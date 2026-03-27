Ο πόλεμος του Τραμπ κατά του Ιράν στέλνει την Ινδία ξανά στην… αγκαλιά της Ρωσίας
Διεθνής Οικονομία 27 Μαρτίου 2026, 19:05

Ινδία και Ρωσία συζητούν την επανέναρξη του εμπορίου LNG εν μέσω διακοπών στον εφοδιασμό από τον Κόλπο

Δημήτρης Σταμούλης
Τον Ιανουάριο, ενώ οι διπλωμάτες της Ινδίας διαπραγματεύονταν μια συμφωνία που θα μείωνε τους τιμωρητικούς δασμούς των ΗΠΑ στις εξαγωγές της χώρας της Νότιας Ασίας, το Νέο Δελχί μείωσε δραστικά τις αγορές ρωσικού αργού πετρελαίου, σε μια κίνηση που θεωρήθηκε ευρέως ως οδυνηρή παραχώρηση προς τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Η Ινδία έγινε σημαντικός αγοραστής ρωσικού αργού πετρελαίου, το οποίο πωλούνταν με μεγάλη έκπτωση μετά την εισβολή στην Ουκρανία

Μόλις δύο μήνες αργότερα, ωστόσο, το Νέο Δελχί και η Μόσχα ενισχύουν την ενεργειακή τους συνεργασία, με τις δύο πλευρές να συμφωνούν να προετοιμαστούν για την επανέναρξη των άμεσων πωλήσεων υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τη Ρωσία για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του Reuters. Εάν η Ινδία αποφασίσει να προχωρήσει στη συμφωνία, η οποία ενέχει τον κίνδυνο παραβίασης των δυτικών κυρώσεων, οι διαπραγματεύσεις θα μπορούσαν να ολοκληρωθούν σε λίγες εβδομάδες, ανέφερε ένα από τα άτομα που μίλησαν στο Reuters.

Λεπτομέρειες σχετικά με τις συνομιλίες, οι οποίες πραγματοποιούνται εν μέσω της ραγδαίας ανόδου των τιμών της ενέργειας που προκάλεσε η αμερικανο-ισραηλινή επίθεση κατά του Ιράν, δεν είχαν γίνει γνωστές μέχρι τώρα. Η «προφορική συμφωνία» για τη διαπραγμάτευση μιας συμφωνίας LNG επιτεύχθηκε κατά τη διάρκεια συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στις 19 Μαρτίου στο Δελχί μεταξύ του Ρώσου αναπληρωτή υπουργού Ενέργειας Πάβελ Σορόκιν και του Ινδού υπουργού Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Χαρντίπ Σινγκ Πούρι, σύμφωνα με τις πηγές.

Οι δύο αξιωματούχοι συμφώνησαν επίσης να αυξήσουν περαιτέρω τις πωλήσεις αργού πετρελαίου στην Ινδία, οι οποίες θα μπορούσαν να διπλασιαστούν από τα επίπεδα του Ιανουαρίου σε τουλάχιστον 40% των συνολικών εισαγωγών της Ινδίας σε περίπου ένα μήνα, σύμφωνα με τρεις πηγές που είναι εξοικειωμένες με τις συζητήσεις τους.

Η Ινδία έγινε σημαντικός αγοραστής ρωσικού αργού πετρελαίου, το οποίο πωλούνταν με μεγάλη έκπτωση μετά την εισβολή στην Ουκρανία, γεγονός που αποτέλεσε σημείο διαμάχης με την κυβέρνηση Τραμπ. Ο τρίτος μεγαλύτερος εισαγωγέας και καταναλωτής πετρελαίου στον κόσμο αγόρασε σχεδόν 44 δισεκατομμύρια δολάρια αργού πετρελαίου από τη Μόσχα πέρυσι, διαδραματίζοντας ζωτικό ρόλο στη διατήρηση της πολεμικής οικονομίας του Κρεμλίνου.

Το ρωσικό υπουργείο Ενέργειας αρνήθηκε να σχολιάσει τυχόν συζητήσεις με την Ινδία, ενώ το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ δεν απάντησε σε ερωτήσεις σχετικά με την άρση των κυρώσεων.

«Η Ινδία επέλεξε την πορεία που εξυπηρετούσε καλύτερα τα εθνικά της συμφέροντα, βασισμένη σε μια μακροχρόνια και αξιόπιστη συνεργασία με τη Ρωσία», δήλωσε ο Ατζάι Μαλχότρα, πρώην πρέσβης της Ινδίας στη Μόσχα.

Το Δελχί θα πρέπει τώρα «να απαιτήσει εξαιρέσεις ή διευκολύνσεις ως φυσιολογικό μέρος των διαπραγματεύσεων μεταξύ στρατηγικών εταίρων», πρόσθεσε, αναφερόμενος στην Ουάσιγκτον.

