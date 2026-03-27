Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026
27.03.2026 | 08:14
Θρίλερ με τα οστά που βρέθηκαν σε τεχνητή λίμνη - Ανήκουν σε δύο άτομα
Νάρκες, πύραυλοι και χιλιόμετρα ακτογραμμής: Γιατί το Ιράν έχει το πάνω χέρι στο Στενό του Ορμούζ
Κόσμος 27 Μαρτίου 2026, 12:47

Το Στενό του Ορμούζ παραμένει ουσιαστικά κλειστό εδώ και σχεδόν τέσσερις εβδομάδες – ρίχνοντας τις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου στο χάος – και δεν διαφαίνεται κάποιο σαφές τέλος.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Οι απειλές και οι επιθέσεις του Ιράν εναντίον πλοίων στον Κόλπο έχουν αυξήσει τον κίνδυνο της διέλευσης από το Στενό του Ορμούζ σε τέτοιο βαθμό, ώστε να έχει σταματήσει σχεδόν όλη η κυκλοφορία μέσω αυτής της θαλάσσιας οδού, η οποία αποτελεί τον κύριο δίαυλο για περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και για λιπάσματα που συμβάλλουν στην καλλιέργεια των προϊόντων στα οποία βασίζεται ο κόσμος.

Καθώς η ενεργειακή κρίση βαθαίνει, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει προωθήσει διπλωματικές προσπάθειες για να τερματιστεί ο αποκλεισμός, ενώ παράλληλα προχωρά στην αποστολή χιλιάδων επιπλέον στρατιωτών στη Μέση Ανατολή και εξετάζει το ενδεχόμενο συνοδείας πετρελαιοφόρων από το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ.

Ωστόσο, σύμφωνα με το CNN, το Ιράν εξακολουθεί να έχει το πάνω χέρι από πολλές απόψεις – εν μέρει λόγω των μη συμβατικών μεθόδων πολέμου που χρησιμοποιεί, όπως φθηνά drones και θαλάσσιες νάρκες, και εν μέρει λόγω της γεωγραφίας του.

Συνολικά, αυτές οι δύο πραγματικότητες καθιστούν πιο δύσκολο για τις Ηνωμένες Πολιτείες ή άλλους να υπερασπιστούν τα πλοία ή να εξασφαλίσουν στρατιωτικά το στενό.

Και είναι επικερδές για το Ιράν να διατηρήσει τον έλεγχο.

Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι θα συνεχίσουν να χρεώνουν τέλη για την ασφαλή διέλευση ορισμένων δεξαμενόπλοιων μέσω του στενού, αφού η Lloyd’s List Intelligence δημοσίευσε μια έκθεση στις 23 Μαρτίου αναφέροντας ότι τουλάχιστον δύο πλοία είχαν πληρώσει μεγάλα ποσά για να περάσουν.

Γιατί η γεωγραφία ευνοεί το Ιράν;

Το Στενό του Ορμούζ έχει πλάτος περίπου 24 μίλια στο στενότερο σημείο του, σύμφωνα με την εταιρεία ανάλυσης ναυτιλίας Vortexa. Και σχεδόν όλη η κυκλοφορία περνάει από δύο κύριες ναυτιλιακές διαδρομές που είναι ακόμη πιο στενές.

«Περιγράφεται ως ‘σημείο-θηλιά’ για καλό λόγο. Υποτίθεται ότι υπάρχουν πολλά σημεία συμφόρησης σε όλο τον κόσμο. Αλλά θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι αυτό είναι μοναδικά δύσκολο, επειδή δεν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις», δήλωσε ο Nick Childs, ανώτερος ερευνητής για τις Ναυτικές Δυνάμεις και τη Θαλάσσια Ασφάλεια στο Διεθνές Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών (IISS).

Μέρος της πρόκλησης για τα πλοία και τυχόν επιχειρήσεις συνοδείας πλοίων είναι ότι ο χώρος ελιγμών είναι εξαιρετικά περιορισμένος.

