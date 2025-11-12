Ο Γάλλος ΥΠΕΞ καταφέρεται εναντίον των ΗΠΑ για τις επιθέσεις στην Καραϊβική

Η Γαλλία ανησυχεί για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ στην Καραϊβική, επειδή παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο, δήλωσε την Τρίτη ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, σύμφωνα με το Reuters.

Ο αμερικανικός στρατός έχει πραγματοποιήσει μέχρι στιγμής τουλάχιστον 19 επιθέσεις εναντίον πλοίων που είναι ύποπτα για διακίνηση ναρκωτικών στην Καραϊβική και στα ανοικτά των ακτών του Ειρηνικού της Λατινικής Αμερικής, σκοτώνοντας τουλάχιστον 76 άτομα.

«Παρακολουθούμε με ανησυχία τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή της Καραϊβικής, επειδή παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και επειδή η Γαλλία έχει παρουσία στην περιοχή αυτή μέσω των υπερπόντιων εδαφών της, όπου διαμένουν περισσότεροι από ένα εκατομμύριο συμπατριώτες μας», δήλωσε ο Μπαρό στο περιθώριο της συνόδου κορυφής των υπουργών Εξωτερικών της Ομάδας των Επτά στον Καναδά.

«Επομένως, θα μπορούσαν να επηρεαστούν από την αστάθεια που προκαλεί οποιαδήποτε κλιμάκωση, την οποία προφανώς θέλουμε να αποφύγουμε».

Το αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ δημιουργεί ταραχή στην ευρύτερη περιοχή

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν την Τρίτη ότι το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο, το Gerald Ford, είχε μετακινηθεί στην περιοχή, προσθέτοντας στα οκτώ πολεμικά πλοία, ένα πυρηνικό υποβρύχιο και αεροσκάφη F-35 που ήδη βρίσκονται στην Καραϊβική. Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο έχει επανειλημμένα ισχυριστεί ότι η ενίσχυση των ΗΠΑ έχει ως στόχο να τον απομακρύνει από την εξουσία.

Το αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford μεταφέρει τέσσερις μοίρες μαχητικών αεροσκαφών F/A-18E Super Hornet. Συνοδεύεται, μεταξύ άλλων μέσων, επίσης από τρία αντιτορπιλικά με κατευθυνόμενους πυραύλους, σύμφωνα με την ανακοίνωση από το Πεντάγωνο.

Το αεροπλανοφόρο απέπλευσε από τη βάση Ρότα της Ισπανίας με προορισμό την Καραϊβική.

Από τον Αύγουστο, η Ουάσιγκτον έχει αναπτύξει στην Καραϊβική ισχυρές δυνάμεις, μεταξύ των οποίων και έξι πολεμικά πλοία. Έχουν ήδη πραγματοποιηθεί 20 αεροπορικά πλήγματα εναντίον πλεούμενων που, σύμφωνα με τις ΗΠΑ, μετέφεραν ναρκωτικά. Σε αυτές τις επιχειρήσεις, που έχουν επικριθεί και από τον ΟΗΕ ότι παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα, έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 76 άνθρωποι.

Η Βενεζουέλα ξεκίνησε ασκήσεις με ρωσικά όπλα

Περίπου 200.000 στρατιώτες της Βενεζουέλας κινητοποιήθηκαν για ασκήσεις χρησιμοποιώντας ρωσικά αμυντικά συστήματα, καθώς οι αμερικανικές δυνάμεις συγκεντρώνονται στην Καραϊβική

«Η Βενεζουέλα ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΕΤΑΙ από τις δυνάμεις του Μπολιβαριανού Στρατού» — Υπουργός Άμυνας Βλαντιμίρ Πάντρινιο Λόπεζ