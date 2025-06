Το Ισραήλ κατέλαβε το πλοίο Madleen που κατευθυνόταν στη Γάζα, μεταφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια και με στόχο να αφυπνίσει κράτη και διεθνείς οργανισμούς σε όλο τον πλανήτη για να σταματήσουν τη «γενοκτονία» στον αποκλεισμένο παλαιστινιακό θύλακα, όπως τόνιζαν οι ακτιβιστές σε ανακοινώσεις τους.

Οι IDF κατέλαβαν το Madleen σε διεθνή ύδατα

Το Madleen ανήκει στον Συνασπισμό του Στόλου της Ελευθερίας (Freedom Flotilla Coalition), πλοία του οποίου έχουν επιχειρήσει και παλαιότερα να σπάσουν τον αποκλεισμό της Γάζας, με γνωστότερο το Μαβί Μαρμαρά.

Το Ισραήλ είχε σκοτώσει 10 Τούρκους ακτιβιστές κατά την επιχείρηση κατάληψης του πλοίου στις 31 Μαΐου του 2010.

Οι 12 ακτιβιστές που επέβαιναν στο Madleen

Το Ισραήλ συνέλαβε τους 12 ακτιβιστές που επέβαιναν στο Madleen, τους μεταφέρει στο λιμάνι Ασντόντ, ενώ πριν απελαθούν, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ίσραελ Κατζ διέταξε να τους δείξουν βίντεο από τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023.

Οι επιβαίνοντες του Madleen είχαν κινηματογραφήσει βίντεο πριν από τη σύλληψή τους, τα οποία αναρτήθηκαν στους λογαριασμούς τους στα social media, με τα οποία εξηγούσαν τον σκοπό της προσπάθειάς τους και τόνιζαν ότι θα χρειαστεί διεθνή πίεση για να απελευθερωθούν.

Μπατίστ Αντρέ: Ακτιβιστής από τη Γαλλία, γιατρός.

SOS! the volunteers on ‘Madleen’ have been kidnapped by Israeli forces.

Baptiste Andre is a French citizen.

Pressure their foreign ministries and help us keep them safe. E: alertes.cdc@diplomatie.gouv.fr & courrier.scec@diplomatie.gouv.fr

X : @FranceDiplo_EN & @francediplo &… pic.twitter.com/2M5ReKlvLg — Freedom Flotilla Coalition (@GazaFFlotilla) June 9, 2025

Γκρέτα Τούνμπεργκ: Ακτιβίστρια από τη Σουηδία. Η 22χρονη έχει γίνει γνωστή παγκοσμίως για τη συμμετοχή της σε κινητοποιήσεις για την κλιματική κρίση και τον κίνδυνο που αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας.

SOS! the volunteers on ‘Madleen’ have been kidnapped by Israeli forces.

Greta Thunberg is a Swedish citizen.

Pressure their foreign ministries and help us keep them safe! Web: https://t.co/uCGmx8sn8j

X : @SweMFA

FB : @SweMFA

IG : swedishmfa#AllEyesOnMadeleen pic.twitter.com/76Myrg2Bnz — Freedom Flotilla Coalition (@GazaFFlotilla) June 9, 2025

Μάρκο Φαν Ρεν: Ακτιβιστής από την Ολλανδία και μέλος του «Ολλανδικού πλοίου για τη Γάζα».

SOS! the volunteers on ‘Madleen’ have been kidnapped by Israeli forces.

Mark van Rennes is a Dutch citizen.

Pressure their foreign ministries and help us keep them safe! X : @DutchMFA

IG : @minbz FB : @ministeriebz#AllEyesonMadleen pic.twitter.com/P4RFzLXxUf — Freedom Flotilla Coalition (@GazaFFlotilla) June 9, 2025

Ομάρ Φαγιάντ: Δημοσιογράφος του Al Jazeera Mubasher. Σύμφωνα με τη σύζυγό του, Ντίνα έχει άσθμα, χρησιμοποιεί συσκευή εισπνοής, την οποία πρέπει να έχει διαρκώς μαζί του.

Η στιγμή της κατάληψης του Madleen, όπως την κατέγραψε ο Φαγιάντ:

عاجل | القوات الإسرائيلية تسيطر على القارب #مادلين وانقطاع الاتصال بمراسل #الجزيرة_مباشر عمر فياض https://t.co/Gdgsv9F469 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 9, 2025



Πασκάλ Μοριέρας: Ακτιβιστής από τη Γαλλία και ναυτικός που επέβαινε στο πλοίο Freedom, σε προηγούμενο ταξίδι του Στόλου της Ελευθερίας, το 2018. Τότε συνελήφθη και ανακρίθηκε από το Ισραήλ.

SOS! the volunteers on ‘Madleen’ have been kidnapped by Israeli forces.

Pascal Raymond Maurieras is a French citizen.

