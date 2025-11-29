newspaper
Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
29.11.2025 | 12:46
Κανονικά θα λειτουργήσουν μετρό και λεωφορεία το βράδυ του Σαββάτου
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Σοκαριστική διαταγή Χέγκσεθ σε επιχειρήσεις στην Καραϊβική: «Σκοτώστε τους όλους!»
Κόσμος 29 Νοεμβρίου 2025 | 14:50

Σοκαριστική διαταγή Χέγκσεθ σε επιχειρήσεις στην Καραϊβική: «Σκοτώστε τους όλους!»

Μέσα από συνεντεύξεις και μαρτυρίες ανθρώπων με γνώση της επίθεσης και της συνολικής επιχείρησης, η Washington Post αποκαλύπτει την έλλειψη λογοδοσίας στις ΗΠΑ με πρωταγωνιστή τον Πιτ Χέγκσεθ.

Βαγγέλης Γεωργίου
ΕπιμέλειαΒαγγέλης Γεωργίου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Πόσο νέος είναι ο εγκέφαλός σας; Εξαρτάται από το «κρυφό» λίπος

Πόσο νέος είναι ο εγκέφαλός σας; Εξαρτάται από το «κρυφό» λίπος

Spotlight

Δεν κρύβουν την αγανάκτησή τους στρατιωτικοί, νομικοί, αλλά και βουλευτές στις ΗΠΑ μετά την αποκάλυψη ότι ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χεγκσεθ, φέρεται να έδωσε εντολή στο πολεμικό ναυτικό να σκοτώσει επιζώντες από βάρκα στην Καραϊβική, που υποτίθεται μετέφερε ναρκωτικά.

Στο πλαίσιο της αμφιλεγόμενης απόφασης της κυβέρνησης Ντόναλντ Τραμπ να επιστρατεύσει τον Στρατό για να αντιμετωπίσει τη διακίνηση ναρκωτικών στη Καραϊβική, το πολεμικό ναυτικό είχε χτυπήσει στις 2 Σεπτεμβρίου με πύραυλο στ’ ανοιχτά του Τρινιντάντ, ένα σκάφος με 11 επιβάτες, σύμφωνα με το The Intercept που πρώτο αποκάλυψε οι επιζώντες σκοτώθηκαν σε δεύτερη επίθεση.

Η επίθεση, πρώτη στον πόλεμο της κυβέρνησης Τραμπ κατά των υπόπτων για διακίνηση ναρκωτικών στο δυτικό ημισφαίριο, πραγματοποιήθηκε υπό την ηγεσία της επίλεκτης αντιτρομοκρατικής μονάδας SEAL Team 6.

Αν το βίντεο της έκρηξης που σκότωσε τους δύο επιζώντες δινόταν στη δημοσιότητα, «ο κόσμος θα φρίκαρε», είπε ένα άτομο που είδε τη ζωντανή μετάδοση.

Το σκάφος τυλίχτηκε στις φλόγες και για μερικά λεπτά, οι διοικητές παρακολουθούσαν ζωντανά τη βάρκα να καίγεται μέσω εικόνας από drone. Ωστόσο, όταν διαλύθηκε ο καπνός εντόπισαν σοκαρισμένοι δύο επιζώντες να γαντζώνονται από τα αποκαΐδια της βάρκας.

Τότε, σύμφωνα με δύο άτομα που έχουν άμεση γνώση της επιχείρησης και επικαλείται η Washington Post, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ έδωσε μια προφορική εντολή. «Η εντολή ήταν να σκοτωθούν όλοι», είπε ένας από αυτούς.

Τότε, ο διοικητής των Ειδικών Δυνάμεων που επέβλεπε την επίθεση της 2ας Σεπτεμβρίου διέταξε δεύτερο πλήγμα για να συμμορφωθεί με τις οδηγίες του Χεγκσεθ, είπαν δύο άτομα ενήμερα για το θέμα. Οι δύο άντρες διαμελίστηκαν μέσα στο νερό.

