Τρίτη 05 Μαϊου 2026
Τα υπερκέρδη των εταιρειών του ενεργειακού τομέα θα φορολογήσει η Πορτογαλία
Κόσμος 05 Μαΐου 2026, 20:42

Η Πορτογαλία και άλλα τέσσερα κράτη - μέλη της ΕΕ (Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία και Αυστρία) πρόκριναν την επιβολή φόρου σε απροσδόκητα κέρδη του ενεργειακού κλάδου

Weaponised empathy: Όταν η ενσυναίσθηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον σας

Τα υπερκέρδη επιχειρήσεων του ενεργειακού τομέα ετοιμάζεται να φορολογήσει η Πορτογαλία.

Τα συγκεκριμένα κέρδη προέρχονται από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Η Πορτογαλία προσανατολίζεται σε ανάλογο φόρο που επιβλήθηκε το 2022 μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Στις αρχές Απριλίου, η Πορτογαλία και άλλα τέσσερα κράτη – μέλη της ΕΕ (Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία και Αυστρία) πρόκριναν την επιβολή φόρου σε απροσδόκητα κέρδη του ενεργειακού κλάδου, σε απάντηση στις αυξανόμενες τιμές καυσίμων που προκαλούνται από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Οικονομίας Βάλντις Ντομπρόβσκις δήλωσε έκτοτε ότι το αίτημα αυτό «εξετάζεται επί του παρόντος». Ενώ τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να εφαρμόσουν τέτοια μέτρα σε εθνικό επίπεδο, ο στόχος είναι να αξιολογηθεί «η πιθανότητα μιας πιο συντονισμένης προσέγγισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο», πρόσθεσε.

«Η Επιτροπή βγήκε χθες να πει ότι πρόκειται για μια απόφαση που αφορά κάθε κράτος μέλος, συνεπώς θα επανεξετάσουμε τα μέτρα που ελήφθησαν το 2022, θα τα προσαρμόσουμε, θα τα βελτιώσουμε και πολύ σύντομα θα παρουσιάσουμε μια πρόταση στο Κοινοβούλιο», δήλωσε σήμερα ο Πορτογάλος υπουργός Οικονομικών Χοακίμ Μιράντα Σαρμέντο.

«Έχουμε μια πολύ σημαντική αύξηση στις τιμές των καυσίμων»

Μιλώντας στις Βρυξέλλες στο περιθώριο συνάντησης με τους ομολόγους του της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έκρινε ωστόσο ότι είναι «πρόωρο» να αποκαλύψει τις λεπτομέρειες του σχεδιαζόμενου μέτρου.

«Η τρέχουσα κρίση είναι διαφορετική από αυτήν του 2022. Απέχουμε πολύ από τα επίπεδα πληθωρισμού που έχουμε δει γενικά (…), αλλά έχουμε μια πολύ σημαντική αύξηση στις τιμές των καυσίμων», εξήγησε.

Για να περιορίσει την αύξηση των τιμών των καυσίμων που προκλήθηκε από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, η Πορτογαλία έχει ήδη λάβει έκτακτα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης των φόρων καυσίμων.

Αναποτελεσματικό το Fuel Pass: Είχε και ρέστα… η κυβέρνηση

Weaponised empathy: Όταν η ενσυναίσθηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον σας

Επιμένει ο Τραμπ: Έχουμε καταστρέψει πλήρως τον στρατό του Ιράν – Δεν θα αφήσουμε τους τρελούς να αποκτήσουν πυρηνικά

Θύμα deepfake η Τζόρτζια Μελόνι – Καταγγέλλει ημίγυμνη φωτογραφία της στο Χ, κατασκευασμένη με ΑΙ
Τεχνητή νοημοσύνη 05.05.26

Η Τζόρτζια Μελόνι κατήγγειλε τη διακίνηση deepfake φωτογραφιών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Χ, όπου την παρουσιάζουν ημίγυμνη και σε προσωπικές στιγμές. Και κάλεσε το κοινό να είναι πολύ προσεκτικό και να διασταυρώνει τις πληροφορίες.

Χέγκσεθ: Η κατάπαυση του πυρός με το Ιράν δεν έχει τελειώσει – Δεν επιδιώκουμε σύγκρουση, θα αμυνθούμε επιθετικά
Κόσμος 05.05.26

«Γνωρίζουμε ότι οι Ιρανοί ντρέπονται για αυτό το γεγονός. Είπαν ότι ελέγχουν τα Στενά. Δεν τα ελέγχουν», υποστήριξε ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ

Τραμπ: Τείνει να γίνει ο πιο αντιδημοφιλής πρόεδρος των ΗΠΑ μόλις 15 μήνες μετά την εκλογή του
Οι κρίσιμες καμπές 05.05.26

Η δημοτικότητα του Ντόναλντ Τραμπ κατρακυλά σταθερά από τότε που μετακόμισε στον Λευκό Οίκο και πλέον φλερτάρει με τα αρνητικά ρεκόρ του Τζορτζ Μπους

