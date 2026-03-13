Ο Χέγκσεθ κάνει πόλεμο – Στο Ιράν και στα ΜΜΕ των ΗΠΑ που «δεν παρουσιάζουν θετικά» τη στρατιωτική επιχείρηση

Ακόμη μια επίθεση περίμενε τα αμερικανικά ΜΜΕ από την κυβέρνηση Τραμπ εν μέσω πολέμου. Ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, κατηγόρησε τους δημοσιογράφους επειδή δεν βλέπουν τον πόλεμο στο Ιράν ως επιτυχία, όπως την παρουσιάζει ο ίδιος και ο Ντόναλντ Τραμπ. Ειδική αναφορά έκανε στο δίκτυο CNN, διότι ανάρτησε επικριτικό ρεπορτάζ για την πολεμική επιχείρηση στη Μέση Ανατολή, εντείντοντας τον πόλεμο που έχει ξεκινήσει με τα ΜΜΕ.

Σε συνέντευξη Τύπου στο Πεντάγωνο, ο Χέγκσεθ, που το μετονόμασε Υπουργείο Πολέμου και τον εαυτό του υπουργό Πολέμου, μόλις μερικούς μήνες πριν, εξύμνησε τις επιτυχίες του αμερικανικού στρατού στο Ιράν. Μίλησε για μια άνευ προηγουμένου επιτυχία, παρουσία του επικεφαλής του κοινού επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων και είπε ότι:

Το Ιράν είχε μείνει χωρίς λειτουργικό δίκτυο αεροπορίας, ναυτικού ή αντιπυραυλικής άμυνας μετά από 13 ημέρες επιθέσεων, και πως

Η συνδυασμένη αεροπορική εκστρατεία ΗΠΑ-Ισραήλ είχε πλήξει περισσότερους από 15.000 στόχους από την έναρξη του πολέμου.

Οι «αρουραίοι» ηγέτες του Ιράν

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποδεκατίζουν τον στρατό του ριζοσπαστικού ιρανικού καθεστώτος με τρόπο που ο κόσμος δεν έχει ξαναδεί», δήλωσε ο Χέγκσεθ. Είπε επίσης ότι η ιρανική ικανότητα παραγωγής βαλλιστικών πυραύλων είχε «ηττηθεί λειτουργικά» και ότι οι ηγέτες τους κρύβονταν στο παρασκήνιο, επειδή «αυτό κάνουν οι αρουραίοι». Παρά το γεγονός ότι ο πρόεδρος Πεζεσκιάν, ο επικεφαλής ασφαλείας Λαριτζανί και ο υπουργός Εξωτερικών Αραγτσί εθεάθησαν σε βίντεο να παρελαύνουν στην Τεχεράνη.

Ο Αλί Λαριτζανί του απάντησε και με ανάρτηση στο Χ: «Οι δικοί μας ηγέτες είναι ανάμεσα στον λαό. Οι δικοί σας, στο νησί του Έπσταϊν».

Mr. Hegseth! Our leaders have been, and still are, among the people. But your leaders? On Epstein's island!



Ο Χέγκεθ ισχυρίστηκε επίσης ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, «τραυματίστηκε και πιθανότατα παραμορφώθηκε». Ισχυρισμός που δεν έχει επαληθευτεί ανεξάρτητα.

Αναλυτές όπως το ανεξάρτητο Ινστιτούτο Μελέτης του Πολέμου επιβεβαίωσαν μαζικές ζημιές σε ιρανικές στρατιωτικές υποδομές χρησιμοποιώντας εμπορικές δορυφορικές εικόνες, μεταξύ άλλων μέσω επιθέσεων σε πυραυλικά συγκροτήματα και αεροπορικές και ναυτικές βάσεις. Παρ’ όλα αυτά, οι επιθέσεις από το Ιράν συνεχίζονται. Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) συνέχισε να εξαπολύει μπαράζ πυραύλων και drones σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις των ΗΠΑ σε χώρες του Κόλπου και στο Ισραήλ.

Για το Ορμούζ

Παρά τους ισχυρισμούς για σχεδόν πλήρη κυριαρχία στο πεδίο της μάχης, το Πεντάγωνο αναγνώρισε ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν εν μέρει κλειστά για την εμπορική ναυτιλία και ότι δεν έχει ακόμη ξεκινήσει ναυτικές επιχειρήσεις συνοδείας.

Ο Πιτ Χέγκσεθ υποτίμησε την αναφορά ότι οι ΗΠΑ δεν ήταν προετοιμασμένες για το αποτελεσματικό κλείσιμο των Στενών από το Ιράν. «Το μόνο πράγμα που απαγορεύει τη διέλευση αυτή τη στιγμή είναι το Ιράν, που βομβαρδίζει πλοία», είπε. «Είναι ανοιχτό για διέλευση σε περίπτωση που το Ιράν δεν το κάνει αυτό».

