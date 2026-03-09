Φανατισμένος, πολεμοχαρής και αλαζόνας: Γιατί ο Πιτ Χέγκσεθ είναι ένας επικίνδυνος «υπουργός Πολέμου»

Ο Πιτ Χέγκσεθ, ο άνθρωπος που σήμερα ηγείται του ισχυρότερου στρατού στον κόσμο, βρίσκεται στο επίκεντρο μιας κρίσης που ήδη προκαλεί έντονες αντιδράσεις στην Ουάσιγκτον και όχι μόνο.

Αλαζονικός και πολεμοχαρής, έμοιαζε περισσότερο με έναν χαρακτήρα καρτούν παρά με έναν παραδοσιακό πολιτικό.

«Θάνατος και καταστροφή από τον ουρανό όλη μέρα», καυχήθηκε στους δημοσιογράφους στο Πεντάγωνο κοντά στην Ουάσιγκτον, φορώντας κόκκινη, λευκή και μπλε γραβάτα και μαντήλι τσέπης.

«Αυτό δεν προοριζόταν ποτέ να είναι μια δίκαιη μάχη, και δεν είναι δίκαιη μάχη. Τους χτυπάμε ενώ είναι στο έδαφος, που είναι ακριβώς όπως πρέπει να είναι».

Ο 45χρονος Χέγκσεθ, πρώην παρουσιαστής τηλεόρασης που πλέον κατέχει το αξίωμα του υπουργού Άμυνας, έγινε αυτή την εβδομάδα το δημόσιο πρόσωπο του πολέμου του Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν.

Σύμφωνα με τον Guardian, αυτό σηματοδοτεί μια ανησυχητική μετατόπιση: το Πεντάγωνο, λένε, μετατρέπεται σε κέντρο μιας ιδεολογικής και θρησκευτικής σταυροφορίας.

We have only just begun to fight. pic.twitter.com/HI2mifVy4W — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) March 4, 2026

Ένας «υπουργός Πολέμου» αντί για υπουργό Άμυνας

Οι αντίπαλοί του υποστηρίζουν ότι ο Χέγκσεθ ενσαρκώνει ένα επικίνδυνο μείγμα «ματσό» ανδρισμού, χριστιανικού εθνικισμού και αδιαφορίας για το ανθρώπινο κόστος των στρατιωτικών συγκρούσεων.

Οι τηλεοπτικές του εμφανίσεις και η επιθετική ρητορική του, λένε, απευθύνονται κυρίως στο κοινό της δεξιάς «ανδροσφαίρας» και στην επιθυμία του Τραμπ για έναν πολεμοχαρή υπουργό.

Αυτή η εικόνα ενισχύθηκε από ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στα κοινωνικά δίκτυα. Το υλικό συνδύαζε σκηνές από χολιγουντιανές ταινίες όπως Braveheart, Gladiator, Superman και Top Gun με πλάνα του ίδιου του Χέγκσεθ και πραγματικές εικόνες από τις επιθέσεις στο Ιράν.

Η Τζανέσα Γκόλντμπεκ, διευθύνουσα σύμβουλος της οργάνωσης Vet Voice Foundation, ήταν ιδιαίτερα σκληρή στην κριτική της.

«Ο Πιτ Χέγκσεθ είναι ένα πολύ επικίνδυνο άτομο», δήλωσε.

«Είναι λευκός χριστιανός εθνικιστής και έχει στη διάθεσή του το οπλοστάσιο της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών και την άδεια του Προέδρου Τραμπ να εξαπολύει σφαγές όπου θέλει και εναντίον όποιου θέλει».

Από το Πρίνστον στο πεδίο της μάχης

Η άνοδος του Χέγκσεθ θεωρείται από πολλούς εντυπωσιακή και, για κάποιους, αδιανόητη.

Γεννημένος στη Μινεάπολη, σπούδασε πολιτική επιστήμη στο Πανεπιστήμιο του Πρίνστον, όπου έγινε εκδότης του συντηρητικού φοιτητικού περιοδικού Princeton Tory. Εκεί συχνά ασχολούνταν με ζητήματα «πολιτισμικού πολέμου», όπως ο φεμινισμός και η ομοφυλοφιλία.

Μετά την αποφοίτησή του, εντάχθηκε στην Εθνική Φρουρά του αμερικανικού στρατού ως αξιωματικός πεζικού. Υπηρέτησε σε αποστολές στο Γκουαντάναμο, το Ιράκ και το Αφγανιστάν.

Ωστόσο, αργότερα αποκάλυψε σε βιβλίο του ότι είχε πει στους στρατιώτες του στο Ιράκ να αγνοήσουν τις νομικές συμβουλές για τους κανόνες εμπλοκής σχετικά με το πότε επιτρέπεται να σκοτώνουν εχθρικούς μαχητές.

Στη συνέχεια ανέλαβε τη διεύθυνση της οργάνωσης Concerned Veterans for America, όμως αποχώρησε το 2016 μετά από κατηγορίες για κακοδιαχείριση και ανάρμοστη συμπεριφορά.

Σκιές από το παρελθόν

Οι επικρίσεις για τον χαρακτήρα του δεν περιορίζονται στον πολιτικό χώρο. Το 2018, η μητέρα του, Πενέλοπι Χέγκσεθ, του έστειλε ένα email που αργότερα δημοσιοποιήθηκε.

«Είσαι ένας κακοποιητής γυναικών – αυτή είναι η άσχημη αλήθεια», έγραφε.

«Δεν σέβομαι κανέναν άνδρα που υποτιμά, ψεύδεται, απατά, κοιμάται με πολλές γυναίκες και χρησιμοποιεί τις γυναίκες για τη δική του εξουσία και το εγώ του».

Παρά τις αντιδράσεις, η καριέρα του συνεχίστηκε ανοδικά. Έγινε γνωστός ως σχολιαστής και συνπαρουσιαστής της εκπομπής Fox & Friends στο Fox News, όπου συχνά υπερασπιζόταν τις πολιτικές του Τραμπ.

Όταν ο Ντόναλντ Τραμπ κέρδισε τις εκλογές του 2024, επέλεξε τον Χέγκσεθ για τη θέση του υπουργού Άμυνας. Η ακρόαση επικύρωσης στη Γερουσία ήταν θυελλώδης.

Οι γερουσιαστές έθεσαν ερωτήματα για τα υποτιμητικά του σχόλια σχετικά με γυναίκες στις ένοπλες δυνάμεις, για καταγγελίες σεξουαλικής επίθεσης και για τη φερόμενη κατανάλωση αλκοόλ κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του υπηρεσίας.

Η ψηφοφορία κατέληξε σε ισοπαλία 50-50, με τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς να δίνει την τελική ψήφο υπέρ του διορισμού.

Αναλαμβάνοντας τα καθήκοντά του, ο Χέγκσεθ υποσχέθηκε να «απελευθερώσει συντριπτική και τιμωρητική βία» εναντίον των εχθρών των ΗΠΑ και να καταργήσει τους «ηλίθιους κανόνες εμπλοκής» που περιορίζουν τις επιθέσεις σε περιοχές με αμάχους.

«Death and destruction from the sky. All. Day. Long.» You can tell how much Pete Hegseth got off from saying that. This is depravity. The worship of violence. Evil.pic.twitter.com/dN8RGUgr4o — Owen Jones (@owenjonesjourno) March 4, 2026

«Κανένα έλεος» στο Ιράν

Στις πρώτες ενημερώσεις του Πενταγώνου για τον πόλεμο με το Ιράν, ο τόνος του ήταν ιδιαίτερα επιθετικός. «Είναι τελειωμένοι και το ξέρουν», είπε για τους Ιρανούς ηγέτες. «Η Αμερική κερδίζει – αποφασιστικά, καταστροφικά και χωρίς έλεος».

Η στάση του προκάλεσε οργή όταν σχολίασε τον θάνατο έξι αμερικανών εφέδρων από ιρανική επίθεση. Κατηγόρησε τα «ψεύτικα νέα» ότι προβάλλουν τέτοιες ειδήσεις για να πλήξουν τον Τραμπ, προκαλώντας αντιδράσεις για έλλειψη σεβασμού προς τους νεκρούς στρατιώτες.

Ο ιστορικός Τζέρεμι Μπάρον χαρακτήρισε τα σχόλια «εξωφρενικά», σημειώνοντας ότι τα μέσα ενημέρωσης παραδοσιακά τιμούν τους πεσόντες ανεξάρτητα από πολιτικές διαφορές.

Pete Hegseth’s tattoos are not a harmless expression of his Christian faith—they are white nationalist symbols. ⚠ Trump’s defense secretary pick Pete Hegseth was flagged as a military ‘insider threat’ ahead of Biden’s inauguration because of the ‘Deus Vult’ tattoo located on… pic.twitter.com/iC9vkZwUGd — Christopher Webb (@cwebbonline) December 16, 2024

Θρησκευτικός εθνικισμός και σταυροφορική ρητορική

Ένα ακόμη στοιχείο που ανησυχεί τους επικριτές είναι η στενή σύνδεση του Χέγκσεθ με τον χριστιανικό εθνικισμό. Φωτογραφίες τον δείχνουν με τατουάζ που παραπέμπουν στις Σταυροφορίες, όπως ο σταυρός της Ιερουσαλήμ και η λατινική φράση «Deus vult» («Ο Θεός το θέλει»).

Στο βιβλίο του American Crusade υποστήριξε ότι όσοι επωφελούνται από τον «δυτικό πολιτισμό» πρέπει να «ευχαριστήσουν έναν σταυροφόρο».

Ο Ρόμπερτ Τζόουυ, πρόεδρος του Public Religion Research Institute, προειδοποιεί ότι αυτή η ρητορική μετατρέπει μια γεωπολιτική σύγκρουση σε θρησκευτικό πόλεμο. «Δεν το παρουσιάζει ως πολιτικό ζήτημα», είπε. «Το παρουσιάζει ως ιερό πόλεμο μιας υποτιθέμενης χριστιανικής χώρας εναντίον μιας μουσουλμανικής».

Pete Hegseth admits the war against Iran has religious meaning for him, according to his version of Christianity. Hegseth says it’s important to give U.S. soldiers faith before they go to war. “They need a connection with their almighty God.” pic.twitter.com/u45lnwhytm — Shadow of Ezra (@ShadowofEzra) March 9, 2026

Φόβοι για επικίνδυνη κλιμάκωση

Ορισμένοι φοβούνται ότι τέτοια ρητορική μπορεί να έχει σοβαρές διεθνείς συνέπειες. Σύμφωνα με το Military Religious Freedom Foundation, εκατοντάδες στρατιωτικοί έχουν ήδη εκφράσει ανησυχία για διοικητές που χρησιμοποιούν θρησκευτική γλώσσα περί «τέλους των καιρών» για να περιγράψουν τον πόλεμο με το Ιράν.

Ο πάστορας και ακτιβιστής Νταγκ Πάγκιτ πιστεύει ότι η κοσμοθεωρία του Χέγκσεθ βασίζεται στην ιδέα ότι η αμερικανική κυβέρνηση έχει μια «θεϊκή αποστολή».

«Πιστεύει ότι ο Θεός έχει ορίσει μοναδικά τον Ντόναλντ Τρανο και τους συνεργάτες του για να επιτύχουν συγκεκριμένους σκοπούς στον κόσμο», είπε.

Σε μια περίοδο που η διεθνής ένταση αυξάνεται, πολλοί αναλυτές θεωρούν ότι η παρουσία ενός τόσο αμφιλεγόμενου προσώπου στην κορυφή του αμερικανικού στρατού αποτελεί έναν κίνδυνο — τόσο για τους συμμάχους όσο και για τους αντιπάλους των Ηνωμένων Πολιτειών.