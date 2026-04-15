Ενεργειακή κρίση: Η ΕΕ σκέπτεται να φορολογήσει τα υπερκέρδη των εταιρειών ενέργειας

newspaper
Τετάρτη 15 Απριλίου 2026
weather-icon 14o
Stream

in
newspaper

# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Διεθνής Οικονομία 15 Απριλίου 2026, 06:00

Η ενεργειακή κρίση οδηγεί την Ευρ. Επιτροπή να εξετάζει την έκτακτη φορολόγηση των υπερεσόδων των εταιρειών ενέργειας – «Παράθυρο» για το μέτρο από την εκπρόσωπο της Κομισιόν

Αλέξανδρος Καψύλης
Αλέξανδρος Καψύλης
A
A
Vita.gr
Spotlight

Τη λήψη σειράς μέτρων εξετάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία καλείται να αντιμετωπίσει μια ακόμα επείγουσα προκληση, την εκτίναξη των τιμών ενέργειας σε όλα ανεξαιρέτως τα κράτη-μέλη. «Μερικά από τα μέτρα που μελετώνται είχαν ήδη εφαρμοστεί πριν από μερικά χρόνια», σημείωσε σε συνέντευξη τύπου που έδωσε την περασμένη Παρασκευή η εκπρόσωπος της Κομισιόν Πάουλα Πίνιο.

Η εκπρόσωπος επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν αιτήματα από διάφορα κράτη-μέλη που ζητούν την κεντρική επιβολή φόρου στα εξαιρετικά υψηλά κέρδη που αποκομίζουν οι ενεργειακές εταιρείες, οι οποίες εκμεταλλεύονται  την πολεμική ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Η Πάουλα Πίνιο διευκρίνισε ότι κάτι ανάλογο είχε συμβει και το 2022 μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, όταν και πάλι είχαν εμφανιστεί φαινόμενα κερδοσκοπίας στην ευρωπαϊκή αγορά.

«Πρέπει να εξετάσουμε ποια μέτρα ήταν αποτελεσματικά στην κρίση που είχε ξεσπάσει προ τετραετίας και ποια θα μπορούσαν να προσαρμοστούν στις σημερινές συνθήκες και επιβληθούν στοχευμένα και με χρονικό ορίζοντα εφαρμογής», εξήγησε η εκπρόσωπος.

Υπάρχουν αιτήματα από διάφορα κράτη-μέλη που ζητούν την κεντρική επιβολή φόρου στα εξαιρετικά υψηλά κέρδη

Εισφορά αλληλεγγύης

Αυτό περιλαμβάνει την πιθανότητα να επιβληθεί και πάλι ένας πανευρωπαϊκός φόρος επί των λεγόμενων «υπερκερδών» των ενεργειακών εταιρειών, όπως είχε συμβεί προ τετραετίας. Το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) υπενθυμίζει ότι μετά την μεγάλης κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022,  η ΕΕ εισήγαγε και επέβαλε προσωρινά μια «έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης» στους παραγωγούς και διανομείς ορυκτών καυσίμων (πετρέλαιο, φυσικό αέριο και άνθρακα), των οποίων τα κέρδη είχαν διογκωθεί λόγω του πολέμου.

Επιπλέον, είχε τεθεί σε εφαρμογή ένας μηχανισμός, που είχε ως στόχο να περιορίσει τα «πλεονάζοντα έσοδα» των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας, προς όφελος των Ευρωπαίων καταναλωτών.

«Όλα στο τραπέζι»

Την επαναφορά εν προκειμένω του συνόλου ή κάποιων από τα μέτρα που είχαν εφαρμοστεί κατά το ξέσπασμα της ουκρανικής κρίσης ζήτησαν στις αρχές Απριλίου πέντε χώρες-μέλη της ΕΕ, η Ισπανία, η Αυστρία, η Γερμανία, η Ιταλία και η Πορτογαλία. «Αυτό θα επέτρεπε την κεντρική χρηματοδότηση μέτρων στήριξης για τους καταναλωτές που επηρεάζονται από την αύξηση των τιμών ενέργειας», μεταδίδει το AFP.

