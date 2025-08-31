newspaper
Κυριακή 31 Αυγούστου 2025
Στόλος της Ελευθερίας: Ξεκινά σήμερα με προορισμό τη Γάζα για να «σπάσει την παράνομη πολιορκία»
Κόσμος 31 Αυγούστου 2025 | 09:25

Στόλος της Ελευθερίας: Ξεκινά σήμερα με προορισμό τη Γάζα για να «σπάσει την παράνομη πολιορκία»

Η ανθρωπιστική αυτή αποστολή στη Γάζα είναι μεγαλύτερη που έχει πραγματοποιηθεί στην ιστορία. Απροσδιόριστος αριθμός πλοίων αναμένεται να αναχωρήσουν σήμερα από τη Βαρκελώνη

Σύνταξη
Spotlight

Σε μια προσπάθεια να «σπάσει τον παράνομο αποκλεισμό της Γάζας» αναχωρεί σήμερα από τη Βαρκελώνη ένας στολίσκος που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια.

Τα πλοία θα ξεκινήσουν από την ισπανική πόλη-λιμάνι για να «ανοίξουν έναν ανθρωπιστικό διάδρομο και να τερματίσουν τη συνεχιζόμενη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού», δήλωσε ο Παγκόσμιος Στόλος Sumud.

Με το σύνθημα «όταν ο κόσμος μένει σιωπηλός, εμείς σαλπάρουμε», ακτιβιστές μεταξύ των οποίων και οι Σουηδή Γκρέτα Τούνμπεργκ, αλλά και η Αμερικανίδα ηθοποιός Σούζαν Σάραντον θα προσπαθήσουν για μία ακόμη φορά να φτάσουν στην πολύπαθη Γάζα.

Δεν είπαν πόσα πλοία θα απέπλεαν ούτε την ακριβή ώρα αναχώρησης.  Ο στολίσκος αναμένεται να φτάσει στον κατεστραμμένο από τον πόλεμο παράκτιο θύλακα στα μέσα Σεπτεμβρίου.

Οι διοργανωτές αναφέρουν ότι δεκάδες άλλα πλοία αναμένεται να αναχωρήσουν από τα λιμάνια της Τυνησίας και άλλων μεσογειακών λιμένων στις 4 Σεπτεμβρίου.

«Θα είναι η μεγαλύτερη αποστολή αλληλεγγύης στην ιστορία» με «περισσότερους ανθρώπους και περισσότερα πλοία από οποιαδήποτε άλλη προσπάθεια μέχρι τώρα να φθάσει στη Γάζα», δήλωσε την περασμένη εβδομάδα στους δημοσιογράφους στη Βαρκελώνη ο Βραζιλιάνος ακτιβιστής Τιάγκο Αβίλα.

«Αυτή η αποστολή στη Γάζα δεν έπρεπε να χρειαστεί να υπάρξει»

Με τον στολίσκο θα ενωθούν «δεκάδες» άλλα πλοία, που θα αναχωρήσουν από την Τυνησία και άλλα λιμάνια της Μεσογείου στις 4 Σεπτεμβρίου — ταυτόχρονα θα πραγματοποιηθούν δράσεις «αλληλεγγύης με τον παλαιστινιακό λαό» σε 44 χώρες, δήλωσε από την πλευρά της στις αρχές Αυγούστου στο Instagram η Γκρέτα Τούνμπεργκ, μέλος της διοικούσας επιτροπής της Global Sumud Flotilla.

«Μια αποστολή όπως αυτή στη Γάζα δεν έπρεπε να χρειαστεί να υπάρξει», εξήγησε η ακτιβίστρια σε συνέντευξη στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Θα έπρεπε να είναι «ευθύνη (…) των κυβερνήσεών μας και των αιρετών να δράσουν και να προσπαθήσουν να υπερασπιστούν το διεθνές δίκαιο, να αποτρέψουν τα εγκλήματα πολέμου, να αποτρέψουν τη γενοκτονία» όμως «δεν το κάνουν και έτσι προδίδουν τους Παλαιστινίους αλλά και όλη την ανθρωπότητα», είπε. «Έτσι, δυστυχώς, μένει σε εμάς, τους πολίτες, να οργανώσουμε» αυτόν τον στολίσκο.

