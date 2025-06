Το υποστηριζόμενο από τις ΗΠΑ Ανθρωπιστικό Ίδρυμα της Γάζας – GHF δεν θα διανείμει βοήθεια την Τετάρτη, δήλωσε εκπρόσωπος, καθώς η οργάνωση συζητά με τον ισραηλινό στρατό για την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας πέραν της άμεσης περιμέτρου των εγκαταστάσεων του ιδρύματος στη Ράφα στη νότια Γάζα.

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά την ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού ότι άνοιξε πυρ κοντά σε χώρο διανομής επισιτιστικής βοήθειας του GHF την Τρίτη και η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού ανακοίνωσε ότι 27 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 150 τραυματίστηκαν. Τις επιθέσεις επιβεβαίωσαν και οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα, ενώ θέση πήρε και ο ΟΗΕ.

Ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Τζέρεμι Λόρενς καταδίκασε το στρατιωτικοποιημένο σύστημα βοήθειας του Ισραήλ στη Γάζα, προειδοποιώντας ότι μπορεί να συνιστά έγκλημα πολέμου.

«Για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, άνθρωποι σκοτώθηκαν γύρω από έναν χώρο διανομής βοήθειας που διαχειρίζεται το “Ανθρωπιστικό Ίδρυμα της Γάζας”», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Τζέρεμι Λόρενς στους δημοσιογράφους στη Γενεύη, όπως μεταφέρει η Bussiness Standard.

«Η εσκεμμένη παρεμπόδιση της πρόσβασης των αμάχων σε τρόφιμα και άλλα εφόδια ανακούφισης που είναι απαραίτητα για τη ζωή τους μπορεί να συνιστά έγκλημα πολέμου», δήλωσε, τονίζοντας ότι «η απειλή της πείνας, μαζί με τις επί 20 μήνες δολοφονίες αμάχων και τις καταστροφές σε μαζική κλίμακα, τις επανειλημμένες αναγκαστικές εκτοπίσεις και την απαράδεκτη απάνθρωπη ρητορική και τις απειλές της ηγεσίας του Ισραήλ να αδειάσει τη Λωρίδα από τον πληθυσμό της, αποτελούν επίσης στοιχεία των πιο σοβαρών εγκλημάτων σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο».

Ο Λόρενς υπενθύμισε ότι το Διεθνές Δικαστήριο το 2024 αναγνώρισε «πραγματικό και άμεσο κίνδυνο ανεπανόρθωτης βλάβης των δικαιωμάτων των Παλαιστινίων στη Γάζα» στο πλαίσιο της Σύμβασης για τη Γενοκτονία.

#Gaza: aid distribution has become a death trap.

Mass casualties including scores of injured & killed among starving civilians due to gunshots this morning. This is according to reports from international medics on ground.

A distribution point by the Israeli- American plan was…

— Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) June 1, 2025