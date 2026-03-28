28.03.2026 | 12:38
Κλείνει το Μετρό στο Σύνταγμα – Ποιος ο λόγος
Τραμπ: «Να ανοίξουν τα Στενά του… Τραμπ» – Η αμφιλεγόμενη ατάκα για τα Στενά του Ορμούζ εν μέσω ενεργειακής κρίσης
Κόσμος 28 Μαρτίου 2026, 16:10

«Το Ιράν πρέπει να «ανοίξει τα Στενά του Τραμπ, εννοώ, του Ορμούζ», δήλωσε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε ομιλία του στο Future Investment Initiative στο Μαϊάμι, προκαλώντας γέλια από το κοινό.

Ενώ ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μαίνεται και με την αγωνία για πότε και αν θα ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ να κορυφώνεται, ο αμερικανός πρόεδρος δεν δίστασε, έστω και αστειευόμενος να τα αποκαλέσει «Στενά του Τραμπ».

«Το Ιράν πρέπει να «ανοίξει τα Στενά του Τραμπ, εννοώ, του Ορμούζ», δήλωσε ο πρόεδρος σε ομιλία του στο Future Investment Initiative στο Μαϊάμι, προκαλώντας γέλια από το κοινό.

«Με συγχωρείτε. Λυπάμαι πολύ. Τι τρομερό λάθος», είπε, προσποιούμενος ότι ζητά συγγνώμη πριν διευκρινίσει: «Τα ψεύτικα νέα θα πουν: ‘Το είπε κατά λάθος’ — Όχι, δεν υπάρχουν λάθη με μένα, όχι πάρα πολλά. Αν υπήρχαν, θα είχαμε μια μεγάλη είδηση».

Το σχόλιο αυτό έγινε καθώς τα Στενά έχουν αναδειχθεί σε βασική πηγή σύγκρουσης στον πόλεμο, ο οποίος ετοιμάζεται να εισέλθει στον δεύτερο μήνα του, ακόμη και ενώ οι ΗΠΑ καυχιούνται ότι έχουν «εξαφανίσει» τον στρατό του Ιράν.

Η συνεχιζόμενη ικανότητα του Ιράν να μπλοκάρει αποτελεσματικά τα Στενά — εμποδίζοντας τη διαδρομή που κανονικά μεταφέρει 20 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα — έχει συμβάλει σε μια ιστορική διαταραχή του παγκόσμιου εφοδιασμού και των τιμών της ενέργειας.

Δεν θα είναι άλλωστε η πρώτη φορά που ο αμερικανός πρόεδρος προχωρά μονομερώς στη μετονομασία τοποθεσιών. Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα είχε επιχειρήσει να βαφτίσει τον Κόλπο του Μεξικού «Κόλπο των ΗΠΑ», προκαλώντας σφοδρές αντιδράσεις.

Δείτε το βίντεο με τις δηλώσεις:

Τουρισμός: Εκπτώσεις σε Ρόδο και Σαντορίνη – Πιέσεις στις κρατήσεις λόγω γεωπολιτικής κρίσης 

Μπλόκο στην Ερυθρά Θάλασσα εξετάζουν οι Χούθι – Μπαράζ ιρανικών επιθέσεων στο Ισραήλ, επιδρομές των IDF στον Λίβανο

Ο πρώην πρωθυπουργός του Νεπάλ συνελήφθη για την αιματηρή καταστολή των διαδηλώσεων της Gen Z
Κόσμος 28.03.26

Ο πρώην πρωθυπουργός του Νεπάλ συνελήφθη για την αιματηρή καταστολή των διαδηλώσεων της Gen Z

Στις διαδηλώσεις στο Νεπάλ, γνωστές και ως «Gen Z riots», δεκάδες νέοι βγήκαν στους δρόμους, με τις κινητοποιήσεις να καταλήγουν σε αιματηρή σύγκρουση που στοίχισε τη ζωή σε 76 ανθρώπους

Ο Τραμπ ξεκίνησε τον πόλεμο στο Ιράν με 5 κύριους στόχους – Έναν μήνα μετά, πόσους έχει επιτύχει;
Η κρίση συνεχίζεται 28.03.26

Ο Τραμπ ξεκίνησε τον πόλεμο στο Ιράν με 5 κύριους στόχους – Έναν μήνα μετά, πόσους έχει επιτύχει;

Ο Λευκός Οίκος συνεχίζει να ισχυρίζεται ότι έχει σημειώσει σημαντικές επιτυχίες στις συνεχιζόμενες επιχειρήσεις του στο Ιράν, οι οποίες έχουν πλέον συμπληρώσει ένα μήνα.

Τι σημαίνει η συμμετοχή των Χούθι στον πόλεμο – «Θα μπορούσαν να μπλοκάρουν τη Διώρυγα του Σουέζ»
Κόσμος 28.03.26

Τι σημαίνει η συμμετοχή των Χούθι στον πόλεμο – «Θα μπορούσαν να μπλοκάρουν τη Διώρυγα του Σουέζ»

Οι Χούθι δήλωσαν ότι η επίθεση στο Ισραήλ έρχεται μετά από τη συνεχιζόμενη στοχοποίηση υποδομών στο Ιράν, τον Λίβανο, το Ιράκ και τα παλαιστινιακά εδάφη και αναφέρουν ότι οι επιχειρήσεις τους θα συνεχιστούν.

Σπύρος Σκούρας, ο Έλληνας με το φτωχό υπόβαθρο που κατέκτησε το Χόλιγουντ του 20ού αιώνα
Πώς ξεκίνησε 28.03.26

Σπύρος Σκούρας, ο Έλληνας με το φτωχό υπόβαθρο που κατέκτησε το Χόλιγουντ του 20ού αιώνα

Από βοσκόπουλο στην Ηλεία, ο Σπύρος Σκούρας έφτασε να γίνει ένα από τα λαμπρότερα ονόματα στον αμερικανικό κινηματογράφο - Πώς ο Σπύρος και τα αδέλφια του έφτασαν στα σαλόνια του Χόλιγουντ

Μπλόκο στην Ερυθρά Θάλασσα εξετάζουν οι Χούθι – Μπαράζ ιρανικών επιθέσεων στο Ισραήλ, επιδρομές των IDF στον Λίβανο
Διευρύνεται ο πόλεμος 28.03.26 Upd: 16:05

Μπλόκο στην Ερυθρά Θάλασσα εξετάζουν οι Χούθι – Μπαράζ ιρανικών επιθέσεων στο Ισραήλ, επιδρομές των IDF στον Λίβανο

Ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει ακόμα λέει τώρα ο Τραμπ - Ο πυρηνικός σταθμός Μπουσέρ χτυπήθηκε για τρίτη φορά, με το Ιράν να υπόσχεται ότι θα απαντήσει - Οι Χούθι μπήκαν στον πόλεμο, επιβεβαίωσαν ότι επιτέθηκαν με βαλιστικούς πυραύλους στο Ισραήλ - Όλες οι εξελίξεις στο in

Συγκρούσεις με το Αφγανιστάν, μεσολάβηση στον πόλεμο στο Ιράν – Το πυρηνικό Πακιστάν σε ασκήσεις ισορροπίας
«Mission impossible»; 28.03.26

Συγκρούσεις με το Αφγανιστάν, μεσολάβηση στον πόλεμο στο Ιράν – Το πυρηνικό Πακιστάν σε ασκήσεις ισορροπίας

Σε ρόλο ειρηνοποιού αγγελιοφόρου, το Πακιστάν ανέλαβε εν μέσω πολέμου τη δύσκολη αποστολή διαμεσολάβησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, δοκιμάζοντας τα όρια της περιφερειακής του επιρροής

«Μία απ’τις μεγαλύτερες στρατηγικές αποτυχίες της Δύσης»: Μήπως ο Τραμπ έχασε τη μπάλα στον πόλεμο με το Ιράν;
Κόσμος 28.03.26

«Μία απ’τις μεγαλύτερες στρατηγικές αποτυχίες της Δύσης»: Μήπως ο Τραμπ έχασε τη μπάλα στον πόλεμο με το Ιράν;

Οι αναλυτές φοβούνται ότι το Ιράν εκμεταλλεύτηκε καλά ένα αδύναμο χαρτί, ενώ οι ΗΠΑ έπεσαν θύματα μιας καθοριστικής στρατηγικής αποτυχίας

Ισραήλ: Ο στρατός ανακοινώνει την εκτόξευση πυραύλου εναντίον της χώρας του από την Υεμένη
Ισραηλινός στρατός 28.03.26

«Εκτοξεύτηκε πύραυλος από την Υεμένη» κατά του Ισραήλ

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εντόπισε «την εκτόξευση ενός πυραύλου από την Υεμένη εναντίον της επικράτειας του κράτους του Ισραήλ», προσθέτοντας ότι επιχειρήθηκε η αναχαίτισή του.

ΗΠΑ: Αμερικανίδα φιλοπαλαιστίνια ακτιβίστρια ήταν στόχος σχεδίου δολοφονίας
FBI 28.03.26

Στόχος σχεδίου δολοφονίας αμερικανίδα φιλοπαλαιστίνια ακτιβίστρια

«Η Επιχειρησιακή Δύναμη καταπολέμησης της τρομοκρατίας του FBI με ενημέρωσε ότι μια συνωμοσία κατά της ζωής μου ήταν έτοιμη να εκτελεστεί», ανακοίνωσε αμερικανίδα φιλοπαλαιστίνια ακτιβίστρια.

Ιράν: Εκκληση για «σοβαρές» διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ απευθύνει ο Βάντεφουλ
Γιόχαν Βάντεφουλ 28.03.26

«Αρχικές ενδείξεις» για συνομιλίες Ιράν - ΗΠΑ

Υπάρχουν «αρχικές ενδείξεις που δίνουν λόγο αισιοδοξίας» ότι θα πραγματοποιηθούν συνομιλίες ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ, σύμφωνα με τον Γιόχαν Βάντεφουλ.

Μπαχρέιν: Ερευνα για τον θάνατο υπό κράτηση σιίτη ακτιβιστή που συνελήφθη για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν
Μπαχρέιν 28.03.26

Θάνατος υπό κράτηση σιίτη ακτιβιστή που συνελήφθη για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν

Διεξαγωγή «κατεπείγουσας έρευνας» για τον θάνατο στο Μπαχρέιν του 32χρονου σιίτη ακτιβιστή Μοχάμεντ Αλμοσάουι, ο οποίος συνελήφθη για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν, ζητά ΜΚΟ.

Ιράν: Ετοιμοι οι Χούθι να μπουν στον πόλεμο εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις
Αμεση εμπλοκή 28.03.26

«Με το δάχτυλο στη σκανδάλη» οι Χούθι

Ετοιμοι να μπουν στον πόλεμο δηλώνουν οι Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι στηρίζονται από το Ιράν, εγείροντας τον κίνδυνο μιας ευρύτερης περιφερειακής αντιπαράθεσης στη Μέση Ανατολή.

Δούκας: Το ΠΑΣΟΚ να είναι κυβέρνηση μετά τις εκλογές ώστε να οδηγηθούν οι πολιτικοί υπεύθυνοι ενώπιον της Δικαιοσύνης
Πολιτική Γραμματεία 28.03.26

Δούκας: Το ΠΑΣΟΚ να είναι κυβέρνηση μετά τις εκλογές ώστε να οδηγηθούν οι πολιτικοί υπεύθυνοι ενώπιον της Δικαιοσύνης

Ο Χάρης Δούκας δήλωσε απόλυτα ικανοποιημένος με τα όσα είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην χθεσινή ομιλίας του, όπου απέκλεισε κάθε πιθανή συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία

Ολυμπιακός – Βουλιαγμένη 21-12: Εύκολο απόγευμα και 20/20 για τους Πειραιώτες
Πόλο 28.03.26

Ολυμπιακός – Βουλιαγμένη 21-12: Εύκολο απόγευμα και 20/20 για τους Πειραιώτες

Ο Ολυμπιακός επικράτησε άνετα με 21-12 της Βουλιαγμένης και συνεχίζει την ασταμάτητη πορεία του, έχοντας πλέον 20 νίκες σε 20 αγώνες και όντας μόνος πρώτος στη βαθμολογία – Κλείδωσε το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας στα play offs

Βενιζέλος: Η υποκλοπή του κύρους των θεσμών ο απολογισμός της 7ετίας Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 28.03.26

Βενιζέλος: Η υποκλοπή του κύρους των θεσμών ο απολογισμός της 7ετίας Μητσοτάκη

Ο κ. Βενιζέλος τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ οφείλει να διασφαλίσει «την προγραμματική και πολιτική του αυτονομία», κάτι που, όπως είπε, πρέπει να συνοδεύεται από «ενότητα, σοβαρότητα, βαρύτητα προσώπων και θέσεων»

Μεταναστευτικό και θαλάσσιες ζώνες στο επίκεντρο των συνομιλιών του Γεραπετρίτη στη Βεγγάζη
Διπλωματία 28.03.26

Μεταναστευτικό και θαλάσσιες ζώνες στο επίκεντρο των συνομιλιών του Γεραπετρίτη στη Βεγγάζη

Ο Γεραπετρίτης τόνισε ιδιαίτερα και την συνεισφορά της ελληνικής κοινότητας Βεγγάζης και του προέδρου της, Κανάκη Μανδαλιού στην οικοδόμηση του ελληνικού Γενικού Προξενείου στην πόλη

Τέμπη: Αντίθετος ο Πλακιάς στο ενδεχόμενο αλλαγής αίθουσας για τη δίκη – «Όποιος το κάνει θα με βρει απέναντι»
Ανάρτηση 28.03.26

Αντίθετος ο Πλακιάς στο ενδεχόμενο αλλαγής αίθουσας για τη δίκη - «Όποιος το κάνει θα με βρει απέναντι»

«Η δίκη θα γίνει εκεί όπου ξεκίνησαν όλα και θα τελειώσει πάλι εκεί - Τα παιδιά μου τα δολοφόνησαν στη Λάρισα και απαιτούν να παραβρίσκονται εκεί που θα δικάζουν τους ενόχους», λέει ο Νίκος Πλακιάς

Ολοκληρώθηκε το πρώτο στάδιο αυτοψιών για τους σεισμούς στο Άγιον Όρος – Τι λένε οι ειδικοί
Ελλάδα 28.03.26

Ολοκληρώθηκε το πρώτο στάδιο αυτοψιών για τους σεισμούς στο Άγιον Όρος – Τι λένε οι ειδικοί

Ο σεισμός των 4,9 Ρίχτερ που σημειώθηκε το βράδυ της 25ης Μαρτίου στο Άγιον Όρος έγινε αισθητός σε ευρεία περιοχή και συνοδεύτηκε από σειρά μετασεισμικών δονήσεων

Μιλένα Αποστολάκη: «Απέναντι στους πελάτες της Δεξιάς υπάρχουν οι πολίτες της πατρίδας»
Πολιτική Γραμματεία 28.03.26

Μιλένα Αποστολάκη: «Απέναντι στους πελάτες της Δεξιάς υπάρχουν οι πολίτες της πατρίδας»

Στόχος είναι η μετατροπή της κοινωνικής πλειοψηφίας που ζητά αλλαγή σε πολιτική πλειοψηφία, μέσα από ένα νέο «συμβόλαιο αλήθειας και εμπιστοσύνης» με τους πολίτες είπε, μεταξύ άλλων, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη

Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: Live οι ομιλίες της δεύτερης μέρας
Πολιτική Γραμματεία 28.03.26 Upd: 16:03

Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: Live οι ομιλίες της δεύτερης μέρας

Σφοδρή επίθεση από τον Ευάγγελο Βενιζέλο στην κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη - Οι ομιλίες Γιώργου Παπανδρέου, Χάρη Δούκα, Παύλου Γερουλάνου. Ανακοίνωσε κάθοδο στον Νότιο Τομέα Αθηνών η Άννα Διαμαντοπούλου

Η ομιλία του Αταμάν στα αποδυτήρια και το «μήνυμα» για τον Ολυμπιακό
Euroleague 28.03.26

Η ομιλία του Αταμάν στα αποδυτήρια και το «μήνυμα» για τον Ολυμπιακό

Ο Εργκίν Αταμάν συνεχάρη τους παίκτες του μετά την επικράτηση κόντρα στη Μονακό και παράλληλα, έδωσε το σύνθημα για τη νίκη εναντίον του Ολυμπιακού ενόψει του ντέρμπι των αιωνίων για τη Stoiximan GBL (30/3).

Ηλεία: «Το δάγκωσαν τα ξαδέλφια του» – Τι ισχυρίζεται η μητέρα του κακοποιημένου βρέφους
«Στο παιχνίδι...» 28.03.26

«Το δάγκωσαν τα ξαδέλφια του» - Τι ισχυρίζεται η μητέρα του κακοποιημένου βρέφους στην Ηλεία

Έγκυος χωρίς να το γνωρίζει η μητέρα του 10 μηνών βρέφους από την Ηλεία που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο με δαγκωματιές, κατάγματα και εγκαύματα που παραπέμπουν σε κακοποίηση

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