Εκτός από τη Σουηδή ακτιβίστρια, ακτιβιστές από δεκάδες χώρες θα συμμετάσχουν στον στολίσκο καθώς και ευρωβουλευτές ή προσωπικότητες όπως η πρώην δήμαρχος της Βαρκελώνης Άντα Κολάου.

«Εκτιμάμε πως είναι μια νόμιμη αποστολή με βάση το διεθνές δίκαιο» δήλωσε από την πλευρά της στη Λισαβόνα την Τρίτη η ευρωβουλευτής της Αριστεράς Μαριάνα Μορτάγκουα που θα υποστηρίξει την πρωτοβουλία.

Μετά το «Μadleen»

Η Global Sumud Flotilla (όπου «sumud» σημαίνει σταθερότητα, επιμονή στα αραβικά) περιγράφεται στον ιστότοπό της ως μια «ανεξάρτητη» οργάνωση που δεν «συνδέεται με καμία κυβέρνηση ούτε πολιτικό κόμμα».

Αυτή η νέα πρωτοβουλία πραγματοποιείται έπειτα από μια παρόμοια απόπειρα να παραδοθεί βοήθεια στη Γάζα, στην οποία είχε συμμετάσχει η Γκρέτα Τούνμπεργκ και η οποία απέτυχε.

Τη νύχτα της 8ης προς την 9η Ιουνίου ιστιοφόρο «Μadleen» στο οποίο επέβαιναν 12 ακτιβιστές από τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Βραζιλία, την Τουρκία, τη Σουηδία, την Ισπανία και την Ολλανδία, είχε καταληφθεί από τις ισραηλινές δυνάμεις ενώ βρισκόταν σε διεθνή ύδατα σε απόσταση περίπου 185 χιλιομέτρων δυτικά των ακτών της Γάζας. Στη συνέχεια οι επιβαίνοντες είχαν απελαθεί, ορισμένοι έπειτα από σύντομη κράτησή τους.

Και τον Ιούλιο, 21 ακτιβιστές από 10 χώρες αναχαιτίστηκαν καθώς προσπαθούσαν να προσεγγίσουν τη Γάζα με ένα άλλο σκάφος, το Handala.

Η συμμετοχή της Ελλάδας

Στον στόλο θα συμμετάσχει και ελληνικό πλοίο ενώ πληθαίνουν αυτοί που δηλώνουν στήριξη στην πρωτοβουλία από τη χώρα μας.

Επίσης, σήμερα Κυριακή 31 Αυγούστου και ώρα 19:30 το March to Gaza Greece διοργανώνει συναυλία στα Προπύλαια όπου θα παρουσιαστεί η πρωτοβουλία Global Sumud Flotilla.

Για «καταστροφική» κατάσταση μιλά ο ΟΗΕ

Ο ΟΗΕ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι επικρατεί κατάσταση λιμού στη Λωρίδα της Γάζας, μια περιοχή που έχει καταστραφεί από τον πόλεμο, αφότου ειδικοί προειδοποίησαν ότι 500.000 άνθρωποι βρίσκονται σε «καταστροφική» κατάσταση.

Η επίθεση της ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, η οποία πυροδότησε τον πόλεμο, προκάλεσε τον θάνατο 1.219 ανθρώπων, στην πλειονότητά τους αμάχων, σύμφωνα με απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου με βάση επίσημα στοιχεία.

Τα ισραηλινά αντίποινα στη Γάζα προκάλεσαν τον θάνατο 63.371 ανθρώπων, στην πλειονότητά τους αμάχων, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Υγείας της Χαμάς –που διοικεί τη Λωρίδα της Γάζας– τα οποία ο ΟΗΕ θεωρεί αξιόπιστα.

