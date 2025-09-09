Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές έβαλαν στο στόχαστρο χθες Δευτέρα το βράδυ τα περίχωρα της παραθαλάσσιας πόλης της Λαττάκειας και τις πόλεις Χομς και Παλμύρα στην κεντρική Συρία, μετέδωσε το επίσημο συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA.

Από την πλευρά της η μη κυβερνητική οργάνωση Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανέφερε πως «το ισραηλινό πλήγμα στη Χομς είχε στόχο στρατιωτική μονάδα νότια της πόλης», όπου «ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις», και αυτό στη Λαττάκεια «στρατόπεδο».

BREAKING: Israel is massively bombing multiple cities across Syria in the middle of the night. This comes right after Israel levelled entire residential towers in Gaza, homes full of families. Not a peep from the international community, of course. pic.twitter.com/feqvMbooem — sarah (@sahouraxo) September 8, 2025

Στα τέλη Αυγούστου, ο ισραηλινός στρατός διεξήγαγε επιχείρηση με αερομεταφερόμενη μονάδα σε περιοχή νότια της Δαμασκού που προηγουμένως βομβαρδίστηκε, σύμφωνα με συριακό κρατικό μέσο ενημέρωσης.

Η ισραηλινή κυβέρνηση δεν επιβεβαίωσε την επιχείρηση αυτή. Ομως ο ισραηλινός υπουργός Αμυνας Ισραέλ Κατς τόνισε πως ο στρατός του επιχειρεί «μέρα και νύχτα» παντού, όπου κρίνεται απαραίτητο για την ασφάλεια της χώρας.

According to some reports, Israel carried out an airstrike on new Turkish military equipment transferred to the Al Jolani regime pic.twitter.com/MPMsVLTjyd — Sprinter Express (@SprinterExpres0) September 8, 2025

Στις αρχές Σεπτεμβρίου, το SANA μετέδωσε ότι ισραηλινοί στρατιωτικοί αιχμαλώτισαν επτά ανθρώπους διεξάγοντας επιχείρηση «παρείσφρησης» στη νότια Συρία.

Συνομιλίες

Αφότου συμμαχία ισλαμιστών ανταρτών ανέτρεψε τον Μπασάρ αλ Ασαντ τον Δεκέμβριο του 2024, το Ισραήλ έχει εξαπολύσει εκατοντάδες βομβαρδισμούς στο έδαφος της Συρίας.

BREAKING🚨Israel just bombed Syria. The Israeli occupation is bombing the Turkish occupation as it tries to build a base in Palmyra. pic.twitter.com/zIFyPPiQPr — Syrian Girl (@Partisangirl) September 8, 2025

Εχει επίσης προωθηθεί βαθύτερα σε τομέα του συριακού υψιπέδου του Γκολάν, εν μέρει κατεχόμενου από το Ισραήλ, και δυνάμεις του κάνουν συχνά επιδρομές στη νότια Συρία. Στοιχεία του ισραηλινού στρατού κατέχουν θέσεις στη νότια Συρία.

Η Συρία και το Ισραήλ επισήμως παραμένουν σε εμπόλεμη κατάσταση από το 1948. Ωστόσο διεξάγουν τελευταία συνομιλίες, υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, με σκοπό την αποκλιμάκωση των εντάσεων.

