newspaper
Σάββατο 28 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
28.03.2026 | 12:38
Κλείνει το Μετρό στο Σύνταγμα – Ποιος ο λόγος
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ο Τραμπ ξεκίνησε τον πόλεμο στο Ιράν με 5 κύριους στόχους – Έναν μήνα μετά, πόσους έχει επιτύχει;
Κόσμος 28 Μαρτίου 2026, 13:30

Ο Τραμπ ξεκίνησε τον πόλεμο στο Ιράν με 5 κύριους στόχους – Έναν μήνα μετά, πόσους έχει επιτύχει;

Ο Λευκός Οίκος συνεχίζει να ισχυρίζεται ότι έχει σημειώσει σημαντικές επιτυχίες στις συνεχιζόμενες επιχειρήσεις του στο Ιράν, οι οποίες έχουν πλέον συμπληρώσει ένα μήνα.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
A
A
Έχει περάσει ένας μήνας από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ άνοιξαν πυρ στο Ιράν, ξεκινώντας έναν πόλεμο που έχει αποσταθεροποιήσει την περιοχή, έχει διαταράξει τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού και έχει προκαλέσει μια διεθνή κρίση στις τιμές του πετρελαίου, καθώς οι επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές συνεχίζονται και η ναυτιλία παραμένει κλειστή μέσω του στρατηγικού Στενού του Ορμούζ.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ περιέγραψε πέντε στόχους που πρέπει να επιτύχει η Ουάσιγκτον πριν τερματίσει τον πόλεμο με το Ιράν.

Όμως τώρα, έναν μήνα μετά, έχει αφήσει να ενωηθεί ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται σύντομα να «περικόψουν» την επιχείρησή τους, παρά το γεγονός ότι ορισμένοι από τους βασικούς στόχους του παραμένουν ασαφείς ή ανεκπλήρωτοι.

Σύμφωνα με τις περισσότερες εκτιμήσεις, οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ έχουν υποβαθμίσει σημαντικά τις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν και έχουν σκοτώσει δεκάδες ανώτερους ηγέτες.

Ωστόσο, αυτές οι τακτικές επιτυχίες δεν μεταφράζονται απαραίτητα στην επίτευξη όλων των στρατηγικών στόχων του προέδρου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει επιμείνει σταθερά ότι οι επιχειρήσεις στο Ιράν ξεπερνούν τις προβλέψεις τόσο σε ό,τι αφορά την επιτυχία όσο και τα χρονοδιαγράμματα.

Ακολουθεί μια ανασκόπηση των στόχων που έθεσε ο Τραμπ και της τρέχουσας κατάστασής τους, σύμφωνα με το euronews.

«Πλήρης υποβάθμιση της ιρανικής πυραυλικής ικανότητας»

Ένας από τους κύριους στόχους που έθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο Ιράν ήταν η καταστροφή των πυραύλων τους και η «εξάλειψη της πυραυλικής βιομηχανίας τους».

Η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι η ικανότητα αυτή έχει υποβαθμιστεί σημαντικά, αλλά το Ιράν εξακολουθεί να εκτοξεύει πυραύλους και drones, συμπεριλαμβανομένης μιας σειράς επιθέσεων κατά του Ισραήλ, ενώ ο Τραμπ ισχυριζόταν ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν ήταν σε εξέλιξη.

Ο Τραμπ δήλωσε στο Λευκό Οίκο την Πέμπτη ότι περίπου το 90% των πυραύλων και των εκτοξευτών του Ιράν έχουν καταστραφεί, και ότι τα drones και τα εργοστάσια όπου κατασκευάζονται drones και πύραυλοι «έχουν μειωθεί σημαντικά».

Ωστόσο, την τελευταία εβδομάδα, οι ιρανικές επιθέσεις φαίνεται να έχουν ενταθεί, με την Τεχεράνη να εκτοξεύει τακτικά βροχές από drones και προηγμένους πυραύλους κατά του Ισραήλ και των γειτονικών αραβικών κρατών του Κόλπου που φιλοξενούν αμερικανικές βάσεις.