Από εκείνο το πρώτο χτύπημα, το Πεντάγωνο έχει πλήξει τουλάχιστον άλλα 22 σκάφη, σύμφωνα με αξιωματούχους και εσωτερικά δεδομένα που επικαλείται η Washington Post.

Τι απαντάει η κυβέρνηση

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση για την εντολή Χεγκσεθ ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Πάρνελ, περιορίστηκε μόνο να πει ότι «Ολόκληρη αυτή η αφήγηση είναι εντελώς ψευδής. Οι εν εξελίξει επιχειρήσεις για την εξάρθρωση της ναρκοτρομοκρατίας και την προστασία της πατρίδας από θανατηφόρα ναρκωτικά έχουν στεφθεί με συντριπτική επιτυχία».

Ο διοικητής που επέβλεπε την επιχείρηση υποναύαρχος Φρανκ Μ. «Μιτς» Μπράντλεϊ, είπε ότι επιζώντες εξακολουθούσαν να είναι νόμιμοι στόχοι, επειδή θεωρητικά θα μπορούσαν να καλέσουν άλλους διακινητές να τους περισυλλέξουν, μαζί με το φορτίο τους, σύμφωνα με δύο άτομα.

Ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ έδωσε στη δημοσιότητα ένα μονταρισμένο βίντεο 29 δευτερολέπτων από drone επιτήρησης, που έδειχνε την επίθεση. Ωστόσο, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, δεν περιλαμβάνει πλάνα από το επόμενο πλήγμα στους επιζώντες.

«Είναι φόνος ξακάθαρα»

Σύμφωνα, όμως, με νυν και πρώην Αμερικανούς αξιωματούχους, καθώς και ειδικοί στο δίκαιο του πολέμου, έχουν πει ότι η θανατηφόρα εκστρατεία του Πενταγώνου -που μέχρι σήμερα έχει σκοτώσει πάνω από 80 ανθρώπους- είναι παράνομη και μπορεί να εκθέσει όσους εμπλέκονται άμεσα σε μελλοντικές διώξεις.

Οι φερόμενοι διακινητές δεν αποτελούν άμεση, επικείμενη απειλή επίθεσης κατά των ΗΠΑ και δεν βρίσκονται, όπως προσπαθεί να υποστηρίξει η κυβέρνηση Τραμπ, σε «ένοπλη σύρραξη» με τις ΗΠΑ, λένε οι αξιωματούχοι και οι ειδικοί αυτοί.

Εφόσον δεν υπάρχει νόμιμη κατάσταση πολέμου μεταξύ των δύο πλευρών, η θανάτωση οποιουδήποτε από τους άνδρες στις βάρκες «ισοδυναμεί με φόνο», είπε ο Τοντ Χάντλεϊ, πρώην στρατιωτικός νομικός σύμβουλος των Ειδικών Δυνάμεων.

Ακόμα κι αν οι ΗΠΑ βρίσκονταν σε πόλεμο με τους διακινητές, μια εντολή να σκοτωθούν όλοι οι επιβαίνοντες στο σκάφος, ακόμη κι αν δεν ήταν πλέον σε θέση να πολεμήσουν, «θα ισοδυναμούσε στην ουσία με εντολή μη παροχής ελέους, κάτι που θα αποτελούσε έγκλημα πολέμου», είπε ο Χάντλεϊ.

Τις εβδομάδες που ακολούθησαν την επίθεση, η κυβέρνηση Τραμπ ενημέρωσε το Κογκρέσο ότι οι ΗΠΑ βρίσκονταν σε μια «μη διεθνή ένοπλη σύρραξη» και επικαλούμενη γνωμοδότηση του Γραφείου Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, το προσωπικό που συμμετέχει σε στρατιωτικά πλήγματα και ακολουθεί εντολές που είναι σύμφωνες με το δίκαιο του πολέμου δεν εκτίθεται σε δίωξη.

«Αυτό είναι ένα από τα προβλήματα με το δίκαιο της ένοπλης σύρραξης — το κράτος που χρησιμοποιεί βία είναι ταυτόχρονα δικαστής, ένορκος και εκτελεστής», είπε ο Χάντλεϊ.

