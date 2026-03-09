newspaper
Δευτέρα 09 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
09.03.2026 | 18:20
Σοβαρό τροχαίο με καραμπόλα τριών οχημάτων στην Αθηνών – Κορίνθου με δύο τραυματίες
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Φανατισμένος, πολεμοχαρής και αλαζόνας: Γιατί ο Πιτ Χέγκσεθ είναι ένας επικίνδυνος «υπουργός Πολέμου»
Κόσμος 09 Μαρτίου 2026, 20:14

Φανατισμένος, πολεμοχαρής και αλαζόνας: Γιατί ο Πιτ Χέγκσεθ είναι ένας επικίνδυνος «υπουργός Πολέμου»

Οι επικριτές λένε ότι ο αλαζονικός και πομπώδης πρώην παρουσιαστής του Fox News, Πιτ Χέγκσεθ, δεν διαθέτει τις ικανότητες να καθοδηγήσει τον αμερικανικό στρατό σε μια νέα σύγκρουση στη Μέση Ανατολή

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕπιμέλειαΣιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
A
A
Vita.gr
Η αρχαιοελληνική συνταγή για καλή ζωή

Η αρχαιοελληνική συνταγή για καλή ζωή

Spotlight

Ο Πιτ Χέγκσεθ, ο άνθρωπος που σήμερα ηγείται του ισχυρότερου στρατού στον κόσμο, βρίσκεται στο επίκεντρο μιας κρίσης που ήδη προκαλεί έντονες αντιδράσεις στην Ουάσιγκτον και όχι μόνο. 

Αλαζονικός και πολεμοχαρής, έμοιαζε περισσότερο με έναν χαρακτήρα καρτούν παρά με έναν παραδοσιακό πολιτικό.  

«Θάνατος και καταστροφή από τον ουρανό όλη μέρα», καυχήθηκε στους δημοσιογράφους στο Πεντάγωνο κοντά στην Ουάσιγκτον, φορώντας κόκκινη, λευκή και μπλε γραβάτα και μαντήλι τσέπης. 

 «Αυτό δεν προοριζόταν ποτέ να είναι μια δίκαιη μάχη, και δεν είναι δίκαιη μάχη. Τους χτυπάμε ενώ είναι στο έδαφος, που είναι ακριβώς όπως πρέπει να είναι». 

Ο 45χρονος Χέγκσεθ, πρώην παρουσιαστής τηλεόρασης που πλέον κατέχει το αξίωμα του υπουργού Άμυνας, έγινε αυτή την εβδομάδα το δημόσιο πρόσωπο του πολέμου του Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν.  

Σύμφωνα με τον Guardian,  αυτό σηματοδοτεί μια ανησυχητική μετατόπιση: το Πεντάγωνο, λένε, μετατρέπεται σε κέντρο μιας ιδεολογικής και θρησκευτικής σταυροφορίας. 

Ένας «υπουργός Πολέμου» αντί για υπουργό Άμυνας 

Οι αντίπαλοί του υποστηρίζουν ότι ο Χέγκσεθ ενσαρκώνει ένα επικίνδυνο μείγμα «ματσό» ανδρισμού, χριστιανικού εθνικισμού και αδιαφορίας για το ανθρώπινο κόστος των στρατιωτικών συγκρούσεων.  

Οι τηλεοπτικές του εμφανίσεις και η επιθετική ρητορική του, λένε, απευθύνονται κυρίως στο κοινό της δεξιάς «ανδροσφαίρας» και στην επιθυμία του Τραμπ για έναν πολεμοχαρή υπουργό. 

Αυτή η εικόνα ενισχύθηκε από ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στα κοινωνικά δίκτυα. Το υλικό συνδύαζε σκηνές από χολιγουντιανές ταινίες όπως BraveheartGladiatorSuperman και Top Gun με πλάνα του ίδιου του Χέγκσεθ και πραγματικές εικόνες από τις επιθέσεις στο Ιράν. 

Η Τζανέσα Γκόλντμπεκ, διευθύνουσα σύμβουλος της οργάνωσης Vet Voice Foundation, ήταν ιδιαίτερα σκληρή στην κριτική της.  

«Ο Πιτ Χέγκσεθ είναι ένα πολύ επικίνδυνο άτομο», δήλωσε.  

«Είναι λευκός χριστιανός εθνικιστής και έχει στη διάθεσή του το οπλοστάσιο της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών και την άδεια του Προέδρου Τραμπ να εξαπολύει σφαγές όπου θέλει και εναντίον όποιου θέλει». 