«Καταστροφή της αμυντικής βιομηχανικής βάσης του Ιράν»

Πριν από την περασμένη εβδομάδα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ και η κυβέρνησή του ανέφεραν μερικές φορές αυτό ως αυτόνομο στόχο, περιγράφοντάς το ως στόχο να «ισοπεδώσουν τη βιομηχανία πυραύλων τους».

Άλλες φορές, αυτό έχει εξαφανιστεί από τη λίστα. Το Πεντάγωνο το έχει γενικά εντάξει στον πρώτο στόχο της καταστροφής της πυραυλικής ικανότητας του Ιράν.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ έχει δηλώσει ότι οι στόχοι της για επιθέσεις στο Ιράν περιλαμβάνουν εγκαταστάσεις παραγωγής όπλων και κατασκευής πυραύλων και drones.

Ωστόσο, οι ιρανικές επιθέσεις εναντίον των γειτόνων του στον Κόλπο και του Ισραήλ συνεχίζονται, με αξιωματούχους στην Τεχεράνη να ισχυρίζονται ότι μπορούν να συνεχίσουν να πολεμούν για όσο διάστημα χρειαστεί.

Αναλυτές αναφέρουν ότι το Ιράν παράγει μαζικά και αποθηκεύει όπλα εδώ και πολλά χρόνια, προετοιμαζόμενο για έναν τέτοιο πόλεμο, σημειώνοντας ότι ο στόχος του Τραμπ είναι μη ρεαλιστικός, καθώς αυτά τα όπλα, ειδικά τα drones, μπορούν να παραχθούν σε σχετικά μικρές εγκαταστάσεις σε μεγάλες ποσότητες.

«Εξάλειψη του ναυτικού και της αεροπορίας τους»

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ καθιέρωσαν γρήγορα την αεροπορική υπεροχή στους ουρανούς πάνω από το Ιράν, όπου πετούν σε μεγάλο βαθμό χωρίς αντίσταση.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε την Πέμπτη ότι η Ουάσιγκτον έχει καταστρέψει ή βλάψει περισσότερα από 150 ιρανικά σκάφη κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Αφού ένα αμερικανικό υποβρύχιο τορπίλισε και βύθισε ένα ιρανικό πολεμικό πλοίο στις αρχές Μαρτίου, δύο άλλα ιρανικά σκάφη — το IRIS Bushehr και το IRIS Lavan — έδεσαν στη Σρι Λάνκα και την Ινδία και ζήτησαν βοήθεια από τις δύο χώρες.

Δεν υπάρχει καμία ένδειξη από τις ΗΠΑ ότι έχουν βυθιστεί ή καταληφθεί έκτοτε.

Η Επαναστατική Φρουρά του Ιράν διαθέτει δικό της ναυτικό, το οποίο επίσης βασίζεται σε μικρότερα σκάφη για τη διεξαγωγή μαζικών επιθέσεων και την ρίψη ναρκών.

Δεν είναι σαφές πόση από αυτή τη δύναμη παραμένει ή αν έχει τοποθετήσει ναρκοπέδια, αλλά οι ιρανικοί πύραυλοι συνεχίζουν να διαταράσσουν τη ναυτιλία μέσω του στενού του Ορμούζ.

«Δεν θα επιτρέψουμε ποτέ στο Ιράν να πλησιάσει καν την πυρηνική ικανότητα»

Ο Τραμπ έκανε μια δραματική στροφή 180 μοιρών κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους, αφού τον Ιούνιο είχε δηλώσει ότι οι ΗΠΑ έχουν «εξαφανίσει» το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, μόνο για να προειδοποιήσουν οι σύμβουλοί του ότι το Ιράν απέχει μόλις λίγες εβδομάδες από την απόκτηση βόμβας, δικαιολογώντας έτσι τις τρέχουσες επιχειρήσεις.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν ανέφεραν ότι οι πυρηνικές εγκαταστάσεις του δέχθηκαν επίθεση από το Ισραήλ την Παρασκευή.

