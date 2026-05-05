Τα υπερκέρδη των εταιρειών του ενεργειακού τομέα θα φορολογήσει η Πορτογαλία

Τα υπερκέρδη επιχειρήσεων του ενεργειακού τομέα ετοιμάζεται να φορολογήσει η Πορτογαλία.

Τα συγκεκριμένα κέρδη προέρχονται από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Η Πορτογαλία προσανατολίζεται σε ανάλογο φόρο που επιβλήθηκε το 2022 μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Στις αρχές Απριλίου, η Πορτογαλία και άλλα τέσσερα κράτη – μέλη της ΕΕ (Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία και Αυστρία) πρόκριναν την επιβολή φόρου σε απροσδόκητα κέρδη του ενεργειακού κλάδου, σε απάντηση στις αυξανόμενες τιμές καυσίμων που προκαλούνται από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Οικονομίας Βάλντις Ντομπρόβσκις δήλωσε έκτοτε ότι το αίτημα αυτό «εξετάζεται επί του παρόντος». Ενώ τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να εφαρμόσουν τέτοια μέτρα σε εθνικό επίπεδο, ο στόχος είναι να αξιολογηθεί «η πιθανότητα μιας πιο συντονισμένης προσέγγισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο», πρόσθεσε.

«Η Επιτροπή βγήκε χθες να πει ότι πρόκειται για μια απόφαση που αφορά κάθε κράτος μέλος, συνεπώς θα επανεξετάσουμε τα μέτρα που ελήφθησαν το 2022, θα τα προσαρμόσουμε, θα τα βελτιώσουμε και πολύ σύντομα θα παρουσιάσουμε μια πρόταση στο Κοινοβούλιο», δήλωσε σήμερα ο Πορτογάλος υπουργός Οικονομικών Χοακίμ Μιράντα Σαρμέντο.

«Έχουμε μια πολύ σημαντική αύξηση στις τιμές των καυσίμων»

Μιλώντας στις Βρυξέλλες στο περιθώριο συνάντησης με τους ομολόγους του της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έκρινε ωστόσο ότι είναι «πρόωρο» να αποκαλύψει τις λεπτομέρειες του σχεδιαζόμενου μέτρου.

«Η τρέχουσα κρίση είναι διαφορετική από αυτήν του 2022. Απέχουμε πολύ από τα επίπεδα πληθωρισμού που έχουμε δει γενικά (…), αλλά έχουμε μια πολύ σημαντική αύξηση στις τιμές των καυσίμων», εξήγησε.

Για να περιορίσει την αύξηση των τιμών των καυσίμων που προκλήθηκε από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, η Πορτογαλία έχει ήδη λάβει έκτακτα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης των φόρων καυσίμων.