Από το Πρίνστον στο πεδίο της μάχης 

Η άνοδος του Χέγκσεθ θεωρείται από πολλούς εντυπωσιακή και, για κάποιους, αδιανόητη. 

Γεννημένος στη Μινεάπολη, σπούδασε πολιτική επιστήμη στο Πανεπιστήμιο του Πρίνστον, όπου έγινε εκδότης του συντηρητικού φοιτητικού περιοδικού Princeton Tory. Εκεί συχνά ασχολούνταν με ζητήματα «πολιτισμικού πολέμου», όπως ο φεμινισμός και η ομοφυλοφιλία. 

Μετά την αποφοίτησή του, εντάχθηκε στην Εθνική Φρουρά του αμερικανικού στρατού ως αξιωματικός πεζικού. Υπηρέτησε σε αποστολές στο Γκουαντάναμο, το Ιράκ και το Αφγανιστάν. 

 Ωστόσο, αργότερα αποκάλυψε σε βιβλίο του ότι είχε πει στους στρατιώτες του στο Ιράκ να αγνοήσουν τις νομικές συμβουλές για τους κανόνες εμπλοκής σχετικά με το πότε επιτρέπεται να σκοτώνουν εχθρικούς μαχητές. 

Στη συνέχεια ανέλαβε τη διεύθυνση της οργάνωσης Concerned Veterans for America, όμως αποχώρησε το 2016 μετά από κατηγορίες για κακοδιαχείριση και ανάρμοστη συμπεριφορά. 

Σκιές από το παρελθόν 

Οι επικρίσεις για τον χαρακτήρα του δεν περιορίζονται στον πολιτικό χώρο. Το 2018, η μητέρα του, Πενέλοπι Χέγκσεθ, του έστειλε ένα email που αργότερα δημοσιοποιήθηκε. 

«Είσαι ένας κακοποιητής γυναικών – αυτή είναι η άσχημη αλήθεια», έγραφε.  

«Δεν σέβομαι κανέναν άνδρα που υποτιμά, ψεύδεται, απατά, κοιμάται με πολλές γυναίκες και χρησιμοποιεί τις γυναίκες για τη δική του εξουσία και το εγώ του». 

Παρά τις αντιδράσεις, η καριέρα του συνεχίστηκε ανοδικά. Έγινε γνωστός ως σχολιαστής και συνπαρουσιαστής της εκπομπής Fox & Friends στο Fox News, όπου συχνά υπερασπιζόταν τις πολιτικές του Τραμπ. 

Όταν ο Ντόναλντ Τραμπ κέρδισε τις εκλογές του 2024, επέλεξε τον Χέγκσεθ για τη θέση του υπουργού Άμυνας. Η ακρόαση επικύρωσης στη Γερουσία ήταν θυελλώδης. 

Οι γερουσιαστές έθεσαν ερωτήματα για τα υποτιμητικά του σχόλια σχετικά με γυναίκες στις ένοπλες δυνάμεις, για καταγγελίες σεξουαλικής επίθεσης και για τη φερόμενη κατανάλωση αλκοόλ κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του υπηρεσίας. 

Η ψηφοφορία κατέληξε σε ισοπαλία 50-50, με τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς να δίνει την τελική ψήφο υπέρ του διορισμού. 

Αναλαμβάνοντας τα καθήκοντά του, ο Χέγκσεθ υποσχέθηκε να «απελευθερώσει συντριπτική και τιμωρητική βία» εναντίον των εχθρών των ΗΠΑ και να καταργήσει τους «ηλίθιους κανόνες εμπλοκής» που περιορίζουν τις επιθέσεις σε περιοχές με αμάχους. 

«Κανένα έλεος» στο Ιράν 

Στις πρώτες ενημερώσεις του Πενταγώνου για τον πόλεμο με το Ιράν, ο τόνος του ήταν ιδιαίτερα επιθετικός. «Είναι τελειωμένοι και το ξέρουν», είπε για τους Ιρανούς ηγέτες. «Η Αμερική κερδίζει – αποφασιστικά, καταστροφικά και χωρίς έλεος». 

Η στάση του προκάλεσε οργή όταν σχολίασε τον θάνατο έξι αμερικανών εφέδρων από ιρανική επίθεση. Κατηγόρησε τα «ψεύτικα νέα» ότι προβάλλουν τέτοιες ειδήσεις για να πλήξουν τον Τραμπ, προκαλώντας αντιδράσεις για έλλειψη σεβασμού προς τους νεκρούς στρατιώτες. 

