Ο Τραμπ έδειξε τον Χέγκσεθ για την επίθεση στο Ιράν – To αμήχανο χαμόγελο του υπουργού Πολέμου

O αμερικανός υπουργός Αμυνας Πιτ Χέγκσεθ ήταν ο πρώτος υψηλόβαθμός αξιωματούχος της κυβέρνησης που υποστήριξε τις στρατιωτικές επιθέσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν επεσήμανε ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Πιτ, νομίζω ότι ήσουν ο πρώτος που μίλησε ανοιχτά και είπες “ας το κάνουμε”, επειδή δεν μπορείς να τους αφήσεις να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο», δήλωσε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ από Μέμφις στο Τενεσί.

Ο αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι συγκάλεσε τηλεφωνική σύσκεψη με κορυφαίους αξιωματούχους, μεταξύ των οποίων ο Χέγκσεθ και ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων, πτέραρχος Νταν Κέιν, προκειμένου να αξιολογηθούν τα δεδομένα γύρω από το ιρανικό ζήτημα πριν ληφθούν αποφάσεις.

Όπως είπε, παρουσίασε στους συνεργάτες του το δίλημμα μεταξύ συνέχισης της κλιμάκωσης ή ανάληψης στρατιωτικής δράσης με στόχο την εξουδετέρωση της απειλής. «Κάλεσα τον Πιτ, κάλεσα τον στρατηγό Κέιν, κάλεσα πολλούς από τους εξαιρετικούς συνεργάτες μας και είπα ότι έχουμε ένα πρόβλημα στη Μέση Ανατολή. Έχουμε μια χώρα, το Ιράν, που επί 47 χρόνια τρομοκρατεί και βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση πυρηνικού όπλου» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ χαμογέλασε αμήχανα, καθώς ο Τραμπ συνέχιζε να συζητά τις εν εξελίξει συνομιλίες με το Ιράν, ισχυριζόμενος ότι είχαν «ξεκινήσει χθες το βράδυ».

Ο Τραμπ έχει επαινέσει τον υπουργό Άμυνας, ο οποίος υπήρξε βασικός υποστηρικτής της στρατιωτικής δράσης στο Ιράν, η οποία ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου και έχει πλέον εισέλθει στην τέταρτη εβδομάδα της.

Ο Χέγκσεθ έχει πραγματοποιήσει συνεντεύξεις Τύπου με δημοσιογράφους στο Πεντάγωνο και έχει μοιραστεί τους στρατιωτικούς στόχους των ΗΠΑ, όπως η εξάλειψη του προγράμματος βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν, της παραγωγής drones και του ναυτικού της χώρας.

Την Πέμπτη, ο Χέγκσεθ αρνήθηκε να πει πότε οι ΗΠΑ θα επιδιώξουν να τερματίσουν τις στρατιωτικές τους επιχειρήσεις κατά του Ιράν, λέγοντας στους δημοσιογράφους ότι «δεν θα θέλαμε να ορίσουμε ένα οριστικό χρονοδιάγραμμα» και πρόσθεσε ότι «βρισκόμαστε σε πολύ καλό δρόμο», με τον Τραμπ να λαμβάνει την τελική απόφαση για το πώς θα τελειώσει.