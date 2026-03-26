newspaper
Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Πολλά πλοία, αεροπλάνα και στρατιώτες – Έτσι θα έμοιαζε η μάχη για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ
Κόσμος 26 Μαρτίου 2026

Αν οι ΗΠΑ θέλουν να ανοίξουν με τη χρήση στρατιωτικής βίας τα Στενά του Ορμούζ, θα απαιτηθεί μια πολύ δύσκολη μάχη με τη συμμετοχή ισχυρών και πολυάριθμων δυνάμεων. Και το αποτέλεσμα θα είναι αβέβαιο.

Αρχοντία Κάτσουρα
A
A
Την ώρα που ο κόσμος παρακολουθεί τον Ντόναλντ Τραμπ να ισχυρίζεται ότι μιλάει με το Ιράν για τερματισμό του πολέμου, οι ΗΠΑ στέλνουν στρατεύματα και δυνάμεις στην περιοχή. Είτε γιατί θέλει να έχει μια εναλλακτική αν η διπλωματία δεν αποδώσει, είτε γιατί με τη διπλωματία απλώς αγοράζει χρόνο. Άλλωστε, η χρήση βίας για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ παραμένει στο τραπέζι.

Αλλά αυτή η επιχείρηση είναι ένα τρομακτικό έργο.

Προς το παρόν, δύο αμφίβιες μονάδες Αμερικανών Πεζοναυτών βρίσκονται καθ’ οδόν προς τον Κόλπο, η μία από την Ιαπωνία και η άλλη από την Καλιφόρνια. Μια επίλεκτη μεραρχία αλεξιπτωτιστών φέρεται να ακολουθεί.

Όπως επισημαίνει ο Economist, από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν, η Τεχεράνη έχει de facto περιορίσει περίπου το 20% των παγκόσμιων εξαγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και άλλων βασικών φορτίων. Εμπορικά πλοία έχουν πληγεί, τόσο στον Περσικό Κόλπο και στα Στενά, όσο και ακριβώς έξω από αυτά. Τα μόνα, ελάχιστα πλοία που έχουν περάσει, συνδέονται με το Ιράν. Και όλα αυτά έχουν προκαλέσει αναταραχή στις αγορές εμπορευμάτων και στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Ενώ η τιμή του πετρελαίου ανεβαίνει.

«Τριφασικό σχέδιο»

Το Πεντάγωνο φαίνεται να έχει ένα τριφασικό σχέδιο για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει την αναζήτηση ιρανικών στρατιωτικών περιουσιακών στοιχείων – ταχύπλοων, πυραύλων, drones και ναρκών – που απειλούν τη ναυτιλία στο στενό. Το έργο αυτό έχουν αναλάβει κυρίως αεροσκάφη, αλλά σύντομα μπορεί να συμπεριλάβουν και χερσαία στρατεύματα.

Η δεύτερη φάση είναι η σάρωση των Στενών για νάρκες. Τέλος, μόλις η ικανότητα του Ιράν να πλήττει τη ναυτιλία μειωθεί επαρκώς, το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ θα αρχίσει να συνοδεύει δεξαμενόπλοια μέσω του Ορμούζ. Κάθε στάδιο θα μπορούσε να διαρκέσει αρκετές εβδομάδες. Και εγκυμονεί σημαντικό κίνδυνο για τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.

Αλλά το Ιράν έχει πολλούς τρόπους να επιτίθεται σε πλοία. Πύραυλοι και drones μπορούν να χτυπήσουν από ψηλά. Τα ταχύπλοα γεμάτα με πυραύλους και εκρηκτικά μπορούν να επιτεθούν σε πλοία. Κάτω από το νερό, νάρκες διαφόρων ειδών μπορεί να παραμονεύουν.

Οι στρατιώτες και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούνται σε τέτοιες επιθέσεις είναι διασκορπισμένοι και κρυμμένοι σε κολπίσκους, σπηλιές και υπόγειες σήραγγες διάσπαρτες κατά μήκος εκατοντάδων χιλιομέτρων ακτογραμμής. Αυτό καθιστά δύσκολο τον εντοπισμό και την καταστροφή τους μόνο από αέρος.

Ήδη, αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη έχουν πλήξει τις ακτές του Ιράν. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις υποστηρίζουν ότι μαχητικά αεροσκάφη έχουν ρίξει βόμβες 5.000 λιβρών για να διαπεράσουν στρώματα βράχων και σκυροδέματος και να κατεδαφίσουν υπόγεια καταφύγια που αποθηκεύουν πυραύλους κατά πλοίων. Επίσης, οι ΗΠΑ έχουν στείλει ελικόπτερα και αεροσκάφη χαμηλής πτήσης για να βομβαρδίσουν ιρανικά ταχύπλοα. Οι αμερικανικές δυνάμεις λένε ότι έχουν προκαλέσει ζημιές ή βυθίσει περισσότερα από 120 ιρανικά πολεμικά πλοία και 44 πλοία ναρκοθέτησης.

Δύσκολο να εξαλειφθεί κάθε απειλή

Σύμφωνα με τον Μπράιαν Κλαρκ, του Ινστιτούτου Χάντσον στην Ουάσιγκτον, «αυτό που κάνουν οι ΗΠΑ αυτή τη στιγμή είναι απλώς να χτυπούν με σφυρί κάθε σπηλιά, κτίριο και γκαράζ που θα μπορούσε να φιλοξενεί αυτά τα οπλικά συστήματα. Αλλά είναι δύσκολο να εξαλειφθούν πραγματικά όλες οι πιθανές απειλές».

Η ιδέα που φαίνεται ότι έχει κερδίσει έδαφος είναι η ανάπτυξη ειδικών δυνάμεων ή πεζοναυτών σε κοντινά νησιά για να εντοπίζουν και να καταστρέφουν στόχους που βρίσκονται σε τραχύ έδαφος. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο κατάληψης του νησιού Χαργκ, του κύριου τερματικού σταθμού εξαγωγής πετρελαίου του Ιράν, ή τριών νησιών που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του Ιράν, αλλά διεκδικούνται από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ακριβώς μέσα στα Στενά του Ορμούζ.

Εκτός από την αναζήτηση απειλών, αυτά τα στρατεύματα θα μπορούσαν να δημιουργήσουν αεράμυνες μικρής εμβέλειας για να βοηθήσουν στην προστασία της ναυτιλίας, επισημαίνει ο Μαρκ Κάνσιαν, του Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών.

Γιατί είναι επικίνδυνο

Παρά την αμερικανική ισχύ, η ανάπτυξη στρατευμάτων θα ήταν επικίνδυνη. Θα βρίσκονταν εντός της εμβέλειας του ιρανικού πυροβολικού, ενώ θα κινδυνεύουν και από επιθέσεις drones. Ο ανεφοδιασμός τους θα έθετε σε κίνδυνο ακόμη περισσότερα αεροπλάνα και πλοία. Συνεπώς, η παρουσία αμερικανικών στρατευμάτων εκεί μόνο περιορισμένο όφελος μπορεί να αποφέρει.

Να σημειωθεί ότι τα drones Shahed-136 του Ιράν μπορούν να πετάξουν πάνω από 1.500 χιλιόμετρα. Δηλαδή μπορούν να χτυπήσουν οπουδήποτε στο στενό ή στον Περσικό Κόλπο ξεκινώντας από σχεδόν οπουδήποτε στο Ιράν.

Η εκκαθάριση ναρκών θα ήταν εξίσου δύσκολη. Οι αναφορές για το αν το Ιράν έχει ναρκοθετήσει τα Στενά του Ορμούζ είναι αντικρουόμενες. Και έτσι οι ναυτιλιακές εταιρείες δεν διακινδεύουν τον διάπλου.

Πριν από τον πόλεμο, το Ιράν εκτιμάται ότι είχε αποθηκεύσει περίπου 6.000 νάρκες διαφορετικών τύπων. Αγκυροβολημένες νάρκες που παραμένουν ακριβώς κάτω από την επιφάνεια και εκρήγνυνται όταν χτυπηθούν από σκάφος. Πιο προηγμένες συσκευές που βρίσκονται στον βυθό και ενεργοποιούνται από τις μαγνητικές ή ακουστικές υπογραφές ενός πλοίου. Και ακόμη και αν οι ΗΠΑ έχουν βυθίσει πολλά από τα σκάφη ναρκοθέτησης του Ιράν, τίποτα δεν αποκλείσει ότι θα χρησιμοποιηθούν εμπορικά ή αλιευτικά σκάφη. Ο απόστρατος ναύαρχος, Τζέιμς Φόγκο, επισήμανε στον Economist: «Οποιοδήποτε πλοίο μπορεί να κάνει ναρκοθέτηση».

Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ έχει παραμελήσει εδώ και καιρό τον πόλεμο με τις νάρκες. Τον Ιανουάριο διέλυσε τα τελευταία πλοία εκκαθάρισης ναρκών κλάσης Avenger που έδρευαν στην περιοχή. Και τα σκάφη που θα τα αντικαταστήσουν, βρίσκονται ακόμη πολύ μακριά. Στην Ασία.

Επίσης, αν και μπορούν να αναπτύξουν ελικόπτερα με αερομεταφερόμενα συστήματα ανίχνευσης και υποβρύχια drones, που μπορούν να αναζητούν και να αφοπλίζουν νάρκες, τα συστήματα αυτά δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί σε μάχη. Επίσης, έχουν παρουσιάσει μια σειρά από τεχνικά προβλήματα στις δοκιμές.

Σύμφωνα με τον Μπράιαν Κλαρκ, ο καθαρισμός των Στενών του Ορμούζ θα μπορούσε να διαρκέσει από μία έως τρεις εβδομάδες. Και κάποια στιγμή οι αξιωματούχοι θα πρέπει να αρχίσουν να συνοδεύουν πλοία, ακόμη και χωρίς να είναι βέβαιοι ότι έχουν εξαλειφθεί οι απειλές.

Δύσκολη γεωγραφία

Η συνοδεία δεξαμενόπλοιων μέσω των Στενών του Ορμούζ θα ήταν η πιο περίπλοκη και επικίνδυνη φάση της επιχείρησης. Οι νηοπομπές θα απαιτούσαν δεκάδες drones, επιθετικά ελικόπτερα και μαχητικά αεροσκάφη που θα κινούνται γύρω και πάνω από τα δεξαμενόπλοια, για να εντοπίζουν εισερχόμενους πυραύλους και drones. Και τα πολεμικά πλοία θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν πολεμικά μέσα για να εξουδετερώνουν τα drones. Κάποιες φορές ίσως χρειαστούν και εναέριες αναχαιτίσεις πυραύλων.

Εμπειρογνώμονες εκτιμούν ότι το πολεμικό ναυτικό θα χρειαζόταν ένα αντιτορπιλικό για να συνοδεύει κάθε δύο δεξαμενόπλοια. Το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό διαθέτει αυτήν τη στιγμή 14 αντιτορπιλικά στην περιοχή. Έξι από αυτά είναι απασχολημένα με την προστασία αεροπλανοφόρων.

Πιθανή μεταφορά περισσότερων αντιτορπιλικών στον Κόλπο θα μπορούσε να διαρκέσει εβδομάδες και θα εκτρέψει ακόμη περισσότερες αμερικανικές δυνάμεις από άλλα μέρη του κόσμου, όπως η Ασία. Και παρόλο που σύμμαχοι των ΗΠΑ είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν, οι περισσότεροι έχουν διστάσει να στείλουν πλοία όσο ο πόλεμος βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Όποιος και αν την αναλάβει, μια τέτοια αποστολή θα ήταν εξαιρετικά δαπανηρή και θα κατανάλωνε ακόμη περισσότερα από τα μειούμενα αποθέματα αντιπυραυλικών πυρομαχικών των ΗΠΑ και των συμμάχων της.

Η γεωγραφία των Στενών του Ορμούζ δημιουργεί επίσης προβλήματα. Έχει πλάτος μόλις 50 χιλιόμετρα στο στενότερο σημείο του και περιβάλλεται από βουνά. Αυτό σημαίνει ότι τα αμερικανικά πολεμικά πλοία θα έχουν περιορισμένο χρόνο για να ανιχνεύσουν και να αποκρούσουν εισερχόμενους πυραύλους και drones. Θα χρειαστεί επίσης να εκτελέσουν δύσκολους ελιγμούς σε ισχυρά ρεύματα για να διατηρήσουν στενό σχηματισμό με τα πλοία που συνοδεύουν. Και όλα αυτά προϋποθέτουν ότι υπάρχουν εμπορικά πλοία πρόθυμα να περάσουν αυτήν τη δοκιμασία.

Το Ιράν δεν είναι… Χούθι

Ο Κλαρκ Φόγκο επισημαίνει ότι το αμερικανικό ναυτικό έχει αποκτήσει πολύτιμη εμπειρία τα τελευταία χρόνια μαχόμενο τους Χούθι. Αλλά το οπλοστάσιο του Ιράν είναι πιο εξελιγμένο. Και η αποφασιστικότητά του μπορεί να είναι μεγαλύτερη, καθώς το καθεστώς αγωνίζεται για την επιβίωσή του.

«Δεσμεύουν πόρους γι’ αυτόν τον σκοπό εδώ και δεκαετίες. Θα μπορούν να συνεχίσουν να μάχονται για όσο είμαστε (σ.σ. οι Αμερικανοί) πρόθυμοι να το κάνουμε», σημειώνει.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Κατώτατος μισθός: Οι εργοδότες ζητούν μέτρα αντιστάθμισης της αύξησης

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Κόσμος
Το Ιράν λέει ότι επιτέθηκε σε πυρηνική υποδομή του Ισραήλ

inWellness
inTown
Stream newspaper
Ιράν: Νεκρός ο διοικητής του Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης, σύμφωνα με τον ισραηλινό υπ. Άμυνας
Πόλεμος στο Ιράν 26.03.26 Upd: 12:48

Ο Αλί Ρεζά Τανγκσίρι φέρεται να έχασε τη ζωή του σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στο Ιράν, στο πλαίσιο στοχευμένου χτυπήματος - Δεν έχουν επιβεβαιώσει την είδηση οι Φρουροί της Επανάστασης

Σύνταξη
Το Ιράν δεν μπορεί να «κερδίσει» τον πόλεμο – Μπορεί όμως να αναγκάσει τις ΗΠΑ να υποχωρήσουν με 4 τακτικές
Μέση Ανατολή 26.03.26

Η Ιστορία δείχνει ότι οι ΗΠΑ δεν κερδίζουν πολέμους εναντίον ομάδων που χρησιμοποιούν αντάρτικες τακτικές - Το Ιράν, το γνωρίζει αυτό και το αξιοποιεί

Νατάσα Ρουγγέρη
Ο Τραμπ πιθανόν είναι σε δύσκολη θέση στο Ιράν – Και δεν μπορεί να απεμπλακεί, ακόμη και αν το θέλει
Ανάλυση CNN 26.03.26

Σε αντίθεση με τους δασμούς, που τους ανακοινώνει και μετά τους παίρνει πίσω, ο Τραμπ δεν μπορεί να κάνει το ίδιο στον πόλεμο με το Ιράν. Ειδικοί εκτιμούν ότι παγιδεύτηκεχωρίς να έχει επιλογές για ειρήνη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Μπαγκλαντές: Λεωφορείο γεμάτο επιβάτες κάνει βουτιά σε ποτάμι – 18 νεκροί, πολλοί αγνοούμενοι (βίντεο)
Στο Μπαγκλαντές 26.03.26

Ο οδηγός του λεωφορείου που βρισκόταν σε πλωτή προβλήτα στο Μπαγκλαντές φαίνεται να έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα το όχημα να πέσει στον ποταμό Πάντμα και να βυθιστεί μέσα σε δευτερόλεπτα

Σύνταξη
Το δουλεμπόριο Αφρικανών το πιο βαρύ έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, λέει ο ΟΗΕ – Αντιδράσεις ΗΠΑ και Ευρωπαίων
«Επανορθωτική δικαιοσύνη» 26.03.26

Η Γκάνα επιδιώκει να ζητείται επίσημα συγγνώμη από τους υπαίτιους για το δουλεμπόριο και να αποδοθεί δικαιοσύνη με μορφή επανορθώσεων

Σύνταξη
Μυστήριο με δύο βίντεο του Λευκού Οίκου στο X – «Θα εκτοξευθεί σύντομα, σωστά;»
Πόλεμος Μ. Ανατολή 26.03.26

Σχολιαστές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εκτιμούν ότι οι λογαριασμοί του Λευκού Οίκου ενδέχεται να είχαν παραβιαστεί ή ότι κάποιος αξιωματούχος έκανα μια αινιγματική νύξη για κάτι

Σύνταξη
Από τον απομονωτιστή Βανς στο «γεράκι» Ρούμπιο – Ο πόλεμος στο Ιράν φουντώνει τη μάχη διαδοχής του Τραμπ
Πολιτικές «καραμπόλες» 26.03.26

Ενώ τα ερωτήματα για τον πόλεμο στο Ιράν πληθαίνουν στις ΗΠΑ, στο παρασκήνιο μαίνεται η μάχη εξουσίας μεταξύ των επίδοξων διαδόχων του προέδρου Τραμπ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Το Ιράν λέει ότι επιτέθηκε σε πυρηνική υποδομή του Ισραήλ – «Σοβαρευτείτε πριν να είναι αργά» απειλεί ο Τραμπ
27η μέρα πολέμου 26.03.26 Upd: 14:09

Ο Τραμπ απειλεί «να εξαπολύσει την κόλαση» στο Ιράν αν δεν αποδεχτεί την ήττα και υποστηρίζει ότι η Τεχεράνη φοβάται να παραδεχτεί ότι θέλει μία συμφωνία - Το Ιράν φέρεται να μετακινεί δυνάμεις στο νησί Χαργκ υπό τον φόβο μιας χερσαίας επίθεσης των ΗΠΑ - Το Ισραήλ εντείνει τις επιθέσεις - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα - Νατάσα Ρουγγέρη
Ορμούζ: Σε στάση αναμονής οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι – Θεωρούν «ασυνάρτητα απρόβλεπτη» τη συμπεριφορά του Τραμπ
Βλέποντας και κάνοντας 26.03.26

Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι διστάζουν να προστρέξουν σε βοήθεια των ΗΠΑ, για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ. Ο ένας λόγος είναι οι κίνδυνοι που εγκυμονεί μια επιχείρηση, ο άλλος η ασταθής συμπεριφορά του ίδιου του Ντόναλντ Τραμπ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Ιράν: Καταστρέψαμε πάνω από τα «δύο τρίτα» των ιρανικών εγκαταστάσεων παραγωγής πυραύλων, λένε οι ΗΠΑ
ΗΠΑ 26.03.26

«Μέχρι σήμερα, έχουμε προκαλέσει ζημιά ή καταστρέψει πάνω από τα δυο τρίτα των εγκαταστάσεων παραγωγής drones και πυραύλων καθώς και των ναυπηγείων του Ιράν», ισχυρίζεται ο επικεφαλής της CENTCOM.

Σύνταξη
Η επίσκεψη του Τραμπ στο Πεκίνο προγραμματίστηκε τελικά για τις 14 και 15 Μαΐου
Επίσημη επίσκεψη 26.03.26

«Εχω τη χαρά να ανακοινώσω ότι η πολυαναμενόμενη συνάντηση του προέδρου Τραμπ με τον πρόεδρο Σι στην Κίνα θα πραγματοποιηθεί στο Πεκίνο στις 14 και 15 Μαΐου», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

Σύνταξη
Ιράν: Απαγόρευση εισόδου επισκεπτών με ιρανικά διαβατήρια στην Αυστραλία, πλην ορισμένων εξαιρέσεων
Για 6 μήνες 26.03.26

Η Αυστραλία απαγορεύει την είσοδο στο έδαφός της επισκεπτών με ιρανικά διαβατήρια, καθώς η ένοπλη σύρραξη αύξησε τον κίνδυνο ορισμένοι «να μην είναι σε θέση ή να μην επιθυμούν να αποχωρήσουν».

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Iνστιτούτο ΕΝΑ: Τα βασικά οικονομικά μεγέθη σε δύο κομβικές περιόδους – Κυβέρνηση Τσίπρα vs κυβέρνηση Μητσοτάκη
Ανάλυση 26.03.26

Οι επιδράσεις των εφαρμοζόμενων πολιτικών στα βασικά μεγέθη της οικονομίας την περίοδο 2015-2019 σε σχέση με τις αντίστοιχες της περιόδου 2019-2023 σε μια εμπεριστατωμένη ανάλυση από το Iνστιτούτο ΕΝΑ.

Στράτος Ιωακείμ
Συνεργασία Δήμου Ζαχάρως με το Πανεπιστήμιο Πατρών για την αντιμετώπιση των συνεπειών των πλημμυρών
Αποκαταστάσεις 26.03.26

Κλιμάκιο του Δήμου Ζαχάρως και του Πανεπιστημίου εξέτασαν περισσότερες από 15 περιοχές των Δημοτικών Ενοτήτων Ζαχάρως και Φιγαλείας, όπου έχουν καταγραφεί κατολισθήσεις πρανών.

Σύνταξη
Χρηστίδης: Ανεπαρκής η αύξηση του κατώτατου μισθού – Σε αδιέξοδο η κοινωνία
ΠΑΣΟΚ 26.03.26

Η ανακοίνωση Μητσοτάκη για την αύξηση του κατώτατου μισθού «κατά 40 ευρώ μικτά (28 - 35 ευρώ καθαρά) επιβεβαιώνει, για ακόμη μία φορά, την αποτυχία της πολιτικής της κυβέρνησης», τονίζει ο Παύλος Χρηστίδης

Σύνταξη
Ο Ράιαν Γκόσλινγκ θέλει να φέρει τον κόσμο πίσω στις σκοτεινές αίθουσες
Project Hail Mary 26.03.26

Ο σταρ του Χόλιγουντ Ράιαν Γκόσλινγκ έκανε μια εμφάνιση - έκπληξη σε κινηματογράφο της Νέας Υόρκης με αφορμή την προβολή της τελευταία του ταινίας Project Hail Mary

Φροίξος Φυντανίδης
Sold out το Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης (pic)
Ποδόσφαιρο 26.03.26

Κατάμεστο θα είναι το ΣΕΦ στο κρίσιμο ματς με τη Ρεάλ Μαδρίτης για την 36η αγωνιστική της Euroleague, με την ΚΑΕ Ολυμπιακός να ανακοινώνει sold out.

Σύνταξη
Η Αθήνα στην συζήτηση για την διαμόρφωση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την καταπολέμηση της φτώχειας
Κοινωνική πολιτική 26.03.26

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοιμάζει για πρώτη φορά μια ολοκληρωμένη Στρατηγική για την Καταπολέμηση της Φτώχειας, όπως αναφέρει ο Δήμος Αθηναίων σε ανακοίνωση του.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ελλάδα-Βουλγαρία σημειώσατε Χ – Και επισήμως στο ναδίρ η αγοραστική δύναμη της χώρας με σφραγίδα Μητσοτάκη
Επικαιρότητα 26.03.26

«Η κυβέρνηση παρακολουθεί αμέτοχη τη συνεχή διολίσθηση του βιοτικού επιπέδου των Ελλήνων, οι οποίοι πλέον διαθέτουν τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην ΕΕ, την ώρα που το κόστος ζωής καλπάζει», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Ο Μητσοτάκης κοροϊδεύει την κοινωνία με αυξήσεις 0,92 ευρώ τη μέρα
«Λογιστική απάτη» 26.03.26

«Η κυβέρνηση δίνει ψίχουλα και τα παρουσιάζει ως στήριξη, διατηρώντας τον κατώτατο μισθό κάτω από τα 800 ευρώ καθαρά, περίπου στα 771,6 ευρώ», υπογραμμίζει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
ΓΣΕΕ: Η περιορισμένη αύξηση του κατώτατου μισθού δεν αντισταθμίζει την υποχώρηση της πραγματικής αγοραστικής δύναμης
Επαναφορά ΣΣΕ 26.03.26

Ο καθορισμός του κατώτατου μισθού «μέσω μονομερών κυβερνητικών αποφάσεων, χωρίς ουσιαστική συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, δεν πρέπει να συνεχιστεί», διαμηνύει η ΓΣΕΕ

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα η αναιμική αύξηση του κατώτατου μισθού μπροστά στην ακρίβεια που βιώνουν οι εργαζόμενοι
Πολιτική Γραμματεία 26.03.26

«Η ονομαστική αύξηση του κατώτατου μισθού δεν σημαίνει και καλύτερο επίπεδο ζωής, βασικό ζητούμενο στην νέα εποχή φτωχοποίησης που ζουν πια οι εργαζόμενοι, εξαιτίας των πολιτικών της ΝΔ», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Εγκληματική ομάδα είχε λεία άνω των 500.000 ευρώ από κλοπές στην Αττική – Τρεις συλλήψεις
ΕΛ.ΑΣ. 26.03.26

Από την προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί συνολικά έξι περιπτώσεις κλοπών και ληστεία στην περιοχή της Αττικής με τη συνολική λεία της εγκληματικής ομάδας να υπερβαίνει το ποσό των 500.000 ευρώ

Σύνταξη
BHMA της Κυριακής: Έρχεται με συναρπαστικές προσφορές
Media 26.03.26

Την Κυριακή 29 Μαρτίου το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί μαζί με τον Ε’ τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γ. Μπαμπινιώτη, το περιοδικό VITA, την εφημερίδα του Πανεπιστημίου Αθηνών, τη μαθητική εφημερίδα του Δομοκού και το ΒΗΜΑGAZINO

Σύνταξη
Must Read
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Απόρρητο