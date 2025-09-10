Σφοδρή επίθεση του Ισραήλ στην Υεμένη, μια μέρα αφού βομβάρδισε το Κατάρ

Οι αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ έπληξαν την πρωτεύουσα της Υεμένης, Σαναά, σύμφωνα με αναφορά μέσου ενημέρωσης που συνδέεται με τους Χούτι.

«Ισραηλινή επιθετικότητα στην πρωτεύουσα Σαναά», ανέφερε το τηλεοπτικό κανάλι Al Masirah στο Telegram την Τετάρτη.

Ο Ανίς αλ-Ασμπάχι, εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας της Υεμένης, και ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούτι, Γιαχιά Σαρί, επιβεβαίωσαν τις επιθέσεις της Τετάρτης. Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από το Ισραήλ.

⚡ Breaking – Yemen

Houthi sources in Sana'a report casualties and injuries following Israeli airstrikes on the capital. According to the reports, some of the dead and wounded were linked to Iranian military advisory and weapons units operating alongside the Houthis.



Κάτοικοι της Σαναά δήλωσαν στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι η επίθεση έγινε σε μια κρυψώνα ανάμεσα σε δύο βουνά που χρησιμοποιείται ως αρχηγείο διοίκησης και ελέγχου. Η έκταση των ζημιών δεν ήταν άμεσα σαφής.

Israel also struck multiple complexes, including the government building, the General Command headquarter, the treasury, 2 rocket launchers and a fuel warehouse. Israeli strikes in Yemen extended beyond Sanaa, reaching targets in the northern part of the country.



Εν τω μεταξύ, η Yemen Oil and Gas Corporation ανέφερε ότι ισραηλινά αεροσκάφη έπληξαν ένα ιατρικό σταθμό στην οδό al-Sitteen στη Σαναά.

Το Ισραήλ βομβαρδίζει τη Γάζα, τον Λίβανο και τη Συρία, ενώ πραγματοποιεί καθημερινές επιθέσεις στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.