Οι στόχοι του Ισραήλ στο Ιράν και οι δυσκολίες

Κόσμος 27 Μαρτίου 2026, 18:02

Το Ιράν χαρακτηρίζεται εδώ και χρόνια ως «υπαρξιακή απειλή» από το Ισραήλ. Το Ισραήλ έθεσε σαφείς στόχους από την έναρξη του πολέμου, έχοντας ανάγκη τις ΗΠΑ για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Εδώ και αρκετά χρόνια το Ιράν χαρακτηρίζεται από το Ισραήλ ως «υπαρξιακή απειλή». Το Ιράν ως «πρόβλημα» για το Ισραήλ δεν έχει προκύψει τα τελευταία χρόνια και σίγουρα για το Τελ Αβίβ το ζητούμενο δεν είναι απλά η αλλαγή των προσώπων στην εξουσία.

Στρατιωτικοί αναλυτές απαριθμώντας τους στόχους του Ισραήλ που τέθηκαν για την έναρξη της στρατιωτικής επιχείρησης εναντίον του Ιράν σημειώνουν μεταξύ άλλων την αποτροπή του Ιράν από την απόκτηση πυρηνικών όπλων, την απομείωση των δυνατοτήτων του Ιράν όσον αφορά το βαλλιστικό του πρόγραμμα και η δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για εξέγερση του ιρανικού πληθυσμού εναντίον του καθεστώτος.

Οι στόχοι των ΗΠΑ από την άλλη πλευρά ήταν διαφορετικοί. Για τον Ντόναλντ Τραμπ, ο πόλεμος με το Ιράν επιδιώξει την αποδυνάμωση της ίδιας της Τεχεράνης, ως δορυφόρου της Κίνας και κατ’ επέκταση την αποδυνάμωση του Πεκίνου, συντάσσεται με το Ισραήλ στο ζήτημα των πυρηνικών, ενώ έχει και στόχους που δεν μπορεί κανείς να «διαβάσει» σε μία επιφανειακή ανάλυση του πολέμου.

Για τον Τραμπ δε το ιδανικό θα ήταν η αλλαγή προσώπου – αν όχι καθεστώτος – στην ηγεσία του Ιράν, αλά Βενεζουέλα, κάτι που ωστόσο δεν επετεύχθη. Με αναλυτές και διπλωμάτες που γνωρίζουν το Ιράν, να τονίζουν πως το καθεστώς δεν είναι προσωποκεντρικό και αυτό είναι κάτι που οι ΗΠΑ δεν μέτρησαν.

Η λογική του πολέμου

Η λογική του πολέμου σχεδιάστηκε στη βάση της ανάγκης να λειτουργήσουν συνδυαστικά τρία πράγματα, οι σαρωτικές αεροπορικές επιχειρήσεις, η απειλή χερσαίας επέμβασης και ταυτόχρονα η οικονομική πίεση, προκειμένου να δημιουργήσει συνθήκες εξέγερσης, με ένα σενάριο διάσπασης της κοινωνίας όπως αυτό που χρησιμοποιήθηκε στην Γιουγκοσλαβία.

Αυτό στην παρούσα κατάσταση δεν φαίνεται να μπορεί να υλοποιηθεί αφού όπως υπογραμμίζουν στρατιωτικοί αναλυτές, η κατάσταση δεν το ευνοεί. Δεδομένου μάλιστα ότι όταν το κράτος απειλείται οι πολίτες, ακόμα και όσοι είναι αντικαθεστωτικοί συσπειρώνονται γύρω από την επιβίωση του κράτους και κυριαρχεί το πατριωτικό καθήκον.

Οι ίδιες πηγές επιμένουν ότι οι στόχοι ΗΠΑ και Ισραήλ διαφέρουν, αφού για το Ισραήλ η επιδίωξη είναι πέραν της δραστικής αποδυνάμωσης του Ιράν να διαλυθεί το κέντρο εξουσίας της χώρας και να καταστεί «fail state».

Την ίδια στιγμή για την Ουάσιγκτον θα αρκούσε να ηγηθεί της χώρας ακόμα και κάποιος από το καθεστώς, που ωστόσο να επιθυμεί να συνεννοηθεί με τις ΗΠΑ.