Η εξήγηση

Η αμερικανική κυβέρνηση δήλωσε ότι το δεύτερο χτύπημα είχε στόχο να βυθίσει τη βάρκα και να απομακρύνει έναν κίνδυνο για τη ναυσιπλοΐα και όχι να σκοτώσει επιζώντες.

Ωστόσο, αυτή η εξήγηση φαίνεται να έβγαλε από τα ρούχα τους βουλευτές. Η ιδέα ότι τα συντρίμμια από μία μικρή βάρκα σε έναν απέραντο ωκεανό αποτελούν κίνδυνο για την ναυσιπλοΐα είναι κατάφωρα παράλογη, και το να σκοτώνεις επιζώντες είναι κατάφωρα παράνομο», είπε ο βουλευτής και βετεράνος πεζοναύτης Σεθ Μούλτον. «Θυμηθείτε το, μπορεί να πάρει χρόνο, αλλά θα υπάρξουν Αμερικανοί που θα διωχθούν γι’ αυτό, είτε για έγκλημα πολέμου είτε για καθαρό φόνο».

«Δεν είναι νομίμο ούτε ηθικό» η απάντηση σε Χέγκσεθ

Αν και ο Χεγκσεθ είπε στο Fox News ότι γνώριζαν οι αρχές ποιοι ήταν σε εκείνη τη βάρκα, τι ακριβώς έκαναν και ποιον εκπροσωπούσαν, ωστόσο όπως σημειώνει το αμερικανικό δημοσίευμα, επικαλούμενο απόρρητες ενημερώσεις προς μέλη του Κογκρέσου, αξιωματούχοι του Πενταγώνου δεν παρείχαν συγκεκριμένα ονόματα διακινητών ή ηγετών συνδικάτων που έχουν στοχοποιήσει, ούτε έχουν δώσει στη δημοσιότητα άλλες πληροφορίες πέρα από τα βίντεο επιτήρησης των ίδιων των επιθέσεων.

Νυν και πρώην αξιωματούχοι στον αμερικανικό στρατό και στη DEA έχουν εκφράσει αμφιβολίες ότι και οι 11 άνθρωποι στη βάρκα του πρώτου πλήγματος συμμετείχαν στη διακίνηση.

Η επίμαχη βάρκα, ένα ταχύπλοο με τέσσερις μηχανές, είναι συνηθισμένο σκάφος στην περιοχή και θα επανδρωνόταν τυπικά από μικρό πλήρωμα — ίσως έναν μηχανικό, έναν ή δύο χειριστές και ένα άτομο υπεύθυνο για την ασφάλεια, είπε ένας αξιωματούχος της DEA.

Περισσότεροι άνθρωποι στο σκάφος σημαίνει λιγότερος χώρος για φορτίο προς πώληση, εξήγησε. Εκτίμησε ότι οι 11 επιβαίνοντες μπορεί να ήταν ένα μείγμα μεταφορέων ναρκωτικών και παράτυπων μεταναστών που διακινούνταν. Ο πρόεδρος της Κολομβίας έχει κατηγορήσει τις ΗΠΑ ότι σε τουλάχιστον μία περίπτωση σκότωσαν έναν αθώο ψαρά.

«Δεν υπάρχει τίποτα νόμιμο ή ηθικό σε αυτό», είπε ο Κοβάλικ Κοβάλικ, δικηγόρος της οικογένειας

Η έλλειψη διαφάνειας είναι μείζον εμπόδιο στην κρατική λογοδοσία για τη χρήση βίας, είπε ο Χάντλεϊ. «Στην πραγματικότητα, η μόνη εποπτεία», είπε, «είναι η δημόσια και πολιτική πίεση».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Τράπεζες: Πώς τα deals ξαναγράφουν την αρχιτεκτονική του κλάδου 

