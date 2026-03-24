Η Μεγάλη Βρετανία με το Βασιλικό Ναυτικό προετοιμάζεται να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο σε «πιθανές επιχειρήσεις συνασπισμού» για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Times την Τρίτη, την ώρα που 30 περίπου χώρες έχουν εκφράσει την προθυμία τους να ανοίξουν τα Στενά, επικαλούμενα το ψήφισμα 2817 του Συμβουλίου Ασφαλείας, το οποίο υιοθετήθηκε το 2026.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα των Times, Βρετανοί αξιωματούχοι άμυνας εξετάζουν σχέδια για την ανάπτυξη ενός πολεμικού πλοίου του Βασιλικού Ναυτικού ή ενός μισθωμένου εμπορικού σκάφους, το οποίο θα λειτουργεί ως «μητρικό πλοίο» όπου από εκεί θα επιχειρούν αυτόνομα, μη επανδρωμένα συστήματα σχεδιασμένα να εντοπίζουν και να εξουδετερώνουν νάρκες.

Η πρωτοβουλία αναμένεται να ενταχθεί σε μια πολυεθνική προσπάθεια εκτός Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που θα περιλαμβάνει χώρες όπως οι ΗΠΑ και η Γαλλία, με στόχο την ασφαλή διέλευση εμπορικών πλοίων μέσω των στενών. Αξιωματούχοι που επικαλείται το βρετανικό μέσο ανέφεραν ότι η επιχείρηση θα μπορούσε να εξελιχθεί σε πολλαπλές φάσεις. Μια τέτοια επιχείρηση προϋποθέτει εβδομάδες σχεδιασμού μέχρι την υλοποίησή της.

Η Μεγάλη Βρετανία στο Ορμούζ χωρίς σαφές σχέδιο

Το αρχικό στάδιο αναφέρεται πως θα επικεντρωθεί στην ανίχνευση ναρκών με τη χρήση «προηγμένων αυτόνομων συστημάτων» που θα εκτοξεύονται από το «μητρικό πλοίο». Μια δεύτερη φάση θα μπορούσε να περιλαμβάνει την ανάπτυξη μη επανδρωμένων σκαφών επιφανείας μαζί με αντιτορπιλικά τύπου Type 45 του Βασιλικού Ναυτικού ή και αποκλειστικά τα αντιτορπιλικά, για την προστασία δεξαμενόπλοιων που διέρχονται από την περιοχή.

«Διαθέτουμε κορυφαίες δυνατότητες στον κόσμο στην αυτόνομη ανίχνευση ναρκών, καθώς και εξαιρετικές δυνατότητες αντιτορπιλικών με τα Type 45, αλλά και την ανάπτυξη της έννοιας του υβριδικού ναυτικού, που μας δίνει τη δυνατότητα να αποφεύγουμε την έκθεση ανθρώπινου δυναμικού σε κίνδυνο, συμβάλλοντας στην ασφάλεια των στενών», όπως δήλωσε αξιωματούχος.

Βρετανοί αξιωματούχοι άμυνας εκτιμούν ότι έχουν τοποθετηθεί ναρκοπέδια στα στενά, ωστόσο εξακολουθεί να υπάρχει «σαφής διάδρομος», καθώς πλοία από την Ινδία, το Πακιστάν και την Κίνα συνεχίζουν να διέρχονται.

Η σύνοψη του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν

Από την πρώτη στιγμή των διαπραγματεύσεων πριν την έναρξη του πολέμου, το Ιράν είχε «δώσει στην δημοσιότητα» το στρατιωτικό του εγχειρίδιο, αναφέροντας πως αν υπάρξει επίθεση των ΗΠΑ ή του Ισραήλ, η Τεχεράνη θα απαντούσε με χτυπήματα στις στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, στο Ισραήλ και θα έκλεινε τα Στενά του Ορμούζ.

Η κλιμάκωση μετατράπηκε από λεκτική σε στρατιωτική από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν κοινή επίθεση κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, στοχεύοντας σε αλλαγή καθεστώτος, μέσα από δολοφονίες ανώτατων αξιωματούχων της Τεχεράνης, ανάμεσά τους τον τότε ανώτατο ηγέτη Αλί Χαμενεΐ. Έκτοτε ΗΠΑ και Ισραήλ στοχεύουν στρατιωτικές, πυρηνικές και ενεργειακές εγκαταστάσεις, ενώ έχουν χτυπήσει σε πολλές περιπτώσεις κατοικημένες περιοχές του Ιράν.

Το Ιράν επιτίθεται με drones και πυραύλους, στοχεύοντας το Ισραήλ, στρατιωτικές βάσεις και ενεργειακούς στόχους στο Μπαχρέιν, το Κατάρ, το Κουβέιτ, την Σαουδική Αραβία, μαζικά τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Ιράκ (όπου πλην των αμερικανών χτυπά και την ιρανική αντιπολίτευση του Κουρδιστάν και του Ιράκ). Το Ιράν έχει αρνηθεί πως έχει στοχεύσει την βάση της Μεγάλης Βρετανίας στην Κύπρο, την βάση Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό, την Τουρκία, το Ομάν και το Αζερμπαϊτζάν.

Τα Στενά του Ορμούζ βρίσκονται υπό αποκλεισμό σχεδόν από την έναρξη των επιθέσεων με πλοία από Ινδία, Πακιστάν και Κίνα να περνούν κατά περίπτωση. Καθώς η παγκόσμια ενέργεια στηρίζονταν από τις μεταφορές πετρελαίου και φυσικού αερίου μέσω Ορμούζ κατά το 1/5, η διατάραξη της λειτουργίας τους έχει αυξήσει το κόστος μεταφοράς και έχει οδηγήσει σε άνοδο των παγκόσμιων τιμών του πετρελαίου.