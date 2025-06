Σε επίθεση με άγνωστη χημική ουσία προέβησαν drones που οι ακτιβιστές αποδίδουν στο Ισραήλ, με μερίδα των επιβαινόντων στο πλοίο Madleen να κάνει λόγο για «έντονο τσούξιμο στα μάτια».

Δύο drones, από τα quadcopters τα οποία χρησιμοποιούνται σε αποστολές εξόντωσης στη Γάζα, πετούν πάνω από το πλοίο Madleen ωθώντας τους ακτιβιστές να καλυφθούν.





Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών αποκάλεσε τον Στόλο της Ελευθερίας Madleen «γιοτ διασημοτήτων και selfie».

«Η θαλάσσια περιοχή στα ανοικτά της Γάζας είναι κλειστή για τα σκάφη χωρίς άδεια στο πλαίσιο ενός νόμιμου ναυτικού αποκλεισμού. Το σκάφος ισχυρίζεται ότι μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα προπαγανδιστικό τέχνασμα. Οι μη εξουσιοδοτημένες προσπάθειες παραβίασης του αποκλεισμού είναι επικίνδυνες, παράνομες και υπονομεύουν τις *ανθρωπιστικές προσπάθειες»

Updates: Two drones over the Madleen. They say they are quadcopters, the dangerous ones.

TEAM IS TAKING COVER. https://t.co/wdObMs28eG

— Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) June 8, 2025

Τι αναφέρει το επίσημο κανάλι του Freedom Flotilla Coalition

Το Madleen δέχεται επίθεση σε διεθνή ύδατα, σύμφωνα με το επίσημο κανάλι του Telegram.

«Ισραηλινά τετρακόπτερα φέρονται να ψεκάζουν το πλοίο με μια λευκή ερεθιστική ουσία. Οι επικοινωνίες είναι μπλοκαρισμένες και ενοχλητικοί ήχοι μεταδίδονται μέσω του ασυρμάτου». Το πλοίο, μέρος του Στόλου της Ελευθερίας, μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Από παιδικές τροφές, μέχρι τεχνητά μέλη για παιδιά.

Δύο επιθέσεις σήμερα σε κέντρα διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας

Μόνο σήμερα σε δύο χτυπήματα σε κέντρα διανομής βοήθειας του Gaza Humanitarian Foundation – GHF σκοτώθηκαν από πυρά τεθωρακισμένων και αυτόματα 9 και 4 άτομα, ενώ τραυματίστηκαν 153.

Συνολικά από την έναρξη των δράσεων του GHF έχουν σκοτωθεί 125 άμαχοι και έχουν τραυματιστεί 736. Οι ενέδρες στήνονται στα 500 μέτρα ή στο ένα χιλιόμετρο μακριά από τα κέντρα διανομής. Ως εκ τούτου παρουσιάζεται από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ πως δεν αποτελούν επιθέσεις στα κέντρα διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας.

Η τελευταία ενημέρωση ήταν πως τα μέλη του Madleen τελούν υπό σύλληψη, κάτι που δεν έχει ακόμα επιβεβαιωθεί.