Ο πόλεμος του Τραμπ κατά του Ιράν στέλνει την Ινδία ξανά στην… αγκαλιά της Ρωσίας

Τον Ιανουάριο, ενώ οι διπλωμάτες της Ινδίας διαπραγματεύονταν μια συμφωνία που θα μείωνε τους τιμωρητικούς δασμούς των ΗΠΑ στις εξαγωγές της χώρας της Νότιας Ασίας, το Νέο Δελχί μείωσε δραστικά τις αγορές ρωσικού αργού πετρελαίου, σε μια κίνηση που θεωρήθηκε ευρέως ως οδυνηρή παραχώρηση προς τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Μόλις δύο μήνες αργότερα, ωστόσο, το Νέο Δελχί και η Μόσχα ενισχύουν την ενεργειακή τους συνεργασία, με τις δύο πλευρές να συμφωνούν να προετοιμαστούν για την επανέναρξη των άμεσων πωλήσεων υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τη Ρωσία για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του Reuters. Εάν η Ινδία αποφασίσει να προχωρήσει στη συμφωνία, η οποία ενέχει τον κίνδυνο παραβίασης των δυτικών κυρώσεων, οι διαπραγματεύσεις θα μπορούσαν να ολοκληρωθούν σε λίγες εβδομάδες, ανέφερε ένα από τα άτομα που μίλησαν στο Reuters.

Λεπτομέρειες σχετικά με τις συνομιλίες, οι οποίες πραγματοποιούνται εν μέσω της ραγδαίας ανόδου των τιμών της ενέργειας που προκάλεσε η αμερικανο-ισραηλινή επίθεση κατά του Ιράν, δεν είχαν γίνει γνωστές μέχρι τώρα. Η «προφορική συμφωνία» για τη διαπραγμάτευση μιας συμφωνίας LNG επιτεύχθηκε κατά τη διάρκεια συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στις 19 Μαρτίου στο Δελχί μεταξύ του Ρώσου αναπληρωτή υπουργού Ενέργειας Πάβελ Σορόκιν και του Ινδού υπουργού Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Χαρντίπ Σινγκ Πούρι, σύμφωνα με τις πηγές.

Οι δύο αξιωματούχοι συμφώνησαν επίσης να αυξήσουν περαιτέρω τις πωλήσεις αργού πετρελαίου στην Ινδία, οι οποίες θα μπορούσαν να διπλασιαστούν από τα επίπεδα του Ιανουαρίου σε τουλάχιστον 40% των συνολικών εισαγωγών της Ινδίας σε περίπου ένα μήνα, σύμφωνα με τρεις πηγές που είναι εξοικειωμένες με τις συζητήσεις τους.

Η Ινδία έγινε σημαντικός αγοραστής ρωσικού αργού πετρελαίου, το οποίο πωλούνταν με μεγάλη έκπτωση μετά την εισβολή στην Ουκρανία, γεγονός που αποτέλεσε σημείο διαμάχης με την κυβέρνηση Τραμπ. Ο τρίτος μεγαλύτερος εισαγωγέας και καταναλωτής πετρελαίου στον κόσμο αγόρασε σχεδόν 44 δισεκατομμύρια δολάρια αργού πετρελαίου από τη Μόσχα πέρυσι, διαδραματίζοντας ζωτικό ρόλο στη διατήρηση της πολεμικής οικονομίας του Κρεμλίνου.

Το ρωσικό υπουργείο Ενέργειας αρνήθηκε να σχολιάσει τυχόν συζητήσεις με την Ινδία, ενώ το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ δεν απάντησε σε ερωτήσεις σχετικά με την άρση των κυρώσεων.

«Η Ινδία επέλεξε την πορεία που εξυπηρετούσε καλύτερα τα εθνικά της συμφέροντα, βασισμένη σε μια μακροχρόνια και αξιόπιστη συνεργασία με τη Ρωσία», δήλωσε ο Ατζάι Μαλχότρα, πρώην πρέσβης της Ινδίας στη Μόσχα.

Το Δελχί θα πρέπει τώρα «να απαιτήσει εξαιρέσεις ή διευκολύνσεις ως φυσιολογικό μέρος των διαπραγματεύσεων μεταξύ στρατηγικών εταίρων», πρόσθεσε, αναφερόμενος στην Ουάσιγκτον.

Διπλό χτύπημα

Ενώ η Ινδία έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών εδώ και δεκαετίες ως στρατηγικό αντίβαρο στη γειτονική Κίνα, η πέμπτη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου έχει πλέον πληγεί δύο φορές σε λιγότερο από ένα χρόνο από αποφάσεις που ελήφθησαν κυρίως στην Ουάσιγκτον.

Μετά από χρόνια αγοράς αργού πετρελαίου από τη Μόσχα σε μειωμένες τιμές, το Δελχί μείωσε δραστικά τις αγορές του, αφού τον Αύγουστο ο Τραμπ επέβαλε δασμούς που έφταναν έως και το 50% στα ινδικά προϊόντα, δηλαδή από τους πιο αυστηρούς που έχουν επιβληθεί σε οποιαδήποτε χώρα. Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ έκρινε έκτοτε ότι ο Τραμπ ενήργησε παράνομα με την επιβολή αυτών των δασμών.

Ο υπολογισμός της Ινδίας άλλαξε γρήγορα μετά την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. Τα αντίποινα της Τεχεράνης περιελάμβαναν επιθέσεις εναντίον πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, κλείνοντας ουσιαστικά τη στενή λωρίδα μέσω της οποίας διέρχεται περίπου το ήμισυ των προμηθειών αργού πετρελαίου και LNG της Ινδίας.

