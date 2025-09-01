newspaper
01.09.2025 | 09:06
Φωτιά στο Σκάλωμα Αγρινίου - Σηκώθηκαν και εναέρια μέσα
Χούθι: Επίθεση με βαλλιστικό πύραυλο σε ισραηλινό τάνκερ
Κόσμος 01 Σεπτεμβρίου 2025 | 10:06

Χούθι: Επίθεση με βαλλιστικό πύραυλο σε ισραηλινό τάνκερ

Οι Χούθι έχουν υποσχεθεί αντίποινα μετά τις επιθέσεις του Ισραήλ στην Υεμένη από τις οποίες σκοτώθηκε ο πρωθυπουργός της χώρας

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Γυναίκες: Τι τις καθιστά πιο ευάλωτες σε σοβαρές ασθένειες;

Γυναίκες: Τι τις καθιστά πιο ευάλωτες σε σοβαρές ασθένειες;

Spotlight

Οι Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν σήμερα ότι εκτόξευσαν έναν πύραυλο εναντίον του υπό σημαία Λιβερίας και ισραηλινής ιδιοκτησίας δεξαμενοπλοίου Scarlet Ray κοντά στο σαουδαραβικό λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα.

«Η ναυτική δύναμή μας διεξήγαγε στρατιωτική επιχείρηση με στόχο το ισραηλινό πετρελαιοφόρο Scarlet Ray στο βόρειο τμήμα της Ερυθράς Θάλασσας με τη βοήθεια βαλλιστικού πυραύλου», δήλωσε ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι Γιαχία Σαρί.

Η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας Ambrey είχε ανακοινώσει χθες, Κυριακή, πως ένα δεξαμενόπλοιο ανέφερε έκρηξη κοντά του, νοτιοδυτικά της Γιανμπού.

Ένα πλοίο ανέφερε «παφλασμό κοντά του από άγνωστο βλήμα, ενώ ακούσθηκε ηχηρός κρότος», ανακοίνωσε η βρετανική υπηρεσία επιχειρήσεων θαλάσσιου εμπορίου UKMTO προσθέτοντας ότι το πλήρωμα του πλοίου είναι ασφαλές και συνεχίζει το ταξίδι του.

Οι Χούθι ανέφεραν ότι κατάφεραν ένα απευθείας χτύπημα στο πλοίο.

Σε νεότερη ανακοίνωση, η Ambrey ανέφερε ότι το σκάφος είναι ισραηλινής ιδιοκτησίας.

Από το 2023 οι Χούθι επιτίθενται σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα, τα οποία θεωρούν πως συνδέονται με το Ισραήλ, για να υποστηρίξουν έτσι, όπως λένε, τους Παλαιστινίους στη Γάζα.

Η UKMTO δεν ανέφερε ποιος ευθύνεται για την επίθεση, αλλά δήλωσε πως οι αρχές ερευνούν το επεισόδιο.

Το Ισραήλ σκότωσε τον πρωθυπουργό της Υεμένης

Τις προηγούμενες ημέρες το Ισραήλ εξαπέλυσε επίθεση εναντίον της Υεμένης σκοτώνοντας τον πρωθυπουργό και κορυφαίους υπουργούς. Οι Χούθι που ελέγχουν το μεγαλύτερο τμήμα της χώρας υποσχέθηκαν αντίποινα.

«Ορκιζόμαστε στον Θεό, στον αγαπητό λαό της Υεμένης και στις οικογένειες των μαρτύρων και των τραυματιών ότι θα πάρουμε εκδίκηση», δήλωσε ο Μεχντί αλ Μαχάτ, επικεφαλής του Ανώτατου Πολιτικού Συμβουλίου, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα στο Telegram.

Κάλεσε επίσης «όλες τις (ξένες) εταιρείες που βρίσκονται υπό την κατοχική οντότητα (σ.σ. του Ισραήλ) να φύγουν πριν να είναι πολύ αργά».