«Στον ανοιχτό ωκεανό υπάρχει πάντα η επιλογή της αλλαγής πορείας· σε ένα στενό ή σε στενή θάλασσα, αυτή η επιλογή είναι αδύνατη», δήλωσε ο Kevin Rowlands, συντάκτης περιοδικού στο think tank Royal United Services Institute.

«Αυτό σημαίνει ότι το Ιράν δεν χρειάζεται απαραίτητα να αναζητήσει και να βρει τους στόχους του. Μπορεί να περιμένει».

Αυτό δημιουργεί ουσιαστικά μια «ζώνη θανάτου», είπε, στην οποία ο χρόνος προειδοποίησης για μια επίθεση μπορεί να είναι μόλις δευτερόλεπτα.

Για να μην αναφέρουμε ότι το Ιράν διαθέτει σχεδόν 1.000 μίλια ακτογραμμής, από την οποία μπορεί να εκτοξεύσει πυραύλους κατά πλοίων.

Αυτές οι πυραυλικές μονάδες είναι κινητές, γεγονός που τις καθιστά πιο δύσκολο να εξουδετερωθούν, ενώ η εκτεταμένη ακτογραμμή του Κόλπου σημαίνει ότι το Ιράν μπορεί να επιτεθεί πολύ πέρα από το ίδιο το στενό.

«Στη βόρεια, ιρανική πλευρά, δεν είναι μια επίπεδη πεδιάδα. Υπάρχουν λόφοι, βουνά, κοιλάδες, οικιστικές περιοχές και παράκτια νησιά. Όλα αυτά καθιστούν πιο δύσκολη την ανίχνευση μιας εισερχόμενης απειλής και διευκολύνουν το Ιράν να κρύψει κινητά οπλικά συστήματα», δήλωσε ο Rowlands.

Ποιες απειλές αντιμετωπίζουν τα πλοία στο Στενό του Ορμούζ;

Αναλυτές αναφέρουν ότι η ικανότητα του Ιράν να προκαλέσει ζημιά σε εμπορικά πλοία μέσω του φάσματος των επιθετικών δυνατοτήτων του έχει μειωθεί από την έναρξη του πολέμου.

«Ωστόσο, είναι σχεδόν αδύνατο να μειωθεί ο κίνδυνος στο μηδέν, και μπορούμε να αναμένουμε ότι τα πλοία θα αντιμετωπίζουν ένα υπολειπόμενο επίπεδο απειλής για κάποιο χρονικό διάστημα από μερικά ή όλα αυτά τα συστήματα», δήλωσε ο Rowlands.

Οι πολύπλοκες απειλές σημαίνουν ότι οποιαδήποτε επιχείρηση συνοδείας πλοίων θα πρέπει πιθανότατα να υπερβαίνει κατά πολύ ένα παραδοσιακό κονβόι πολεμικών πλοίων που ταξιδεύουν μπροστά και πίσω από τα δεξαμενόπλοια, σύμφωνα με τον Rowlands.

«Είναι πιο πιθανό μια ναυτική αποστολή να χρησιμοποιήσει μια πολυεπίπεδη αμυντική προσέγγιση, με επιτήρηση από δορυφόρους, αεροσκάφη περιπολίας και αεροσκάφη χωρίς πιλότο. Τα πλοία μπορεί να ακολουθήσουν μια συγκεκριμένη διαδρομή που έχει καθαριστεί από νάρκες», είπε.

Οι ΗΠΑ έχουν καταφέρει να αποδυναμώσουν πολλές από τις συμβατικές ναυτικές δυνατότητες του Ιράν, δήλωσε ο Childs. Ωστόσο, η μεγαλύτερη απειλή εξακολουθεί να προέρχεται από το μη συμβατικό οπλοστάσιο του Ιράν, όπως τα drones, τα μικρά σκάφη ταχείας επίθεσης και ακόμη και τα μη επανδρωμένα σκάφη γεμάτα εκρηκτικά.

«Αν οι Ιρανοί αποφασίσουν να τοποθετήσουν νάρκες, μπορούν να τις ρίξουν από την πρύμνη ενός φαινομενικά αθώου ιστιοφόρου», δήλωσε ο Childs στο CNN.

«Αν και οι ΗΠΑ έχουν πιθανώς εξουδετερώσει τα μεγάλα υποβρύχια του Ιράν, ενδέχεται να υπάρχουν ακόμα μικροσκοπικά υποβρύχια που πρέπει να ληφθούν υπόψη», πρόσθεσε, αναφερόμενος σε μικρά υποβρύχια που μπορούν να λειτουργούν σε ρηχά νερά.

Σύμμαχοι των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας και του Μπαχρέιν, εργάζονται επίσης για την ανάπτυξη βιώσιμων σχεδίων για την προστασία της διεθνούς ναυτιλίας στη θαλάσσια οδό.

Πού βρίσκονται τα πράγματα τώρα;

Το Ιράν έχει επιτεθεί σε τουλάχιστον 19 πλοία κοντά στο Στενό του Ορμούζ, στον Περσικό Κόλπο και στον Κόλπο του Ομάν.

Και οι αναλυτές σημειώνουν ότι το Ιράν δεν χρειάζεται καν να καταστρέψει πλοία για να επιτύχει τον στόχο του να διαταράξει το παγκόσμιο εμπόριο ενέργειας.

Όσο η απειλή παραμένει αρκετά υψηλή, είναι απίθανο οι ναυτιλιακές εταιρείες να αναλάβουν τον κίνδυνο να ξαναρχίσουν τη διέλευση.

Ωστόσο, ορισμένα πλοία με δεσμούς με το Ιράν, την Κίνα, την Ινδία και το Πακιστάν κατάφεραν να περάσουν το στενό.

Το Ιράν έχει δηλώσει ότι «μη εχθρικά πλοία» μπορούν να διέρχονται από το στενό εφόσον συντονίζονται με τις ιρανικές αρχές.

Η έκθεση της Lloyd’s List Intelligence ανέφερε ότι τουλάχιστον 16 πλοία κατάφεραν να περάσουν, συμπεριλαμβανομένου ενός που πιστεύεται ότι κατέβαλε τέλος 2 εκατομμυρίων δολαρίων, καθώς και αρκετών δεξαμενόπλοιων «ζόμπι» που χρησιμοποίησαν τις ψευδείς ταυτότητες αποσυναρμολογημένων πλοίων.

Ακόμη και αν τελικά ξαναρχίσει όλη η κυκλοφορία των δεξαμενόπλοιων, θα χρειαστεί χρόνος καθώς σχεδόν 2.000 πλοία έχουν παγιδευτεί μέσα στον Περσικό Κόλπο, σύμφωνα με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό.

Η κυβέρνηση Τραμπ διαφημίζει αυτό που αποκαλεί διπλωματική πρόοδο.

Το Ιράν, εν τω μεταξύ, επιμένει ότι δεν βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, αν και έχει αναγνωρίσει την ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω μεσολαβητών.

Θα πατήσουν οι αμερικανοί στρατιώτες στο χώμα του Ιράν;

Οι δηλώσεις του Τραμπ για διαπραγματεύσεις γίνονται με φόντο την αποστολή χιλιάδων επιπλέον πεζοναυτών και ναυτών των ΗΠΑ προς τη Μέση Ανατολή.

Αυτές οι Μονάδες Πεζοναυτών χρησιμοποιούνται συνήθως για αποστολές όπως εκκενώσεις και επιχειρήσεις που απαιτούν μετακινήσεις από πλοίο σε ξηρά, όπως επιδρομές και επιθέσεις.

Αυτό έχει εντείνει τις εικασίες σχετικά με πιθανές επιχειρήσεις με αποστολή στρατευμάτων στο έδαφος, αν και η κυβέρνηση Τραμπ έχει δηλώσει μέχρι στιγμής ότι έχει αποκλείσει τις χερσαίες επιχειρήσεις στο Ιράν.

Στρατιωτικοί αναλυτές ανέφεραν ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να βασίζονται στο γεγονός ότι η απλή μεταφορά του USS Tripoli και άλλων ναυτικών πόρων στην περιοχή για να δημιουργήσουν απειλή μπορεί να είναι αρκετή για να αλλάξει τους υπολογισμούς του Ιράν.

Ο Τραμπ απειλεί επίσης να χτυπήσει περισσότερες εγκαταστάσεις που σχετίζονται με το εμπόριο πετρελαίου του Ιράν, εάν συνεχίσει να μπλοκάρει το Στενό του Ορμούζ.

Την περασμένη Παρασκευή, ο αμερικανικός στρατός χτύπησε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο νησί Χαργκ, το οποίο διαχειρίζεται περίπου το 90% των εξαγωγών αργού πετρελαίου της χώρας.

Εγκαταστάσεις που σχετίζονται με το εμπόριο πετρελαίου στο νησί που ελέγχεται από την κυβέρνηση δεν χτυπήθηκαν, αλλά ο Τραμπ προειδοποίησε ότι θα μπορούσαν να είναι οι επόμενες, κάτι που θα αποτελούσε μια περαιτέρω κλιμάκωση.

Τράπεζες
Εξάρχου: Καθοριστική για την επιτυχία της CrediaBank η ενίσχυση του ιδιωτικού χαρακτήρα της

Κόσμος
Ιράν: Στόχος ξενοδοχεία όπου έχουν καταφύγει στρατιώτες των ΗΠΑ

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Τα ΗΑΕ είναι διατεθειμένα να μετάσχουν σε διεθνή ομάδα για το άνοιγμα στα στενά του Ορμούζ
Κόσμος 27.03.26

Τα Εμιράτα προσπαθούν να πιέσουν δεκάδες χώρες να συστήσουν μια «δύναμη ασφαλείας για το Ορμούζ» προκειμένου να υπερασπιστεί την κρίσιμης σημασίας για το εμπόριο θαλάσσια οδό από τις ιρανικές επιθέσεις

Μέση Ανατολή: Χερσαία επίθεση στο Λίβανο ετοιμάζει το Ισραήλ με τον Νετανιάχου να δείχνει ξανά την Χεζμπολάχ
Κόσμος 27.03.26

Αναλυτές λένε ότι το Ισραήλ αναζητά εδώ και καιρό ένα άνοιγμα για να κλιμακώσει την ένταση εναντίον της Χεζμπολάχ και ότι ο περιφερειακός πόλεμος με το Ιράν του το έχει προσφέρει τώρα.

Διαδήλωση χιλιάδων μαθητών και φοιτητών στη Χιλή υπέρ της δωρεάν πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση
Κόσμος 27.03.26

Η κυβέρνηση στη Χιλή εξετάζει μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο να πάψει να επιτρέπει τη δωρεάν πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση στους νέους φοιτητές άνω των τριάντα ετών

Οποιαδήποτε διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, θα αντιμετωπιστεί σκληρά λέει το Ιράν – Βροχή πυραύλων στο Ισραήλ
Φλέγεται η Μέση Ανατολή 27.03.26 Upd: 12:41

Ο Τραμπ ανέστειλε τις επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές του Ιράν, επιμένοντας ότι οι συνομιλίες εξελίσσονται «πολύ καλά» - Την ίδια ώρα εξετάζει το ενδεχόμενο αποστολής επιπλέον 10.000 στρατιωτών στη Μέση Ανατολή - Το Ισραήλ σφυροκοπά Τεχεράνη και Λίβανο ενώ τα ιρανικά αντίποινα συνεχίζονται - Όλες οι εξελίξεις στο in

Ο Τραμπ εξετάζει την αποστολή 10.000 ακόμη στρατιωτών στη Μέση Ανατολή
Κόσμος 27.03.26

Η δύναμη πιθανότατα θα περιλαμβάνει πεζικό και τεθωρακισμένα οχήματα, ανέφερε δημοσίευμα της Wall Street Journal, και θα προστεθεί στους περίπου 5.000 πεζοναύτες και τους χιλιάδες αλεξιπτωτιστές από την 82η Αερομεταφερόμενη Μεραρχία που έχουν ήδη διαταχθεί στη Μέση Ανατολή

Καναδάς: Ολοι οι καναδοί ηγέτες και διευθυντές εταιριών πρέπει να μιλούν γαλλικά και αγγλικά
Καναδάς 27.03.26

Ο πρόεδρος της Air Canada επικρίθηκε έντονα γιατί ανάρτησε βίντεο στο οποίο εξέφραζε, μόνο στα αγγλικά, τα συλλυπητήρια της εταιρίας για τους δυο πιλότους που έχασαν τη ζωή τους στη Νέα Υόρκη.

Κούβα: Αγνοούνται 2 ιστιοφόρα και το πλήρωμά τους που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια
Επιχειρήσεις έρευνας 27.03.26

Το πολεμικό ναυτικό του Μεξικού έχει ξεκινήσει έρευνα προκειμένου να εντοπίσει δυο ιστιοφόρα που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια στην Κούβα και αγνοούνται με το πλήρωμά τους.

Ο Τραμπ υπόσχεται πως θα καταβληθεί η μισθοδοσία για το προσωπικό ασφαλείας στα αεροδρόμια
«Θα το κάνω!» 27.03.26

«Δεν είναι εύκολο να γίνει, αλλά θα το κάνω!», υπόσχεται ο Τραμπ, αναφερόμενος στην καταβολή των μισθών για το προσωπικό ασφαλείας των αεροδρομίων, που δεν πληρώνεται λόγω δημοσιονομικής παράλυσης.

Μέση Ανατολή: Εκκληση για αποκλιμάκωση απευθύνει ο Κόστα στον Χέρτσογκ
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 27.03.26

«Εξέφρασα την αλληλεγγύη της ΕΕ προς τον λαό του Ισραήλ», δηλώνει ο Αντόνιο Κόστα, αναφερόμενος στην επικοινωνία του με τον Ισαάκ Χέρτσογκ, στον οποίο απηύθυνε έκκληση για αποκλιμάκωση.

Αργεντινή: Η κυβέρνηση Μιλέι χαρακτηρίζει τρομοκρατική οργάνωση καρτέλ ναρκωτικών στο Μεξικό
Αργεντινή 27.03.26

Τρομοκρατική οργάνωση χαρακτηρίζει η κυβέρνηση Μιλέι στην Αργεντινή το διαβόητο Καρτέλ Νέα Γενιά του Χαλίσκο στο Μεξικό, ακολουθώντας την πολιτική του Τραμπ στην καταπολέμηση των ναρκωτικών.

Ιράν: Είναι «προς το συμφέρον» της G7 να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ, λέει ο Ρούμπιο
Μάρκο Ρούμπιο 27.03.26

Ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί σήμερα με τους ομολόγους του της G7, «προς το συμφέρον» της οποίας είναι να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ, όπως επισήμανε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.

Eurogroup: Στο επίκεντρο οι αγορές ενέργειας και τα μέτρα πολιτικής – Ζητούμενο ο προσεκτικός σχεδιασμός
Eurogroup 27.03.26

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και ο συνεχιζόμενος πόλεμος στην Ουκρανία υπενθυμίζουν πόσο ευάλωτες είναι οι αγορές ενέργειας και πόσο εκτεθειμένες παραμένουν οι οικονομίες σε εξωτερικούς κραδασμούς. Η αποτίμηση των επιπτώσεων το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης του Eurogroup.

Η Φελίσια Τσαλαπάτη συναντά τον Μίλος Ντέλετιτς του Ηρακλή στο νέο επεισόδιο του “Betsson Stories”
Τα Νέα της Αγοράς 27.03.26

Η Betsson παρουσιάζει το τέταρτο επεισόδιο της σειράς “Betsson Stories” με τη Φελίσια Τσαλαπάτη, η οποία συναντά τον Μίλος Ντέλετιτς, έναν από τους βασικούς πρωταγωνιστές της φετινής επιτυχημένης πορείας του Ηρακλή

Παναθηναϊκός: Τριπλό πρόστιμο από την UEFA
Europa League 27.03.26

Ο Παναθηναϊκός τιμωρήθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή της UEFA για τα ματς με την Βικτόρια Πλζεν και το πρώτο με την Μπέτις – Οι παραβάσεις και τα ποσά που θα παρακρατηθούν

Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: Το «πολιτικό μανιφέστο της αλλαγής» κατά Ανδρουλάκη
Πολιτική Γραμματεία 27.03.26