Διπλό χτύπημα

Ενώ η Ινδία έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών εδώ και δεκαετίες ως στρατηγικό αντίβαρο στη γειτονική Κίνα, η πέμπτη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου έχει πλέον πληγεί δύο φορές σε λιγότερο από ένα χρόνο από αποφάσεις που ελήφθησαν κυρίως στην Ουάσιγκτον.

Μετά από χρόνια αγοράς αργού πετρελαίου από τη Μόσχα σε μειωμένες τιμές, το Δελχί μείωσε δραστικά τις αγορές του, αφού τον Αύγουστο ο Τραμπ επέβαλε δασμούς που έφταναν έως και το 50% στα ινδικά προϊόντα, δηλαδή από τους πιο αυστηρούς που έχουν επιβληθεί σε οποιαδήποτε χώρα. Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ έκρινε έκτοτε ότι ο Τραμπ ενήργησε παράνομα με την επιβολή αυτών των δασμών.

Ο υπολογισμός της Ινδίας άλλαξε γρήγορα μετά την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. Τα  αντίποινα της Τεχεράνης περιελάμβαναν επιθέσεις εναντίον πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, κλείνοντας ουσιαστικά τη στενή λωρίδα μέσω της οποίας διέρχεται περίπου το ήμισυ των προμηθειών αργού πετρελαίου και LNG της Ινδίας.

Έκτοτε έχουν παρατηρηθεί μεγάλες ουρές έξω από ορισμένα ινδικά βενζινάδικα, ενώ ορισμένα εστιατόρια έχουν εξαντλήσει το αέριο μαγειρικής.

Η ζήτηση για ρωσικές εξαγωγές ενέργειας, οι οποίες όταν μεταφέρονται σε ασιατικούς πελάτες αποφεύγουν τον Κόλπο, έχει αυξηθεί απότομα σε όλες τις οικονομίες της περιοχής.

Οι κρατικές εταιρείες διύλισης της Ινδίας άρχισαν να παραγγέλνουν επιπλέον αγορές ρωσικού αργού λίγες ώρες πριν οι ΗΠΑ ανακοινώσουν, στις 5 Μαρτίου, μια προσωρινή απαλλαγή που θα επέτρεπε στο Δελχί να αγοράσει ορισμένα φορτία που υπόκεινται σε κυρώσεις. Καθώς οι τιμές του πετρελαίου συνέχιζαν να ανεβαίνουν, η Ουάσιγκτον χαλάρωσε περαιτέρω τους περιορισμούς.

Ορισμένοι Ινδοί υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής εξέφρασαν τη λύπη τους για το γεγονός ότι το Δελχί μείωσε τις εισαγωγές ρωσικού αργού πετρελαίου ως παραχώρηση προς τις ΗΠΑ, σύμφωνα με κυβερνητικό έγγραφο στο οποίο είχε πρόσβαση το Reuters.

«Η Ινδία είχε μειώσει τις αγορές ρωσικού αργού πετρελαίου σε μειωμένες τιμές, κάτι που θα είχε μετριάσει την κατάσταση σε κάποιο βαθμό», ανέφερε η σημείωση, μια ενημέρωση σχετικά με την κρίση στη Μέση Ανατολή που συντάχθηκε στις 20 Μαρτίου για τη γραμματεία του υπουργικού συμβουλίου.

Προειδοποιούσε ότι μια παρατεταμένη διακοπή των ροών πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή θα προκαλούσε μια σειρά οικονομικών προκλήσεων, «οδηγώντας σε υψηλότερο πληθωρισμό, ασθενέστερο νόμισμα και αύξηση του εξωτερικού χρέους».

Η αύξηση των εξαγωγών θα μπορούσε να υποστεί πλήγμα μεταξύ 2% και 4%, προειδοποιούσε, προσθέτοντας ότι ο πληθωρισμός χονδρικής θα μπορούσε να αυξηθεί μεταξύ 0,3% και 0,7%.

Aναθέρμανση σχέσεων

Η Ρωσία, η οποία διατηρεί φιλικές σχέσεις με την Ινδία από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου, εκμεταλλεύεται το πλεονέκτημά της.

Οποιαδήποτε νέα συμφωνία για το ΥΦΑ θα περιέχει πιθανώς λιγότερο ευνοϊκούς όρους για την Ινδία σε σύγκριση με τη 20ετή συμφωνία προμήθειας που η κρατική εταιρεία GAIL της Ινδίας συνήψε με τη ρωσική Gazprom το 2012, σύμφωνα με μία από τις πηγές. «Τώρα είναι αγορά πωλητών», είπε το άτομο αυτό.

