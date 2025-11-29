Σοκαριστική διαταγή Χέγκσεθ σε επιχειρήσεις στην Καραϊβική: «Σκοτώστε τους όλους!»

Δεν κρύβουν την αγανάκτησή τους στρατιωτικοί, νομικοί, αλλά και βουλευτές στις ΗΠΑ μετά την αποκάλυψη ότι ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χεγκσεθ, φέρεται να έδωσε εντολή στο πολεμικό ναυτικό να σκοτώσει επιζώντες από βάρκα στην Καραϊβική, που υποτίθεται μετέφερε ναρκωτικά.

Στο πλαίσιο της αμφιλεγόμενης απόφασης της κυβέρνησης Ντόναλντ Τραμπ να επιστρατεύσει τον Στρατό για να αντιμετωπίσει τη διακίνηση ναρκωτικών στη Καραϊβική, το πολεμικό ναυτικό είχε χτυπήσει στις 2 Σεπτεμβρίου με πύραυλο στ’ ανοιχτά του Τρινιντάντ, ένα σκάφος με 11 επιβάτες, σύμφωνα με το The Intercept που πρώτο αποκάλυψε οι επιζώντες σκοτώθηκαν σε δεύτερη επίθεση.

Η επίθεση, πρώτη στον πόλεμο της κυβέρνησης Τραμπ κατά των υπόπτων για διακίνηση ναρκωτικών στο δυτικό ημισφαίριο, πραγματοποιήθηκε υπό την ηγεσία της επίλεκτης αντιτρομοκρατικής μονάδας SEAL Team 6.

Αν το βίντεο της έκρηξης που σκότωσε τους δύο επιζώντες δινόταν στη δημοσιότητα, «ο κόσμος θα φρίκαρε», είπε ένα άτομο που είδε τη ζωντανή μετάδοση.

Το σκάφος τυλίχτηκε στις φλόγες και για μερικά λεπτά, οι διοικητές παρακολουθούσαν ζωντανά τη βάρκα να καίγεται μέσω εικόνας από drone. Ωστόσο, όταν διαλύθηκε ο καπνός εντόπισαν σοκαρισμένοι δύο επιζώντες να γαντζώνονται από τα αποκαΐδια της βάρκας.

Τότε, σύμφωνα με δύο άτομα που έχουν άμεση γνώση της επιχείρησης και επικαλείται η Washington Post, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ έδωσε μια προφορική εντολή. «Η εντολή ήταν να σκοτωθούν όλοι», είπε ένας από αυτούς.

Τότε, ο διοικητής των Ειδικών Δυνάμεων που επέβλεπε την επίθεση της 2ας Σεπτεμβρίου διέταξε δεύτερο πλήγμα για να συμμορφωθεί με τις οδηγίες του Χεγκσεθ, είπαν δύο άτομα ενήμερα για το θέμα. Οι δύο άντρες διαμελίστηκαν μέσα στο νερό.

Από εκείνο το πρώτο χτύπημα, το Πεντάγωνο έχει πλήξει τουλάχιστον άλλα 22 σκάφη, σύμφωνα με αξιωματούχους και εσωτερικά δεδομένα που επικαλείται η Washington Post.

Τι απαντάει η κυβέρνηση

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση για την εντολή Χεγκσεθ ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Πάρνελ, περιορίστηκε μόνο να πει ότι «Ολόκληρη αυτή η αφήγηση είναι εντελώς ψευδής. Οι εν εξελίξει επιχειρήσεις για την εξάρθρωση της ναρκοτρομοκρατίας και την προστασία της πατρίδας από θανατηφόρα ναρκωτικά έχουν στεφθεί με συντριπτική επιτυχία».

Ο διοικητής που επέβλεπε την επιχείρηση υποναύαρχος Φρανκ Μ. «Μιτς» Μπράντλεϊ, είπε ότι επιζώντες εξακολουθούσαν να είναι νόμιμοι στόχοι, επειδή θεωρητικά θα μπορούσαν να καλέσουν άλλους διακινητές να τους περισυλλέξουν, μαζί με το φορτίο τους, σύμφωνα με δύο άτομα.

Ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ έδωσε στη δημοσιότητα ένα μονταρισμένο βίντεο 29 δευτερολέπτων από drone επιτήρησης, που έδειχνε την επίθεση. Ωστόσο, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, δεν περιλαμβάνει πλάνα από το επόμενο πλήγμα στους επιζώντες.

«Είναι φόνος ξακάθαρα»

Σύμφωνα, όμως, με νυν και πρώην Αμερικανούς αξιωματούχους, καθώς και ειδικοί στο δίκαιο του πολέμου, έχουν πει ότι η θανατηφόρα εκστρατεία του Πενταγώνου -που μέχρι σήμερα έχει σκοτώσει πάνω από 80 ανθρώπους- είναι παράνομη και μπορεί να εκθέσει όσους εμπλέκονται άμεσα σε μελλοντικές διώξεις.

Οι φερόμενοι διακινητές δεν αποτελούν άμεση, επικείμενη απειλή επίθεσης κατά των ΗΠΑ και δεν βρίσκονται, όπως προσπαθεί να υποστηρίξει η κυβέρνηση Τραμπ, σε «ένοπλη σύρραξη» με τις ΗΠΑ, λένε οι αξιωματούχοι και οι ειδικοί αυτοί.

Εφόσον δεν υπάρχει νόμιμη κατάσταση πολέμου μεταξύ των δύο πλευρών, η θανάτωση οποιουδήποτε από τους άνδρες στις βάρκες «ισοδυναμεί με φόνο», είπε ο Τοντ Χάντλεϊ, πρώην στρατιωτικός νομικός σύμβουλος των Ειδικών Δυνάμεων.

Ακόμα κι αν οι ΗΠΑ βρίσκονταν σε πόλεμο με τους διακινητές, μια εντολή να σκοτωθούν όλοι οι επιβαίνοντες στο σκάφος, ακόμη κι αν δεν ήταν πλέον σε θέση να πολεμήσουν, «θα ισοδυναμούσε στην ουσία με εντολή μη παροχής ελέους, κάτι που θα αποτελούσε έγκλημα πολέμου», είπε ο Χάντλεϊ.

Τις εβδομάδες που ακολούθησαν την επίθεση, η κυβέρνηση Τραμπ ενημέρωσε το Κογκρέσο ότι οι ΗΠΑ βρίσκονταν σε μια «μη διεθνή ένοπλη σύρραξη» και επικαλούμενη γνωμοδότηση του Γραφείου Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, το προσωπικό που συμμετέχει σε στρατιωτικά πλήγματα και ακολουθεί εντολές που είναι σύμφωνες με το δίκαιο του πολέμου δεν εκτίθεται σε δίωξη.

«Αυτό είναι ένα από τα προβλήματα με το δίκαιο της ένοπλης σύρραξης — το κράτος που χρησιμοποιεί βία είναι ταυτόχρονα δικαστής, ένορκος και εκτελεστής», είπε ο Χάντλεϊ.

Η εξήγηση

Η αμερικανική κυβέρνηση δήλωσε ότι το δεύτερο χτύπημα είχε στόχο να βυθίσει τη βάρκα και να απομακρύνει έναν κίνδυνο για τη ναυσιπλοΐα και όχι να σκοτώσει επιζώντες.

Ωστόσο, αυτή η εξήγηση φαίνεται να έβγαλε από τα ρούχα τους βουλευτές. Η ιδέα ότι τα συντρίμμια από μία μικρή βάρκα σε έναν απέραντο ωκεανό αποτελούν κίνδυνο για την ναυσιπλοΐα είναι κατάφωρα παράλογη, και το να σκοτώνεις επιζώντες είναι κατάφωρα παράνομο», είπε ο βουλευτής και βετεράνος πεζοναύτης Σεθ Μούλτον. «Θυμηθείτε το, μπορεί να πάρει χρόνο, αλλά θα υπάρξουν Αμερικανοί που θα διωχθούν γι’ αυτό, είτε για έγκλημα πολέμου είτε για καθαρό φόνο».

«Δεν είναι νομίμο ούτε ηθικό» η απάντηση σε Χέγκσεθ

Αν και ο Χεγκσεθ είπε στο Fox News ότι γνώριζαν οι αρχές ποιοι ήταν σε εκείνη τη βάρκα, τι ακριβώς έκαναν και ποιον εκπροσωπούσαν, ωστόσο όπως σημειώνει το αμερικανικό δημοσίευμα, επικαλούμενο απόρρητες ενημερώσεις προς μέλη του Κογκρέσου, αξιωματούχοι του Πενταγώνου δεν παρείχαν συγκεκριμένα ονόματα διακινητών ή ηγετών συνδικάτων που έχουν στοχοποιήσει, ούτε έχουν δώσει στη δημοσιότητα άλλες πληροφορίες πέρα από τα βίντεο επιτήρησης των ίδιων των επιθέσεων.

Νυν και πρώην αξιωματούχοι στον αμερικανικό στρατό και στη DEA έχουν εκφράσει αμφιβολίες ότι και οι 11 άνθρωποι στη βάρκα του πρώτου πλήγματος συμμετείχαν στη διακίνηση.

Η επίμαχη βάρκα, ένα ταχύπλοο με τέσσερις μηχανές, είναι συνηθισμένο σκάφος στην περιοχή και θα επανδρωνόταν τυπικά από μικρό πλήρωμα — ίσως έναν μηχανικό, έναν ή δύο χειριστές και ένα άτομο υπεύθυνο για την ασφάλεια, είπε ένας αξιωματούχος της DEA.

Περισσότεροι άνθρωποι στο σκάφος σημαίνει λιγότερος χώρος για φορτίο προς πώληση, εξήγησε. Εκτίμησε ότι οι 11 επιβαίνοντες μπορεί να ήταν ένα μείγμα μεταφορέων ναρκωτικών και παράτυπων μεταναστών που διακινούνταν. Ο πρόεδρος της Κολομβίας έχει κατηγορήσει τις ΗΠΑ ότι σε τουλάχιστον μία περίπτωση σκότωσαν έναν αθώο ψαρά.

«Δεν υπάρχει τίποτα νόμιμο ή ηθικό σε αυτό», είπε ο Κοβάλικ Κοβάλικ, δικηγόρος της οικογένειας

Η έλλειψη διαφάνειας είναι μείζον εμπόδιο στην κρατική λογοδοσία για τη χρήση βίας, είπε ο Χάντλεϊ. «Στην πραγματικότητα, η μόνη εποπτεία», είπε, «είναι η δημόσια και πολιτική πίεση».