Ξεκινάει στις έξι το απόγευμα το 4ο τακτικό συνέδριο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ με τον Νίκο Ανδρουλάκη να παρουσιάζει το «πολιτικό μανιφέστο της αλλαγής» - Το σημείο «13» της Εθνικής Στρατηγικής και το κλίμα εξομάλυνσης με στόχο την ενότητα.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Η 90χρονη Ούρσουλα Άντρες, και τα 23 εκατ. δολάρια που έκαναν φτερά – «Με φλέρταραν και με κόρταραν»
Τι συνέβη 27.03.26

Το πρώτο «Bond Girl», η ηθοποιός Ούρσουλα Άντρες, κατέθεσε ποινική καταγγελία εναντίον του αποθανόντος διαχειριστή της περιουσίας της, Έρικ Φρέιμοντ, τον Ιανουάριο. Σήμερα, υπάρχει μια εξήληξη.

Τρεις στους δέκα σκέφτονται να μετακομίσουν μέσα στο 2026 – Τι δείχνει έρευνα για τις κατοικίες
Ακίνητα 27.03.26

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι παράγοντες που καθορίζουν το ποσοστό ικανοποίησης για τις κατοικίες και, κυρίως, οι απαντήσεις που δίνουν οι πολίτες στην έρευνα

Επέκταση της διεθνούς δράσης του Kaizen Foundation με νέες στρατηγικές συνεργασίες σε Ευρώπη και Νότια Αμερική
Τα Νέα της Αγοράς 27.03.26

Οι νέες συνεργασίες του ιδρύματος επικεντρώνονται στην κοινωνική καινοτομία, την προστασία του περιβάλλοντος και την ενίσχυση ευάλωτων κοινοτήτων

Αντιπολιτευτικά πυρά για την ακρίβεια και την «ανεπαρκή» αύξηση του κατώτατου μισθού
Πολιτική Γραμματεία 27.03.26

ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ επιτίθενται στην κυβέρνηση για την «ανεπαρκή», όπως τη χαρακτηρίζουν, αύξηση του κατώτατου μισθού. «Ένας στους πέντε εργαζόμενους πρέπει να ζήσει με 770 ευρώ»

Τα οικονομικά προβλήματα της Μονακό και η «καυτή» περίπτωση του Ντιαλό
Euroleague 27.03.26

Ο Άλφα Ντιαλό είναι ένας παίκτης που δεσμεύεται με συμβόλαιο με τη Μονακό, όμως η ομάδα του Πριγκιπάτου έχει οικονομικά προβλήματα και δεν αποκλείεται να είναι διαθέσιμος το καλοκαίρι – Οι λεπτομέρειες του συμβολαίου του και γιατί μπορεί να γίνει η πιο «καυτή» περίπτωση του καλοκαιριού.

Γιώργος Πανταζόγλου
Πάτρα: Σοκάρουν οι λεπτομέρειες για το 10 μηνών βρέφος που νοσηλεύεται με κατάγματα και εγκαύματα
Ελλάδα 27.03.26

Το βρέφος νοσηλεύεται, με οστεομυελίτιδα παλαιά και νέα κατάγματα σε πόδι και χέρι, σημάδια στο σωματάκι του που παραπέμπουν σε καψίματα και δαγκώματα

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Τα ΗΑΕ είναι διατεθειμένα να μετάσχουν σε διεθνή ομάδα για το άνοιγμα στα στενά του Ορμούζ
Κόσμος 27.03.26

Τα Εμιράτα προσπαθούν να πιέσουν δεκάδες χώρες να συστήσουν μια «δύναμη ασφαλείας για το Ορμούζ» προκειμένου να υπερασπιστεί την κρίσιμης σημασίας για το εμπόριο θαλάσσια οδό από τις ιρανικές επιθέσεις

Josephine: «Με τον Νίνο υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος» – Τι λέει για την επανασύνδεση
Fizz 27.03.26

Η Josephine μιλά για την επανασύνδεση με τον τραγουδιστή. Στο νέο της τραγούδι με τον Νίνο, με τίτλο «Τι κάνεις;», αποκάλυψε πως πρόκειται για ένα κομμάτι με έντονο προσωπικό στοιχείο.

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