Φύλλια Πολίτη
Φον ντερ Λάιεν: «Έτοιμη για όλα τα σενάρια» η ΕΕ για τους αμερικανικούς δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα
Διεθνής Οικονομία 05.05.26

«Έχουμε μια συμφωνία και η ουσία αυτής της συμφωνίας είναι η ευημερία, οι κοινοί κανόνες και η αξιοπιστία», διεμήνυσε στον Τραμπ η Ούρσουλα φον ντερ Λάιν

Οι ΗΠΑ προχωρούν τα σχέδιά τους για αύξηση των δασμών στα αυτοκίνητα της ΕΕ
Κόσμος 05.05.26

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή 1/5/2026 ότι θα αυξήσει τους δασμούς σε αυτοκίνητα από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο 25% αυτήν την εβδομάδα από το προηγουμένως συμφωνημένο 15%, λέγοντας ότι η Ένωση δεν είχε συμμορφωθεί με την εμπορική συμφωνία της με την Ουάσινγκτον

ΗΠΑ: Σχεδόν αμετάβλητες οι πυρηνικές δυνατότητες του Ιράν μετά από δύο μήνες πολέμου – Τι λένε οι μυστικές υπηρεσίες
Reuters 05.05.26

Ένας από τους στόχους που έχει θέσει ο Ντόναλντ Τραμπ στον πόλεμό του απέναντι στο Ιράν είναι η εξάλειψη του πυρηνικού του προγράμματος - Οι μυστικές υπηρεσίες κάνουν λόγο για περιορισμένες ζημιές

Δύο τα επιβεβαιωμένα κρούσματα χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό – «Θέλουμε να πάμε σπίτι μας»
Ένας Έλληνας στους επιβάτες 05.05.26

Το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius φαίνεται να έχει αγκυροβολήσει στα ανοιχτά του λιμανιού του Πράσινου Ακρωτηρίου τη Δευτέρα. Δεν έχει επιτραπεί στους επιβάτες να αποβιβαστούν από το πλοίο

Το κόστος της εξάρτησης της ΕΕ από το ρωσικό αέριο και άλλα διαμόνια στην σύνοδο της Αρμενίας
Κόσμος 05.05.26

Ένα επαναλαμβανόμενο θέμα στην σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Αρμενία ήταν οι οδυνηρές και δαπανηρές εξαρτήσεις της Ευρώπης, οι οποίες ήρθαν στο προσκήνιο μετά τη διακοπή της παροχής φυσικού αερίου από την Ρωσία το 2022. Το θέμα έχει αποκτήσει νέα αίσθηση επείγοντος εξαιτίας των κλειστών Στενών του Ορμούζ

Αναπροσανατολισμός στη σκιά Τραμπ – Το υπό πίεση ΝΑΤΟ, η Ευρώπη των διλημμάτων και η ΕΕ ως «πολύφερνη νύφη»
Κρίσιμη καμπή 05.05.26

Οι συνεχείς απειλές Τραμπ στην Ευρώπη και η αβεβαιότητα στο ΝΑΤΟ εντείνουν τη συζήτηση στην ΕΕ και πέραν αυτής για τα όρια και την ταυτότητα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης

Το Ιράν εξέδωσε μηχανισμό διαχείρισης του Ορμούζ – Φρουροί: «Θα δράσουμε αποφασιστικά σε όσους παρεκκλίνουν»
Κλιμακώνεται η ένταση 05.05.26 Upd: 21:56

«Το Ιράν παίζει παιχνίδια, αλλά θέλει συμφωνία», σύμφωνα με νέες δηλώσεις του Τραμπ ενώ η εκεχειρία «βουλιάζει» στα Στενά του Ορμούζ μετά τις ανταλλαγές πυρών - Δεύτερη ημέρα επιθέσεων στα ΗΑΕ - Όλες οι εξελίξεις στο in

Π. Τσιβόλα - Μ. Κρουστάλη - Α. Κάτσουρα
Η επίσκεψη Μπακογιάννη στον Καραμανλή και η οριστική απουσία του πρώην πρωθυπουργού από το Συνέδριο
Τι συζητήθηκε 05.05.26

Τι συζήτησαν Κώστας Καραμανλής και Ντόρα Μπακογιάννη κατά την συνάντηση που είχαν στο γραφείο του πρώην πρωθυπουργού. Σαφές ότι ο Κ. Καραμανλής εμμένει στη στάση και την απόφασή του σε σχέση με το συνέδριο της ΝΔ.

