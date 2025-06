Ο ισραηλινός αποκλεισμός της Λωρίδας της Γάζας, από ξηρά, αέρα και θάλασσα, ξεκίνησε το 2007. Έκτοτε, και για 18 ολόκληρα χρόνια, η Γάζα των 2,3 εκατ. κατοίκων, έχει χαρακτηριστεί η «μεγαλύτερη υπαίθρια φυλακή του κόσμου». Το Ισραήλ περιορίζει την κυκλοφορία αγαθών και ανθρώπων από και προς τη Γάζα.

Ήδη από το 2001, η Γάζα δεν είχε λειτουργικό αεροδρόμιο, αφού το Ισραήλ βομβάρδισε και κατέστρεψε το διεθνές αεροδρόμιο «Γιάσερ Αραφάτ», μόλις τρία χρόνια μετά τα εγκαίνιά του.

Από το 2010 έως και σήμερα έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες από τους «Στόλους για την Ελευθερία» για να σπάσει ο αποκλεισμός στη Γάζα διά θαλάσσης και να φτάσει βοήθεια στους Παλαιστινίους. Τελευταία προσπάθεια αυτή με το πλοίο Madleen, που κατελήφθη τα ξημερώματα της Δευτέρας από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις. Το πλήρωμά του, 12 ακτιβιστές από την Ευρώπη, την Τουρκία και τη Βραζιλία, συνελήφθησαν και αναμένεται να απελαθούν.

It’s time for our governments to do their jobs and sanction Israel whose illegal attack on ‘Madleen’ while sailing in international waters is a small extension of their war crimes in Gaza.

