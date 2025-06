Ο ακροδεξιός υπουργός Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν – Γκβιρ έδωσε εντολή να προετοιμάσουν διαφορετικά κελιά για τους ακτιβιστές του Madleen στη φυλακή Γκιβόν στη Ράμλα, όπου θα κρατούνται μέχρι να απελαθούν όπως αναφέρει η Israel Hayom και αναμεταδίδει το Al Jazeera.

Με το που φτάσουν στην Ασντόντ, οι ακτιβιστές θα μεταφερθούν στη φυλακή με οχήματα με φιμέ τζάμια για να περιοριστεί η προσοχή που θα δώσει το κοινό, σύμφωνα με δημοσιεύματα ισραηλινών ΜΜΕ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι νωρίτερα το ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο Kan είχε μεταδώσει ότι το Madleen είχε μεταφερθεί στο λιμάνι της Ασντόντ.

Η στιγμή της κατάληψης του Madleen:

🚨BREAKING:

Footage shows the moment when Israeli forces intercepted Freedom Flotilla Madleen Ship in international waters and kidnapped the 12 activists, asking them to surrender and raise their hands including EU Parliament member.

The ship was hijacked and is now forced by… pic.twitter.com/38euD3Pvgl

— Suppressed News. (@SuppressedNws) June 9, 2025