Στελέχη της ρωσικής κρατικής εταιρείας δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας «Rosseti», τα οποία βρέθηκαν στο Δελχί αυτό το μήνα για μια σύνοδο κορυφής του κλάδου, πρότειναν επίσης να συνεργαστούν με τους Ινδούς ομολόγους τους σε έργα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, κυρίως σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, σύμφωνα με μία από τις πηγές.

Εάν επιτευχθεί συμφωνία, αυτό θα σηματοδοτούσε την πρώτη είσοδο της Μόσχας στον τομέα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας της Ινδίας.

Η Ρωσία επιδιώκει επίσης να επεκτείνει τις αεροπορικές συνδέσεις με την Ινδία: ο Τιμόφει Τιταρένκο, στέλεχος του αεροδρομίου Πούλκοβο της Αγίας Πετρούπολης, δήλωσε στο Reuters την περασμένη εβδομάδα ότι έχει επισκεφθεί ινδικά αεροδρόμια και διερευνά τη δυνατότητα περισσότερων απευθείας πτήσεων.

Ο επικεφαλής διπλωμάτης του Κρεμλίνου Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε αυτή την εβδομάδα σε συνέδριο για τις ινδο-ρωσικές σχέσεις ότι το 96% του εμπορίου μεταξύ των δύο χωρών πραγματοποιείται πλέον σε ρουπίες και ρούβλια.

«Η δοκιμασμένη στο χρόνο ρωσο-ινδική φιλία αποτελεί παράδειγμα για το πώς πρέπει και μπορούν να οικοδομηθούν οι διακρατικές σχέσεις – με βάση την ισότητα, την αμοιβαία εμπιστοσύνη και τον σεβασμό, καθώς και τη συνεκτίμηση των αμοιβαίων συμφερόντων», ανέφερε.

Συναλλαγές ρουπίας-ρούβλι ύψους έως 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων μπορούν πλέον να διεκπεραιώνονται σε μόλις μία ημέρα, δηλαδή δύο φορές πιο γρήγορα από ό,τι πριν από λίγα χρόνια, δήλωσε ανώτατο στέλεχος του ινδικού υποκαταστήματος της ρωσικής τράπεζας Sberbank σε συνέδριο στη Βομβάη τον Μάρτιο.

Πηγή: ΟΤ

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - ΑΠΕ
ΗΠΑ: Ακυρώνει offshore αιολικά με αντάλλαγμα deal στα ορυκτά καύσιμα

Πυρά Βανς σε Νετανιάχου: Πούλησες έναν εύκολο πόλεμο στον Τραμπ

ΟΟΣΑ: Σε δοκιμασία η ανθεκτικότητα της παγκόσμιας οικονομίας – «Μπουρλότο» στον πληθωρισμό βάζουν οι τιμές στην ενέργεια
Σε διπλή «μέγγενη» η παγκόσμια οικονομία - Σχεδόν αναπόφευκτο το ντόμινο των επιπτώσεων του πολέμου

Στράτος Ιωακείμ
Αυστραλία: Κυκλώνας προκαλεί διακοπή λειτουργίας σε δυο από τις μεγαλύτερες μονάδες παραγωγής ΥΦΑ στον κόσμο
Διακοπή λειτουργίας σε δυο από τις μεγαλύτερες μονάδες ΥΦΑ στον κόσμο

Το πληθωριστικό θηρίο βρυχάται σε όλο τον κόσμο – Πού μπορεί να φτάσει εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν
Το πληθωριστικό θηρίο βρυχάται σε όλο τον κόσμο – Πού μπορεί να φτάσει εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν

Οικονομολόγοι ζητούν να αποχωρήσει η Κολομβία από το σύστημα διαιτησίας επενδύσεων
Οικονομολόγοι ζητούν να αποχωρήσει η Κολομβία από το σύστημα διαιτησίας επενδύσεων

ΗΠΑ: Η μεταστροφή σε «διαιτητή του χάους» – Καταστρέφοντας οικονομικά φίλους και εχθρούς
Η μεταστροφή των ΗΠΑ σε «διαιτητή του χάους» - Καταστρέφοντας οικονομικά φίλους και εχθρούς

Ανάπτυξη χωρίς ανθεκτικότητα – Το κρυφό κοινωνικό ρήγμα της EE
Ανάπτυξη χωρίς ανθεκτικότητα – Το κρυφό κοινωνικό ρήγμα της EE

Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μπορεί να προκαλέσει τη χειρότερη βιομηχανική κρίση
Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μπορεί να προκαλέσει τη χειρότερη βιομηχανική κρίση

Στενά του Ορμούζ: Σε κατάσταση σχεδόν πλήρους παράλυσης – Πώς διαμορφώνεται το κόστος μεταφοράς
Σε κατάσταση σχεδόν πλήρους παράλυσης τα Στενά του Ορμούζ - Πώς διαμορφώνεται το κόστος μεταφοράς