Οι οικονομικοί στόχοι του Τραμπ

Στους στόχους του Τραμπ που δεν είναι ορατοί στην πρώτη ανάγνωση της κατάστασης οι αναλυτές βάζουν, μεταξύ άλλων, την αναδιάταξη των ενεργειακών αγορών, με κυριαρχούσες τις ΗΠΑ και παράλληλη αποδυνάμωση άλλων, αλλά και την οικονομική αποδυνάμωση της Κίνας. Σημειώνουν δε ότι ο Τραμπ έχει πολλά χαρτιά στα χέρια του. Ακόμα και αν οι αμερικανοί εμφανίζονται σε δημοσκοπήσεις να αντιδρούν στον πόλεμο.

Οι αναλυτές σημειώνουν ότι αν οι ΗΠΑ χρησιμοποιήσουν τελικά χερσαίες δυνάμεις στο Ιράν, κινδυνεύουν να πέσουν στην «μαύρη τρύπα» του παρελθόντος (βλέπε Ιράκ και Αφγανιστάν).

Την ίδια στιγμή οι αναλυτές θεωρούν ότι το Ισραήλ αν οι ΗΠΑ θελήσουν να τελειώσουν τον πόλεμο, όπως ακούγεται έντονα στην Ουάσιγκτον, σε ορίζοντα μερικών εβδομάδων, θα αναγκαστεί να ακολουθήσει.

Οι συνθήκες που το Ισραήλ μετράει υπέρ του

Είναι σαφές άλλωστε πως το Τελ Αβίβ για τον πόλεμο με το Ιράν θεώρησε αναγκαία συνθήκη την από κοινού επιχειρησιακή σχεδίαση με τις ΗΠΑ για μέγιστο συντονισμό.

Για το Ισραήλ σημασία έχει η κατάσταση των «δρώντων/ συμμάχων του Ιράν» στην ευρύτερη περιοχή, η οποία άνοιξε το δρόμο για τον πόλεμο.

Η Χαμάς θεωρείται ότι έχει εξουδετερωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό, ενώ η Χεζμπολάχ δεν αποτελεί πλέον την κυρίαρχη δύναμη στον Λίβανο.

Ακόμα οι υποδομές των Χούθι έχουν δεχθεί σοβαρά πλήγματα, ενώ ο Άσαντ έχει απομακρυνθεί από τη Συρία εδώ και καιρό, μετά την επικράτηση των αντικαθεστωτικών ισλαμιστικών τμημάτων.

Τα πλήγματα στο Ιράν

Το Ισραήλ έχει προχωρήσει εναντίον του Ιράν σε επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων, όπως βάσεις, αεροδρόμια, θέσεις αντιαεροπορικών συστημάτων/εκτοξευτών βαλλιστικών πυραύλων, κέντρων διοικήσεως και ελέγχου (Command and Control), εργοστασίων παραγωγής όπλων/πυρομαχικών/μη επανδρωμένων αεροχημάτων/αποθηκών καυσίμων.

Στο κέντρο βάρους των επιχειρήσεων του είναι και η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία και για αυτόν τον λόγο και έχουν εξουδετερωθεί τόσο ο ανώτατος ηγέτης (Αλί Χαμενεί)  όσο και πολλά στελέχη των Φρουρών της Επανάστασης, αλλά και των ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Να σημειωθεί ότι όσον αφορά τη διάρκεια του πολέμου, το Ισραήλ επίσης αντιμετωπίζει πρόβλημα, αφού δεν έχει φτιαχτεί για μακροχρόνιους πολέμους. Εδώ έχουμε έναν πόλεμο άνω των δύο ετών, όπως τονίζουν στρατιωτικοί αναλυτές, που μετρούν από την 7η Οκτωβρίου 2023 και τονίζουν το μεγάλο κοινωνικό και οικονομικό κόστος, σημειώνοντας όλο αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί επ’ αόριστον.

Κανείς δεν πρέπει να ξεχνά και την εσωτερική πολιτική κατάσταση στο Ισραήλ και τις αντιδράσεις κατά της κυβέρνησης Νετανιάχου, που μπορεί να υποχωρούν μπροστά στον πόλεμο, ωστόσο η κοινωνική και πολιτική συνοχή στη χώρα δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη.