Τράπεζες: Πώς τα deals ξαναγράφουν την αρχιτεκτονική του κλάδου 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πόσο νέος είναι ο εγκέφαλός σας; Εξαρτάται από το «κρυφό» λίπος

Πόσο νέος είναι ο εγκέφαλός σας; Εξαρτάται από το «κρυφό» λίπος

Economy
Eurogroup: Τι σηματοδοτεί για την Ελλάδα η υποψηφιότητα Πιερρακάκη

Eurogroup: Τι σηματοδοτεί για την Ελλάδα η υποψηφιότητα Πιερρακάκη

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Αδιανόητο περιστατικό σε σχολείο στη Ρώμη: Μαθητές έγραψαν «λίστα βιασμού» στις τουαλέτες
Κόσμος 29.11.25

Αδιανόητο περιστατικό σε σχολείο στη Ρώμη: Μαθητές έγραψαν «λίστα βιασμού» στις τουαλέτες

Σχολείο της Ρώμης βρέθηκε στο επίκεντρο έντονων αντιδράσεων, όταν σε τουαλέτα σχολείου εντοπίστηκε λίστα με ονόματα δέκα μαθήτριων, γραμμένη με κόκκινο μαρκαδόρο υπό τον τίτλο «λίστα βιασμού».

Σύνταξη
Ρωσία: Πλήγμα σε τάνκερ στα ανοιχτά των τουρκικών ακτών – Επίθεση και σε πετρελαϊκό σταθμό στο Νοβοροσίσκ
Δείτε βίντεο 29.11.25

Πλήγμα σε τάνκερ του ρωσικού σκιώδους στόλου στα ανοιχτά των τουρκικών ακτών - Επίθεση και σε πετρελαϊκό σταθμό

Το τάνκερ ανήκει στον ρωσικό σκιώδη στόλο - Η Μόσχα αναγκάστηκε να διακόψει τις δραστηριότητες στον σημαντικό τερματικό σταθμό πετρελαίου στο Νοβοροσίσκ μετά από ξεχωριστή επίθεση

Σύνταξη
Η WSJ ζητά ανοχή στη διαφθορά του Κιέβου – Η ιστορία όμως φωνάζει το αντίθετο
Το δις εξαμαρτείν... 29.11.25

Η WSJ ζητά ανοχή στη διαφθορά του Κιέβου - Η ιστορία, όμως φωνάζει το αντίθετο

Η αμερικανική υποστήριξη προς την Ουκρανία πρέπει να κρίνεται με βάση τα συνολικά αμερικανικά συμφέροντα, και όχι με το αν κολυμπάει στη διαφθορά ο μηχανισμός Ζελένσκι, σύμφωνα με τη The Wall Street Journal. Το παρελθόν όμως θα πρέπει να είναι ο οδηγός.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Φονικές πλημμύρες στη Νοτιοανατολική Ασία: Τουλάχιστον 350 νεκροί
Κόσμος 29.11.25

Φονικές πλημμύρες στη Νοτιοανατολική Ασία: Τουλάχιστον 350 νεκροί

Στις τρεις χώρες, οι ίδιες εικόνες πλημμυρισμένων πόλεων, πληθυσμών παγιδευμένων από τα νερά και κατολισθήσεων που προκαλούνται από τις κατακλυσμιαίες βροχές οι οποίες συνεχίζονται εδώ και ημέρες

Σύνταξη
Θανατική ποινή σε ένα άδικο σύστημα: Ιστορίες πέντε γυναικών που αναμένουν τον θάνατο στη φυλακή
Κόσμος 29.11.25

Θανατική ποινή σε ένα άδικο σύστημα: Ιστορίες πέντε γυναικών που αναμένουν τον θάνατο στη φυλακή

Σε όλο τον κόσμο, εκατοντάδες γυναίκες περιμένουν την εκτέλεσή τους σε συνθήκες βαθιάς αδικίας, αποκαλύπτοντας τις πιο σκοτεινές πτυχές των σύγχρονων ποινικών συστημάτων

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σκληρή πραγματικότητα για Ευρωπαίους – Για να επανεξοπλιστούν πρέπει να ρωτήσουν το… Πεκίνο
Εξάρτηση 29.11.25

