Το Ισραήλ είναι αποφασισμένο να σταματήσει το πλοίο «Madleen» πριν φτάσει στη Λωρίδα της Γάζας και σπάσει τον αποκλεισμό. Και, σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο, αυτό πρέπει να γίνει «γιατί αλλιώς θα ακολουθήσει κύμα στολίσκων». Η δήλωση έγινε λίγες ώρες μετά τις προειδοποιήσεις-απειλές του υπουργού Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατζ, να γυρίζουν πίσω, γιατί ο στρατός έχει εντολή να τους σταματήσει.

Αυτή θεωρητικά είναι η τελευταία νύχτα του ταξιδιού προς τη Γάζα και είναι κρίσιμη, λόγω των απειλών.

Τα μέλη του πληρώματος, μεταξύ των οποίων η Σουηδέζα ακτιβίστρια για το κλίμα Γκρέτα Τούνμπεργκ, ο Βραζιλιάνος ακτιβιστής Τιάγκο Άβιλα και η Ρίμα Χασάν, Γαλλοπαλαιστίνια ευρωβουλευτής, απάντησαν στο Τελ Αβίβ: «Η δήλωση του υπουργού Άμυνας του Ισραήλ είναι μία ακόμη απόδειξη ότι το Ισραήλ απειλεί με παράνομη χρήση βίας εναντίον αμάχων. Και προσπαθεί να δικαιολογήσει αυτήν τη βία με συκοφαντίες. Δεν θα εκφοβιστούμε. Ο κόσμος παρακολουθεί».

Follow the courageous volunteers who are putting everything on the line for Palestinian lives 🇵🇸#Madleen4Gaza #FreedomFlottila https://t.co/kQtc9Jtrx7 pic.twitter.com/tN4Qi4H4QB

— Green Party of Santa Clara County🌻 (@SCCGreens) June 5, 2025