Η Τελ Αβίβ είχε προηγουμένως ανακοινώσει επιθέσεις σε άλλους στόχους που σχετίζονται με το πυρηνικό πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένης της δολοφονίας ενός κορυφαίου Ιρανού πυρηνικού επιστήμονα.

Ένα από τα πιο επείγοντα ερωτήματα στον πόλεμο είναι αν ο Τραμπ θα επιδιώξει να κατασχέσει ή να καταστρέψει περίπου 440 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου που διαθέτει η Τεχεράνη και που θα μπορούσε ενδεχομένως να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή πυρηνικού όπλου.

Για πρώτη φορά τη Δευτέρα, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα ανακτήσουν το ουράνιο, το οποίο πιστεύεται ότι είναι θαμμένο βαθιά κάτω από μια εγκατάσταση στο βουνό.

Υπογράμμισε ότι αυτό θα συμβεί αν η Ουάσιγκτον συνάψει κάποιο είδος συμφωνίας με το Ιράν για την ανάκτησή του από τις ΗΠΑ.

Χωρίς την άδεια του Ιράν, η κατάσχεσή του θα ήταν μια επικίνδυνη αποστολή, σύμφωνα με ειδικούς, και θα απαιτούσε σημαντική αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων στη χώρα.

«Προστασία, στο υψηλότερο επίπεδο, των συμμάχων μας στη Μέση Ανατολή»

Ο Τραμπ, σε πρόσφατη ανάρτησή του στο Truth Social, πρόσθεσε έναν πέμπτο στόχο για τις ΗΠΑ: «Η προστασία, στο υψηλότερο επίπεδο, των συμμάχων μας στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων του Ισραήλ, της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ και άλλων. Το Στενό του Ορμούζ θα πρέπει να φυλάσσεται και να ελέγχεται, όπως απαιτείται, από άλλα έθνη που το χρησιμοποιούν — οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν το χρησιμοποιούν!»

Οι ΗΠΑ διατηρούν ήδη χιλιάδες στρατιώτες σε βάσεις και άλλες εγκαταστάσεις στην περιοχή.

Δεν είναι σαφές πόσο πιο μακριά είναι διατεθειμένος να φτάσει ο Τραμπ για να προστατεύσει τους συμμάχους της Μέσης Ανατολής από απειλές, και το Ιράν εξακολουθεί να είναι σε θέση να επιτεθεί σε αυτές τις χώρες.

Επίσης, δεν είναι σαφές πόσο μακριά είναι διατεθειμένες να φτάσουν οι ΗΠΑ για να διατηρήσουν ανοιχτό το Στενό του Ορμούζ.

Ο Τραμπ έχει διστάσει ως προς το αν οι ΗΠΑ πρέπει να αναλάβουν ρόλο στην αστυνόμευσή του.

Έχει παρατείνει εκ νέου την προθεσμία για το Ιράν να ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ ή να αντιμετωπίσει επιθέσεις στα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του, δίνοντάς του τώρα προθεσμία μέχρι τις 6 Απριλίου.

Πρόσθετοι στόχοι που δεν περιλαμβάνονται στη λίστα

Ο Τραμπ έχει μιλήσει για αλλαγή καθεστώτος από την αρχή του πολέμου, ενθαρρύνοντας τον ιρανικό λαό να «αναλάβει» την κυβέρνησή του, αφού το Ισραήλ, με τη βοήθεια των ΗΠΑ, εξαπέλυσε επιθέσεις που σκότωσαν τον Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ και μεγάλο μέρος της ανώτερης ηγετικής του ελίτ.

Η κυβέρνηση Τραμπ δεν έχει δηλώσει ποτέ ρητά την αλλαγή καθεστώτος ως στόχο στο Ιράν, παρά το γεγονός ότι έχει καταστήσει σαφές ότι θέλει να τερματίσει την 47ετή κυριαρχία της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ο Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη στο Λευκό Οίκο ότι το καθεστώς έχει «σε μεγάλο βαθμό αποδεκατιστεί».

