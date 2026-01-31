newspaper
Η εμπορική συμφωνία ανάμεσα σε ΕΕ και Ινδία που αντιπροσωπεύει το 25% του παγκόσμιου ΑΕΠ
Διεθνής Οικονομία 31 Ιανουαρίου 2026

Η εμπορική συμφωνία ανάμεσα σε ΕΕ και Ινδία που αντιπροσωπεύει το 25% του παγκόσμιου ΑΕΠ

To 90% των δασμών θα μειωθεί σταδιακά ανοίγοντας προοπτικές αύξησης των εμπορικών συναλλαγών ανάμεσα σε ΕΕ και Ινδία

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Χαρακτηρίστηκε ως «Η μητέρα όλων των συμφωνιών» και ως ένα βαθμό δικαιολογεί τον χαρακτηρισμό καθώς η Free Trade Agreement (FTA) ανάμεσα στην Ευρωπαική Ενωση και την Ινδία, ειναι μια μεγάλη συμφωνία που αφορά μια συνολική αγορά δύο δισεκατομμυρίων κατοίκων και αντιπροσωπεύει το το 25% του παγκόσμιου ΑΕΠ.

Είναι επίσης μια μεγάλη συμφωνία που υποστηρίζει εκατομμύρια θέσεις εργασίας, τόσο στην Ευρωπαική Ενωση όσο και στη «μεγαλύτερη δημοκρατία του κόσμου», την Ινδία.

Οι ηγέτες της ΕΕ και ο πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι ελπίζουν ότι η συμφωνία, θα συμβάλει στην προστασία από τις προκλήσεις των δύο κορυφαίων οικονομιών του κόσμου, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας.

Η συμφωνία θα μειώσει επίσης  ή θα εξαλείψει τους δασμούς σε σχεδόν το 97% των ευρωπαϊκών εξαγωγών, εξοικονομώντας έως και 4 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως σε δασμούς, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ευρωπαικής Επιτροπής.

H συμφωνία της ΕΕ με την Ινδία μητέρα όλων των συμφωνιών

«Η μητέρα όλων των συμφωνιών», δήλωσε ο Ινδος πρωθυπουργος Ναρέντρα Μόντι την περασμένη Τρίτη στην πρωτεύουσα Νέο Δελχί, όπου συναντήθηκε με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

«Αυτή η συμφωνία θα προσφέρει πολλές ευκαιρίες για τα 1,4 δισεκατομμύρια κατοίκους της Ινδίας και τα εκατομμύρια κατοίκους της ΕΕ», δήλωσε ο Μόντι, προσθέτοντας ότι η συμφωνία «αντιπροσωπεύει περίπου το 25% του παγκόσμιου ΑΕΠ και το ένα τρίτο του παγκόσμιου εμπορίου».

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ουρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι « ΕΕ και η Ινδία γράφουν σήμερα ιστορία», υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι οι δυο πλευρές έσετειλαν ενα σημαντικό «μήνυμα στον κόσμο, ότι η συνεργασία βάσει κανόνων εξακολουθεί να αποφέρει εξαιρετικά αποτελέσματα».

Πρόκειται για το πιο φιλόδοξο εμπορικό άνοιγμα που έχει παραχωρήσει ποτέ η Ινδία σε εμπορικό της εταίρο. Αναμένεται ότι θα προσφέρει ευκαιρίες σε βασικούς βιομηχανικούς και αγροδιατροφικούς τομείς της Ευρωπαικης Ενωσης, παρέχοντας στις ευρωπαικές επιχειρήσεις προνομιακή πρόσβαση στην πιο πυκνοκατοικημένη χώρα του κόσμου, με 1,45 δισεκατομμύρια κατοίκους και στην ταχύτερα αναπτυσσόμενη μεγάλη οικονομία, με ετήσιο  Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) 3,4 τρισεκατομμυρίων ευρώ.

Πηγή: ot.gr

