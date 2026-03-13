«Ξεφορτώθηκα έναν καρκίνο» – Το Ιράν έτοιμο να παραδοθεί είπε στους G7 ο Τραμπ

Το Ιράν είναι «έτοιμο να παραδοθεί» είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, στους ηγέτες της G7 κατά την διάρκεια χθεσινής τηλεδιάσκεψης.

Το παραπάνω έκαναν γνωστό στο Axios τρεις αξιωματούχοι από τις χώρες της G7, πριν ωστόσο μεταδοθεί το πρώτο μήνυμα του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, στο οποίο λέει ότι δεν πρόκειται να σταματήσει τις μάχες.

«Ξεφορτώθηκα έναν καρκίνο που μας απειλούσε όλους» είπε ο Τραμπ για το Ιράν

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Τραμπ δήλωσε στους συμμάχους του ότι «ξεφορτώθηκα έναν καρκίνο που μας απειλούσε όλους» επαιρόμενος για τα αποτελέσματα της επιχείρησης Epic ⁠Fury.

Ενώ ισχυριζόταν ότι το Ιράν ήταν έτοιμο να παραδοθεί, άφησε επίσης να εννοηθεί ότι δεν έχουν απομείνει αξιωματούχοι ζωντανοί στην Τεχεράνη με την εξουσία να λάβουν μια τέτοια απόφαση.

«Κανείς δεν ξέρει ποιος είναι ο ηγέτης, επομένως δεν υπάρχει κανείς που να μπορεί να ανακοινώσει την παράδοση», είπε ο Τραμπ, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους.

Ο Τραμπ χλεύασε ακόμα τον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, χαρακτηρίζοντάς τον «ανεπαρκή», έχοντας δηλώσει προηγουμένως στο Axios ότι ο γιος του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ θα ήταν «μη αποδεκτός» από τις ΗΠΑ.

Τον τερματισμό του πολέμου ζητούν οι G7

Η βιντεοκλήση των ηγετών της G7 πραγματοποιήθηκε εν μέσω έντονης ανησυχίας των ηγετών των G7 για τις αυξανόμενες οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου.

Όλοι οι ηγέτες προέτρεψαν τον Τραμπ να τερματίσει γρήγορα τον πόλεμο, τονίζοντας ότι τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να διασφαλιστούν το συντομότερο δυνατό, αναφέρουν δύο αξιωματούχοι στο Axios.

Ο Τραμπ είπε ότι η κατάσταση στο Ορμούζ βελτιώνεται και ότι τα εμπορικά πλοία θα πρέπει να επαναλάβουν τις δραστηριότητές τους στην περιοχή. Τουλάχιστον δύο δεξαμενόπλοια τυλίχθηκαν στις φλόγες στα ανοικτά των ακτών του Ιράκ εκείνη τη νύχτα.

Ο Τραμπ ήταν «ασαφής» ως προς τους στόχους του και το χρονοδιάγραμμα για τη λήξη του πολέμου. Ορισμένοι συμμετέχοντες είχαν την αίσθηση ότι θέλει να τον τερματίσει — άλλοι ένιωσαν το ακριβώς αντίθετο.