«Θα μπορούσατε πραγματικά να πείτε ότι έχουμε αλλαγή καθεστώτος, επειδή έχουν σκοτωθεί», είπε σε συνέντευξή του στον αμερικανικό τηλεοπτικό σταθμό Fox News.

Τώρα η Ουάσιγκτον ισχυρίζεται ότι διεξάγει συνομιλίες με στοιχεία της ίδιας ιρανικής κυβέρνησης, καθώς επιδιώκει να θέσει γρήγορα τέλος στη σύγκρουση και να ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ στη θαλάσσια κυκλοφορία.

Το Ιράν, ωστόσο, συνεχίζει να επιμένει δημοσίως ότι δεν διαπραγματεύεται με τον Λευκό Οίκο.

Και οι αρχικές ελπίδες του Τραμπ φαίνεται ότι θα παραμείνουν ανεκπλήρωτες.

Οι περιφερειακές δυνάμεις του Ιράν

Επιπλέον, ο Τραμπ είχε προηγουμένως μιλήσει για την απομάκρυνση από το Ιράν της ικανότητάς του να χρηματοδοτεί ομάδες-συμμάχους στην περιοχή, όπως η Χαμάς στη Γάζα, η Χεζμπολάχ στο Λίβανο, οι Χούθι στην Υεμένη και οι Δυνάμεις Λαϊκής Κινητοποίησης στο Ιράκ.

Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου έχουν δώσει λίγες πληροφορίες σχετικά με αυτόν τον στόχο, τον οποίο ο πρόεδρος έχει περιγράψει ως τη διασφάλιση ότι «οι τρομοκρατικές ομάδες-αντιπρόσωποι της περιοχής δεν θα μπορούν πλέον να αποσταθεροποιούν την περιοχή ή τον κόσμο και να επιτίθενται στις δυνάμεις μας» και «τη διασφάλιση ότι το ιρανικό καθεστώς δεν θα μπορεί να συνεχίσει να οπλίζει, να χρηματοδοτεί και να κατευθύνει τρομοκρατικούς στρατούς εκτός των συνόρων του».

Ενώ οι ΗΠΑ έχουν επιτεθεί σε ομάδες πολιτοφυλακής που ευθυγραμμίζονται με το Ιράν στο Ιράκ και το Ισραήλ φαίνεται να επεκτείνει τις επιχειρήσεις του κατά της Χεζμπολάχ στο Λίβανο, η κυβέρνηση δεν έχει δώσει λεπτομέρειες σχετικά με το πώς πρόκειται να σταματήσει μόνιμα την υποστήριξη της Τεχεράνης προς τις μαχητικές ομάδες.

Ωστόσο, ο Λευκός Οίκος δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι η διασφάλιση ότι οι ιρανικές ομάδες-αντιπρόσωποι δεν μπορούν να αποσταθεροποιήσουν περαιτέρω την περιοχή παραμένει βασικός στόχος και ισχυρίστηκε ότι «οι αντιπρόσωποι δεν μπορούν να αντισταθούν, επειδή ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών είναι τόσο ισχυρός και θανατηφόρος».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Κόσμος
Φόβοι για νέο μέτωπο στην Ερυθρά Θάλασσα μετά την επίθεση των Χούθι

Φόβοι για νέο μέτωπο στην Ερυθρά Θάλασσα μετά την επίθεση των Χούθι

inWellness
inTown
Stream newspaper
Τι σημαίνει η συμμετοχή των Χούθι στον πόλεμο – «Θα μπορούσαν να μπλοκάρουν τη Διώρυγα του Σουέζ»
Κόσμος 28.03.26

Τι σημαίνει η συμμετοχή των Χούθι στον πόλεμο – «Θα μπορούσαν να μπλοκάρουν τη Διώρυγα του Σουέζ»

Οι Χούθι δήλωσαν ότι η επίθεση στο Ισραήλ έρχεται μετά από τη συνεχιζόμενη στοχοποίηση υποδομών στο Ιράν, τον Λίβανο, το Ιράκ και τα παλαιστινιακά εδάφη και αναφέρουν ότι οι επιχειρήσεις τους θα συνεχιστούν.