Κίνα: Έφτασε ο Πούτιν – Ποιοι θα συμμετέχουν στη σύνοδο SCO, ο στόχος του Πεκίνου
Υποδοχή με τιμές 31.08.25

Έφτασε ο Πούτιν στην Κίνα - Ποιοι θα συμμετέχουν στη σύνοδο SCO, ο στόχος του Πεκίνου

Η Κίνα διοργανώνει τη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας στη Σανγκάη (SCO), ο οποίος είχε ιδρυθεί το 2001 - Ο Σι Τζινπίνγκ πραγματοποιεί και διμερείς επαφές με τους ηγέτες που έχουν προσκληθεί

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
ΗΠΑ: Η αστυνομία του Σικάγο δεν θα συνεργαστεί με τις ομοσπονδιακές αρχές – Διάταγμα του δημάρχου
Διάταγμα 31.08.25

Αντάρτικο από τον δήμαρχο του Σικάγο - Η αστυνομία δεν θα συνεργαστεί με την εθνοφρουρά και πράκτορες της ICE

Η αστυνομία του Σικάγο δεν θα συνεργαστεί με την Εθνοφρουρά ή πράκτορες της υπηρεσίας Μετανάστευσης (ICE), σε περίπτωση που ο Τραμπ διατάξει την ανάπτυξή τους, τόνισε ο δήμαρχος Μπράντον Τζόνσον.

Σύνταξη
ΗΠΑ: «Οι εργάτες πάνω από τους δισεκατομμυριούχους» – Πάνω από 1.000 συγκεντρώσεις την Ημέρα της Εργασίας
Ο στόχος των κινητοποιήσεων 31.08.25

«Οι εργάτες πάνω από τους δισεκατομμυριούχους» - Πάνω από 1.000 συγκεντρώσεις την Ημέρα της Εργασίας στις ΗΠΑ

Πολλές μεγάλες και μικρές εργατικές οργανώσεις συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις που θα γίνουν τη Δευτέρα στις ΗΠΑ - Συγκέντρωση και έξω από τον Πύργο Τραμπ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Τραμπ: Θέλει να περιορίσει την επιστολική ψήφο – Θα κάνει υποχρεωτική την επίδειξη ταυτότητας του εκλογέα
Νέο μέτρο 31.08.25

Θέλει να περιορίσει την επιστολική ψήφο ο Τραμπ - Θα κάνει υποχρεωτική την επίδειξη ταυτότητας του εκλογέα

Ο Ντόναλντ Τραμπ αμφισβητεί εδώ και καιρό το εκλογικό σύστημα στις ΗΠΑ και επιμένει στον ισχυρισμό του ότι η ήττα του από τον Τζο Μπάιντεν στις εκλογές του 2020 ήταν αποτέλεσμα εκτεταμένης νοθείας

Σύνταξη
Γιατί ο Λευκός Οίκος πιστεύει ότι η Ευρώπη υπονομεύει κρυφά το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία;
Στο παρασκήνιο 31.08.25

Γιατί ο Λευκός Οίκος πιστεύει ότι η Ευρώπη υπονομεύει κρυφά το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία;

Ορισμένοι αξιωματούχοι των ΗΠΑ έχουν αρχίσει να θεωρούν τους Ευρωπαίους ηγέτες ως σημαντικό εμπόδιο για την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
«Πραξικόπημα» και στη δημόσια υγεία
Ντόναλντ Τραμπ 31.08.25

«Πραξικόπημα» και στη δημόσια υγεία

Ντόμινο παραιτήσεων κορυφαίων αξιωματούχων των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων μετά την «καρατόμηση» της επικεφαλής τους, Σούζαν Μονάρεζ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Μέσα στη βουή του δρόμου: Ποια χώρα στην Ευρώπη υποφέρει περισσότερο από την ηχορύπανση;
Υγεία 31.08.25

Μέσα στη βουή του δρόμου: Ποια χώρα στην Ευρώπη υποφέρει περισσότερο από την ηχορύπανση;