Φυσικό αέριο
Πυρά Βανς σε Νετανιάχου: Πούλησες έναν εύκολο πόλεμο στον Τραμπ

Πυρά Βανς σε Νετανιάχου: Πούλησες έναν εύκολο πόλεμο στον Τραμπ

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες προειδοποιεί για πραγματικό κίνδυνο ανθρωπιστικής καταστροφής στον Λίβανο
Μέση Ανατολή 27.03.26

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ εκτιμά ότι, από τις 2 Μαρτίου, περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι - ένας στους πέντε κατοίκους του Λιβάνου - έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους

Σύνταξη
Μέση Ανατολή 27.03.26

Όπως αναφέρει δημοσίευμα του Axios, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς εμφανιζόταν ιδιαίτερα επιφυλακτικός απέναντι στις αισιόδοξες εκτιμήσεις του Ισραήλ για την εξέλιξη της σύγκρουσης και την αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν

Σύνταξη
Μέση Ανατολή 27.03.26

Ο αφοπλισμός της Χαμάς είναι κρίσιμο αγκάθι στις συνομιλίες για την εφαρμογή του σχεδίου του Τραμπ για τη Γάζα και την παγίωση της εκεχειρίας του Οκτωβρίου, που διέκοψε δύο χρόνια πολέμου

Σύνταξη
Μέση Ανατολή 27.03.26

Στα μέσα Μαρτίου, το νησί Χαργκ του Ιράν υπήρξε στόχος «μίας από τις σφοδρότερες αεροπορικές επιδρομές την ιστορία της Μέσης Ανατολής», όπως την χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ, διαβεβαιώνοντας ότι καταστράφηκαν όλοι οι στρατιωτικοί στόχοι

Σύνταξη
Κόσμος 27.03.26

Τα νέα μέτρα προκύπτουν από τα ευρήματα έκθεσης που εκπονήθηκε από την κυβέρνηση στην Βρετανία, η οποία υπογραμμίζει ότι οι ειδικοί πιστεύουν πως «η παρατεταμένη παραμονή μπροστά σε οθόνες μπορεί να βλάψει βασικές αναπτυξιακές δραστηριότητες» των παιδιών

Σύνταξη
Κόσμος 27.03.26

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το Ιράν και ο Λίβανος έχουν πληρώσει το μεγαλύτερο τίμημα σε απώλειες ανθρώπινων ζωών,. Τα στοιχεία για τις υπόλοιπες χώρες της Μέσης Ανατολής.

Σύνταξη
Ο κλοιός στενεύει 27.03.26

Το Στενό του Ορμούζ παραμένει ουσιαστικά κλειστό εδώ και σχεδόν τέσσερις εβδομάδες – ρίχνοντας τις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου στο χάος – και δεν διαφαίνεται κάποιο σαφές τέλος.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Κόσμος 27.03.26

Τα Εμιράτα προσπαθούν να πιέσουν δεκάδες χώρες να συστήσουν μια «δύναμη ασφαλείας για το Ορμούζ» προκειμένου να υπερασπιστεί την κρίσιμης σημασίας για το εμπόριο θαλάσσια οδό από τις ιρανικές επιθέσεις

Σύνταξη
Κόσμος 27.03.26

Αναλυτές λένε ότι το Ισραήλ αναζητά εδώ και καιρό ένα άνοιγμα για να κλιμακώσει την ένταση εναντίον της Χεζμπολάχ και ότι ο περιφερειακός πόλεμος με το Ιράν του το έχει προσφέρει τώρα.

Σύνταξη
Κόσμος 27.03.26

Η κυβέρνηση στη Χιλή εξετάζει μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο να πάψει να επιτρέπει τη δωρεάν πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση στους νέους φοιτητές άνω των τριάντα ετών

Σύνταξη
Ελλάδα 27.03.26

Κατά τη σημερινή ακροαματική διαδικασία προβλήθηκε το επίμαχο βίντεο στο στάδιο των αναγνωστέων εγγράφων, ενώ απολογήθηκε και ο πρώτος από τους δύο κατηγορούμενους.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 27.03.26

LIVE: Ελλάδα Κ21 – Μάλτα Κ21. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ελλάδα Κ21 – Μάλτα Κ21 για τα προκριματικά του U21 EURO 2027. Μετάδοση από το EΡΤ Sports 3.