Έκτοτε έχουν παρατηρηθεί μεγάλες ουρές έξω από ορισμένα ινδικά βενζινάδικα, ενώ ορισμένα εστιατόρια έχουν εξαντλήσει το αέριο μαγειρικής.

Η ζήτηση για ρωσικές εξαγωγές ενέργειας, οι οποίες όταν μεταφέρονται σε ασιατικούς πελάτες αποφεύγουν τον Κόλπο, έχει αυξηθεί απότομα σε όλες τις οικονομίες της περιοχής.

Οι κρατικές εταιρείες διύλισης της Ινδίας άρχισαν να παραγγέλνουν επιπλέον αγορές ρωσικού αργού λίγες ώρες πριν οι ΗΠΑ ανακοινώσουν, στις 5 Μαρτίου, μια προσωρινή απαλλαγή που θα επέτρεπε στο Δελχί να αγοράσει ορισμένα φορτία που υπόκεινται σε κυρώσεις. Καθώς οι τιμές του πετρελαίου συνέχιζαν να ανεβαίνουν, η Ουάσιγκτον χαλάρωσε περαιτέρω τους περιορισμούς.

Ορισμένοι Ινδοί υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής εξέφρασαν τη λύπη τους για το γεγονός ότι το Δελχί μείωσε τις εισαγωγές ρωσικού αργού πετρελαίου ως παραχώρηση προς τις ΗΠΑ, σύμφωνα με κυβερνητικό έγγραφο στο οποίο είχε πρόσβαση το Reuters.

«Η Ινδία είχε μειώσει τις αγορές ρωσικού αργού πετρελαίου σε μειωμένες τιμές, κάτι που θα είχε μετριάσει την κατάσταση σε κάποιο βαθμό», ανέφερε η σημείωση, μια ενημέρωση σχετικά με την κρίση στη Μέση Ανατολή που συντάχθηκε στις 20 Μαρτίου για τη γραμματεία του υπουργικού συμβουλίου.

Προειδοποιούσε ότι μια παρατεταμένη διακοπή των ροών πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή θα προκαλούσε μια σειρά οικονομικών προκλήσεων, «οδηγώντας σε υψηλότερο πληθωρισμό, ασθενέστερο νόμισμα και αύξηση του εξωτερικού χρέους».

Η αύξηση των εξαγωγών θα μπορούσε να υποστεί πλήγμα μεταξύ 2% και 4%, προειδοποιούσε, προσθέτοντας ότι ο πληθωρισμός χονδρικής θα μπορούσε να αυξηθεί μεταξύ 0,3% και 0,7%.

Aναθέρμανση σχέσεων

Η Ρωσία, η οποία διατηρεί φιλικές σχέσεις με την Ινδία από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου, εκμεταλλεύεται το πλεονέκτημά της.

Οποιαδήποτε νέα συμφωνία για το ΥΦΑ θα περιέχει πιθανώς λιγότερο ευνοϊκούς όρους για την Ινδία σε σύγκριση με τη 20ετή συμφωνία προμήθειας που η κρατική εταιρεία GAIL της Ινδίας συνήψε με τη ρωσική Gazprom το 2012, σύμφωνα με μία από τις πηγές. «Τώρα είναι αγορά πωλητών», είπε το άτομο αυτό.

Στελέχη της ρωσικής κρατικής εταιρείας δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας «Rosseti», τα οποία βρέθηκαν στο Δελχί αυτό το μήνα για μια σύνοδο κορυφής του κλάδου, πρότειναν επίσης να συνεργαστούν με τους Ινδούς ομολόγους τους σε έργα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, κυρίως σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, σύμφωνα με μία από τις πηγές.

Εάν επιτευχθεί συμφωνία, αυτό θα σηματοδοτούσε την πρώτη είσοδο της Μόσχας στον τομέα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας της Ινδίας.

Η Ρωσία επιδιώκει επίσης να επεκτείνει τις αεροπορικές συνδέσεις με την Ινδία: ο Τιμόφει Τιταρένκο, στέλεχος του αεροδρομίου Πούλκοβο της Αγίας Πετρούπολης, δήλωσε στο Reuters την περασμένη εβδομάδα ότι έχει επισκεφθεί ινδικά αεροδρόμια και διερευνά τη δυνατότητα περισσότερων απευθείας πτήσεων.

Ο επικεφαλής διπλωμάτης του Κρεμλίνου Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε αυτή την εβδομάδα σε συνέδριο για τις ινδο-ρωσικές σχέσεις ότι το 96% του εμπορίου μεταξύ των δύο χωρών πραγματοποιείται πλέον σε ρουπίες και ρούβλια.

«Η δοκιμασμένη στο χρόνο ρωσο-ινδική φιλία αποτελεί παράδειγμα για το πώς πρέπει και μπορούν να οικοδομηθούν οι διακρατικές σχέσεις – με βάση την ισότητα, την αμοιβαία εμπιστοσύνη και τον σεβασμό, καθώς και τη συνεκτίμηση των αμοιβαίων συμφερόντων», ανέφερε.

Συναλλαγές ρουπίας-ρούβλι ύψους έως 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων μπορούν πλέον να διεκπεραιώνονται σε μόλις μία ημέρα, δηλαδή δύο φορές πιο γρήγορα από ό,τι πριν από λίγα χρόνια, δήλωσε ανώτατο στέλεχος του ινδικού υποκαταστήματος της ρωσικής τράπεζας Sberbank σε συνέδριο στη Βομβάη τον Μάρτιο.

