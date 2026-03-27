Νάρκες, πύραυλοι και χιλιόμετρα ακτογραμμής: Γιατί το Ιράν έχει το πάνω χέρι στο Στενό του Ορμούζ

Οι απειλές και οι επιθέσεις του Ιράν εναντίον πλοίων στον Κόλπο έχουν αυξήσει τον κίνδυνο της διέλευσης από το Στενό του Ορμούζ σε τέτοιο βαθμό, ώστε να έχει σταματήσει σχεδόν όλη η κυκλοφορία μέσω αυτής της θαλάσσιας οδού, η οποία αποτελεί τον κύριο δίαυλο για περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και για λιπάσματα που συμβάλλουν στην καλλιέργεια των προϊόντων στα οποία βασίζεται ο κόσμος.

Καθώς η ενεργειακή κρίση βαθαίνει, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει προωθήσει διπλωματικές προσπάθειες για να τερματιστεί ο αποκλεισμός, ενώ παράλληλα προχωρά στην αποστολή χιλιάδων επιπλέον στρατιωτών στη Μέση Ανατολή και εξετάζει το ενδεχόμενο συνοδείας πετρελαιοφόρων από το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ.

Ωστόσο, σύμφωνα με το CNN, το Ιράν εξακολουθεί να έχει το πάνω χέρι από πολλές απόψεις – εν μέρει λόγω των μη συμβατικών μεθόδων πολέμου που χρησιμοποιεί, όπως φθηνά drones και θαλάσσιες νάρκες, και εν μέρει λόγω της γεωγραφίας του.

Συνολικά, αυτές οι δύο πραγματικότητες καθιστούν πιο δύσκολο για τις Ηνωμένες Πολιτείες ή άλλους να υπερασπιστούν τα πλοία ή να εξασφαλίσουν στρατιωτικά το στενό.

Και είναι επικερδές για το Ιράν να διατηρήσει τον έλεγχο.

Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι θα συνεχίσουν να χρεώνουν τέλη για την ασφαλή διέλευση ορισμένων δεξαμενόπλοιων μέσω του στενού, αφού η Lloyd’s List Intelligence δημοσίευσε μια έκθεση στις 23 Μαρτίου αναφέροντας ότι τουλάχιστον δύο πλοία είχαν πληρώσει μεγάλα ποσά για να περάσουν.

🇺🇸🇮🇷 Why the world’s most powerful navy can’t secure a 21-mile gap The Strait of Hormuz is only two shipping lanes wide. But here’s the thing… Iran lined both sides with decades of preparation: naval mines, mobile missile batteries on the coast, swarms of fast-attack boats,… https://t.co/30CdMmqsRd pic.twitter.com/nCyqmRag8H — Mario Nawfal (@MarioNawfal) March 17, 2026

Γιατί η γεωγραφία ευνοεί το Ιράν;

Το Στενό του Ορμούζ έχει πλάτος περίπου 24 μίλια στο στενότερο σημείο του, σύμφωνα με την εταιρεία ανάλυσης ναυτιλίας Vortexa. Και σχεδόν όλη η κυκλοφορία περνάει από δύο κύριες ναυτιλιακές διαδρομές που είναι ακόμη πιο στενές.

«Περιγράφεται ως ‘σημείο-θηλιά’ για καλό λόγο. Υποτίθεται ότι υπάρχουν πολλά σημεία συμφόρησης σε όλο τον κόσμο. Αλλά θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι αυτό είναι μοναδικά δύσκολο, επειδή δεν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις», δήλωσε ο Nick Childs, ανώτερος ερευνητής για τις Ναυτικές Δυνάμεις και τη Θαλάσσια Ασφάλεια στο Διεθνές Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών (IISS).

Μέρος της πρόκλησης για τα πλοία και τυχόν επιχειρήσεις συνοδείας πλοίων είναι ότι ο χώρος ελιγμών είναι εξαιρετικά περιορισμένος.

«Στον ανοιχτό ωκεανό υπάρχει πάντα η επιλογή της αλλαγής πορείας· σε ένα στενό ή σε στενή θάλασσα, αυτή η επιλογή είναι αδύνατη», δήλωσε ο Kevin Rowlands, συντάκτης περιοδικού στο think tank Royal United Services Institute.

«Αυτό σημαίνει ότι το Ιράν δεν χρειάζεται απαραίτητα να αναζητήσει και να βρει τους στόχους του. Μπορεί να περιμένει».

Αυτό δημιουργεί ουσιαστικά μια «ζώνη θανάτου», είπε, στην οποία ο χρόνος προειδοποίησης για μια επίθεση μπορεί να είναι μόλις δευτερόλεπτα.