Σκληρή πραγματικότητα για Ευρωπαίους - Για να επανεξοπλιστούν πρέπει να ρωτήσουν το… Πεκίνο

Για τους Ευρωπαίους ένας καλά εξοπλισμένος ουκρανικός στρατός -φυσικά από τους ίδιους- είναι η πιο σημαντική εγγύηση, για την Ουκρανία. Ωστόσο, όλα κρίνονται από το αν η Ευρώπη μπορεί να φτιάχνει όπλα, ώστε να εξοπλίζει το Κίεβο.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Οι διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία δείχνουν τι γίνεται όταν οι επιχειρηματίες κάνουν τη δουλειά διπλωματών
Art of the deal 29.11.25

Οι διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία δείχνουν τι γίνεται όταν οι επιχειρηματίες κάνουν τη δουλειά διπλωματών

Η παρούσα στάση στις διαπραγματεύσεις ενισχύει την εικόνα ότι οι ΗΠΑ και η Ρωσία είναι οι «βασικοί παίκτες», ενώ η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της περνούν σε δεύτερο ρόλο

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μεταναστευτικό, εμπόριο, κρίσιμα ορυκτά και στο βάθος Κίνα – Γιατί η Ευρώπη ξαναγάπησε την Αφρική
Νεοαποικιοκρατία; 29.11.25

Μεταναστευτικό, εμπόριο, κρίσιμα ορυκτά και στο βάθος Κίνα – Γιατί η Ευρώπη ξαναγάπησε την Αφρική

Υπό το στίγμα της αποικιοκρατίας και στο φόντο του μεταναστευτικού, η ΕΕ επαναπροσεγγίζει την πλούσια σε πόρους Αφρική, ως νέο πεδίο γεωπολιτικού ανταγωνισμού με την Κίνα, τις ΗΠΑ και τη Ρωσία

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ουκρανία: Τουλάχιστον ένας νεκρός και 7 τραυματίες από τις νέες μαζικές ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο
Drones - πύραυλοι 29.11.25

Νέα θανάσιμη ρωσική επιδρομή στο Κίεβο

Ενας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι επτά τραυματίστηκαν, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού, από τις νέες μαζικές επιθέσεις με drones και πυραύλους που εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις στο Κίεβο.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αδιανόητο περιστατικό σε σχολείο στη Ρώμη: Μαθητές έγραψαν «λίστα βιασμού» στις τουαλέτες
Κόσμος 29.11.25

Αδιανόητο περιστατικό σε σχολείο στη Ρώμη: Μαθητές έγραψαν «λίστα βιασμού» στις τουαλέτες

Σχολείο της Ρώμης βρέθηκε στο επίκεντρο έντονων αντιδράσεων, όταν σε τουαλέτα σχολείου εντοπίστηκε λίστα με ονόματα δέκα μαθήτριων, γραμμένη με κόκκινο μαρκαδόρο υπό τον τίτλο «λίστα βιασμού».

Σύνταξη
Clerks – Η κωμωδία που όρισε τα 90s και η πραγματική ιστορία πίσω από το «παντοπωλείο/βιντεοκλάμπ της γειτονιάς»
Cult-ίλα 29.11.25

Clerks - Η κωμωδία που όρισε τα 90s και η πραγματική ιστορία πίσω από το «παντοπωλείο/βιντεοκλάμπ της γειτονιάς»

Το ασπρόμαυρο, ιδιοφυές Clerks περιγράφει την απελπισία και την ελπίδα μιας ολόκληρης γενιάς «υπαλλήλων χωρίς μέλλον» στα 90s με ρεαλιστικά γλυκόπικρο χιούρορ - Το Variety πρόσφατα το ένταξε στις 100 καλύτερες κωμωδίες όλων των εποχών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ρωσία: Πλήγμα σε τάνκερ στα ανοιχτά των τουρκικών ακτών – Επίθεση και σε πετρελαϊκό σταθμό στο Νοβοροσίσκ
Δείτε βίντεο 29.11.25

Πλήγμα σε τάνκερ του ρωσικού σκιώδους στόλου στα ανοιχτά των τουρκικών ακτών - Επίθεση και σε πετρελαϊκό σταθμό

Το τάνκερ ανήκει στον ρωσικό σκιώδη στόλο - Η Μόσχα αναγκάστηκε να διακόψει τις δραστηριότητες στον σημαντικό τερματικό σταθμό πετρελαίου στο Νοβοροσίσκ μετά από ξεχωριστή επίθεση

Σύνταξη
LIVE: Χανιά – Ολυμπιακός Β’
Super League 2 29.11.25

LIVE: Χανιά – Ολυμπιακός Β’

LIVE: Χανιά – Ολυμπιακός Β’. Παρακολουθήστε live στις 14:00 την αναμέτρηση Χανιά – Ολυμπιακός Β’ στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Superleague 2.

Σύνταξη
Καιρός: Σύντομη ανάσα πριν από έναν βροχερό Δεκέμβριο – Οι πρώτες εκτιμήσεις Κολυδά
Ελλάδα 29.11.25

Καιρός: Σύντομη ανάσα πριν από έναν βροχερό Δεκέμβριο – Οι πρώτες εκτιμήσεις Κολυδά

Ο καιρός θα δώσει μια σύντομη ανάπαυλα στις πρώτες μέρες του Δεκεμβρίου, αλλά από τις 4 του μήνα αναμένεται η έναρξη ενός κύκλου βροχοπτώσεων που θα φέρει τον πραγματικό χειμώνα στη χώρα.

Σύνταξη
Χιλιάδες αεροσκάφη επηρεάστηκαν από το πρόβλημα στον έλεγχο πτήσης της Airbus – Τι λένε AEGEAN και SKY Express
Ελλάδα 29.11.25

Χιλιάδες αεροσκάφη επηρεάστηκαν από το πρόβλημα στον έλεγχο πτήσης της Airbus – Τι λένε AEGEAN και SKY Express

Χιλιάδες αεροσκάφη παγκοσμίως αντιμετώπισαν πρόβλημα από ένα λειτουργικό ζήτημα στα αεροπλάνα της Airbus, με αποτέλεσμα κάποια εξ αυτών να τεθούν εκτός λειτουργίας

Σύνταξη
NBA Europe: «Οι Αμερικανοί θέλουν το ντέρμπι Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός στη νέα διοργάνωση»
Μπάσκετ 29.11.25

NBA Europe: «Οι Αμερικανοί θέλουν το ντέρμπι Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός στη νέα διοργάνωση»

Ρεπορτάζ στην Ισπανία κάνει λόγο για προσπάθεια του NBA Europe να προσελκύσει Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στη νέα διοργάνωση που ετοιμάζεται να ταράξει τα νερά του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Σύνταξη
«Εμμηνόπαυση, ένα σύμπαν για το οποίο κανείς δε συζητά» – Απόσπασμα από το βιβλίο Τολμώ της Ναόμι Γουότς
Ελληνική έκδοση 29.11.25

«Εμμηνόπαυση, ένα σύμπαν για το οποίο κανείς δε συζητά» - Απόσπασμα από το βιβλίο Τολμώ της Ναόμι Γουότς

«Η συζήτηση για την εμμηνόπαυση επιβάλλει να είμαστε ειλικρινείς, δυνατές και, τολμώ να το πω, ακόμη και λίγο… όχι και τόσο καθωσπρέπει…» γράφει η Ναόμι Γουότς ενώ θυμάται με χιούμορ το πρώτο βράδυ της με τον νυν σύζυγό της, Μπίλι Κράνταπ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Λειψυδρία: Η Τεχεράνη είναι πιο κοντά στην Ευρώπη από ότι νομίζουμε – Νέα μελέτη για την εξάντληση των υδάτινων πόρων
Νέα μελέτη 29.11.25

Η Τεχεράνη είναι πιο κοντά στην Ευρώπη από ό,τι νομίζουμε: Εξαντλούνται τα αποθέματα νερού - Είναι λύση η αφαλάτωση;

Η Τεχεράνη είναι ένα βήμα πριν εκδώσει δελτία νερού για τα 13 εκατ. κατοίκους της - Νέα μελέτη για τη λειψυδρία επιβεβαιώνει ότι οι υδάτινοι πόροι της Ευρώπης εξαντλούνται - Είναι τα μέτρα που ανακοίνωσε η Ελλάδα στη σωστή κατεύθυνση;

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Γκίλφοϊλ: Δείπνο για τους αμερικανούς πεζοναύτες την Ημέρα των Ευχαριστιών
Η ανάρτηση 29.11.25

Δείπνο σε αμερικανούς πεζοναύτες παρέθεσε η Γκίλφοϊλ για την Ημέρα των Ευχαριστιών

«Μπορεί να είναι δύσκολο να γιορτάζουμε τις διακοπές μακριά από το σπίτι, αλλά εδώ στην Αθήνα το κάναμε ξεχωριστό», ανέφερε η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ σε ανάρτησή της στο Χ

Σύνταξη
Ποντένσε: «Περήφανος για την ομάδα μου, δείξαμε χαρακτήρα και προσωπικότητα»
Ποδόσφαιρο 29.11.25

Ποντένσε: «Περήφανος για την ομάδα μου, δείξαμε χαρακτήρα και προσωπικότητα»

Ενθουσιασμένος για το μέλλον του Ολυμπιακού δηλώνει ο Ντάνιελ Ποντένσε, ο οποίος εξέφρασε την περηφάνια του για την απόδοση των «ερυθρόλευκων» κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Σύνταξη
Ανθεί οικονομικά η Ισπανία του Σάντσεθ – Ποιά τα τρία μυστικά της Μαδρίτης
Πρότυπο 29.11.25

Ανθεί οικονομικά η Ισπανία του Σάντσεθ – Ποια τα τρία μυστικά της Μαδρίτης

Τη στιγμή που το Ηνωμένο Βασίλειο, μια μεγάλη και ισχυρή χώρα της Ευρώπης, υποφέρει οικονομικά, η άλλοτε λαβωμένη από την κρίση Ισπανία αποτελεί παράδειγμα ανάπτυξης προς μίμηση για πολλούς.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Το «σίριαλ» συνεχίζεται: Αναβλήθηκε η συνάντηση Ομπράντοβιτς – Παρτιζάν
Euroleague 29.11.25

Το «σίριαλ» συνεχίζεται: Αναβλήθηκε η συνάντηση Ομπράντοβιτς – Παρτιζάν

Την επόμενη εβδομάδα θα γίνει τελικά η συνάντηση ανάμεσα σε Ζέλικο Ομπράντοβιτς και Παρτιζάν, προκειμένου να συζητήσουν αν θα παραμείνει ο Σέρβος προπονητής στον πάγκο της ομάδας.

Σύνταξη
Μπακογιάννη: Ένα από τα μεγαλύτερα λάθη μας ο ΟΠΕΚΕΠΕ – Τι λέει για «κόμμα» Τσίπρα και Σαμαρά
Πολιτική 29.11.25

Μπακογιάννη: Ένα από τα μεγαλύτερα λάθη μας ο ΟΠΕΚΕΠΕ – Τι λέει για «κόμμα» Τσίπρα και Σαμαρά

Η Ντόρα Μπακογιάννη παραδέχθηκε πως ένα από τα μεγαλύτερα λάθη της κυβέρνησης ήταν ο ΟΠΕΚΕΠΕ το οποίο όπως είπε το «πληρώνουμε τώρα» ενώ μίλησε και για τον Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι «φαίνεται να θέλει να καλύψει το κενό». Μάλιστα σημείωσε πως τα θεωρώ αλαζονικά όσα ακούγονται που λένε ότι «δεν θα μας αγγίξει»

Σύνταξη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο