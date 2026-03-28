Τραμπ: «Να ανοίξουν τα Στενά του… Τραμπ» – Η αμφιλεγόμενη ατάκα για τα Στενά του Ορμούζ εν μέσω ενεργειακής κρίσης

Ενώ ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μαίνεται και με την αγωνία για πότε και αν θα ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ να κορυφώνεται, ο αμερικανός πρόεδρος δεν δίστασε, έστω και αστειευόμενος να τα αποκαλέσει «Στενά του Τραμπ».

«Το Ιράν πρέπει να «ανοίξει τα Στενά του Τραμπ, εννοώ, του Ορμούζ», δήλωσε ο πρόεδρος σε ομιλία του στο Future Investment Initiative στο Μαϊάμι, προκαλώντας γέλια από το κοινό.

«Με συγχωρείτε. Λυπάμαι πολύ. Τι τρομερό λάθος», είπε, προσποιούμενος ότι ζητά συγγνώμη πριν διευκρινίσει: «Τα ψεύτικα νέα θα πουν: ‘Το είπε κατά λάθος’ — Όχι, δεν υπάρχουν λάθη με μένα, όχι πάρα πολλά. Αν υπήρχαν, θα είχαμε μια μεγάλη είδηση».

Το σχόλιο αυτό έγινε καθώς τα Στενά έχουν αναδειχθεί σε βασική πηγή σύγκρουσης στον πόλεμο, ο οποίος ετοιμάζεται να εισέλθει στον δεύτερο μήνα του, ακόμη και ενώ οι ΗΠΑ καυχιούνται ότι έχουν «εξαφανίσει» τον στρατό του Ιράν.

Η συνεχιζόμενη ικανότητα του Ιράν να μπλοκάρει αποτελεσματικά τα Στενά — εμποδίζοντας τη διαδρομή που κανονικά μεταφέρει 20 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα — έχει συμβάλει σε μια ιστορική διαταραχή του παγκόσμιου εφοδιασμού και των τιμών της ενέργειας.

Δεν θα είναι άλλωστε η πρώτη φορά που ο αμερικανός πρόεδρος προχωρά μονομερώς στη μετονομασία τοποθεσιών. Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα είχε επιχειρήσει να βαφτίσει τον Κόλπο του Μεξικού «Κόλπο των ΗΠΑ», προκαλώντας σφοδρές αντιδράσεις.

