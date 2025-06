Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Kann: «Το κατεστημένο ασφαλείας αποφάσισε ότι το πλοίο «Madleen», το οποίο κατευθύνεται από την Ιταλία προς τη Λωρίδα της Γάζας με δώδεκα φιλοπαλαιστινιακούς ακτιβιστές στο πλοίο, δεν θα επιτραπεί να προσεγγίσει ή να ελλιμενιστεί στη Γάζα. Στο πλοίο επιβαίνουν η ακτιβίστρια για το κλίμα Γκρέτα Τούνμπεργκ και ο ηθοποιός Λίαμ Κάνινγκχαμ (δεν είναι επιβάτης του πλοίου, αλλά ξεπροβόδισε την αποστολή στο λιμάνι της Κατάνια)».

Το ρεπορτάζ συνεχίζει πως «αύριο, ο υπουργός Άμυνας Κατζ αναμένεται να πραγματοποιήσει συζήτηση για το θέμα προκειμένου να αποφασίσει τι θα κάνει με το πλοίο και τους επιβάτες του. Μεταξύ των επιλογών: να μην του επιτραπεί να προσεγγίσει το ισραηλινό έδαφος και να το αφήσει στη θάλασσα ή να το συνοδεύσει στο λιμάνι του Ασντόντ χρησιμοποιώντας το πολεμικό ναυτικό και να συλλάβει τους ακτιβιστές».

The first of many!

@gazafreedomflotilla#breakthesiege pic.twitter.com/b841jyRsZv

— liam cunningham (@liamcunningham1) June 2, 2025