Η ηχορύπανση απειλεί την υγεία εκατομμυρίων ανθρώπων στην Ευρώπη με τις διαταραχές του ύπνου, τις καρδιαγγειακές παθήσεις και τις ψυχικές διαταραχές να είναι οι κύριες επιπτώσεις.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Νετάνιαχου, αν ο γιος μου επιστρέψει σε σάκο…» – Μητέρα ομήρου προειδοποιεί τον Ισραηλινό πρωθυπουργό
Κόσμος 31.08.25

«Νετάνιαχου, αν ο γιος μου επιστρέψει σε σάκο…» – Μητέρα ομήρου προειδοποιεί τον Ισραηλινό πρωθυπουργό

Η μητέρα ενός Ισραηλινού ομήρου που κρατείται στη Λωρίδα της Γάζας για σχεδόν 23 μήνες απείλησε σήμερα τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι θα ασκήσει εις βάρος του δίωξη για «δολοφονία» αν ο γιος της δεν απελευθερωθεί ζωντανός. «Νετάνιαχου, αν ο Ματάν μου επιστρέψει σε σάκο πτωμάτων (…), θα φροντίσω προσωπικά ότι θα κατηγορηθείς για φόνο», […]

Σύνταξη
Μακρόν και Μερτς θέλουν, αλλά μπορούν;
Deutsche Welle 31.08.25

Μακρόν και Μερτς θέλουν, αλλά μπορούν;

Για μια ακόμα φορά ακούστηκε ότι η γαλλογερμανική μηχανή «πήρε μπροστά», αλλά η εσωτερική κατάσταση και στις δύο χώρες προκαλεί ερωτηματικά και για το αν και πόσο γρήγορα μπορεί αυτή να κινηθεί.

Σύνταξη
Η Φινλανδία θα αφαιρέσει τις σβάστικες από τις σημαίες της πολεμικής αεροπορίας για να αποφύγει την «αμηχανία»
Κόσμος 30.08.25

Η Φινλανδία θα αφαιρέσει τις σβάστικες από τις σημαίες της πολεμικής αεροπορίας για να αποφύγει την «αμηχανία»

Η Φινλανδία αποφάσισε να αποσύρει τη σβάστικα από τις σημαίες της πολεμικής αεροπορίας, παρότι το σύμβολο δεν έχει καμία σχέση με το ναζιστικό καθεστώς, για να σταματήσουν οι «άβολες» στιγμές

Σύνταξη
Wall Street Journal: Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει τη μετονομασία του υπουργείου Άμυνας σε υπουργείο Πολέμου
Κόσμος 30.08.25

Wall Street Journal: Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει τη μετονομασία του υπουργείου Άμυνας σε υπουργείο Πολέμου

Η επαναφορά του απορριφθέντος ονόματος που επιδιώκει ο Τραμπ θα μπορούσε να γίνει με νόμο του Κογκρέσου, αλλά ο Λευκός Οίκος εξετάζει κι άλλες δυνατότητες, γράφει η WSJ

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ισραήλ: Οι ένοπλες δυνάμεις λένε ότι σκότωσαν τον εκπρόσωπο Τύπου της Χαμάς
Αμπού Ομπέιντα 30.08.25

Ισραήλ: Οι ένοπλες δυνάμεις λένε ότι σκότωσαν τον εκπρόσωπο Τύπου της Χαμάς

Πραγματοποιήθηκε επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην πόλη της Γάζας, η οποία είχε στόχο τον εκπρόσωπο των Ταξιαρχιών Κασάμ, της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς.

Σύνταξη
Οι Χούθι ορκίζονται εκδίκηση – Καλούν τις ξένες εταιρείες να φύγουν από το Ισραήλ πριν να είναι αργά
Κλιμάκωση 30.08.25

Οι Χούθι ορκίζονται εκδίκηση – Καλούν τις ξένες εταιρείες να φύγουν από το Ισραήλ πριν να είναι αργά

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης επιβεβαίωσαν νωρίτερα το θάνατο του πρωθυπουργού τους και πολλών υπουργών της κυβέρνησής τους, σε επιδρομές που εξαπέλυσε το Ισραήλ την Πέμπτη στην πρωτεύουσα Σαναά

Σύνταξη
