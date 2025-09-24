Εκρήξεις, άγνωστα drones και παρεμβολές στις επικοινωνίες καταγγέλλουν οι επιβαίνοντες στον Στόλο της Ελευθερίας – Global Sumud Flotilla. Από βίντεο που ανέβασε η γερμανίδα ακτιβίστρια Γιασεμίν Ακάρ ήταν σαφές πως υπήρχαν παρεμβολές.

<br />

Στην ανακοίνωση που εξέδωσαν αναφέρεται πως «βιώνουμε αυτές τις ψυχολογικές επιχειρήσεις από πρώτο χέρι, αυτή τη στιγμή, αλλά δεν θα μας εκφοβίσουν. Τα μέτρα που λαμβάνουν το Ισραήλ και οι σύμμαχοί του για να παρατείνουν τους τρόμους της πείνας και της γενοκτονίας στη Γάζα είναι αηδιαστικά».

Πρόσθεσαν όμως ότι «η αποφασιστικότητά μας είναι ισχυρότερη από ποτέ. Αυτές οι τακτικές δεν θα μας αποτρέψουν από την αποστολή μας να παραδώσουμε βοήθεια στη Γάζα και να σπάσουμε την παράνομη πολιορκία. Κάθε προσπάθεια εκφοβισμού μας ενισχύει μόνο την αποφασιστικότητά μας. Δεν θα σιωπήσουμε. Θα συνεχίσουμε να πλέουμε».

﻿<br />

Δεν είναι η πρώτη επίθεση σε πλοία του Στόλου της Ελευθερίας

Αναφέρεται πως τουλάχιστον 15 drone πραγματοποίησαν επιθέσεις σε πλοία του Στόλου της Ελευθερίας, την ώρα που έκαναν παρεμβολές στα τεχνικά συστήματα του πλοίου. Επίθεση σύμφωνα με το δεύτερο βίντεο φέρεται να δέχθηκε και το κυρίως πλοίο που μεταφέρει την Γκρέτα Θούνμπεργκ, την Γιασεμίν Ακάρ και τον Μάντλα Μαντέλα, εγγονό του Νέλσον Μαντέλα.

Η αναφορά κάνει λόγο για «εύφλεκτα υλικά» τα οποία πετάχτηκαν από drone αλλά δεν εξερράγησαν. Ακούστηκε και μία έκρηξη σύμφωνα με την μαρτυρία, αλλά δεν είναι σαφές που σημειώθηκε η έκρηξη. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο πως όλοι οι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους και πως δεν υπάρχουν τραυματίες.

Πλοία με προορισμό τη Γάζα έχουν δεχθεί επιθέσεις τόσο στη Μάλτα, όσο και στην Τυνησία με πλήγμα ακριβείας στο μεγάλο πλοίο της αποστολής πριν ξεκινήσει.

Πέντε σκάφη του στόλου δέχθηκαν επίθεση στη Μεσόγειο από drones, ένα χτυπήθηκε με εκρηκτικά, ένα με χημική συσκευή και τρία με κρότου-λάμψης, σύμφωνα με ακτιβιστές που βρίσκονταν στα πλοία. Τα ελληνικά πλοία δεν χτυπήθηκαν.