Το αίτημα των πέντε κυβερνήσεων «βρίσκεται υπό εξέταση», όπως διαβεβαίωσε την περασμένη (Μεγάλη) Πέμπτη ενώπιον του Ευρωκοινοβουλίου ο επίτροπος Οικονομίας της ΕΕ, Βάλντις Ντομπρόβσκις. Παρόλο που τα κράτη-μέλη είναι ελεύθερα να εφαρμόσουν μέτρα κατά της ενεργειακής ακρίβειας σε εθνικό επίπεδο, «η ιδέα είναι να αξιολογηθεί «η πιθανότητα μιας πιο συντονισμένης προσέγγισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως έχει συμβεί στο παρελθόν», εξήγησε ο Ντομπρόβσκις.

Πολιτικοί παρατηρητές εκτιμούν ότι μια συντονισμένη παρέμβαση εκ μέρους της ΕΕ για την ελάφρυνση του ενεργειακού βάρους που σηκώνουν τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά είναι πολύ πιθανή επειδή την υποστηρίζουν κυβερνήσεις με «αυξημένο ειδικό βάρος» στην ΕΕ.

Το AFP αναφέρει ότι την Πέμπτη ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς τάχθηκε υπέρ μιας παρέμβασης της Αρχής Ανταγωνισμού για την ανάκτηση τυχόν «αδικαιολόγητων κερδών» που καρπώθηκαν επιχειρηματικοί παράγοντες στην αγορά ενέργειας.

Πηγή: ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η νυχτερινή συνήθεια που αυξάνει αθόρυβα τον καρδιαγγειακό κίνδυνο

Η νυχτερινή συνήθεια που αυξάνει αθόρυβα τον καρδιαγγειακό κίνδυνο

Wall Street
Wall Street: Άνοδος μετοχών και αισιοδοξία επενδυτών για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Wall Street: Άνοδος μετοχών και αισιοδοξία επενδυτών για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Boomers: Οι πρώτοι της γενιάς τους γίνονται 80 και αλλάζουν την οικονομία – Έρχονται νέα επαγγέλματα και προϊόντα
Διεθνής Οικονομία 15.04.26

Οι πρώτοι boomers γίνονται 80 και αλλάζουν την οικονομία - Έρχονται νέα επαγγέλματα και προϊόντα

Πώς οι boomers, η γενιά που διαμόρφωσε μεγάλο μέρος του παρελθόντος μας, διαμορφώνει το μέλλον της γήρανσης τόσο για τους ίδιους, όσο και για όσους ακολουθούν.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
«Πατάτες, πάρτε κυρία μου, πατάτες»
Πρόβλημα η αφθονία 15.04.26

«Πατάτες, πάρτε κυρία μου, πατάτες»

Αγρότες στην Ευρώπη μοιράζουν δωρεάν τόνους πατάτας, αποκαλύπτοντας τα αδιέξοδα ενός συστήματος που δεν μπορεί να απορροφήσει την ίδια του την παραγωγή

Κομισιόν: Δεν έχουμε άμεση έλλειψη καυσίμων – Η ανησυχία επικεντρώνεται στην επάρκεια για τα αεροσκάφη
Νέα μέτρα 14.04.26

«Δεν έχουμε άμεση έλλειψη καυσίμων - Η ανησυχία επικεντρώνεται στην επάρκεια για τα αεροσκάφη», λέει η Κομισιόν

Η εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα ενέργειας δήλωσε ότι ενδέχεται να προκύψουν προβλήματα εφοδιασμού στο εγγύς μέλλον, ιδίως όσον αφορά τα καύσιμα αεροσκαφών

Σύνταξη
«Όχι άλλο αμερικανικό κάρβουνο!» – Οι σύμμαχοι γυρίζουν την πλάτη στην αμερικανική ενέργεια
Εναλλακτικές 14.04.26

«Όχι άλλο αμερικανικό κάρβουνο!» – Οι σύμμαχοι γυρίζουν την πλάτη στην αμερικανική ενέργεια

Ενώ οι Αμερικανοί είχαν βάλει στα σκαριά μεγαλόπνοα σχέδια για να κάνουν την δική τους ενέργεια ανάρπαστη σε Ασία και Ευρώπη, ο πόλεμος στο Ιράν τους ανατρέπει.