Ο ιστορικός Τζέρεμι Μπάρον χαρακτήρισε τα σχόλια «εξωφρενικά», σημειώνοντας ότι τα μέσα ενημέρωσης παραδοσιακά τιμούν τους πεσόντες ανεξάρτητα από πολιτικές διαφορές. 

 Θρησκευτικός εθνικισμός και σταυροφορική ρητορική 

Ένα ακόμη στοιχείο που ανησυχεί τους επικριτές είναι η στενή σύνδεση του Χέγκσεθ με τον χριστιανικό εθνικισμό. Φωτογραφίες τον δείχνουν με τατουάζ που παραπέμπουν στις Σταυροφορίες, όπως ο σταυρός της Ιερουσαλήμ και η λατινική φράση «Deus vult» («Ο Θεός το θέλει»). 

Στο βιβλίο του American Crusade υποστήριξε ότι όσοι επωφελούνται από τον «δυτικό πολιτισμό» πρέπει να «ευχαριστήσουν έναν σταυροφόρο». 

Ο Ρόμπερτ Τζόουυ, πρόεδρος του Public Religion Research Institute, προειδοποιεί ότι αυτή η ρητορική μετατρέπει μια γεωπολιτική σύγκρουση σε θρησκευτικό πόλεμο. «Δεν το παρουσιάζει ως πολιτικό ζήτημα», είπε. «Το παρουσιάζει ως ιερό πόλεμο μιας υποτιθέμενης χριστιανικής χώρας εναντίον μιας μουσουλμανικής». 

 Φόβοι για επικίνδυνη κλιμάκωση 

Ορισμένοι φοβούνται ότι τέτοια ρητορική μπορεί να έχει σοβαρές διεθνείς συνέπειες. Σύμφωνα με το Military Religious Freedom Foundation, εκατοντάδες στρατιωτικοί έχουν ήδη εκφράσει ανησυχία για διοικητές που χρησιμοποιούν θρησκευτική γλώσσα περί «τέλους των καιρών» για να περιγράψουν τον πόλεμο με το Ιράν. 

Ο πάστορας και ακτιβιστής Νταγκ Πάγκιτ πιστεύει ότι η κοσμοθεωρία του Χέγκσεθ βασίζεται στην ιδέα ότι η αμερικανική κυβέρνηση έχει μια «θεϊκή αποστολή». 

«Πιστεύει ότι ο Θεός έχει ορίσει μοναδικά τον Ντόναλντ Τρανο και τους συνεργάτες του για να επιτύχουν συγκεκριμένους σκοπούς στον κόσμο», είπε. 

Σε μια περίοδο που η διεθνής ένταση αυξάνεται, πολλοί αναλυτές θεωρούν ότι η παρουσία ενός τόσο αμφιλεγόμενου προσώπου στην κορυφή του αμερικανικού στρατού αποτελεί έναν κίνδυνο — τόσο για τους συμμάχους όσο και για τους αντιπάλους των Ηνωμένων Πολιτειών. 

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Από Fuel Pass μέχρι Market Pass: Τα μέτρα για την κρίση στη Μέση Ανατολή

Από Fuel Pass μέχρι Market Pass: Τα μέτρα για την κρίση στη Μέση Ανατολή

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η αρχαιοελληνική συνταγή για καλή ζωή

Η αρχαιοελληνική συνταγή για καλή ζωή

Κόσμος
Ισραήλ: Eπληξε αρχηγείο των Φρουρών της Επανάστασης στο Ιράν

Ισραήλ: Eπληξε αρχηγείο των Φρουρών της Επανάστασης στο Ιράν

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Τουρκία: Το ΝΑΤΟ αναχαίτισε δεύτερο βαλλιστικό πύραυλο που εκτοξεύτηκε από το Ιράν, λέει η Άγκυρα
Κόσμος 09.03.26

Το ΝΑΤΟ αναχαίτισε δεύτερο βαλλιστικό πύραυλο που εκτοξεύτηκε από το Ιράν, λέει η Άγκυρα

Αυτός είναι ο δεύτερος πύραυλος που η Τουρκία λέει ότι εκτοξεύτηκε προς το έδαφός της από το Ιράν, ενώ το Σάββατο είχε προειδοποιήσει την Τεχεράνη να μην ξανασυμβεί κάτι τέτοιο.

Σύνταξη
Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Ποιος είναι ο μυστηριώδης νέος ηγέτης του Ιράν
Μοτζτάμπα Χαμενεΐ 09.03.26

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Ποιος είναι ο μυστηριώδης νέος ηγέτης του Ιράν και γιατί η επιλογή του δεν προμηνύει καλά νέα για την ειρήνη

Η ανάδειξη του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ φαινεται να είναι επιλογή συνέχειας της εξουσίας στο Ιράν - Μια φιγούρα με επιρροή στα παρασκήνια της εξουσίας που αποτελεί μυστήριο ακόμη και εντός του Ιράν

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Στρατιωτικά γυμνάσια ξεκινά το ΝΑΤΟ στην περιοχή της Αρκτικής – Θα συμμετάσχουν 14 χώρες
Κόσμος 09.03.26

Στρατιωτικά γυμνάσια ξεκινά το ΝΑΤΟ στην περιοχή της Αρκτικής – Θα συμμετάσχουν 14 χώρες

Τα γυμνάσια με την ονομασία Cold Response, επικεντρώνονται στην υπεράσπιση της ευρωπαϊκής περιοχής της Αρκτικής, όπου η Νορβηγία και η Φινλανδία, χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, μοιράζονται σύνορα με τη Ρωσία

Σύνταξη
Κραν Μοντανά: Διευρύνεται η ποινική έρευνα για τη φονική πυρκαγιά – Υπό έλεγχο ο δήμαρχος
Απουσία ελέγχων 09.03.26

Διευρύνεται η ποινική έρευνα για τη φονική πυρκαγιά στο Κραν Μοντανά - Υπό έλεγχο ο δήμαρχος

Πέντε νυν και πρώην υπεύθυνοι της κοινότητας Κραν Μοντανά έχουν τεθεί υπό έλεγχο από τη Δικαιοσύνη - Για πέντε χρόνια δεν είχαν γίνει έλεγχοι στο μοιραίο μπαρ

Σύνταξη
Τουρκία: Έστειλε έξι F-16 στα Κατεχόμενα της Κύπρου – Η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΑΜ
Ένταση στη Μέση Ανατολή 09.03.26

Η Τουρκία έστειλε έξι F-16 στα Κατεχόμενα της Κύπρου - Η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΑΜ

Έξι μαχητικά αεροσκάφη F-16 και συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας έχουν αναπτυχθεί στα Κατεχόμενα από σήμερα, ενώ η Τουρκία λέει ότι θα λάβει πρόσθετα μέτρα εάν χρειαστεί

Σύνταξη
Γλασκώβη: Φωτιά κατέστρεψε τον σιδηροδρομικό σταθμό – Κατέρρευσε μέρος του κτιρίου
Σοκαριστικά βίντεο 09.03.26

Φωτιά κατέστρεψε τον σιδηροδρομικό σταθμό της Γλασκώβης

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε κοντά σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους σιδηροδρομικούς σταθμούς της Σκωτίας, τυλίγοντας στις φλόγες το ιστορικό κτίριο στη Γλασκώβη και προκαλώντας τη μερική κατάρρευσή του.

Σύνταξη
Βίντεο-ντοκουμέντο: Πύραυλος Tomahawk των ΗΠΑ πίσω από την επίθεση σε σχολείο που σκότωσε 168 παιδιά στο Ιράν
Ιράν 09.03.26

Βίντεο-ντοκουμέντο: Πύραυλος Tomahawk των ΗΠΑ πίσω από την επίθεση σε σχολείο που σκότωσε 168 παιδιά

Όταν ρωτήθηκε από έναν δημοσιογράφο αν οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν βομβαρδίσει το σχολείο, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε: «Όχι. Κατά τη γνώμη μου και με βάση όσα έχω δει, αυτό το έκανε το Ιράν».  

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Οι αναμνήσεις (του Σερ Άλεξ) ξαναγυρίζουνε…
On Field 09.03.26

Οι αναμνήσεις (του Σερ Άλεξ) ξαναγυρίζουνε…

Ο εμβληματικός προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Σερ Άλεξ Φέργκιουσον θυμάται ιστορίες από 21 παιχνίδια και όλοι περιμένουν το βιβλίο του θρύλου των πάγκων

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η πτώση στον γκρεμό του Mr Mango, η υπόθεση διαδοχής, ο «κακομαθημένος» γιος ως βασικός ύποπτος – Ο γρίφος του 5ου πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο
Stories 09.03.26

Η πτώση στον γκρεμό του Mr Mango, η υπόθεση διαδοχής, ο «κακομαθημένος» γιος ως βασικός ύποπτος - Ο γρίφος του 5ου πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο

Στις 14 Δεκεμβρίου 2024, ο Ισάκ Άντικ πήγε για πεζοπορία στο Μοντσεράτ, το βουνό λίγο έξω από τη Βαρκελώνη, και έπεσε από ένα βράχο ύψους περίπου 90 μέτρων, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί. Ο μόνος που ήταν μαζί του ήταν ο γιος του, Τζόναθαν, τότε 43 ετών και ο πρωτότοκος από τα τρία του παιδιά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σύσκεψη στο Μαξίμου για τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή
Πολιτική Γραμματεία 09.03.26

Σύσκεψη στο Μαξίμου για τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή

«Σύννεφα» στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή δεν δείχνει σημάδια αποκλιμάκωσης. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για «πακέτα» στήριξης για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Σύνταξη
Στις κλήσεις του Αντσελότι ο Νεϊμάρ για τα φιλικά της Βραζιλίας με Γαλλία και Κροατία
Ποδόσφαιρο 09.03.26

Στις κλήσεις του Αντσελότι ο Νεϊμάρ για τα φιλικά της Βραζιλίας με Γαλλία και Κροατία

O Κάρλο Αντσελότι συμπεριέλαβε τον Νεϊμάρ στην αποστολή της Βραζιλίας για τα προσεχή φιλικά κι έτσι ο 33χρονος επιθετικός βρίσκεται πολύ κοντά στην επιστροφή του στην Εθνική ομάδα μετά από τρία χρόνια

Σύνταξη
Λαϊκά δικαστήρια για τον Τιμοτέ Σαλαμέ: Και η Doja Cat στέκεται πλάι στους καλλιτέχνες της όπερας και του μπαλέτου
Βίντεο 09.03.26

Λαϊκά δικαστήρια για τον Τιμοτέ Σαλαμέ: Και η Doja Cat στέκεται πλάι στους καλλιτέχνες της όπερας και του μπαλέτου

Η Doja Cat αντέδρασε δημόσια στις δηλώσεις του Τιμοτέ Σαλαμέ ότι «κανείς δεν ενδιαφέρεται πια» για την όπερα και το μπαλέτο, υπερασπιζόμενη την αξία και τη μακρά ιστορία των δύο μορφών τέχνης μέσα από ένα βίντεο στο TikTok

Σύνταξη
ΒΗΜΑ στην Ιστορία: Έρχεται αυτή την Κυριακή και είναι αφιερωμένο στον Ελευθέριο Βενιζέλο
Media 09.03.26

ΒΗΜΑ στην Ιστορία: Έρχεται αυτή την Κυριακή και είναι αφιερωμένο στον Ελευθέριο Βενιζέλο

Την Κυριακή 15 Μαρτίου, κυκλοφορεί το ΒΗΜΑ στην Ιστορία – και είναι αφιερωμένο στον άνθρωπο που σημάδεψε όσο λίγοι την πορεία του ελληνικού κράτους στον 20ό αιώνα: τον Ελευθέριο Βενιζέλο.

Σύνταξη
ΒΗΜΑ: Έρχεται την Κυριακή με τον Γ’ τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γ. Μπαμπινιώτη
Media 09.03.26

ΒΗΜΑ: Έρχεται την Κυριακή με τον Γ’ τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γ. Μπαμπινιώτη

Στις 15 Μαρτίου, το ΒΗΜΑ της Κυριακής κυκλοφορεί μαζί με τον Γ’ τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του καθηγητή Γ. Μπαμπινιώτη.

Σύνταξη
Σάρα Τοσκάνο: Η σύζυγος του Λάμπρου Φισφή χορεύει oriental στο νέο επεισόδιο του Έχω Παιδιά (εικόνες)
TV 09.03.26

Σάρα Τοσκάνο: Η σύζυγος του Λάμπρου Φισφή χορεύει oriental στο νέο επεισόδιο του Έχω Παιδιά (εικόνες)

Ο δημιουργός και πρωταγωνιστής του Έχω Παιδιά, Λάμπρος Φισφής, αποφάσισε να δώσει έναν ιδιαίτερο ρόλο σε έναν άνθρωπο που αποτελεί τη μόνιμη πηγή έμπνευσής του: τη σύζυγό του, Σάρα Τοσκάνο.

Σύνταξη
Οι απειλές θανάτου ανάγκασαν πέντε ποδοσφαιρίστριες της Εθνικής Ιράν να ζητήσουν άσυλο στην Αυστραλία
Ποδόσφαιρο 09.03.26

Οι απειλές θανάτου ανάγκασαν 5 ποδοσφαιρίστριες της Εθνικής Ιράν να ζητήσουν άσυλο στην Αυστραλία

Μετά τις απειλές θανάτου που δέχθηκε η γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου του Ιράν από φανατικούς ισλαμιστές στη χώρα, πέντε εξ αυτών φέρονται να ζήτησαν πολιτικό άσυλο στην Αυστραλία.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Αρραβώνας στην Αθηναϊκή Ριβιέρα για το «ομορφότερο κορίτσι στον κόσμο» – Η Ελλάδα, το δαχτυλίδι, ο όρκος της Γαλλίδας καλλονής
Έρωτας στη Βουλιαγμένη 09.03.26

Αρραβώνας στην Αθηναϊκή Ριβιέρα για το «ομορφότερο κορίτσι στον κόσμο» – Η Ελλάδα, το δαχτυλίδι, ο όρκος της Γαλλίδας καλλονής

Η Τιλάν Μπλοντό, το μοντέλο που κατέκτησε τον τίτλο του «ομορφότερου κοριτσιού στον κόσμο» σε ηλικία μόλις έξι ετών, επιβεβαίωσε τον αρραβώνα της με τον Γάλλο DJ Μπεν Ατάλ και τη πρόταση κάτω από τον αττικό ουρανό

Σύνταξη
Τρόμος στο Ντουμπάι: Γιατί οι influencer σωπαίνουν μπροστά στις επιθέσεις με drones
Ο μεγάλος φόβος 09.03.26

Τρόμος στο Ντουμπάι: Γιατί οι influencer σωπαίνουν μπροστά στις επιθέσεις με drones

Σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής αστάθειας, οι χιλιάδες ξένοι influencer που ζουν στo Ντουμπάι έρχονται αντιμέτωποι με ένα ιδιότυπο δίλημμα: τον φόβο των εχθρικών πυράνων ή την αυστηρότητα των τοπικών νόμων περί περιεχομένου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Καρφιά» ανάμεσα σε Λαπόρτα και Τσάβι ενόψει των εκλογών στη Μπαρτσελόνα
Ποδόσφαιρο 09.03.26

«Καρφιά» ανάμεσα σε Λαπόρτα και Τσάβι ενόψει των εκλογών στη Μπαρτσελόνα

Ο Τσάβι υποστήριξε πως ο Λαπόρτα δεν επέτρεψε την επιστροφή του Λιονέλ Μέσι στη Μπαρτσελόνα, με τον πρόεδρο των Καταλανών να περνά στην αντεπίθεση αφήνοντας αιχμές για την προπονητική αξία του πρώτου.

Σύνταξη
LIVE: Παναιτωλικός – Κηφισιά
Ποδόσφαιρο 09.03.26

LIVE: Παναιτωλικός – Κηφισιά

LIVE: Παναιτωλικός – Κηφισιά. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναιτωλικός – Κηφισιά για την 24η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Μέση Ανατολή: Η παγκόσμια οικονομία εκ νέου σε δοκιμασία – «Προετοιμαστείτε για το αδιανόητο»
Όλα στο «κόκκινο» 09.03.26

Η παγκόσμια οικονομία εκ νέου σε δοκιμασία - «Προετοιμαστείτε για το αδιανόητο»

Οι αγορές, με τη Μέση Ανατολή να φλέγεται, κινούνται σαν το «τρενάκι του τρόμου» σε λούνα παρκ. Η παγκόσμια οικονομία ακροβατεί και τα χειρότερα… δεν τα έχουμε δει ακόμα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Το νέο Volkswagen T-Roc ανεβάζει τον πήχη στην κατηγορία των compact SUV
Τα Νέα της Αγοράς 09.03.26

Το νέο Volkswagen T-Roc ανεβάζει τον πήχη στην κατηγορία των compact SUV

Συνδυάζοντας τεχνολογία από μεγαλύτερα μοντέλα, αναβαθμισμένη ποιότητα, αυξημένους χώρους και εξηλεκτρισμένη αποδοτικότητα, αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση για όσους αναζητούν περισσότερα από ένα σύγχρονο SUV χωρίς συμβιβασμούς

Σύνταξη
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 09 Μαρτίου 2026
Απόρρητο