Ηλεκτρισμός
Τιμολόγια ρεύματος: Μειώσεις από 10% έως 20% για τον Σεπτέμβριο

Τιμολόγια ρεύματος: Μειώσεις από 10% έως 20% για τον Σεπτέμβριο

Vita.gr
Γυναίκες: Τι τις καθιστά πιο ευάλωτες σε σοβαρές ασθένειες;

Γυναίκες: Τι τις καθιστά πιο ευάλωτες σε σοβαρές ασθένειες;

Business
Σούπερ μάρκετ: Σε πόσες ημέρες πληρώνουν τους προμηθευτές 

Σούπερ μάρκετ: Σε πόσες ημέρες πληρώνουν τους προμηθευτές 

ΗΠΑ: Νέα δημοσκόπηση – Το 60% των ψηφοφόρων της Gen Z υποστηρίζουν τη Χαμάς στον πόλεμο με το Ισραήλ
Δείτε αναλυτικά 01.09.25

Νέα δημοσκόπηση στις ΗΠΑ: Το 60% των ψηφοφόρων της Gen Z υποστηρίζουν τη Χαμάς στον πόλεμο με το Ισραήλ

Δημοσκόπηση στις ΗΠΑ αποτυπώνει ότι οι μισοί ψηφοφόροι θεωρούν ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα, ενώ οι νεότεροι εκφράζουν την υποστήριξή τους στη Χαμάς

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ρωσία: Υβριδικός πόλεμος – Εκστρατεία σαμποτάζ του Πούτιν στην Ευρώπη
Απότομη κλιμάκωση 01.09.25

Ρωσικός υβριδικός πόλεμος - Εκστρατεία σαμποτάζ του Πούτιν στην Ευρώπη

Η ΕΕ βρίσκεται στο στόχαστρο ενός «αόρατου», μη συμβατικού πολέμου από τη Ρωσία, η οποία χρησιμοποιεί ένα «οπλοστάσιο» που εκτείνεται από τον κυβερνοχώρο έως τα βάθη της θάλασσας

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Πούτιν: Οι συμφωνίες με τον Τραμπ στην Αλάσκα ανοίγουν τον δρόμο για να βρεθεί λύση στην κρίση στην Ουκρανία
Ομιλία στον SCO 01.09.25

Πούτιν: Οι συμφωνίες με τον Τραμπ στην Αλάσκα ανοίγουν τον δρόμο για να βρεθεί λύση στην κρίση στην Ουκρανία

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν κατηγόρησε και πάλι τη Δύση για τη στάση της - Ένας από τους λόγους της κρίσης είναι η προσπάθεια να συρθεί η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ, όπως είπε

Σύνταξη
Σεισμός στο Αφγανιστάν: Χάος μετά τα 6 Ρίχτερ – Πάνω από 600 νεκροί, μετ΄ εμποδίων οι επιχειρήσεις διάσωσης
Εικόνες 01.09.25 Upd: 09:49

Χάος μετά τα 6 Ρίχτερ στο Αφγανιστάν - Πάνω από 600 νεκροί, μετ΄ εμποδίων οι επιχειρήσεις διάσωσης

Ολόκληρα χωριά έχουν θαφτεί κάτω από τα ερείπια μετά το σεισμό των 6 Ρίχτερ στο Αφγανιστάν - Πάνω από 600 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους- Φόβοι ότι ο τραγικός απολογισμός θα αυξηθεί

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Ισραηλινά ΜΜΕ: Απέτυχε η επιχείρηση «Άρματα του Γεδεών» ενάντια στη Χαμάς – «Το Ισραήλ έκανε κάθε δυνατό λάθος»
Απόρρητο έγγραφο 01.09.25

Ισραηλινά ΜΜΕ: Απέτυχε η επιχείρηση «Άρματα του Γεδεών» ενάντια στη Χαμάς – «Το Ισραήλ έκανε κάθε δυνατό λάθος»