Για να μην αναφέρουμε ότι το Ιράν διαθέτει σχεδόν 1.000 μίλια ακτογραμμής, από την οποία μπορεί να εκτοξεύσει πυραύλους κατά πλοίων.

Αυτές οι πυραυλικές μονάδες είναι κινητές, γεγονός που τις καθιστά πιο δύσκολο να εξουδετερωθούν, ενώ η εκτεταμένη ακτογραμμή του Κόλπου σημαίνει ότι το Ιράν μπορεί να επιτεθεί πολύ πέρα από το ίδιο το στενό.

«Στη βόρεια, ιρανική πλευρά, δεν είναι μια επίπεδη πεδιάδα. Υπάρχουν λόφοι, βουνά, κοιλάδες, οικιστικές περιοχές και παράκτια νησιά. Όλα αυτά καθιστούν πιο δύσκολη την ανίχνευση μιας εισερχόμενης απειλής και διευκολύνουν το Ιράν να κρύψει κινητά οπλικά συστήματα», δήλωσε ο Rowlands.

Significance of Strait of Hormuz : It is a small area of just 33 kilometres located between Iran, Oman and the UAE. It is a narrow sea passage through which almost 20% of the world’s oil supply flows, nearly 17 million barrels every day. pic.twitter.com/iUpbWXaECD — Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) March 4, 2026

Ποιες απειλές αντιμετωπίζουν τα πλοία στο Στενό του Ορμούζ;

Αναλυτές αναφέρουν ότι η ικανότητα του Ιράν να προκαλέσει ζημιά σε εμπορικά πλοία μέσω του φάσματος των επιθετικών δυνατοτήτων του έχει μειωθεί από την έναρξη του πολέμου.

«Ωστόσο, είναι σχεδόν αδύνατο να μειωθεί ο κίνδυνος στο μηδέν, και μπορούμε να αναμένουμε ότι τα πλοία θα αντιμετωπίζουν ένα υπολειπόμενο επίπεδο απειλής για κάποιο χρονικό διάστημα από μερικά ή όλα αυτά τα συστήματα», δήλωσε ο Rowlands.

Οι πολύπλοκες απειλές σημαίνουν ότι οποιαδήποτε επιχείρηση συνοδείας πλοίων θα πρέπει πιθανότατα να υπερβαίνει κατά πολύ ένα παραδοσιακό κονβόι πολεμικών πλοίων που ταξιδεύουν μπροστά και πίσω από τα δεξαμενόπλοια, σύμφωνα με τον Rowlands.

«Είναι πιο πιθανό μια ναυτική αποστολή να χρησιμοποιήσει μια πολυεπίπεδη αμυντική προσέγγιση, με επιτήρηση από δορυφόρους, αεροσκάφη περιπολίας και αεροσκάφη χωρίς πιλότο. Τα πλοία μπορεί να ακολουθήσουν μια συγκεκριμένη διαδρομή που έχει καθαριστεί από νάρκες», είπε.

Οι ΗΠΑ έχουν καταφέρει να αποδυναμώσουν πολλές από τις συμβατικές ναυτικές δυνατότητες του Ιράν, δήλωσε ο Childs. Ωστόσο, η μεγαλύτερη απειλή εξακολουθεί να προέρχεται από το μη συμβατικό οπλοστάσιο του Ιράν, όπως τα drones, τα μικρά σκάφη ταχείας επίθεσης και ακόμη και τα μη επανδρωμένα σκάφη γεμάτα εκρηκτικά.

«Αν οι Ιρανοί αποφασίσουν να τοποθετήσουν νάρκες, μπορούν να τις ρίξουν από την πρύμνη ενός φαινομενικά αθώου ιστιοφόρου», δήλωσε ο Childs στο CNN.

«Αν και οι ΗΠΑ έχουν πιθανώς εξουδετερώσει τα μεγάλα υποβρύχια του Ιράν, ενδέχεται να υπάρχουν ακόμα μικροσκοπικά υποβρύχια που πρέπει να ληφθούν υπόψη», πρόσθεσε, αναφερόμενος σε μικρά υποβρύχια που μπορούν να λειτουργούν σε ρηχά νερά.

Σύμμαχοι των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας και του Μπαχρέιν, εργάζονται επίσης για την ανάπτυξη βιώσιμων σχεδίων για την προστασία της διεθνούς ναυτιλίας στη θαλάσσια οδό.

President Trump claims Iran allowed at least eight Pakistani-flagged oil tankers to sail through the Strait of Hormuz as a “present” to the U.S. during the negotiations to end the war. The president said Iran then sent two additional vessels, suggesting it had permitted 10… pic.twitter.com/3pAJjRehTd — CBS News (@CBSNews) March 26, 2026

Πού βρίσκονται τα πράγματα τώρα;

Το Ιράν έχει επιτεθεί σε τουλάχιστον 19 πλοία κοντά στο Στενό του Ορμούζ, στον Περσικό Κόλπο και στον Κόλπο του Ομάν.

Και οι αναλυτές σημειώνουν ότι το Ιράν δεν χρειάζεται καν να καταστρέψει πλοία για να επιτύχει τον στόχο του να διαταράξει το παγκόσμιο εμπόριο ενέργειας.

Όσο η απειλή παραμένει αρκετά υψηλή, είναι απίθανο οι ναυτιλιακές εταιρείες να αναλάβουν τον κίνδυνο να ξαναρχίσουν τη διέλευση.

Ωστόσο, ορισμένα πλοία με δεσμούς με το Ιράν, την Κίνα, την Ινδία και το Πακιστάν κατάφεραν να περάσουν το στενό.

Το Ιράν έχει δηλώσει ότι «μη εχθρικά πλοία» μπορούν να διέρχονται από το στενό εφόσον συντονίζονται με τις ιρανικές αρχές.

Η έκθεση της Lloyd’s List Intelligence ανέφερε ότι τουλάχιστον 16 πλοία κατάφεραν να περάσουν, συμπεριλαμβανομένου ενός που πιστεύεται ότι κατέβαλε τέλος 2 εκατομμυρίων δολαρίων, καθώς και αρκετών δεξαμενόπλοιων «ζόμπι» που χρησιμοποίησαν τις ψευδείς ταυτότητες αποσυναρμολογημένων πλοίων.

Ακόμη και αν τελικά ξαναρχίσει όλη η κυκλοφορία των δεξαμενόπλοιων, θα χρειαστεί χρόνος καθώς σχεδόν 2.000 πλοία έχουν παγιδευτεί μέσα στον Περσικό Κόλπο, σύμφωνα με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό.

Η κυβέρνηση Τραμπ διαφημίζει αυτό που αποκαλεί διπλωματική πρόοδο.

Το Ιράν, εν τω μεταξύ, επιμένει ότι δεν βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, αν και έχει αναγνωρίσει την ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω μεσολαβητών.

Θα πατήσουν οι αμερικανοί στρατιώτες στο χώμα του Ιράν;

Οι δηλώσεις του Τραμπ για διαπραγματεύσεις γίνονται με φόντο την αποστολή χιλιάδων επιπλέον πεζοναυτών και ναυτών των ΗΠΑ προς τη Μέση Ανατολή.

Αυτές οι Μονάδες Πεζοναυτών χρησιμοποιούνται συνήθως για αποστολές όπως εκκενώσεις και επιχειρήσεις που απαιτούν μετακινήσεις από πλοίο σε ξηρά, όπως επιδρομές και επιθέσεις.

Αυτό έχει εντείνει τις εικασίες σχετικά με πιθανές επιχειρήσεις με αποστολή στρατευμάτων στο έδαφος, αν και η κυβέρνηση Τραμπ έχει δηλώσει μέχρι στιγμής ότι έχει αποκλείσει τις χερσαίες επιχειρήσεις στο Ιράν.

Στρατιωτικοί αναλυτές ανέφεραν ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να βασίζονται στο γεγονός ότι η απλή μεταφορά του USS Tripoli και άλλων ναυτικών πόρων στην περιοχή για να δημιουργήσουν απειλή μπορεί να είναι αρκετή για να αλλάξει τους υπολογισμούς του Ιράν.

Ο Τραμπ απειλεί επίσης να χτυπήσει περισσότερες εγκαταστάσεις που σχετίζονται με το εμπόριο πετρελαίου του Ιράν, εάν συνεχίσει να μπλοκάρει το Στενό του Ορμούζ.

Την περασμένη Παρασκευή, ο αμερικανικός στρατός χτύπησε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο νησί Χαργκ, το οποίο διαχειρίζεται περίπου το 90% των εξαγωγών αργού πετρελαίου της χώρας.

Εγκαταστάσεις που σχετίζονται με το εμπόριο πετρελαίου στο νησί που ελέγχεται από την κυβέρνηση δεν χτυπήθηκαν, αλλά ο Τραμπ προειδοποίησε ότι θα μπορούσαν να είναι οι επόμενες, κάτι που θα αποτελούσε μια περαιτέρω κλιμάκωση.