Σύνταξη
Σπύρος Σκούρας, ο Έλληνας με το φτωχό υπόβαθρο που κατέκτησε το Χόλιγουντ του 20ού αιώνα
Πώς ξεκίνησε 28.03.26

Σπύρος Σκούρας, ο Έλληνας με το φτωχό υπόβαθρο που κατέκτησε το Χόλιγουντ του 20ού αιώνα

Από βοσκόπουλο στην Ηλεία, ο Σπύρος Σκούρας έφτασε να γίνει ένα από τα λαμπρότερα ονόματα στον αμερικανικό κινηματογράφο - Πώς ο Σπύρος και τα αδέλφια του έφτασαν στα σαλόνια του Χόλιγουντ

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Θα συνεχίσουμε τις επιθέσεις λένε οι Χούθι – Το Ιράν στόχευσε πλοίο επιμελητείας των ΗΠΑ κοντά στο Ομάν
Διευρύνεται ο πόλεμος 28.03.26 Upd: 12:47

Θα συνεχίσουμε τις επιθέσεις λένε οι Χούθι – Το Ιράν στόχευσε πλοίο επιμελητείας των ΗΠΑ κοντά στο Ομάν

Ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει ακόμα λέει τώρα ο Τραμπ - Ο πυρηνικός σταθμός Μπουσέρ χτυπήθηκε για τρίτη φορά, με το Ιράν να υπόσχεται ότι θα απαντήσει - Οι Χούθι μπήκαν στον πόλεμο, επιβεβαίωσαν ότι επιτέθηκαν με βαλιστικούς πυραύλους στο Ισραήλ - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Συγκρούσεις με το Αφγανιστάν, μεσολάβηση στον πόλεμο στο Ιράν – Το πυρηνικό Πακιστάν σε ασκήσεις ισορροπίας
«Mission impossible»; 28.03.26

Συγκρούσεις με το Αφγανιστάν, μεσολάβηση στον πόλεμο στο Ιράν – Το πυρηνικό Πακιστάν σε ασκήσεις ισορροπίας

Σε ρόλο ειρηνοποιού αγγελιοφόρου, το Πακιστάν ανέλαβε εν μέσω πολέμου τη δύσκολη αποστολή διαμεσολάβησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, δοκιμάζοντας τα όρια της περιφερειακής του επιρροής

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
«Μία απ’τις μεγαλύτερες στρατηγικές αποτυχίες της Δύσης»: Μήπως ο Τραμπ έχασε τη μπάλα στον πόλεμο με το Ιράν;
Κόσμος 28.03.26

«Μία απ’τις μεγαλύτερες στρατηγικές αποτυχίες της Δύσης»: Μήπως ο Τραμπ έχασε τη μπάλα στον πόλεμο με το Ιράν;

Οι αναλυτές φοβούνται ότι το Ιράν εκμεταλλεύτηκε καλά ένα αδύναμο χαρτί, ενώ οι ΗΠΑ έπεσαν θύματα μιας καθοριστικής στρατηγικής αποτυχίας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ισραήλ: Ο στρατός ανακοινώνει την εκτόξευση πυραύλου εναντίον της χώρας του από την Υεμένη
Ισραηλινός στρατός 28.03.26

«Εκτοξεύτηκε πύραυλος από την Υεμένη» κατά του Ισραήλ

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εντόπισε «την εκτόξευση ενός πυραύλου από την Υεμένη εναντίον της επικράτειας του κράτους του Ισραήλ», προσθέτοντας ότι επιχειρήθηκε η αναχαίτισή του.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Αμερικανίδα φιλοπαλαιστίνια ακτιβίστρια ήταν στόχος σχεδίου δολοφονίας
FBI 28.03.26

Στόχος σχεδίου δολοφονίας αμερικανίδα φιλοπαλαιστίνια ακτιβίστρια

«Η Επιχειρησιακή Δύναμη καταπολέμησης της τρομοκρατίας του FBI με ενημέρωσε ότι μια συνωμοσία κατά της ζωής μου ήταν έτοιμη να εκτελεστεί», ανακοίνωσε αμερικανίδα φιλοπαλαιστίνια ακτιβίστρια.

Σύνταξη
Ιράν: Εκκληση για «σοβαρές» διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ απευθύνει ο Βάντεφουλ
Γιόχαν Βάντεφουλ 28.03.26

«Αρχικές ενδείξεις» για συνομιλίες Ιράν - ΗΠΑ

Υπάρχουν «αρχικές ενδείξεις που δίνουν λόγο αισιοδοξίας» ότι θα πραγματοποιηθούν συνομιλίες ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ, σύμφωνα με τον Γιόχαν Βάντεφουλ.

Σύνταξη
Μπαχρέιν: Ερευνα για τον θάνατο υπό κράτηση σιίτη ακτιβιστή που συνελήφθη για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν
Μπαχρέιν 28.03.26

Θάνατος υπό κράτηση σιίτη ακτιβιστή που συνελήφθη για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν

Διεξαγωγή «κατεπείγουσας έρευνας» για τον θάνατο στο Μπαχρέιν του 32χρονου σιίτη ακτιβιστή Μοχάμεντ Αλμοσάουι, ο οποίος συνελήφθη για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν, ζητά ΜΚΟ.

Σύνταξη
Ιράν: Ετοιμοι οι Χούθι να μπουν στον πόλεμο εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις
Αμεση εμπλοκή 28.03.26

«Με το δάχτυλο στη σκανδάλη» οι Χούθι

Ετοιμοι να μπουν στον πόλεμο δηλώνουν οι Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι στηρίζονται από το Ιράν, εγείροντας τον κίνδυνο μιας ευρύτερης περιφερειακής αντιπαράθεσης στη Μέση Ανατολή.

Σύνταξη
Ισραήλ: Νεκρός και τραυματίες σε πυραυλική επίθεση του Ιράν
Πυραυλικά πλήγματα 28.03.26

Φονική ιρανική επιδρομή στο Ισραήλ

Ενα άτομο σκοτώθηκε και δυο ακόμη τραυματίστηκαν στο Ισραήλ, σύμφωνα με ισραηλινές πηγές, σε πυραυλική επίθεση που εξαπέλυσαν οι ιρανικές δυνάμεις.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η ομιλία του Αταμάν στα αποδυτήρια και το «μήνυμα» για τον Ολυμπιακό
Euroleague 28.03.26

Η ομιλία του Αταμάν στα αποδυτήρια και το «μήνυμα» για τον Ολυμπιακό

Ο Εργκίν Αταμάν συνεχάρη τους παίκτες του μετά την επικράτηση κόντρα στη Μονακό και παράλληλα, έδωσε το σύνθημα για τη νίκη εναντίον του Ολυμπιακού ενόψει του ντέρμπι των αιωνίων για τη Stoiximan GBL (30/3).

Σύνταξη
Ηλεία: «Το δάγκωσαν τα ξαδέλφια του» – Τι ισχυρίζεται η μητέρα του κακοποιημένου βρέφους
«Στο παιχνίδι...» 28.03.26

«Το δάγκωσαν τα ξαδέλφια του» - Τι ισχυρίζεται η μητέρα του κακοποιημένου βρέφους στην Ηλεία

Έγκυος χωρίς να το γνωρίζει η μητέρα του 10 μηνών βρέφους από την Ηλεία που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο με δαγκωματιές, κατάγματα και εγκαύματα που παραπέμπουν σε κακοποίηση

Σύνταξη
Τα τελευταία λόγια της Νοέλια πριν από την ευθανασία – Οι βιασμοί, η απελπισία και η βουτιά στο κενό
Ισπανία 28.03.26

Τα τελευταία λόγια της Νοέλια πριν από την ευθανασία - Οι βιασμοί, η απελπισία και η βουτιά στο κενό

Η Νοέλια είχε δύσκολα παιδικά χρόνια, δέχτηκε τρεις σεξουαλικές επιθέσεις σε διαφορετικές περιόδους, με αποκορύφωμα τον ομαδικό βιασμό της - Έπεσε από το παράθυρο από απελπισία και έμεινε παραπληγική