Βαγγέλης Γεωργίου
Πόλεμος Ιράν: Οικονομικός «σεισμός» με άλμα στο πετρέλαιο, μπλόκο στο Ορμούζ και παγκόσμια κρίση
Διεθνής Οικονομία 14.04.26

Παγκόσμιο οικονομικό σοκ από τον πόλεμο στο Ιράν

Ο πόλεμος στο Ιράν και ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ προκαλούν παγκόσμιο οικονομικό σοκ, εκτοξεύοντας τις τιμές ενέργειας και ενισχύοντας τον κίνδυνο ύφεσης

ΕΕ: Ποιες χώρες σημείωσαν τις μεγαλύτερες αυξήσεις σε τιμές ακινήτων το 2025
Διεθνής Οικονομία 13.04.26

Τιμές ακινήτων σε όλη την Ευρώπη: Ποιες χώρες σημείωσαν τις μεγαλύτερες αυξήσεις το 2025;

Οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν κατά 5,5% στην ΕΕ το τελευταίο τρίμηνο του 2025, με ισχυρότερη άνοδο σε ορισμένες χώρες με τουριστικό ενδιαφέρον, όπως η Πορτογαλία, η Κροατία και η Ισπανία

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Πόλεμος στο Ιράν: «Χρυσά» πονταρίσματα 950 εκατ. δολ. στο πετρέλαιο λίγο πριν ανακοινωθεί η εκεχειρία
Ανησυχία 13.04.26

«Χρυσά» πονταρίσματα 950 εκατ. δολ. στο πετρέλαιο λίγο πριν ανακοινωθεί η εκεχειρία Ιράν - ΗΠΑ

Κάποιοι φαίνεται ότι βγάζουν πολλά την ώρα που οι αυξημένες τιμές στο πετρέλαιο και τα προβλήματα στη διακίνηση λιπασμάτων έχουν αυξήσει σημαντικά το κόστος για τα νοικοκυριά

Πετρέλαιο: Η τιμή του βαρελιού ξεπέρασε πάλι τα 100 δολάρια έπειτα από τις ανακοινώσεις του Τραμπ
Στενά του Ορμούζ 13.04.26

Ο Τραμπ βάζει ξανά φωτιά στο πετρέλαιο

Οι ανακοινώσεις του Τραμπ για ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν βάζουν ξανά φωτιά στο πετρέλαιο, το οποίο ξεπέρασε για μια ακόμη φορά τα 100 δολάρια το βαρέλι.

inStream - Ροή Ειδήσεων
Βροχές και αφρικανική σκόνη σήμερα
Ελλάδα 15.04.26

Βροχές και αφρικανική σκόνη σήμερα

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες σε όλη τη χώρα και τοπικές βροχές στο Ιόνιο και στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά προβλέπει η ΕΜΥ για σήμερα.

Δύο οι διορισμοί του Μακάριου Λαζαρίδη στο Δημόσιο ως απόφοιτος Πανεπιστημίου, με πτυχίο από κολλέγιο «μαϊμού»
Πολιτική Γραμματεία 15.04.26

Δύο οι διορισμοί του Μακάριου Λαζαρίδη στο Δημόσιο ως απόφοιτος Πανεπιστημίου, με πτυχίο από κολλέγιο «μαϊμού»

Την αποκάλυψη για τον διορισμό του Μακάριου Λαζαρίδη με πτυχίο κολλεγίου σε θέση που απαιτούσε πτυχίο ΑΕΙ, διαδέχονται δύο νέες εκπλήξεις: το κολλέγιο ήταν «μαϊμού» και σύρθηκε στα δικαστήρια, ενώ υπήρξε και δεύτερος διορισμός του Λαζαρίδη στο Δημόσιο, πάλι ως αποφοίτου πανεπιστημίου, αλλά με το ίδιο πτυχίο του «κολλεγίου». Τα αποκαλυπτικά έγγραφα.