LIVE: Άρσεναλ – Ατλέτικο Μαδρίτης
Champions League 05.05.26

LIVE: Άρσεναλ – Ατλέτικο Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρσεναλ – Ατλέτικο Μαδρίτης για τη ρεβάνς των ημιτελικών του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Ασφυξία από τα ενοίκια – Πού έχουν φτάσει οι τιμές [πίνακες]
Στεγαστική κρίση 05.05.26

Ούτε λίγο ούτε πολύ το 28,9% του πληθυσμού δαπανά πάνω από το 40% του εισοδήματος του για στέγη σύμφωνα με τα στοιχεία της Εurostat, όταν ο αντίστοιχος μέσος ευρωπαϊκός όρος εκτιμάται στο 8,2%

Θύμα deepfake η Τζόρτζια Μελόνι – Καταγγέλλει ημίγυμνη φωτογραφία της στο Χ, κατασκευασμένη με ΑΙ
Τεχνητή νοημοσύνη 05.05.26

Η Τζόρτζια Μελόνι κατήγγειλε τη διακίνηση deepfake φωτογραφιών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Χ, όπου την παρουσιάζουν ημίγυμνη και σε προσωπικές στιγμές. Και κάλεσε το κοινό να είναι πολύ προσεκτικό και να διασταυρώνει τις πληροφορίες.

Αποστολάκη: Η κυβέρνηση δεν μπορεί να εμφανίζεται ως προστάτης των νοικοκυριών
Επικαιρότητα 05.05.26

«Δεν θα δώσουμε λευκή επιταγή» σημείωσε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι βάφτισε μια καθυστερημένη ευρωπαϊκή υποχρέωση ως «γενναία εθνική πρωτοβουλία».

LIVE: Μονακό – Ολυμπιακός
Euroleague 05.05.26

LIVE: Μονακό – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 20:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μονακό – Ολυμπιακός για το Game 3 των play offs της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Θεοδωρικάκος: Έτοιμο το νομοσχέδιο για το πλαφόν στις χρεώσεις των δανείων
Τι είπε ο Θεοδωρικάκος 05.05.26

«Ας αφήσει λοιπόν το ΠΑΣΟΚ τα ψέματα και όταν έρθει η ώρα στη Βουλή να ψηφίσει το νομοσχέδιο προστασίας των καταναλωτών μαζί με τη Νέα Δημοκρατία», τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος

Υποκλοπές: Καταδικάζει έντονα την αρχειοθέτηση – «θάψιμο» Τζαβέλλα και ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά
Ελλάδα 05.05.26

Παράλληλα, ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά καταδικάζει έντονα τον Κωνσταντίνο Τζαβέλλα για το γεγονός ότι επιλήφθηκε ο ίδιος της υπόθεσης των υποκλοπών παρότι είχε προσωπική εμπλοκή

Τέλος στο… χαλί/χάλι της Μπόντο/Γκλιμτ, ξεκίνησε η ανέγερση του νέου της γηπέδου (Pics)
Ποδόσφαιρο 05.05.26

Απίστευτο κι όμως, αληθινό, το... ακατάλληλο Aspmyra Stadion και μεγάλο όπλο της Μπόντο/Γκλιμτ, με τους Νορβηγούς να δαπανούν 100.000.000 € για την ανέγερση της υπερσύγχρονης «Arctic Arena». Ολες οι λεπτομέριες για το... τέλος του «εφιάλτη»!

Συνάντηση Κικίλια με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Bαρθολομαίο – «Μήνυμα ενότητας σε περίοδο διεθνών προκλήσεων»
Πολιτική Γραμματεία 05.05.26

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, έκανε λόγο για μια συνάντηση «ιδιαίτερης τιμής», υπογραμμίζοντας τη διαρκή προσφορά του Πατριάρχη στον Οικουμενικό Ελληνισμό και την Ορθοδοξία

Υποκλοπές: Πως η έρευνα της εισαγγελίας πρωτοδικών μπορεί να «αδειάσει» τον εισαγγελέα του Άρειου Πάγου
Πολιτική Γραμματεία 05.05.26

Κι όμως, τα στοιχεία για τις υποκλοπές όπως έχουν προκύψει από τις μαρτυρίες κομβικών προσώπων, αν επαληθευτούν από την εισαγγελία Πρωτοδικών, μπορούν να ακυρώσουν το αφήγημα του Εισαγγελέα του Άρειου Πάγου.

ΕΚΤ: Για «μη βιώσιμη» εξάρτηση της Ευρώπης από τα ορυκτά καύσιμα προειδοποιεί η Λαγκάρντ
ΕΚΤ 05.05.26

Η Ευρώπη «εισάγει περίπου το 60% της ενέργειάς της, σχεδόν εξ ολοκλήρου από ορυκτά καύσιμα», μια εξάρτηση της οποίας το οικονομικό κόστος εμφανίζεται για άλλη μια φορά, υπογραμμίζει η Κριστίν Λαγκάρντ

Το Μουσείο Καζαντζάκη γιορτάζει τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων με ελεύθερη είσοδο και θεματική ξενάγηση
Culture Live 05.05.26

«Ενώνοντας έναν Διαιρεμένο κόσμο με τα Μουσεία» είναι το φετινό εορταστικό θέμα, ενώ η ξενάγηση θα έχει τίτλο «Νίκος Καζαντζάκης: στις αποχρώσεις των ιδεών».

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

