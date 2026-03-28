Τραμπ: «Να ανοίξουν τα Στενά του… Τραμπ» – Η αμφιλεγόμενη ατάκα για τα Στενά του Ορμούζ εν μέσω ενεργειακής κρίσης
«Το Ιράν πρέπει να «ανοίξει τα Στενά του Τραμπ, εννοώ, του Ορμούζ», δήλωσε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε ομιλία του στο Future Investment Initiative στο Μαϊάμι, προκαλώντας γέλια από το κοινό.
Ενώ ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μαίνεται και με την αγωνία για πότε και αν θα ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ να κορυφώνεται, ο αμερικανός πρόεδρος δεν δίστασε, έστω και αστειευόμενος να τα αποκαλέσει «Στενά του Τραμπ».
«Με συγχωρείτε. Λυπάμαι πολύ. Τι τρομερό λάθος», είπε, προσποιούμενος ότι ζητά συγγνώμη πριν διευκρινίσει: «Τα ψεύτικα νέα θα πουν: ‘Το είπε κατά λάθος’ — Όχι, δεν υπάρχουν λάθη με μένα, όχι πάρα πολλά. Αν υπήρχαν, θα είχαμε μια μεγάλη είδηση».
Το σχόλιο αυτό έγινε καθώς τα Στενά έχουν αναδειχθεί σε βασική πηγή σύγκρουσης στον πόλεμο, ο οποίος ετοιμάζεται να εισέλθει στον δεύτερο μήνα του, ακόμη και ενώ οι ΗΠΑ καυχιούνται ότι έχουν «εξαφανίσει» τον στρατό του Ιράν.
Η συνεχιζόμενη ικανότητα του Ιράν να μπλοκάρει αποτελεσματικά τα Στενά — εμποδίζοντας τη διαδρομή που κανονικά μεταφέρει 20 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα — έχει συμβάλει σε μια ιστορική διαταραχή του παγκόσμιου εφοδιασμού και των τιμών της ενέργειας.
Δεν θα είναι άλλωστε η πρώτη φορά που ο αμερικανός πρόεδρος προχωρά μονομερώς στη μετονομασία τοποθεσιών. Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα είχε επιχειρήσει να βαφτίσει τον Κόλπο του Μεξικού «Κόλπο των ΗΠΑ», προκαλώντας σφοδρές αντιδράσεις.
Δείτε το βίντεο με τις δηλώσεις:
Trump: «They have to open up the Strait of Trump– I mean, Hormuz. Excuse me. Such a terrible mistake. The fake news will say, ‘He accidentally said–‘ No. There’s no accidents from me.» pic.twitter.com/3dTavHHuGM
— Aaron Rupar (@atrupar) March 27, 2026