Μαίρη Κατράντζου και Ιζαμπέλα Ροσελίνι δημιουργούν αντικείμενα-φετίχ του στυλ
Μinaudière 15.04.26

Μαίρη Κατράντζου και Ιζαμπέλα Ροσελίνι δημιουργούν αντικείμενα-φετίχ του στυλ

Η Ροσελίνι εντάσσεται στη Bvlgari μαζί με μια ομάδα εξαιρετικά καταξιωμένων γυναικών, που συγκέντρωσε η Μαίρη Κατράντζου, η δημιουργική διευθύντρια δερμάτινων ειδών και αξεσουάρ της μάρκας.

Έφη Αλεβίζου
Πρόστιμα και εισαγωγές για ελλείψεις φαρμάκων – Παραγωγή καινοτόμων θεραπειών σε νοσοκομεία
Νέες περικοπές 15.04.26

Πρόστιμα και εισαγωγές για ελλείψεις φαρμάκων - Παραγωγή καινοτόμων θεραπειών σε νοσοκομεία

Σε διαβούλευση το νομοσχέδιο για το Ταμείο Καινοτομίας Φαρμάκων – Οι περικοπές φέρνουν τέλος στις κατ΄ οίκον επισκέψεις των προσωπικών γιατρών

Άννα Παπαδομαρκάκη
Ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ από τις ΗΠΑ και το Ιράν ενδέχεται να αναζωπυρώσει τις εντάσεις στον Κόλπο
Μέση Ανατολή 15.04.26

Ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ από τις ΗΠΑ και το Ιράν ενδέχεται να αναζωπυρώσει τις εντάσεις στον Κόλπο

Η εφημερίδα Haaretz σημειώνει τους κινδύνους στα Στενά του Ορμούζ και σημειώνει τις προσπάθειες Νετανιάχου να αποφύγει το δικαστήριο εναντίον του.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
WSJ: Η Ευρώπη επιταχύνει το εφεδρικό σχέδιο για «ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ» σε περίπτωση αποχώρησης των ΗΠΑ
Το αύριο του ΝΑΤΟ; 15.04.26

WSJ: Η Ευρώπη επιταχύνει το εφεδρικό σχέδιο για «ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ» σε περίπτωση αποχώρησης των ΗΠΑ

Αξιωματούχοι που εργάζονται στα σχέδια, τα οποία ορισμένοι αξιωματούχοι αποκαλούν «Ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ», επιδιώκουν να προσελκύσουν περισσότερους Ευρωπαίους στους ρόλους διοίκησης και ελέγχου της συμμαχίας

Διάστημα: ο νέος «σκουπιδότοπος» της ανθρωπότητας
Απόβλητα παντού 15.04.26

Διάστημα: ο νέος «σκουπιδότοπος» της ανθρωπότητας

Η εκρηκτική αύξηση των δορυφόρων και τα διαστημικά απόβλητα φέρνουν στο προσκήνιο την ανάγκη για διεθνή ρύθμιση, την ώρα που η τεχνολογία αναζητά λύσεις βιωσιμότητας εκτός Γης

Ο δεκάλογος του νέου κληρονομικού δικαίου – Τι ισχύει, τι αλλάζει
Οικονομία 15.04.26

Ο δεκάλογος του νέου κληρονομικού δικαίου – Τι ισχύει, τι αλλάζει

Σε έξι μέρες ολοκληρώνεται η δημόσια διαβούλευση και ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση για την προώθηση του σχεδίου νόμου στη Βουλή, το οποίο εκτός απροόπτου θα τεθεί σε ισχύ από τις 16 Σεπτεμβρίου 2026

Μίνα Μουστάκα
Τσερνόμπιλ: Καλλιεργούσαν για χρόνια καλαμπόκι και σιτάρι στη Ζώνη Αποκλεισμού
Δημόσιος κίνδυνος 15.04.26

Καλλιεργούσαν για χρόνια σιτηρά στη Ζώνη Αποκλεισμού του Τσερνόμπιλ

Από το 2020 καλλιεργούσαν σιτηρά σε περιοχές μολυσμένες με ραδιενέργεια στη Ζώνη Αποκλεισμού του Τσερνόμπιλ, γεγονός που, σύμφωνα με τους ειδικούς, ενέχει κινδύνους για την υγεία των καταναλωτών.