Το απόρρητο έγγραφο των IDF αναφέρει ότι αρκετοί από τους βασικούς στόχους του Ισραήλ δεν επιτεύχθηκαν: η Χαμάς δεν ηττήθηκε και οι όμηροι δεν απελευθερώθηκαν

Σύνταξη
Αμερικανικές κανονιοφόροι στην Καραϊβική: Πόλεμος κατά των ναρκωτικών ή στο στόχαστρο η Βενεζουέλα;
Διπλωματία των όπλων 01.09.25

Αμερικανικές κανονιοφόροι στην Καραϊβική: Πόλεμος κατά των ναρκωτικών ή στο στόχαστρο η Βενεζουέλα;

Καθώς οι ΗΠΑ ενισχύουν τις δυνάμεις τους στην Καραϊβική, αξιωματούχοι και ειδικοί αναρωτιούνται για τους λόγους. Το επιχείρημα καταπολέμησης των καρτέλ δεν πείθει κι όλοι κοιτάζουν προς τη Βενεζουέλα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Κίνα χρησιμοποιεί την πολιτική Τραμπ για να ενώσει ηγέτες του κόσμου εναντίον των ΗΠΑ
Ο εχθρός του εχθρού 01.09.25

Η Κίνα χρησιμοποιεί την πολιτική Τραμπ για να ενώσει ηγέτες του κόσμου εναντίον των ΗΠΑ

Η Κίνα φιλοξενεί 20 ηγέτες χωρών που αφορούν τo 40% του παγκόσμιου πληθυσμού και το 25% της παγκόσμιας οικονομίας, θέλοντας να εκμεταλλευτεί την δυσαρέσκεια προς τις ΗΠΑ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ένα τέλειο κοκτέιλ φόβου, βίας και παραπληροφόρησης: Το νέο κύμα αντι-μεταναστευτικής αυτοδικίας στην Ευρώπη
Αυτόκλητοι τιμωροί 01.09.25

Ένα τέλειο κοκτέιλ φόβου, βίας και παραπληροφόρησης: Το νέο κύμα αντι-μεταναστευτικής αυτοδικίας στην Ευρώπη

Οι «περιπολίες πολιτών» και οι αυτοαποκαλούμενες δυνάμεις προστασίας στην Ευρώπη τροφοδοτούν τους κοινωνικούς φόβους και την ακροδεξιά, λένε οι ειδικοί

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μεσανατολικό: «Μια λύση δύο κρατών στην Παλαιστίνη μπορεί να επηρεάσει και την Κύπρο»
Καταστάσεις sui generis 01.09.25

«Μια λύση δύο κρατών στην Παλαιστίνη μπορεί να επηρεάσει και την Κύπρο», εκτιμούν ειδικοί

Ο Ίαν Λέσερ (GMF) και ο Μάικλ Εμερσον (CEPS) μιλούν στα «ΝΕΑ» για τις εξελίξεις στο Μεσανατολικό και τις επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία στη λύση του Κυπριακού

Μαρία Βασιλείου
Και πάλι πλώρη για τη Γάζα: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τον Παγκόσμιο Στόλο Sumud
Κόσμος 01.09.25

Και πάλι πλώρη για τη Γάζα: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τον Παγκόσμιο Στόλο Sumud

Περισσότερα από 50 πλοία κατευθύνονται προς τη Γάζα για να αντιταχθούν στον παράνομο αποκλεισμό του Ισραήλ και να παραδώσουν επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Αφγανιστάν: Τουλάχιστον 20 νεκροί, ανάμεσά τους παιδιά, εξαιτίας ισχυρού σεισμού 6,1 Ρίχτερ – Κατέρρευσαν σπίτια
Αφγανιστάν 01.09.25 Upd: 06:33

Τουλάχιστον 20 νεκροί, ανάμεσά τους παιδιά, εξαιτίας σεισμού 6,1 Ρίχτερ - Κατέρρευσαν σπίτια

Ισχυρή σεισμική δόνηση 6,1 Ρίχτερ έπληξε το Αφγανιστάν και είχε ως αποτέλεσμα αρκετοί άνθρωποι, ανάμεσά τους παιδιά, να χάσουν τη ζωή τους, άλλοι να τραυματιστούν και πολλά σπίτια να καταρρεύσουν.