Ελεύθεροι μετά τις απολογίες τους 7 συλληφθέντες για το κύκλωμα με τις εικονικές εταιρίες και τις απάτες στον ΕΦΚΑ
Ελεύθεροι μετά τις απολογίες τους 7 συλληφθέντες για το κύκλωμα με τις εικονικές εταιρίες και τις απάτες στον ΕΦΚΑ

LIVE: Ελλάδα – Παραγουάη
LIVE: Ελλάδα – Παραγουάη

LIVE: Παναθηναϊκός – Μονακό
LIVE: Παναθηναϊκός – Μονακό

Η τηλεπερσόνα Κάρολ Ράντζιβιλ – Συνδέεται με τους Κένεντι, το όνομά της βρίσκεται στα αρχεία Έπσταϊν
Η τηλεπερσόνα Κάρολ Ράντζιβιλ – Συνδέεται με τους Κένεντι, το όνομά της βρίσκεται στα αρχεία Έπσταϊν

Παλλήνη: Βίντεο ντοκουμέντο – Το τροχαίο που προκάλεσε μεθυσμένος οδηγός με τα ανήλικα παιδιά του στο αυτοκίνητο
Παλλήνη: Βίντεο ντοκουμέντο – Το τροχαίο που προκάλεσε μεθυσμένος οδηγός με τα ανήλικα παιδιά του στο αυτοκίνητο

Ελλάδα Κ21 – Μάλτα Κ21 5-0: Σαρωτική η Εθνική, έκανε το 6/6!
Ελλάδα Κ21 – Μάλτα Κ21 5-0: Σαρωτική η Εθνική, έκανε το 6/6!

Απίστευτο περιστατικό σε πλοίο για Κρήτη: Γυμνός άνδρας φέρεται να εισέβαλε σε καμπίνα μαθητριών σχολικής εκδρομής
Απίστευτο περιστατικό σε πλοίο για Κρήτη: Γυμνός άνδρας φέρεται να εισέβαλε σε καμπίνα μαθητριών σχολικής εκδρομής

Εγκαταλείπει το Διεθνές Δίκαιο η Ευρώπη; – Η επιλογή του δρόμου προς τη μεγάλη βαρβαρότητα
Εγκαταλείπει το Διεθνές Δίκαιο η Ευρώπη; – Η επιλογή του δρόμου προς τη μεγάλη βαρβαρότητα

Νίκος Ανδρουλάκης στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ – «Εκβιάζουν δημοσίως τον «Νίξον» του Μαξίμου-gate!» – Εκτός πραγματικότητας τα σενάρια για συνεργασία με ΝΔ
Νίκος Ανδρουλάκης στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ – «Εκβιάζουν δημοσίως τον «Νίξον» του Μαξίμου-gate!» – Εκτός πραγματικότητας τα σενάρια για συνεργασία με ΝΔ

Καλάβρυτα: Επιχείρηση απεγκλωβισμού οδηγών λόγω έντονης χιονόπτωσης – Χιονοθύελλα στο χιονοδρομικό κέντρο
Καλάβρυτα: Επιχείρηση απεγκλωβισμού οδηγών λόγω έντονης χιονόπτωσης – Χιονοθύελλα στο χιονοδρομικό κέντρο

Με σχολικές τσάντες στα χέρια οι Ιρανοί πριν το φιλικό με τη Νιγηρία – Σκόραρε ο Ταρέμι (vids)
Με σχολικές τσάντες στα χέρια οι Ιρανοί πριν το φιλικό με τη Νιγηρία – Σκόραρε ο Ταρέμι (vids)

Οι στόχοι του Ισραήλ στο Ιράν και οι δυσκολίες
Οι στόχοι του Ισραήλ στο Ιράν και οι δυσκολίες

Υπόθεση revenge porn – Ιωάννα Τούνη: Οκτώ φορές προβλήθηκε το επίμαχο βίντεο στη δικαστική αίθουσα
Υπόθεση revenge porn – Ιωάννα Τούνη: Οκτώ φορές προβλήθηκε το επίμαχο βίντεο στη δικαστική αίθουσα

LIVE: Ελλάδα Κ21 – Μάλτα Κ21
LIVE: Ελλάδα Κ21 – Μάλτα Κ21

Τέμπη: «Ο χώρος ήταν από πριν ακατάλληλος για αυτήν την δίκη» λέει ο Βαγγέλης Βλάχος – «Πού πήγαν τα 1,6 εκατ. ευρώ;»
Τέμπη: «Ο χώρος ήταν από πριν ακατάλληλος για αυτήν την δίκη» λέει ο Βαγγέλης Βλάχος – «Πού πήγαν τα 1,6 εκατ. ευρώ;»

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