Σύνταξη
Τι σημαίνει η συμμετοχή των Χούθι στον πόλεμο – «Θα μπορούσαν να μπλοκάρουν τη Διώρυγα του Σουέζ»
Κόσμος 28.03.26

Τι σημαίνει η συμμετοχή των Χούθι στον πόλεμο – «Θα μπορούσαν να μπλοκάρουν τη Διώρυγα του Σουέζ»

Οι Χούθι δήλωσαν ότι η επίθεση στο Ισραήλ έρχεται μετά από τη συνεχιζόμενη στοχοποίηση υποδομών στο Ιράν, τον Λίβανο, το Ιράκ και τα παλαιστινιακά εδάφη και αναφέρουν ότι οι επιχειρήσεις τους θα συνεχιστούν.

Σύνταξη
Δουδωνής: Σε δημόσια διαβούλευση οι θέσεις του ΠΑΣΟΚ για τη Συνταγματική Αναθεώρηση μετά το συνέδριο
Όσα ειπώθηκαν 28.03.26 Upd: 12:47

Δουδωνής: Σε δημόσια διαβούλευση οι θέσεις του ΠΑΣΟΚ για τη Συνταγματική Αναθεώρηση μετά το συνέδριο

Στο πλαίσιο του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ πραγματοποιήθηκε εκδήλωση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση - Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και ο πρόεδρος του του κόμματος, Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Οι παίκτες της Μαυριτανίας έκαναν σαν… τρελοί για τον Μέσι – Πήρε τη φανέλα του ο Κοϊτά (vid)
Ποδόσφαιρο 28.03.26

Οι παίκτες της Μαυριτανίας έκαναν σαν… τρελοί για τον Μέσι – Πήρε τη φανέλα του ο Κοϊτά (vid)

Χαμός έγινε στα αποδυτήρια της Μαυριτανίας μετά το τέλος του αγώνα με την Αργεντινή, με τον Κοϊτά της ΑΕΚ να δίνει… μάχη με τους συμπαίκτες του για μια φανέλα του Μέσι

Σύνταξη
Απέναντι στην κυβέρνηση του Μαξίμου Gate και της έκρηξης ακρίβειας και ανισοτήτων, η χώρα χρειάζεται «επιστροφή στις ρίζες» της δημοκρατικής παράταξης
Editorial 28.03.26

Απέναντι στην κυβέρνηση του Μαξίμου Gate και της έκρηξης ακρίβειας και ανισοτήτων, η χώρα χρειάζεται «επιστροφή στις ρίζες» της δημοκρατικής παράταξης

Το να συζητάμε την ανάγκη να γυρίσουμε στις πολιτικές του ΠΑΣΟΚ της δεκαετίας του 1980 δεν είναι νοσταλγία, αλλά αναγκαία συνθήκη για να βγει η χώρα από τα σημερινά αδιέξοδα

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ιωάννινα: Νέες μαρτυρίες φωτίζουν κρίσιμες πτυχές της μυστηριώδους εξαφάνισης του Νίκου Κάκαβου
Φως στο Τούνελ 28.03.26

Νέες μαρτυρίες φωτίζουν κρίσιμες πτυχές της μυστηριώδους εξαφάνισης του Νίκου Κάκαβου στα Ιωάννινα

Για τον 55χρονο πρώην συνοριοφύλακα που εξαφανίστηκε από τα Ιωάννινα στις 14 Μαρτίου έχει εκδοθεί Silver Alert - Τι λένε για την υπόθεση άνθρωποι που τον είδαν λίγο προτού χαθεί από προσώπου γης

Σύνταξη
Ο Μέσι κόντρα στα «κινέζικα»
Ποδόσφαιρο 28.03.26

Ο Μέσι κόντρα στα «κινέζικα»

Δικαστική προσφυγή στις ΗΠΑ για τον Λιονέλ Μέσι για την προστασία της παγκόσμιας εμπορικής του αυτοκρατορίας

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Must Read
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 28 Μαρτίου 2026
Απόρρητο