Σύνταξη
Ενδοοικογενειακή βία στα Χανιά: Την έσυρε από τα μαλλιά στο χωράφι και αποπειράθηκε να την πατήσει με το όχημα
Στα Χανιά 01.09.25

Τρόμος για 23χρονη: Ο σύντροφός της την έσυρε σε χωράφι, την ξυλοκόπησε και προσπάθησε να την πατήσει με το ΙΧ

Όπως καταγγέλλει η 23χρονη, από τα Χανιά, ο σύντροφός της μετά από καυγά την πήγε με το ζόρι σε χωράφι, την ξυλοκόπησε και αποπειράθηκε να την πατήσει με το αυτοκίνητο - Ο 21χρονος συνελήφθη

Σύνταξη
ΗΠΑ: Νέα δημοσκόπηση – Το 60% των ψηφοφόρων της Gen Z υποστηρίζουν τη Χαμάς στον πόλεμο με το Ισραήλ
Δείτε αναλυτικά 01.09.25

Νέα δημοσκόπηση στις ΗΠΑ: Το 60% των ψηφοφόρων της Gen Z υποστηρίζουν τη Χαμάς στον πόλεμο με το Ισραήλ

Δημοσκόπηση στις ΗΠΑ αποτυπώνει ότι οι μισοί ψηφοφόροι θεωρούν ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα, ενώ οι νεότεροι εκφράζουν την υποστήριξή τους στη Χαμάς

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ρωσία: Υβριδικός πόλεμος – Εκστρατεία σαμποτάζ του Πούτιν στην Ευρώπη
Απότομη κλιμάκωση 01.09.25

Ρωσικός υβριδικός πόλεμος - Εκστρατεία σαμποτάζ του Πούτιν στην Ευρώπη

Η ΕΕ βρίσκεται στο στόχαστρο ενός «αόρατου», μη συμβατικού πολέμου από τη Ρωσία, η οποία χρησιμοποιεί ένα «οπλοστάσιο» που εκτείνεται από τον κυβερνοχώρο έως τα βάθη της θάλασσας

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ένωση Διοικητικών Δικαστών: Αντίθετοι στην αυστηροποίηση του μεταναστευτικού νομοσχεδίου
Ελλάδα 01.09.25

Αντίθετοι στην αυστηροποίηση του μεταναστευτικού νομοσχεδίου οι Διοικητικοί Δικαστές

Οι Διοικητικοί Δικαστές λένε ότι το ζήτημα του μεταναστευτικού δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται μόνο μέσα από το πρίσμα της καταστολής και της αυστηροποίησης των διαδικασιών άδειας διαμονής ή ασύλου.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Αριστοτέλης: Η εξέλιξη της ιστορίας του πνεύματος (Μέρος ΙΕ’)
Literature 01.09.25

Αριστοτέλης: Η εξέλιξη της ιστορίας του πνεύματος (Μέρος ΙΕ’)

Ο σταγειρίτης φιλόσοφος υποστηρίζει στα «Ηθικά Νικομάχεια» ότι η ευδαιμονία του ανθρώπου δεν είναι μια κατάσταση, αλλά μια ενέργεια της ψυχής του σύμφωνη με την τέλεια αρετή

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Το «αντίο» του Ιωαννίδη στον Παναθηναϊκό: «Έφτασε η δύσκολη στιγμή να αποχαιρετήσω την οικογένειά μου» (pics)
Ποδόσφαιρο 01.09.25

Το «αντίο» του Ιωαννίδη στον Παναθηναϊκό: «Έφτασε η δύσκολη στιγμή να αποχαιρετήσω την οικογένειά μου» (pics)

