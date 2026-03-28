Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Παρασκευή ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να μην πάνε να βοηθήσουν άλλα κράτη μέλη του NATO σε περίπτωση που παρουσιαστεί τέτοια ανάγκη, κατά τη διάρκεια επιχειρηματικής εκδήλωσης στο Μαϊάμι (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Elizabeth Frantz, επάνω, η φιγούρα του Ντόναλντ Τραμπ κατά την άφιξή του στο Διεθνές Αεροδρόμιο Παλμ Μπιτς, στη Φλόριντα).

Το NATO «απλώς δεν ήταν εκεί», πέταξε ο αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας για «τρομερό λάθος», προφανώς αναφερόμενος στο αίτημά του – που απορρίφθηκε – οι σύμμαχοι των ΗΠΑ να διαθέσουν στρατιωτική υποστήριξη για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ.

«Ξοδεύουμε εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια τον χρόνο για το NATO, εκατοντάδες δισεκατομμύρια για να τους προστατεύουμε, και πάντα ήμασταν εκεί γι’ αυτούς, αλλά τώρα, με δεδομένες τις ενέργειές τους, υποθέτω ότι δεν πρέπει να είμαστε, πρέπει;» διερωτήθηκε ρητορικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Αρκετές φορές το τελευταίο διάστημα ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εξαπολύσει επίθεση στα μέλη του ΝΑΤΟ εξαιτίας της άρνησής τους να συμμετέχουν στρατιωτικά στις επιχειρήσεις κατά του Ιράν.

«Δειλοί»

Μόλις προχθές, μάλιστα, αποκάλεσε «δειλούς» τους συμμάχους του στη βορειοατλαντική συμμαχία, επαναλαμβάνοντας ότι δεν κάνουν «απολύτως τίποτα» για να βοηθήσουν.

«ΟΙ ΗΠΑ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΤΙΠΟΤΑ ΑΠΟ ΤΟ NATO, ΑΛΛΑ ‘ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΘΑ ΞΕΧΑΣΟΥΝ’ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ!», έγραψε σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Truth Social.