Καταρρέει η πολιτική;
Opinion 15.04.26

Καταρρέει η πολιτική;

Ο μόνος τρόπος αποκοπής της πολιτικής από τον ομφάλιο λώρο σύνδεσής της με τη ρουσφετολογία και τη διαφθορά είναι η κατάργηση του σταυρού προτίμησης

Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ειρηνικός Ωκεανός: Αλλοι 4 νεκροί σε δολοφονικές επιθέσεις των ΗΠΑ κατά ταχύπλοων
Αλλοι 4 νεκροί 15.04.26

Συνεχίζουν τις δολοφονικές επιθέσεις τους στον Ειρηνικό οι ΗΠΑ

Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ένα ακόμη ταχύπλοο στον Ειρηνικό Ωκεανό, σκοτώνοντας τέσσερις ανθρώπους, και ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών σε τουλάχιστον 174 από την έναρξη των επιχειρήσεων.

Αϊτή: Εντείνονται οι επιχειρήσεις κατά των συμμοριών, αλλά αυτές προσαρμόζονται
Χιλιάδες νεκροί 15.04.26

Εφτάψυχες οι συμμορίες στην Αϊτή

Η Αϊτή συνεχίζει εδώ και χρόνια να μαστίζεται από τη βία των συμμοριών, και παρά το γεγονός ότι έχουν ενταθεί οι επιχειρήσεις εναντίον τους, καταφέρνουν να προσαρμόζονται, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Τουρκία: Καταδίκασαν σε 2,5 χρόνια φυλάκιση τον δημοσιογράφο Αράπκιρλι
Τουρκία 15.04.26

2,5 χρόνια φυλάκιση στον δημοσιογράφο Αράπκιρλι

Ο τούρκος δημοσιογράφος Ζαφέρ Αράπκιρλι καταδικάστηκε σε 2,5 χρόνια φυλάκιση για σχόλια που είχε κάνει μέσω X όσον αφορά τις πολυαίμακτες συγκρούσεις στη Συρία τον Δεκέμβριο του 2024.

Το Ιράν καταγγέλλει τις ΗΠΑ για «σαφή διαστρέβλωση» έκθεσης του ΓΓ του ΟΗΕ στο Συμβούλιο Ασφαλείας
Συμβούλιο Ασφαλείας 15.04.26

Το Ιράν καταγγέλλει τις ΗΠΑ για «διαστρέβλωση εγγράφου του ΟΗΕ»

Για «σαφή διαστρέβλωση επίσημου εγγράφου του ΟΗΕ» στο Συμβούλιο Ασφαλείας, καταγγέλλει τις ΗΠΑ η Τεχεράνη, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη πρακτική εγείρει «σοβαρές νομικές και θεσμικές ανησυχίες».

Ατλέτικο Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα 1-2: Οι γηπεδούχοι άντεξαν «με νύχια και με δόντια» και προκρίθηκαν στην 4άδα (vid)
Champions League 15.04.26

Ατλέτικο Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα 1-2: Οι γηπεδούχοι άντεξαν «με νύχια και με δόντια» και προκρίθηκαν στην 4άδα (vid)

Μπορεί η Μπαρτσελόνα να προηγήθηκε 2-0, όμως η Ατλέτικο μείωσε (2-1) και άντεξε στην πίεση των Καταλανών που έμειναν με δέκα παίκτες στο 79’ λόγω αποβολής του Ερικ Γκαρθία. Ηρωας ο γκολκίπερ Μούσο!

Must Read
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 15 Απριλίου 2026
Cookies