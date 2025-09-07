Η Αρχή Αεροδρομίων του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι ένα drone που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη κατέπεσε στην αίθουσα αφίξεων στο αεροδρόμιο Ραμόν, κοντά στην πόλη Εϊλάτ της Ερυθράς Θάλασσας.

Οι Χούθι έχουν δηλώσει ότι θα συνεχίσουν να επιτίθενται στο Ισραήλ λόγω του πολέμου στη Γάζα

Το αεροδρόμιο ανέστειλε τις απογειώσεις και τις προσγειώσεις αεροσκαφών, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ομαλοποίησης της λειτουργίας του, το συντομότερο δυνατό.

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι διερευνά την πτώση του drone, το οποίο είχε εκτοξευτεί από την Υεμένη και κατέπεσε στην περιοχή του αεροδρομίου.

Σύμφωνα με τον στρατό το περιστατικό διερευνάται χωρίς να δημοσιοποιηθούν περισσότερες λεπτομέρειες για τις ζημιές που προκλήθηκαν.

Δεν διευκρινίστηκε αν το drone κατέπεσε μετά από την αναχαίτιση του ή πτώση του προκλήθηκε από άμεσο πλήγμα.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:

Ramon Airport, the occupation’s southern gateway, just took a direct hit from a Yemeni kamikaze drone. Enemy media confirms the strike came from Yemen, slamming into the passenger hall before the IOF sealed off the site, shut the airspace, and slapped on full censorship. Even… pic.twitter.com/3GAuoToqsz — Thomas Keith (@iwasnevrhere_) September 7, 2025

BREAKING: Drone launched from Yemen hit a passenger terminal at Ramon Airport. pic.twitter.com/mPNK1wk6L4 — Clash Report (@clashreport) September 7, 2025

Σύντομα θα λειτουργήσει ξανά το αεροδρόμιο

Η Αρχή Αεροδρομίων του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι η πρώτη πτήση από το αεροδρόμιο Ραμόν προς το Τελ Αβίβ θα αναχωρήσει σύντομα.