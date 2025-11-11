Βενεζουέλα: Το αεροπλανοφόρο Gerald R. Ford έφτασε στην Καραϊβική για επιχειρήσεις «κατά των ναρκωτικών»

Κορυφώνεται η συγκέντρωση αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Καραϊβική, καθώς κλιμακώνεται η ένταση ανάμεσα στις ΗΠΑ και τη Βενεζουέλα. Το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι το αεροπλανοφόρο Gerald R. Ford, το μεγαλύτερο και πιο προηγμένο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, βρίσκεται στην περιοχή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση αεροπλανοφόρο βρίσκεται στη ζώνη διοίκησης του μεικτού διοικητηρίου που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Νότιας Αμερικής και της Κεντρικής Αμερικής. Η παρουσία του ενισχύει τη στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ με επιχείρημα την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό.

Μεταφέρει τέσσερις μοίρες μαχητικών αεροσκαφών F/A-18E Super Hornet

«Η ομάδα κρούσης του αεροπλανοφόρου Gerald R. Ford, με επικεφαλής το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο, το USS Gerald R. Ford (CVN 78), εισήλθε στην περιοχή επιχειρήσεων του Southcom, της διοίκησης των ΗΠΑ για τη Λατινική Αμερική, στις 11 Νοεμβρίου», ανακοίνωσε η Southcom. Και προστίθεται ότι η ανάπτυξη αυτής της ομάδας κρούσης του αεροπλανοφόρου στοχεύει στην «υποστήριξη της εντολής του προέδρου για την εξάρθρωση διακρατικών εγκληματικών οργανώσεων και την καταπολέμηση της ναρκοτρομοκρατίας για την υπεράσπιση της πατρίδας».

Ωστόσο, η παρουσία του αεροπλανοφόρου στην περιοχή έρχεται να προστεθεί στην πίεση που ασκεί η αμερικανική κυβέρνηση στη Βενεζουέλα και τον πρόεδρό της, Νικολάς Μαδούρο.

Οι ΗΠΑ συγκεντρώνουν στην Καραϊβική μια τεράστια ναυτική δύναμη, απειλώντας να βομβαρδίσουν τη Βενεζουέλα. Έχουν ανοίξει ξανά μια αδρανή βάση στο Πουέρτο Ρίκο. Επίσης, δυνάμεις πεζοναυτών κάνουν ασκήσεις αμφίβιων αποβάσεων και ο πρόεδρος Τραμπ εξουσιοδότησε τη CIA να διεξαγάγει μυστικές επιχειρήσεις.

Τέσσερις μοίρες μαχητικών

Το αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford μεταφέρει τέσσερις μοίρες μαχητικών αεροσκαφών F/A-18E Super Hornet. Συνοδεύεται, μεταξύ άλλων μέσων, επίσης από τρία αντιτορπιλικά με κατευθυνόμενους πυραύλους, σύμφωνα με την ανακοίνωση από το Πεντάγωνο.

Το αεροπλανοφόρο απέπλευσε από τη βάση Ρότα της Ισπανίας με προορισμό την Καραϊβική.

Από τον Αύγουστο, η Ουάσιγκτον έχει αναπτύξει στην Καραϊβική ισχυρές δυνάμεις, μεταξύ των οποίων και έξι πολεμικά πλοία. Έχουν ήδη πραγματοποιηθεί 20 αεροπορικά πλήγματα εναντίον πλεούμενων που, σύμφωνα με τις ΗΠΑ, μετέφεραν ναρκωτικά. Σε αυτές τις επιχειρήσεις, που έχουν επικριθεί και από τον ΟΗΕ ότι παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα, έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 76 άνθρωποι.

Το Καράκας αναπτύσσει στρατό

Λίγο πριν από την ανακοίνωση του Πενταγώνου για το αεροπλανοφόρο Gerald R. Ford, ο στρατός της Βενεζουέλας ανακοίνωσε τη «μαζική» ανάπτυξή του σε όλη τη χώρα.

Επισήμανε ότι η ανάπτυξη του στρατού είναι απάντηση στον «ιμπεριαλισμό» των ΗΠΑ, καθώς η Βενεζουέλα θεωρεί αυτήν την επιχείρηση πρόσχημα.

Το Καράκας εκτιμά ότι πραγματικός στόχος είναι η ανατροπή του προέδρου Νικολάς Μαδούρο και η αρπαγή των τεράστιων πετρελαϊκών αποθεμάτων που έχει η Βενεζουέλα.

Ο Νικολάς Μαδούρο έχει ζητήσει πολλές φορές την έναρξη διαλόγου με τις ΗΠΑ. Ωστόσο, δηλώνει παράλληλα έτοιμος να αμυνθεί και οργανώνει συνεχώς στρατιωτικές ασκήσεις.