Pressure their foreign ministries and help us keep them safe! E: alertes.cdc@diplomatie.gouv.fr & courrier.scec@diplomatie.gouv.fr

X : @FranceDiplo_EN &… pic.twitter.com/7unoNJU5nm — Freedom Flotilla Coalition (@GazaFFlotilla) June 9, 2025

Ρέβα Βιαρντ: Ακτιβιστής από τη Γαλλία, γνωστός από τη συμμετοχή του σε προηγούμενες ανθρωπιστικές αποστολές.

SOS! the volunteers on ‘Madleen’ have been kidnapped by Israeli forces. Reva Viard is a citizen of France. Pressure their foreign ministries and help us keep them safe!

FR: E: alertes.cdc@diplomatie.gouv.fr & courrier.scec@diplomatie.gouv.fr

X : @FranceDiplo_EN & @francediplo… pic.twitter.com/2zZve43m3K — Freedom Flotilla Coalition (@GazaFFlotilla) June 9, 2025

Ρίμα Χασάν: Ευρωβουλευτής από τη Γαλλία με την Ανυπότακτη Γαλλία. Έχει παλαιστινιακή καταγωγή.

SOS! the volunteers on ‘Madleen’ have been kidnapped by Israeli forces.

Rima Hassan is a French citizen.

Pressure the foreign ministries and help us keep them safe! E: alertes.cdc@diplomatie.gouv.fr & courrier.scec@diplomatie.gouv.fr

X : @FranceDiplo_EN & @francediplo &… pic.twitter.com/hypzpbwhV8 — Freedom Flotilla Coalition (@GazaFFlotilla) June 9, 2025

Σέρχιο Τορίμπο: Ακτιβιστής από την Ισπανία. Μέλος του «Ισπανικού πλοίου για τη Γάζα» και μέλος της ΜΚΟ για την προστασία της θάλασσας Sea Shepherd.

SOS! the volunteers on ‘Madleen’ have been kidnapped by Israeli forces.

Sergio Toribio is a Spanish citizen.

Pressure the Spanish foreign ministries and help us keep them safe! E: consular@maec.es

X @SpainMFA & @MAECgob @jmalbares

IG : @exteriores.maec Bsky:… pic.twitter.com/1U8ATkrDnZ — Freedom Flotilla Coalition (@GazaFFlotilla) June 9, 2025

Σουαΐμπ Ορντού: Ακτιβιστής από την Τουρκία. Μαζί με τη σύζυγό του, Σουμέιρα Μιτέλμεερ (από το 2017) έχουν πάρει μέρος σε πολλές αποστολές υποστήριξης της Παλαιστίνης.

SOS! the volunteers on ‘Madleen’ have been kidnapped by Israeli forces.

Hüseyin Şuayb Ordu is a Turkish citizen.

Pressure their foreign ministries and help us keep them safe! X : @MFATurkiye IG : @tcdisisleri FB : @T.C. Dışişleri Bakanlığı#alleyesonMadleen pic.twitter.com/X8sA4ja1BE — Freedom Flotilla Coalition (@GazaFFlotilla) June 9, 2025

Τιάγκο Άβιλα: Ακτιβιστής από τη Βραζιλία. Έχει μια κόρη έξι μηνών. Είναι ο συντονιστής του Στόλου Ελευθερίας της Βραζιλίας. Συμμετέχει σε αποστολές στήριξης της Παλαιστίνης εδώ και πολλά χρόνια.

SOS! the volunteers on ‘Madleen’ have been kidnapped by Israeli forces.

Thiago Avila is a citizen of Brazil.

The Brazilian government must protect their citizen! Thiago Ávila, has been kidnapped by the Israeli military. Thiago is an unarmed civilian on a vessel carrying… pic.twitter.com/AT2moC2bis — Freedom Flotilla Coalition (@GazaFFlotilla) June 9, 2025

Γιάνις Μχαμντί: Δημοσιογράφος από τη Γαλλία, από την πλατφόρμα Blast.

SOS! the volunteers on ‘Madleen’ have been kidnapped by Israeli forces.

Yanis Mhamdi is a French citizen.

Pressure the French foreign ministries and help us keep them safe! E: alertes.cdc@diplomatie.gouv.fr & courrier.scec@diplomatie.gouv.fr

X : @FranceDiplo_EN & @francediplo &… pic.twitter.com/5WSlEYhmMM — Freedom Flotilla Coalition (@GazaFFlotilla) June 9, 2025

Γιασεμίν Ακάρ: Ακτιβίστρια από τη Γερμανία, οι γονείς της ήταν Κούρδοι που μετανάστευσαν από την Τουρκία. Τώρα είναι 37 ετών, ωστόσο είναι δραστήρια στα κινήματα για τους πρόσφυγες και τα ανθρώπινα δικαιώματα από τα 15 της.