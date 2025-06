Το ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο του Ισραήλ Kan μετέδωσε ότι το πλοίο Madleen, το οποίο μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, βρίσκεται στο λιμάνι Ασντόντ μετά την κατάληψή του σε διεθνή ύδατα από τις IDF.

Υπενθυμίζεται ότι το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών είχε αναφέρει νωρίτερα ότι το Madleen θα μεταφερθεί στο συγκεκριμένο λιμάνι, ενώ οι 12 ακτιβιστές που επέβαιναν θα απελαθούν στις χώρες τους.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ίσραελ Κατζ διέταξε να τους δείξουν βίντεο από τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023 πριν από την απέλασή τους.

Όσο περνούν οι ώρες πληθαίνουν οι αντιδράσεις για την κατάληψη του ιστιοφόρου από το Ισραήλ, αν και αυτές παραμένουν ανεμικές όσον αφορά τα κράτη της Δύσης.

«Αυτή η παρέμβαση, που πραγματοποιήθηκε εκτός των ισραηλινών χωρικών υδάτων, αποτελεί κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του ναυτικού και ανθρωπιστικού δικαίου», δήλωσε η ευρωομάδα της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με 46 μέλη.

«Η σύλληψη των μελών του πληρώματος και η κατάσχεση της βοήθειας που προοριζόταν για έναν πληθυσμό που βρίσκεται σε άμεση ανθρωπιστική ανάγκη είναι απαράδεκτη και αποτελεί σαφώς μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής για την πείνα και τη σφαγή των Παλαιστινίων στη Γάζα, ενώ παράλληλα κρύβονται τα ισραηλινά εγκλήματα πολέμου από τον κόσμο», πρόσθεσε.

Κάλεσε «την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα Ηνωμένα Έθνη και ολόκληρη τη διεθνή κοινότητα να καταδικάσουν έντονα αυτή την παράνομη σύλληψη, να απαιτήσουν την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των μελών του πληρώματος και να παροτρύνουν τις ισραηλινές αρχές να επιτρέψουν την άμεση και ανεμπόδιστη είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα».

Η σχετική ανάρτηση στο Χ:

The detention of the Freedom Flotilla is part of the Netanyahu regime’s strategy to commit genocide and hide it from the world.

The Left condemns this illegal action in the strongest terms and demands that humanitarian aid is allowed into Gaza.

We are proud of you @RimaHas 🇵🇸 pic.twitter.com/ywjIBZuipq

— The Left in the European Parliament (@Left_EU) June 9, 2025