Σύνταξη
Ελλάδα 27.03.26

Ο συγγενής θύματος του δυστυχήματος των Τεμπών αποκάλυψε φωτογραφικά ντοκουμέντα για την αίθουσα που γίνεται η δίκη, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση γνώριζε την ακαταλληλότητα του χώρου.

Σύνταξη
Πολιτική Γραμματεία 27.03.26

Πολλά «γαλάζια» στελέχη θεωρούν ότι τα πράγματα είναι πλέον σοβαρά για την κυβέρνηση. Σε κατ' ιδίαν συζητήσεις, κυβερνητικά στελέχη εκτιμούν πως αν υπάρξουν και νέες αποκαλύψεις για τις υποκλοπές, τότε μαζί με άλλες υποθέσεις, θα διαμορφώσουν ένα κλίμα εξαιρετικά αρνητικό για το Μαξίμου. 

Γιάννης Μπασκάκης
Ελλάδα 27.03.26

Ο 47χρονος αλλοδαπός εντοπίστηκε να κινείται με το όχημά του περιφερειακά της πόλης στην Κέρκυρα και ακινητοποιήθηκε - Αναζητείται συνεργός του

Σύνταξη
Τέμπη 27.03.26

Ο Νίκος Πλακιάς που έχασε τις δίδυμες κόρες του και την ανιψιά του στο πολύνεκρο δυστύχημα των Τεμπών πήρε θέση στη συζήτηση για την καταλληλότητα της αίθουσας της δίκης, υπογραμμίζοντας ότι κυβέρνηση δεν έκανε ούτε τα απαραίτητα.

Σύνταξη
Ελλάδα 27.03.26

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από 18 έως και 22-3-2026 στην περιοχή του Βοτανικού με σκοπό την αποτροπή παράνομης διαχείρισης και ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων

Σύνταξη
Αναλαμβάνουν υπηρεσία 27.03.26

«Σας καλωσορίζω και σας ευχαριστώ που επιλέξατε να υπηρετήσετε την πόλη μας με πίστη στο καθήκον και αφοσίωση στην κοινωνία» είπε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης

Σύνταξη
Μέση Ανατολή 27.03.26

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ εκτιμά ότι, από τις 2 Μαρτίου, περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι - ένας στους πέντε κατοίκους του Λιβάνου - έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους

Σύνταξη
Culture Live 27.03.26

Ο εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Θεάτρου καθιερώθηκε το 1961 από το Διεθνές Ινστιτούτο Θεάτρου, και με το πρώτο μήνυμα να γράφεται από τον Ζαν Κοκτώ. Το φετινό είναι από τον Γουίλεμ Νταφόε.

Σύνταξη
Μέση Ανατολή 27.03.26

Όπως αναφέρει δημοσίευμα του Axios, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς εμφανιζόταν ιδιαίτερα επιφυλακτικός απέναντι στις αισιόδοξες εκτιμήσεις του Ισραήλ για την εξέλιξη της σύγκρουσης και την αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 27.03.26

Το πανό που ανέβασαν οι Τούρκοι απέναντι στην Ρουμανία είχε μια μεγάλη απουσία, αυτή του Χακάν Σουκούρ, τον κορυφαίο παίκτη της ιστορίας της χώρας.

Σύνταξη
Cine κεφάλαιο 27.03.26

Ένας μικρός κινηματογράφος στο Halstead του Έσεξ δημοσίευσε μια φωτογραφία σύμφωνα με την οποία ο Ρόμπερτ Πάουελ βρέθηκε σε εκδήλωση Q&A με αφορμή την ειδική προβολή της ταινίας «The 39 Steps».

Έφη Αλεβίζου
Μέση Ανατολή 27.03.26

Ο αφοπλισμός της Χαμάς είναι κρίσιμο αγκάθι στις συνομιλίες για την εφαρμογή του σχεδίου του Τραμπ για τη Γάζα και την παγίωση της εκεχειρίας του Οκτωβρίου, που διέκοψε δύο χρόνια πολέμου

Σύνταξη
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

