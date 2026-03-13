newspaper
Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ο Τραμπ νόμιζε ότι η νίκη στο Ιράν θα ήταν «παιχνιδάκι» – 7 λόγοι που αποδεικνύουν το αντίθετο
Κόσμος 13 Μαρτίου 2026, 12:23

Ο Τραμπ νόμιζε ότι η νίκη στο Ιράν θα ήταν «παιχνιδάκι» – 7 λόγοι που αποδεικνύουν το αντίθετο

Ο Ντόναλντ Τραμπ βασίστηκε στη στρατιωτική υπεροχή των ΗΠΑ και πίστεψε ότι η νίκη στον πόλεμο με το Ιράν θα ερχόταν γρήγορα, ωστόσο φαίνεται πως δεν υπολόγισε σωστά

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕπιμέλειαΣιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
A
A
Vita.gr
Έναν καφέ παρακαλώ… ή μήπως δύο; Πόσοι «διώχνουν» το στρες, σύμφωνα με νέα μελέτη

Έναν καφέ παρακαλώ… ή μήπως δύο; Πόσοι «διώχνουν» το στρες, σύμφωνα με νέα μελέτη

Spotlight

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να πλησιάζει σε ένα δύσκολο σημείο καμπής στην κλιμακούμενη σύγκρουση με το Ιράν.

Ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να διαθέτουν συντριπτική στρατιωτική δύναμη, οι πολιτικές, στρατηγικές και οικονομικές συνέπειες του πολέμου γίνονται όλο και πιο περίπλοκες.

Ο Τραμπ δεν μπορεί εύκολα να διεκδικήσει τη νίκη, αλλά η εγκατάλειψη του πολέμου θα μπορούσε να έχει εξίσου σοβαρές συνέπειες με τη συνέχισή του.

Η κατάσταση δεν είναι ακόμη τόσο σοβαρή όσο οι παρατεταμένες συγκρούσεις που αντιμετώπισαν ο Λίντον Μπ. Τζόνσον κατά τη διάρκεια του πολέμου του Βιετνάμ ή ο Τζορτζ Μπους κατά τη διάρκεια του πολέμου του Ιράκ, αλλά τα προειδοποιητικά σημάδια εμφανίζονται σε πολλά μέτωπα.

Μία από τις πιο σημαντικές εξελίξεις ήταν το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ, μιας κρίσιμης παγκόσμιας διαδρομής μεταφοράς πετρελαίου, από το Ιράν.

Η κίνηση αυτή καταδεικνύει μια σκληρή πραγματικότητα: ακόμη και η συντριπτική στρατιωτική δύναμη δεν μπορεί να λύσει κάθε γεωπολιτική σύγκρουση.

Παρακάτω αναφέρονται επτά βασικοί λόγοι για τους οποίους η σύγκρουση γίνεται όλο και πιο δύσκολο να ελεγχθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με το CNN.

1. Η κρίση στο Στενό του Ορμούζ

Το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ αποτελεί μία από τις πιο σοβαρές προκλήσεις που προκύπτουν τον πόλεμο.

Περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εφοδιασμού πετρελαίου διέρχεται από αυτή τη στενή θαλάσσια οδό, καθιστώντας την ένα από τα πιο κρίσιμα ενεργειακά σημεία του πλανήτη.

Η κίνηση του Ιράν να διακόψει τη ναυτιλία έχει οδηγήσει σε αύξηση των τιμών του πετρελαίου και έχει δημιουργήσει ανησυχία στις παγκόσμιες αγορές.

Ακόμη και με την προηγμένη ναυτική της δύναμη, οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες στο να ανοίξουν ξανά το στενό με ασφάλεια.

Όπως εξήγησε ο συνταξιούχος πλοίαρχος του αμερικανικού ναυτικού Λόρενς Μπρέναν:

«Δεν μπορείς να νικήσεις αν δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις το Στενό του Ορμούζ».

Συνέχισε:

«Το στενό του Ορμούζ πρέπει να ανοίξει ξανά στο διεθνές εμπόριο και αυτό είναι δύσκολο, αν όχι αδύνατο, υπό τις παρούσες συνθήκες».

Το Ιράν θα μπορούσε ενδεχομένως να κρατήσει το στενό κλειστό χρησιμοποιώντας φθηνά drones, πυραύλους και ναρκοπέδια — εργαλεία που είναι πολύ φθηνότερα από τα συστήματα που απαιτούνται για την αντιμετώπισή τους.

Και αυτό δημιουργεί μια δύσκολα διαχειρίσημη στρατηγική ανισορροπία.

2. Ένας πόλεμος χωρίς σαφή στρατιωτική λύση

Πολλοί αναλυτές προειδοποίησαν πριν από την έναρξη του πολέμου ότι τα προβλήματα που δημιουργούσε το Ιράν ήταν σε μεγάλο βαθμό πολιτικά και όχι καθαρά στρατιωτικά.

Ακόμα και αν οι αμερικανικές και ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές καταστρέψουν τις βάσεις πυραύλων, τις βάσεις drone ή τις στρατιωτικές υποδομές, η βαθύτερη σύγκρουση παραμένει άλυτη.

«Δεν υπάρχει στρατιωτική λύση σε αυτό, γιατί ακόμα και αν το ανοίξεις τώρα, τι θα το κρατήσει ανοιχτό;», γράφει η αναλύτρια άμυνας Τζένιφερ Κάβανο.

Αυτή η πραγματικότητα δημιουργεί ένα κενό.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να καταστρέψουν στόχους, αλλά δεν μπορούν να εξαλείψουν εύκολα τις υποκείμενες εντάσεις που οδηγούν στη σύγκρουση.

3. Το πρόβλημα του Ανώτατου Ηγέτη

Οι πρώτες επιθέσεις στη σύγκρουση φέρεται να σκότωσαν τον μακροχρόνιο ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, δίνοντας την ελπίδα στις ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να προκαλέσει αλλαγή καθεστώτος.

Αντ’ αυτού, ο γιος του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ανέλαβε γρήγορα την εξουσία.

Αντί να αποδυναμώσει το καθεστώς, η μετάβαση στην ηγεσία μπορεί να το έχει σκληρύνει.

Ο εκπρόσωπος των ΗΠΑ Τζέικ Όχινκλος προειδοποίησε ότι ο νέος ηγέτης θα μπορούσε να είναι ακόμη πιο αδιάλλακτος, «ακόμη πιο εξτρεμιστής, ακόμη πιο σκληροπυρηνικός από τον πατέρα του».

Αυτό το αποτέλεσμα περιπλέκει την αφήγηση της νίκης για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους.

Μεγάλη πινακίδα με τον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, στην Τεχεράνη.

4. Οι στρατηγικές προτεραιότητες του Ισραήλ

Μια άλλη περιπλοκή αφορά τον ρόλο του Ισραήλ.

Ο πόλεμος ξεκίνησε ως κοινή αμερικανο-ισραηλινή στρατιωτική εκστρατεία, αλλά οι δύο χώρες ενδέχεται να μην έχουν τους ίδιους στόχους.

Ο Τραμπ πρότεινε ότι το τέλος του πολέμου θα είναι μια «αμοιβαία απόφαση» με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ωστόσο, η ισραηλινή δογματική ασφάλειας συχνά ευνοεί τη μακροπρόθεσμη στρατιωτική πίεση παρά τις γρήγορες πολιτικές λύσεις.

Η ιστορία των συνεχιζόμενων συγκρούσεων του Ισραήλ σε περιοχές όπως η Λωρίδα της Γάζας, ο Λίβανος και η Συρία δείχνει ότι συχνά θεωρεί την περιφερειακή ασφάλεια ως μια συνεχιζόμενη διαδικασία και όχι ως έναν πόλεμο με σαφές τέλος.

5. Το πυρηνικό ζήτημα παραμένει

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα ισχυριστεί ότι οι αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές «εξάλειψαν» το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Ωστόσο, παραμένουν ερωτήματα σχετικά με την τύχη του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν.

Διεθνείς επιθεωρητές πιστεύουν ότι περίπου 200 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου ενδέχεται να εξακολουθούν να υπάρχουν στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ισφαχάν.

Χωρίς την απομάκρυνση ή την καταστροφή αυτών των υλικών, το Ιράν θα μπορούσε θεωρητικά να ξαναρχίσει την ανάπτυξη πυρηνικών στο μέλλον.

