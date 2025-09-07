Ισραήλ: Drone που εκτόξευσαν οι Χούθι κατέπεσε στην αίθουσα αφίξεων του αεροδρομίου Ραμόν
Δεν έχει διευκρινιστεί αν το drone κατέπεσε στο αεροδρόμιο του Ισραήλ μετά από την αναχαίτιση του ή πτώση του προκλήθηκε από άμεσο πλήγμα
Η Αρχή Αεροδρομίων του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι ένα drone που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη κατέπεσε στην αίθουσα αφίξεων στο αεροδρόμιο Ραμόν, κοντά στην πόλη Εϊλάτ της Ερυθράς Θάλασσας.
Οι Χούθι έχουν δηλώσει ότι θα συνεχίσουν να επιτίθενται στο Ισραήλ λόγω του πολέμου στη Γάζα
Το αεροδρόμιο ανέστειλε τις απογειώσεις και τις προσγειώσεις αεροσκαφών, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ομαλοποίησης της λειτουργίας του, το συντομότερο δυνατό.
Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι διερευνά την πτώση του drone, το οποίο είχε εκτοξευτεί από την Υεμένη και κατέπεσε στην περιοχή του αεροδρομίου.
Σύμφωνα με τον στρατό το περιστατικό διερευνάται χωρίς να δημοσιοποιηθούν περισσότερες λεπτομέρειες για τις ζημιές που προκλήθηκαν.
Δεν διευκρινίστηκε αν το drone κατέπεσε μετά από την αναχαίτιση του ή πτώση του προκλήθηκε από άμεσο πλήγμα.
Σύντομα θα λειτουργήσει ξανά το αεροδρόμιο
Η Αρχή Αεροδρομίων του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι η πρώτη πτήση από το αεροδρόμιο Ραμόν προς το Τελ Αβίβ θα αναχωρήσει σύντομα.