Ο Φώτης Ιωαννίδης, με μία συγκινητική ανάρτηση στα social media, αποχαιρέτησε τους φίλους του Παναθηναϊκού, λίγο πριν την επισημοποίηση της μεταγραφής του στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Σύνταξη
FlexCar: Η ελληνική επανάσταση στο Car-as-a-Service
Τα Νέα της Αγοράς 01.09.25

FlexCar: Η ελληνική επανάσταση στο Car-as-a-Service

Η FlexCar πέτυχε 70 εκατ. ευρώ τζίρο σε 5 χρόνια και συγκέντρωσε 300 εκατ. ευρώ από διεθνείς επενδυτές – Στις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες της Ευρώπης.

Σύνταξη
Ο Ρίντλεϊ Σκοτ δηλώνει περήφανος που αρνήθηκε 20 εκατομμύρια δολάρια για να σκηνοθετήσει το «Εξολοθρευτής 3»
«Θα το δοκιμάσω» 01.09.25

Ο Ρίντλεϊ Σκοτ δηλώνει περήφανος που αρνήθηκε 20 εκατομμύρια δολάρια για να σκηνοθετήσει το «Εξολοθρευτής 3»

Σε μια νέα συνέντευξη για την εφημερίδα The Guardian, ο σκηνοθέτης Ρίντλεϊ Σκοτ Σκοτ επιβεβαίωσε τις φήμες που κυκλοφορούσαν εδώ και δύο δεκαετίες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γράφει Ιστορία ο Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό: Το εντυπωσιακό 68% και ο… Μπάγεβιτς
Ποδόσφαιρο 01.09.25

Γράφει Ιστορία ο Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό: Το εντυπωσιακό 68% και ο… Μπάγεβιτς

Σπάει όλα τα κοντέρ ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον πάγκο του Ολυμπιακού – Το φοβερό 68% και τι χρειάζεται για να γίνει ο πιο επιτυχημένος προπονητής στην ιστορία του συλλόγου.

Σύνταξη
Πούτιν: Οι συμφωνίες με τον Τραμπ στην Αλάσκα ανοίγουν τον δρόμο για να βρεθεί λύση στην κρίση στην Ουκρανία
Ομιλία στον SCO 01.09.25

Πούτιν: Οι συμφωνίες με τον Τραμπ στην Αλάσκα ανοίγουν τον δρόμο για να βρεθεί λύση στην κρίση στην Ουκρανία

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν κατηγόρησε και πάλι τη Δύση για τη στάση της - Ένας από τους λόγους της κρίσης είναι η προσπάθεια να συρθεί η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ, όπως είπε

Σύνταξη
Κρήτη: Πώς ξετυλίχθηκε το κουβάρι της εγκληματικής οργάνωσης με τις 48 συλλήψεις
Στην Κρήτη 01.09.25

Πώς ξετυλίχθηκε το κουβάρι της εγκληματικής οργάνωσης με τις 48 συλλήψεις

Πολύμηνη έρευνα της Ασφάλειας Χανίων, που ξεκίνησε με τη διερεύνηση της τοποθέτηση βόμβας σε σπίτι εν ενεργεία αστυνομικού στα Χανιά, οδήγησε στην αποκάλυψη μεγάλης εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη.

Σύνταξη
Σεισμός στο Αφγανιστάν: Χάος μετά τα 6 Ρίχτερ – Πάνω από 600 νεκροί, μετ΄ εμποδίων οι επιχειρήσεις διάσωσης
Εικόνες 01.09.25 Upd: 09:49

Χάος μετά τα 6 Ρίχτερ στο Αφγανιστάν - Πάνω από 600 νεκροί, μετ΄ εμποδίων οι επιχειρήσεις διάσωσης

Ολόκληρα χωριά έχουν θαφτεί κάτω από τα ερείπια μετά το σεισμό των 6 Ρίχτερ στο Αφγανιστάν - Πάνω από 600 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους- Φόβοι ότι ο τραγικός απολογισμός θα αυξηθεί

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
