότι θα πάρουμε εκδίκηση», δήλωσε ο Μεχντί αλ Μαχάτ, επικεφαλής του Ανώτατου Πολιτικού Συμβουλίου, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα στο Telegram.
Κάλεσε επίσης «όλες τις (ξένες) εταιρείες που βρίσκονται υπό την κατοχική οντότητα (σ.σ. του Ισραήλ) να φύγουν πριν να είναι πολύ αργά».
Οι IDF είπαν ότι βομβάρδισαν «στρατιωτικό στόχο»
Νωρίτερα το Σάββατο, οι αντάρτες Χούθι επιβεβαίωσαν τον θάνατο του πρωθυπουργού τους και πολλών υπουργών της κυβέρνησής τους, σε επιδρομές που εξαπέλυσε το Ισραήλ την Πέμπτη στην πρωτεύουσα Σαναά.
«Προεδρία της Υεμένης: Ανακοινώνουμε τον μαρτυρικό θάνατο του μουτζαχεντίν Αχμέντ Γκαλέμπ αλ-Ραχάουι, πρωθυπουργού της Κυβέρνησης της Αλλαγής και της Οικοδόμησης, μαζί με αρκετούς από τους συναδέλφους του υπουργούς, την Πέμπτη», αναφέρεται στην ανάρτηση της προεδρίας της χώρας, με την ένδειξη «επείγον».
Ο Αλ-Ραχάουι, ο οποίος διετέλεσε πρωθυπουργός της κυβέρνησης υπό την ηγεσία των Χούθι από τον Αύγουστο του 2024, ήταν στόχος μαζί με άλλα κυβερνητικά μέλη κατά τη διάρκεια ενός τακτικού σεμιναρίου που διοργάνωσε η κυβέρνηση της Υεμένης, για να αξιολογήσει τις δραστηριότητες και τις επιδόσεις της κατά το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με την ανακοίνωση των ανταρτών.
- Τι απέγινε ο «νέος δρόμος του μεταξιού» της Κίνας
- Άρης – Παναιτωλικός 0-2: Σπουδαία νίκη για τον έναν, «μαύρη βραδιά» για τον άλλον
- Ποια είναι η κίνηση στο αεροπλάνο που εξοργίζει το πλήρωμα – και την κάνουν όλοι
- Σε δύσκολη θέση ο Τεν Χαγκ – Γκρίνια των οπαδών της Λεβερκούζεν για τον Ολλανδό τεχνικό
- Κακοκαιρία: 100 κλήσεις δέχθηκε η Πυροσβεστική λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων και των θυελλωδών ανέμων
- Smithsonian: Το μέλλον της αμερικανικής ιστορίας στο τραπέζι Τραμπ – Μπαντς
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις