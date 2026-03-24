newspaper
Τρίτη 24 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ιράν: Η Μεγάλη Βρετανία θα ηγηθεί δύναμης για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ σύμφωνα με τους Times
Κόσμος 24 Μαρτίου 2026, 22:06

Η Μεγάλη Βρετανία προτίθεται να προχωρήσει σε συνέδριο ασφαλείας για τα Στενά του Ορμούζ στο Λονδίνο ή το Πόρτσμουθ, με τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ και τον ΓΓ του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε να «βγαίνουν μπροστά».

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Η Μεγάλη Βρετανία με το Βασιλικό Ναυτικό προετοιμάζεται να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο σε «πιθανές επιχειρήσεις συνασπισμού» για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Times την Τρίτη, την ώρα που 30 περίπου χώρες έχουν εκφράσει την προθυμία τους να ανοίξουν τα Στενά, επικαλούμενα το ψήφισμα 2817 του Συμβουλίου Ασφαλείας, το οποίο υιοθετήθηκε το 2026.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα των Times, Βρετανοί αξιωματούχοι άμυνας εξετάζουν σχέδια για την ανάπτυξη ενός πολεμικού πλοίου του Βασιλικού Ναυτικού ή ενός μισθωμένου εμπορικού σκάφους, το οποίο θα λειτουργεί ως «μητρικό πλοίο» όπου από εκεί θα επιχειρούν αυτόνομα, μη επανδρωμένα συστήματα σχεδιασμένα να εντοπίζουν και να εξουδετερώνουν νάρκες.

Η πρωτοβουλία αναμένεται να ενταχθεί σε μια πολυεθνική προσπάθεια εκτός Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που θα περιλαμβάνει χώρες όπως οι ΗΠΑ και η Γαλλία, με στόχο την ασφαλή διέλευση εμπορικών πλοίων μέσω των στενών. Αξιωματούχοι που επικαλείται το βρετανικό μέσο ανέφεραν ότι η επιχείρηση θα μπορούσε να εξελιχθεί σε πολλαπλές φάσεις. Μια τέτοια επιχείρηση προϋποθέτει εβδομάδες σχεδιασμού μέχρι την υλοποίησή της.

Η Μεγάλη Βρετανία στο Ορμούζ χωρίς σαφές σχέδιο

Το αρχικό στάδιο αναφέρεται πως θα επικεντρωθεί στην ανίχνευση ναρκών με τη χρήση «προηγμένων αυτόνομων συστημάτων» που θα εκτοξεύονται από το «μητρικό πλοίο». Μια δεύτερη φάση θα μπορούσε να περιλαμβάνει την ανάπτυξη μη επανδρωμένων σκαφών επιφανείας μαζί με αντιτορπιλικά τύπου Type 45 του Βασιλικού Ναυτικού ή και αποκλειστικά τα αντιτορπιλικά, για την προστασία δεξαμενόπλοιων που διέρχονται από την περιοχή.

«Διαθέτουμε κορυφαίες δυνατότητες στον κόσμο στην αυτόνομη ανίχνευση ναρκών, καθώς και εξαιρετικές δυνατότητες αντιτορπιλικών με τα Type 45, αλλά και την ανάπτυξη της έννοιας του υβριδικού ναυτικού, που μας δίνει τη δυνατότητα να αποφεύγουμε την έκθεση ανθρώπινου δυναμικού σε κίνδυνο, συμβάλλοντας στην ασφάλεια των στενών», όπως δήλωσε αξιωματούχος.

Βρετανοί αξιωματούχοι άμυνας εκτιμούν ότι έχουν τοποθετηθεί ναρκοπέδια στα στενά, ωστόσο εξακολουθεί να υπάρχει «σαφής διάδρομος», καθώς πλοία από την Ινδία, το Πακιστάν και την Κίνα συνεχίζουν να διέρχονται.

Ο διάδρομος διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ ήδη έχει χρησιμοποιηθεί και προϋποθέτει την οπτική επιβεβαίωση από το Ιράν.

