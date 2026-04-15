Ενεργειακή κρίση: Η ΕΕ σκέπτεται να φορολογήσει τα υπερκέρδη των εταιρειών ενέργειας

Τη λήψη σειράς μέτρων εξετάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία καλείται να αντιμετωπίσει μια ακόμα επείγουσα προκληση, την εκτίναξη των τιμών ενέργειας σε όλα ανεξαιρέτως τα κράτη-μέλη. «Μερικά από τα μέτρα που μελετώνται είχαν ήδη εφαρμοστεί πριν από μερικά χρόνια», σημείωσε σε συνέντευξη τύπου που έδωσε την περασμένη Παρασκευή η εκπρόσωπος της Κομισιόν Πάουλα Πίνιο.

Η εκπρόσωπος επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν αιτήματα από διάφορα κράτη-μέλη που ζητούν την κεντρική επιβολή φόρου στα εξαιρετικά υψηλά κέρδη που αποκομίζουν οι ενεργειακές εταιρείες, οι οποίες εκμεταλλεύονται την πολεμική ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Η Πάουλα Πίνιο διευκρίνισε ότι κάτι ανάλογο είχε συμβει και το 2022 μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, όταν και πάλι είχαν εμφανιστεί φαινόμενα κερδοσκοπίας στην ευρωπαϊκή αγορά.

«Πρέπει να εξετάσουμε ποια μέτρα ήταν αποτελεσματικά στην κρίση που είχε ξεσπάσει προ τετραετίας και ποια θα μπορούσαν να προσαρμοστούν στις σημερινές συνθήκες και επιβληθούν στοχευμένα και με χρονικό ορίζοντα εφαρμογής», εξήγησε η εκπρόσωπος.

Υπάρχουν αιτήματα από διάφορα κράτη-μέλη που ζητούν την κεντρική επιβολή φόρου στα εξαιρετικά υψηλά κέρδη

Εισφορά αλληλεγγύης

Αυτό περιλαμβάνει την πιθανότητα να επιβληθεί και πάλι ένας πανευρωπαϊκός φόρος επί των λεγόμενων «υπερκερδών» των ενεργειακών εταιρειών, όπως είχε συμβεί προ τετραετίας. Το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) υπενθυμίζει ότι μετά την μεγάλης κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, η ΕΕ εισήγαγε και επέβαλε προσωρινά μια «έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης» στους παραγωγούς και διανομείς ορυκτών καυσίμων (πετρέλαιο, φυσικό αέριο και άνθρακα), των οποίων τα κέρδη είχαν διογκωθεί λόγω του πολέμου.

Επιπλέον, είχε τεθεί σε εφαρμογή ένας μηχανισμός, που είχε ως στόχο να περιορίσει τα «πλεονάζοντα έσοδα» των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας, προς όφελος των Ευρωπαίων καταναλωτών.

«Όλα στο τραπέζι»

Την επαναφορά εν προκειμένω του συνόλου ή κάποιων από τα μέτρα που είχαν εφαρμοστεί κατά το ξέσπασμα της ουκρανικής κρίσης ζήτησαν στις αρχές Απριλίου πέντε χώρες-μέλη της ΕΕ, η Ισπανία, η Αυστρία, η Γερμανία, η Ιταλία και η Πορτογαλία. «Αυτό θα επέτρεπε την κεντρική χρηματοδότηση μέτρων στήριξης για τους καταναλωτές που επηρεάζονται από την αύξηση των τιμών ενέργειας», μεταδίδει το AFP.

Το αίτημα των πέντε κυβερνήσεων «βρίσκεται υπό εξέταση», όπως διαβεβαίωσε την περασμένη (Μεγάλη) Πέμπτη ενώπιον του Ευρωκοινοβουλίου ο επίτροπος Οικονομίας της ΕΕ, Βάλντις Ντομπρόβσκις. Παρόλο που τα κράτη-μέλη είναι ελεύθερα να εφαρμόσουν μέτρα κατά της ενεργειακής ακρίβειας σε εθνικό επίπεδο, «η ιδέα είναι να αξιολογηθεί «η πιθανότητα μιας πιο συντονισμένης προσέγγισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως έχει συμβεί στο παρελθόν», εξήγησε ο Ντομπρόβσκις.

Πολιτικοί παρατηρητές εκτιμούν ότι μια συντονισμένη παρέμβαση εκ μέρους της ΕΕ για την ελάφρυνση του ενεργειακού βάρους που σηκώνουν τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά είναι πολύ πιθανή επειδή την υποστηρίζουν κυβερνήσεις με «αυξημένο ειδικό βάρος» στην ΕΕ.

Το AFP αναφέρει ότι την Πέμπτη ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς τάχθηκε υπέρ μιας παρέμβασης της Αρχής Ανταγωνισμού για την ανάκτηση τυχόν «αδικαιολόγητων κερδών» που καρπώθηκαν επιχειρηματικοί παράγοντες στην αγορά ενέργειας.