Guys, relax, the only risk in transiting the Strait of Hormuz is that Iran will shoot a missile at your ship. Otherwise it's open for transit. An all-time quote from our Secretary of War.

Θέλει εκθειαστικούς τίτλους

Επικρίνοντας επανειλημμένα την κάλυψη του πολέμου από τα μέσα ενημέρωσης, έφτασε στο σημείο να προτείνει εναλλακτικούς τίτλους.

«Τι θα έπρεπε να γράφει η οθόνη; Τι θα λέγατε για κάτι όπως: “Το Ιράν είναι ολοένα και πιο απελπισμένο”;»

Επίσης, δημοσιογράφος κατήγγειλε ότι του απαγορεύτηκε η είσοδος στην ενημέρωση Τύπου, μαζί με όλους τους φωτογράφους. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ορισμένες φωτογραφίες του Χέγκσεθ που δημοσιεύθηκαν θεωρήθηκαν «μη κολακευτικές».

Επίθεση στο CNN

Ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ αναφέρθηκε στη συνέχεια ειδικά στο CNN, τη μητρική εταιρεία του οποίου Warner Bros Discovery προσπαθεί να αγοράσει ο Ντέιβιντ Έλισον, στενός σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ.

«Όσο πιο γρήγορα ο Ντέιβιντ Έλισον αναλάβει αυτό το δίκτυο, τόσο το καλύτερο», είπε. Ο Έλισον θεωρείται ο επικρατέστερος για την εξαγορά και φέρεται να έχει πει σε αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ ότι θα κάνει σαρωτικές αλλαγές στο δίκτυο σε περίπτωση που ολοκληρωθεί η συμφωνία.

Ο Χέγκσεθ κατήγγειλε «τις ψευδείς πληροφορίες» του CNN, διότι το δίκτυο μετέδωσε πως η κυβέρνηση Τραμπ υποτίμησε τον κίνδυνο του κλεισίματος των στρατηγικής σημασίας Στενών του Ορμούζ σε περίπτωση πολέμου με τον Ιράν.

«Απολύτως γελοίο», είπε.

Είχαν προηγηθεί οργισμένες ανακοινώσεις και από τον Λευκό Οίκο.

Η εκπρόσωπος Τύπου, Κάρολιν Λίβιτ, έκρινε πως η ενημέρωση του CNN είναι «100% ψευδής». «Εδώ και δεκαετίες το Πεντάγωνο ανέμενε το απεγνωσμένο και παράλογο κλείσιμο από τον Ιράν των Στενών του Χορμούζ και αυτό αποτελούσε μέρος των σχεδίων της διοίκησης Τραμπ πολύ προτού ξεκινήσει η επιχείρηση Επική Οργή», έγραψε στο Χ.

This story is 100% FAKE NEWS. CNN decided to run this garbage based on three anonymous "sources familiar with discussions." This is despite the fact that myself, the Secretary of War, the Secretary of State, and multiple lawmakers (who were actually present for the recent…



«Τα ψευδόμενα MME εργάζονται υπερωρίες για να δυσφημίσουν τον πρόεδρο Τραμπ, την κυβέρνησή του και τον στρατό μας», είπε επίσης.

Ανάλογες κατηγορίες εξαπέλυσε και ο Στίβεν Σεούνγκ, διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου. Απαντώντας σε λογαριασμό στο Χ που ρωτούσε: «Είναι φυσιολογικό ο στρατός να σχολιάζει τον τρόπο με τον οποίο τα τηλεοπτικά δίκτυα διοικούνται;», εκείνος έγραψε: «Ναι, 100%. Όταν τα ΜΜΕ που ψεύδονται, όπως το CNN, δημοσιεύουν ψευδείς πληροφορίες, είναι απολύτως σχετικό να σχολιάσουμε τον τρόπο που λειτουργούν αυτά τα άθλια μέσα ενημέρωσης».

Λογοδοτεί μόνο στον Θεό

Στο τέλος της συνέντευξης, ο Πιτ Χέγκσεθ, ζήτησε από τους Αμερικανούς να παραμείνουν «γονατιστοί», προσευχόμενοι για τα αμερικανικά στρατεύματα. Και αναφερόμενος στον εαυτό του, είπε ότι υπηρετεί «τον Θεό, τα στρατεύματα, τη χώρα, το Σύνταγμα και τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών – και λογοδοτεί μόνο σε αυτούς».