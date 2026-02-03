newspaper
Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026
Οι ΗΠΑ θα αφαιρέσουν τους δασμούς 25% για αγορές ρωσικού πετρελαίου από την Ινδία
Διεθνής Οικονομία 03 Φεβρουαρίου 2026, 03:15

Οι ΗΠΑ θα αφαιρέσουν τους δασμούς 25% για αγορές ρωσικού πετρελαίου από την Ινδία

Σύμφωνα με το Bloomberg, οι ΗΠΑ θα αντικαταστήσουν την Ρωσία ως κύριος προμηθευτής πετρελαίου και η Ινδία θα αγοράσει αμερικανικά προϊόντα συνολικής αξίας μισού τρις δολαρίων σε πέντε χρόνια.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Σχέση: Σε τι βοηθά η επιρροή που έχει πάνω σου;

Σχέση: Σε τι βοηθά η επιρροή που έχει πάνω σου;

Spotlight

Οι ΗΠΑ συμφώνησαν να καταργήσουν τον πρόσθετο δασμό 25% που επιβλήθηκε στην Ινδία για την αγορά ρωσικού πετρελαίου, σύμφωνα με αξιωματούχο στο Νέο Δελχί που είναι εξοικειωμένος με το θέμα και μίλησε σχετικά στο Bloomberg.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ινδία κατέληξαν σε εμπορική συμφωνία για τη μείωση του αμοιβαίου δασμού από 25% σε 18%. Ο Τραμπ είχε επιβάλει πρόσθετη ποινή 25% στην Ινδία τον Αύγουστο για την αγορά ρωσικού πετρελαίου, η οποία τώρα έχει καταργηθεί, δήλωσε ο αξιωματούχος, ζητώντας να μην κατονομαστεί, καθώς οι λεπτομέρειες δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί.

Ο αξιωματούχος επιβεβαίωσε επίσης ότι η Ινδία δεσμεύτηκε να αγοράσει αμερικανικά προϊόντα αξίας 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε διάστημα πέντε ετών σε τομείς όπως τεχνολογικά προϊόντα, όπως κέντρα δεδομένων, αεροπλάνα, πολύτιμα μέταλλα, άνθρακας μαγειρικής και ενέργεια.

Άρα δεν πρόκειται να υπάρξει ενεργειακό κενό στην Ινδία μέχρι την μετάβαση

Ο Τραμπ επέβαλε επιπλέον δασμούς στην Ινδία για το ρωσικό πετρέλαιο

Εδώ και πολλούς μήνες ο Τραμπ έλεγε ότι η Ινδία δεν θα αγοράζει στο εξής πετρέλαιο από τη Ρωσία, στερώντας έτσι από τη Μόσχα κρίσιμης σημασίας έσοδα, τα οποία χρησιμοποιεί για να χρηματοδοτεί τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Πέρυσι τον Απρίλιο, ο Αμερικανός πρόεδρος επέβαλε δασμούς («αμοιβαίους», όπως έλεγε) ύψους 25% σε όλα τα ινδικά προϊόντα στο πλαίσιο της πολιτικής προστατευτισμού απέναντι στους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ. Τον Αύγουστο αποφάσισε να επιβάλει επιπρόσθετους δασμούς ύψους 25% σε πολλά ινδικά προϊόντα, επειδή το Νέο Δελχί συνέχιζε τις αγορές ρωσικού πετρελαίου.

Με τη «συμφωνία» που ανακοινώθηκε σήμερα μπαίνει τέλος και σε αυτόν τον επιπρόσθετο φόρο, είπε ένας υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ.

«Πολύ ευχαριστημένος» δηλώνει ο Μόντι

Ο Ινδός πρωθυπουργός δήλωσε «υπερευχαριστημένος» για τη μείωση των δασμών στο 18%. «Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον πρόεδρο Τραμπ, εξ ονόματος 1,4 δισεκ. Ινδών, για αυτήν την υπέροχη ανακοίνωση», έγραψε στην πλατφόρμα Χ, τονίζοντας πως «όταν δύο μεγάλες οικονομίες και οι δύο μεγαλύτερες δημοκρατίες του κόσμου συνεργάζονται, επωφελούνται οι λαοί μας και ανοίγονται τεράστιες ευκαιρίες για μια αμοιβαίως επωφελή συνεργασία».

«Η ηγεσία του προέδρου Τραμπ είναι αναγκαία για την παγκόσμια ειρήνη, τη σταθερότητα και την ευημερία», πρόσθεσε ο υπερεθνικιστής πρωθυπουργός, διαβεβαιώνοντας ότι η Ινδία «στηρίζει πλήρως τις ειρηνευτικές προσπάθειές του». Οι μετοχές των ινδικών εταιρειών που είναι εισηγμένες στη Γουόλ Στριτ κατέγραφαν άνοδο μετά την ανακοίνωση: Η Infosys +3,53%, η Wipro +7%, η HDFC Bank +3,4% και η iShares MSCI India +3,3%.

Η αγορά πετρελαίου από τη Βενεζουέλα θα μπορούσε να αναπληρώσει ένα μέρος του ρωσικού πετρελαίου που αγοράζει η Ινδία, μια χώρα που βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις εισαγωγές «μαύρου χρυσού». Το εισαγόμενο πετρέλαιο καλύπτει σχεδόν το 90% των αναγκών της και η εισαγωγή φτηνότερου ρωσικού πετρελαίου την βοήθησε να μειώσει το κόστος εισαγωγών, καθώς αφότου η Μόσχα εισέβαλε στην Ουκρανία και η Δύση επέβαλε κυρώσεις στις ενεργειακές εξαγωγές της.

Πρόσφατα, η Ινδία άρχισε να περιορίζει τις αγορές της από τη Ρωσία. Τον Ιανουάριο έφταναν περίπου το 1,2 εκατ. βαρέλια ημερησίως και προβλεπόταν ότι θα έπεφταν στα 800.000 βαρέλια την ημέρα μέχρι τον Μάρτιο.