Ορισμένοι αναλυτές εικάζουν ότι θα πραγματοποιηθεί αποστολή ειδικών δυνάμεων για την κατάσχεση του ουρανίου, αλλά μια τέτοια επιχείρηση θα απαιτούσε μαζική ανάπτυξη δυνάμεων στο έδαφος και θα ενείχε τεράστιους κινδύνους.

Όσο αυτά τα υλικά παραμένουν άγνωστης τύχης, το πυρηνικό ζήτημα δεν μπορεί να θεωρηθεί πραγματικά επιλυμένο.

6. Το πολιτικό σύστημα του Ιράν δεν έχει καταρρεύσει

Στην αρχή του πολέμου, ο Τραμπ ενθάρρυνε τους Ιρανούς να εξεγερθούν κατά της κυβέρνησής τους, λέγοντάς τους ότι «η ώρα της ελευθερίας σας πλησιάζει».

Ωστόσο, πιο πιθανό είναι να έρθει το αντίθετο αποτέλεσμα.

Πολλοί ειδικοί πιστεύουν ότι όταν σταματήσουν οι βομβαρδισμοί, η ιρανική κυβέρνηση πιθανότατα θα ενισχύσει τον έλεγχό της μέσω καταστολής και όχι κατάρρευσης.

Ακόμα και αν οι στρατιωτικές δυνατότητες της χώρας αποδυναμωθούν, το καθεστώς μπορεί να επιβιώσει.

7. Αυξανόμενη πίεση εντός των Ηνωμένων Πολιτειών

Η τελική πρόκληση μπορεί να προέλθει από την αμερικανική κοινή γνώμη.

Η αύξηση των τιμών του πετρελαίου που προκλήθηκε από τις διαταραχές στο Στενό του Ορμούζ έχει ωθήσει τις τιμές της βενζίνης προς τα πάνω, επηρεάζοντας τον προϋπολογισμό των νοικοκυριών.

Ταυτόχρονα, οι αμερικανικές απώλειες στον πόλεμο αρχίζουν να αυξάνονται.

Οι εσωτερικές εντάσεις έχουν επίσης αυξηθεί.

Βίαια επεισόδια σε πολιτείες όπως η Βιρτζίνια και το Μίσιγκαν έχουν προκαλέσει ανησυχίες για πιθανές δευτερογενείς επιπτώσεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Για πολλούς Αμερικανούς, η στρατηγική απειλή που αποτελεί το Ιράν μπορεί να φαίνεται μακρινή σε σύγκριση με τις άμεσες οικονομικές συνέπειες στην πατρίδα τους.

Ένας πόλεμος που μπορεί να δοκιμάσει την αντοχή

Ο Τραμπ έχει ήδη βιαστεί να κηρύξει τη νίκη:

«Ας το πω, κερδίσαμε», δήλωσε την Τετάρτη στο Κεντάκι.

«Ξέρετε, ποτέ δεν θέλετε να πείτε πολύ νωρίς ότι κερδίσατε. Κερδίσαμε. Κερδίσαμε, την πρώτη ώρα που τελείωσε, αλλά κερδίσαμε», είπε ο Τραμπ.

Το τέλος των πολέμων σπάνια είναι τόσο καθαρό και αδιαμφισβήτητο όσο η νίκη της Αμερικής επί του ναζισμού και της αυτοκρατορικής Ιαπωνίας το 1945.

Αναμφισβήτητα, η χώρα έχει χάσει πολύ περισσότερους πολέμους από όσους έχει κερδίσει από τότε.

Όμως ο Τραμπ αντιμετωπίζει τις αναπόφευκτες συνέπειες ενός πολέμου που ο ίδιος επέλεξε.

Και τώρα πρέπει να βγει νικητής πριν η αρχική υπεροχή της στρατιωτικής δύναμης εξασθενήσει και ένας πιο αδύναμος αντίπαλος θέσει σε δοκιμασία την αντοχή του.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Πακέτο μέτρων: Τι εξετάζει η Ευρώπη για να «χτυπήσει» την ακρίβεια

Πακέτο μέτρων: Τι εξετάζει η Ευρώπη για να «χτυπήσει» την ακρίβεια

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Έναν καφέ παρακαλώ… ή μήπως δύο; Πόσοι «διώχνουν» το στρες, σύμφωνα με νέα μελέτη

Έναν καφέ παρακαλώ… ή μήπως δύο; Πόσοι «διώχνουν» το στρες, σύμφωνα με νέα μελέτη

Κόσμος
Ιράν: Σφυροκόπημα Τεχεράνης και Βηρυτού – Τραμπ: «Παρακολουθήστε τι θα συμβεί σήμερα»

Ιράν: Σφυροκόπημα Τεχεράνης και Βηρυτού – Τραμπ: «Παρακολουθήστε τι θα συμβεί σήμερα»

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: «Χοντρό παιχνίδι» με το στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ – Τι θα συμβεί αν κλείσουν οι «Πύλες των Δακρύων»
Ανησυχία 13.03.26

«Χοντρό παιχνίδι» με το στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ - Τι θα συμβεί αν κλείσουν οι «Πύλες των Δακρύων»

Το στενό στο κέντρο του κόσμου και η σύγκρουση για τον έλεγχό του. Οι ανοιχτή απειλή των Ιρανών για το στρατηγικό σημείο που συνδέει την Ερυθρά θάλασσα με τον Ινδικό Ωκεανό. Τι θα συμβεί αν κλείσει.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Το κοινοβούλιο της Ταϊβάν εγκρίνει την υπογραφή των συμφωνιών για την προμήθεια όπλων από τις ΗΠΑ
Κόσμος 13.03.26

Το κοινοβούλιο της Ταϊβάν εγκρίνει την υπογραφή των συμφωνιών για την προμήθεια όπλων από τις ΗΠΑ

Ο Σι είπε στον Τραμπ τον Φεβρουάριο ότι οι πωλήσεις όπλων στην Ταϊβάν, την οποία το Πεκίνο θεωρεί δικό του έδαφος, πρέπει να αντιμετωπίζονται με «προσοχή»

Σύνταξη
Η επιστροφή του σκότους: Γιατί ο ναζισμός αναβιώνει στον 21ο αιώνα
Η επόμενη μέρα 13.03.26

Η επιστροφή του σκότους: Γιατί ο ναζισμός αναβιώνει στον 21ο αιώνα

Η αναβίωση του ναζισμού δεν είναι τυχαία. Προκύπτει από μια κρίση ταυτότητας, την ψυχολογία του φόβου, την ψηφιακή ριζοσπαστικοποίηση και τη θεσμική φθορά, απαιτώντας άμεση ανάλυση και δράση.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ιράν: Τέσσερις νεκροί από την πτώση του αμερικανικού αεροσκάφους – Διαδηλώσεις στην Τεχεράνη εν μέσω ισραηλινών βομβαρδισμών
Χτυπήματα στον Λίβανο 13.03.26 Upd: 11:42

Τέσσερις νεκροί από την πτώση του αμερικανικού αεροσκάφους - Διαδηλώσεις στην Τεχεράνη εν μέσω ισραηλινών βομβαρδισμών

Οι μαζικές επιθέσεις σε Ιράν και Λίβανο συνεχίζονται - Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ προχώρησε στις πρώτες του δηλώσεις - Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να λένε ότι ο «πόλεμος πάει καλά» - Δείτε όλες τις εξελίξεις στο in

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Η τακτική του δολώματος: Πώς το Ιράν ξετρυπώνει τις συστοιχίες Patriot και μετά τις καταστρέφει
Κόσμος 13.03.26

Η τακτική του δολώματος: Πώς το Ιράν ξετρυπώνει τις συστοιχίες Patriot και μετά τις καταστρέφει

Σμήνη drone του Ιράν λειτουργούν ως δολώματα, αναγκάζοντας τα προηγμένα ραντάρ των Patriot να αποκαλυφθούν. Δευτερόλεπτα μετά, βαλλιστικοί πύραυλοι χτυπούν τις ανοχύρωτες πλέον συστοιχίες.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ιράν: Ο πρώτος θάνατος γάλλου στρατιωτικού «κατά τη διάρκεια επίθεσης» στο Ιράκ
Εμανουέλ Μακρόν 13.03.26

Ο πρώτος θάνατος γάλλου στρατιωτικού στη Μέση Ανατολή

Η Γαλλία θρηνεί την πρώτη ανθρώπινη απώλεια στο μακελειό της Μέσης Ανατολής που προκάλεσαν οι βομβαρδισμοί των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, και οι οποίοι συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.

Σύνταξη
Ιράν: Νέα πυραυλική επίθεση κατά του Ισραήλ – Δυο τραυματίες
Ιράν 13.03.26

Νέα πυραυλική επίθεση κατά του Ισραήλ

Το Ιράν εξαπέλυσε νέα πυραυλική επίθεση κατά του Ισραήλ, από την οποία τραυματίστηκαν δύο άτομα, ενώ οι κάτοικοι ενημερώθηκαν να σπεύσουν στα καταφύγια.

Σύνταξη
Ιράν: Οι ΗΠΑ θα προστατεύσουν τα πλοία στα Στενά του Ορμούζ όταν αυτό καταστεί εφικτό, λέει ο Μπέσεντ
Σκοτ Μπέσεντ 13.03.26

Θα προστατεύσουμε τα πλοία στα Στενά του Ορμούζ όταν «καταστεί εφικτό»

«Μόλις καταστεί στρατιωτικά εφικτό, το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ, ίσως μαζί με έναν διεθνή συνασπισμό, θα συνοδεύει τα πλοία» που περνούν από τα Στενά του Ορμούζ, δηλώνει ο Σκοτ Μπέσεντ.

Σύνταξη
Το Ιράν «δεν θα κλείσει τα Στενά του Ορμούζ» – Την ένταση προκαλούν οι «αποσταθεροποιητικές ενέργειες των ΗΠΑ»
Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί 13.03.26

Το Ιράν «δεν θα κλείσει τα Στενά του Ορμούζ»

«Το Ιράν δεν θα κλείσει τα Στενά του Ορμούζ», δηλώνει ο ιρανός αντιπρόσωπος στον ΟΗΕ, προσθέτοντας ότι την ένταση στην περιοχή προκαλούν «οι αποσταθεροποιητικές ενέργειες των ΗΠΑ».

Σύνταξη
Ιράν: Ο πόλεμος εξελίσσεται «πολύ γρήγορα» και «όλα πάνε πολύ καλά, δηλώνει ο Τραμπ
Ντόναλντ Τραμπ 13.03.26

Ο πόλεμος εξελίσσεται «πολύ γρήγορα»

«Η κατάσταση με το Ιράν εξελίσσεται πολύ γρήγορα. Ολα πάνε πολύ καλά, ο στρατός μας είναι άφθαστος», δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Ημέρα του Πατέρα, η καλύτερη συμβουλή και ο Snoop Dogg: Ο Κίλιαν Μέρφι στον κόσμο των Peaky Blinders
Έπος 13.03.26

Η Ημέρα του Πατέρα, η καλύτερη συμβουλή και ο Snoop Dogg: Ο Κίλιαν Μέρφι στον κόσμο των Peaky Blinders

Τέσσερα χρόνια έχουν περάσει  από τότε που η σειρά Peaky Blinders έριξε τίτλους τέλους και ο Κίλιαν Μέρφι φόρεσε ξανά το «κοστούμι» του Τόμας Σέλμπι για να επιστρέψει στους δρόμους του Μπέρμινχαμ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Αρβανίτης για Predator: Τα κυβερνητικά ψέματα έχουν καταρρεύσει. Οι υπαίτιοι να συνεχίσουν να αναζητούνται πολύ ψηλά
Predator 13.03.26

Αρβανίτης για Predator: Τα κυβερνητικά ψέματα έχουν καταρρεύσει. Οι υπαίτιοι να συνεχίσουν να αναζητούνται πολύ ψηλά

«Τo Μέγαρο Μαξίμου προστάτευσε τους πολιτικούς προϊστάμενους από τη Δικαιοσύνη. Η απόλυτη συγκάλυψη. Και η Κομισιόν μας μιλά για κράτος δικαίου στην Ελλάδα», τονίζει ο Κώστας Αρβανίτης

Σύνταξη
Τι ζήτησε ο Ολυμπιακός από το ChatGPT για τον Ελ Κααμπί και η απίθανη απάντηση της τεχνητής νοημοσύνης (pic)
Ποδόσφαιρο 13.03.26

Τι ζήτησε ο Ολυμπιακός από το ChatGPT για τον Ελ Κααμπί και η απίθανη απάντηση της τεχνητής νοημοσύνης (pic)

Ο Ολυμπιακός συνομίλησε με το ChatGPT ζητώντας του να αναβαθμίσει την πανηγυρική φωτογραφία του Αγιούμπ Ελ Κααμπί από τον τελικό της Νέας Φιλαδέλφειας και η απάντηση που έλαβε ήταν… φουλ ερυθρόλευκη!

Σύνταξη
Γερουλάνος για διαγραφή Κωνσταντινόπουλου: Δεν είναι ώρα να γινόμαστε λιγότεροι, αλλά περισσότεροι
Πολιτική 13.03.26

Γερουλάνος για διαγραφή Κωνσταντινόπουλου: Δεν είναι ώρα να γινόμαστε λιγότεροι, αλλά περισσότεροι

«Λυπάμαι πολύ για αυτές τις εξελίξεις. Νομίζω θα μπορούσε και θα έπρεπε να είχε αποφευχθεί όλο αυτό» σχολίασε ο Παύλος Γερουλάνος μετά τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου

Σύνταξη
Barcelona – Όταν ο έρωτας συνθλίβεται ανάμεσα στην επιθυμία και την εξουσία
Συνέντευξη 13.03.26

Barcelona - Όταν ο έρωτας συνθλίβεται ανάμεσα στην επιθυμία και την εξουσία

Ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης και η Ηλιάνα Μαυρομάτη πρωταγωνιστούν στην παράσταση Barcelona στο θέατρο Πτι Παλαί και σκηνοθεσία Πάρις Ερωτοκρίτου. Μας μιλάνε για τον έρωτα μιας νύχτας του Ισπανού Μανουέλ και της Αμερικανίδας Αϊρίν και την καλλιτεχνική χημεία μεταξύ τους, ενώ παίζουν ένα λεκτικό πινγκ-πονγκ σαν ψυχολογικό τεστ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Σάι Γκίλτζεους-Αλεξάντερ έσπασε ένα στοιχειωμένο ρεκόρ 63 ετών (pics, vids)
NBA 13.03.26

Ο Σάι Γκίλτζεους-Αλεξάντερ έσπασε ένα στοιχειωμένο ρεκόρ 63 ετών (pics, vids)

Οι πρωταθλητές Θάντερ νίκησαν στο φινάλε τους Σέλτικς σε μια ιστορική βραδιά για το ΝΒΑ κατά την οποία ο Σάι Γκίλτζεους-Αλεξάντερ έσπασε το ρεκόρ του Γουίλτ Τσάμπερλεϊν από το 1963.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Χαριλάου Τρικούπη: «Καρφιά»για Δούκα και Χριστοδουλάκη που αντέδρασαν στη διαγραφή Κωνσταντινόπουλου
Πολιτική 13.03.26

Τα «καρφιά» της Χαριλάου Τρικούπη για Δούκα και Χριστοδουλάκη που αντέδρασαν στη διαγραφή Κωνσταντινόπουλου

Αυστηρό ύφος και «καρφιά» από την Χαριλάου Τρικούπη στα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που τοποθετήθηκαν αρνητικά στην απόφαση για διαγραφή Κωνσταντινόπουλου

Σύνταξη
Αύξηση της χρήσης AI, έλλειμμα δεξιοτήτων – Νέο εργαλείο μετρά στην πράξη την επάρκεια των εργαζομένων
AI Proficiency Assessment 13.03.26

Αύξηση της χρήσης AI, έλλειμμα δεξιοτήτων – Νέο εργαλείο μετρά στην πράξη την επάρκεια των εργαζομένων

Σημαντικά αυξάνεται η χρήση εργαλείων AI από εργαζομένους στην Ελλάδα, ωστόσο το έλλειμμα δεξιοτήτων παραμένει έντονο - Πώς αξιολογεί την επάρκεια το νέο εργαλείο που ανέπτυξε η Bryq

Σύνταξη
Στη φυλακή οδηγείται η Ελένη Ζαρούλια
Ελλάδα 13.03.26

Στη φυλακή οδηγείται η Ελένη Ζαρούλια

Η Ελένη Ζαρούλια, σύζυγος του αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής, Νίκου Μιχαλολιάκου, μεταφέρθηκε στις φυλακές από το Αστυνομικό Τμήμα Πεύκης όπου και κρατείτο από χθες

Σύνταξη
Η Ελένη Μενεγάκη βάζει τέλος στις φήμες για την προσωπική της ζωή – «Το θέμα τελειώνει εδώ»
Ανάρτηση 13.03.26

Η Ελένη Μενεγάκη βάζει τέλος στις φήμες για την προσωπική της ζωή – «Το θέμα τελειώνει εδώ»

Με μια ξεκάθαρη δημόσια τοποθέτηση μέσα από τα social media, η Ελένη Μενεγάκη απάντησε στις φήμες που κυκλοφορούν τις τελευταίες ώρες για την προσωπική της ζωή, χαρακτηρίζοντάς τες «απολύτως ψευδείς και ανυπόστατες»

Σύνταξη
«Κουίζ Κανίς; Πόσο καλά ξέρεις τους σκύλους;» – Ένα βιβλίο που θα ενισχύσει οικονομικά φιλοζωικά σωματεία
Πολύτιμες πληροφορίες 13.03.26

«Κουίζ Κανίς; Πόσο καλά ξέρεις τους σκύλους;» - Ένα βιβλίο που θα ενισχύσει οικονομικά φιλοζωικά σωματεία

Αποκτώντας το βιβλίο μαθαίνουμε πολλά και ενδιαφέροντα για τους σκύλους και παράλληλα συνεισφέρουμε στο αξιέπαινο έργο των εθελοντών. Μ’ έναν σμπάρο δύο τρυγόνια!

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: «Χοντρό παιχνίδι» με το στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ – Τι θα συμβεί αν κλείσουν οι «Πύλες των Δακρύων»
Ανησυχία 13.03.26

«Χοντρό παιχνίδι» με το στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ - Τι θα συμβεί αν κλείσουν οι «Πύλες των Δακρύων»

Το στενό στο κέντρο του κόσμου και η σύγκρουση για τον έλεγχό του. Οι ανοιχτή απειλή των Ιρανών για το στρατηγικό σημείο που συνδέει την Ερυθρά θάλασσα με τον Ινδικό Ωκεανό. Τι θα συμβεί αν κλείσει.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Χαμένη σελίδα από το Παλίμψηστο του Αρχιμήδη βρέθηκε ξανά μετά από 120 χρόνια
«Περί Σφαίρας και Κυλίνδρου» 13.03.26

Χαμένη σελίδα από το Παλίμψηστο του Αρχιμήδη βρέθηκε ξανά μετά από 120 χρόνια

Μια σελίδα που έλειπε για περισσότερο από έναν αιώνα από το περίφημο Παλίμψηστο του Αρχιμήδη εντοπίστηκε σε μουσείο της Γαλλίας, φέρνοντας στο φως νέο τμήμα από την πραγματεία «Περί Σφαίρας και Κυλίνδρου»

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ανδρουλάκης: Αποκαλύφθηκε ότι το Predator ήταν το όπλο του παρακράτους, που έστησε ο Πρωθυπουργός και το Μαξίμου – Ο Μητσοτάκης οφείλει να απαντήσει τώρα
Πολιτική Γραμματεία 13.03.26

Ανδρουλάκης: Αποκαλύφθηκε ότι το Predator ήταν το όπλο του παρακράτους, που έστησε ο Πρωθυπουργός και το Μαξίμου – Ο Μητσοτάκης οφείλει να απαντήσει τώρα

Επεσε συθέμελα το αφήγημα της κυβέρνησης και του Μητσοτάκη περί ιδιωτών που δρούσαν τάχα ανεξέλεγκτα, τονίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης για το σκάνδαλο των υποκλοπών μετά την αποκάλυψη του Ταλ Ντίλιαν. «Ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί άλλο να κρύβεται. Οφείλει απαντήσεις τώρα».

Σύνταξη
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026
Απόρρητο