Η σύνοψη του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν

Από την πρώτη στιγμή των διαπραγματεύσεων πριν την έναρξη του πολέμου, το Ιράν είχε «δώσει στην δημοσιότητα» το στρατιωτικό του εγχειρίδιο, αναφέροντας πως αν υπάρξει επίθεση των ΗΠΑ ή του Ισραήλ, η Τεχεράνη θα απαντούσε με χτυπήματα στις στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, στο Ισραήλ και θα έκλεινε τα Στενά του Ορμούζ.

Η κλιμάκωση μετατράπηκε από λεκτική σε στρατιωτική από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν κοινή επίθεση κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, στοχεύοντας σε αλλαγή καθεστώτος, μέσα από δολοφονίες ανώτατων αξιωματούχων της Τεχεράνης, ανάμεσά τους τον τότε ανώτατο ηγέτη Αλί Χαμενεΐ. Έκτοτε ΗΠΑ και Ισραήλ στοχεύουν στρατιωτικές, πυρηνικές και ενεργειακές εγκαταστάσεις, ενώ έχουν χτυπήσει σε πολλές περιπτώσεις κατοικημένες περιοχές του Ιράν.

Το Ιράν επιτίθεται με drones και πυραύλους, στοχεύοντας το Ισραήλ, στρατιωτικές βάσεις και ενεργειακούς στόχους στο Μπαχρέιν, το Κατάρ, το Κουβέιτ, την Σαουδική Αραβία, μαζικά τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Ιράκ (όπου πλην των αμερικανών χτυπά και την ιρανική αντιπολίτευση του Κουρδιστάν και του Ιράκ). Το Ιράν έχει αρνηθεί πως έχει στοχεύσει την βάση της Μεγάλης Βρετανίας στην Κύπρο, την βάση Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό, την Τουρκία, το Ομάν και το Αζερμπαϊτζάν.

Τα Στενά του Ορμούζ βρίσκονται υπό αποκλεισμό σχεδόν από την έναρξη των επιθέσεων με πλοία από Ινδία, Πακιστάν και Κίνα να περνούν κατά περίπτωση. Καθώς η παγκόσμια ενέργεια στηρίζονταν από τις μεταφορές πετρελαίου και φυσικού αερίου μέσω Ορμούζ κατά το 1/5,  η διατάραξη της λειτουργίας τους έχει αυξήσει το κόστος μεταφοράς και έχει οδηγήσει σε άνοδο των παγκόσμιων τιμών του πετρελαίου.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Κόσμος
inWellness
Ποτέ δεν ξέρεις 24.03.26

Σύνταξη
inTown
Stream newspaper
Σκάνδαλο υποκλοπών 24.03.26

Σύνταξη
Μέση Ανατολή 24.03.26

Αρχοντία Κάτσουρα
Κόσμος 24.03.26

Σύνταξη
Πόλεμος στο Ιράν 24.03.26

Σύνταξη
Agro-in 24.03.26

Σύνταξη
«Fostering the Future Together» 24.03.26

Σύνταξη
Ιράν 24.03.26

Σύνταξη
Όχι στον αφοπλισμό 24.03.26

Σύνταξη
Πολιτικοί ακροβατισμοί 24.03.26

Μαργαρίτα Βεργολιά
Κόσμος 24.03.26

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ελλάδα 24.03.26

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 24.03.26

Νικόλαος Κώτσης
Interview 24.03.26

Σύνταξη
Μπάσκετ 24.03.26

Σύνταξη
Σκάνδαλο υποκλοπών 24.03.26

Σύνταξη
Τα εμπόδια 24.03.26

Σύνταξη
Μπάσκετ 24.03.26

Σύνταξη
Financial Times 24.03.26

Σύνταξη
Άλλα Αθλήματα 24.03.26

Σύνταξη
Μαξίμου gate 24.03.26

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 24.03.26

Σύνταξη
Μέση Ανατολή 24.03.26

Αρχοντία Κάτσουρα
Μπάσκετ 24.03.26

Σύνταξη
Must Read
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Απόρρητο