Η Ρωσία δήλωσε μέσω της εκπροσώπου του υπουργείου Εξωτερικών, Μαρίας Ζαχάροβα, ότι είναι έτοιμη να ανταποκριθεί στο αίτημα για βοήθεια που έχει υποβάλει η Βενεζουέλα, ενώ την ίδια στιγμή ζήτησε αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή.

Μέχρι στιγμής η Μόσχα δήλωνε ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και είχε αποφύγει να πάρει σαφή θέση σε σχέση με το αίτημα της Βενεζουέλας, ενώ αναλυτές έχουν επισημάνει ότι η αντίδραση της Ρωσίας μοιάζει αρκετά χαλαρή.

Το Καράκας έχει ζητήσει από τη συμμαχική Ρωσία στρατιωτική υποστήριξη, που περιλαμβάνει επιδιορθώσεις των ρωσικών μαχητικών αεροσκαφών Sukhoi, αναβαθμίσεις στα συστήματα ραντάρ και παράδοση πυραυλικών συστημάτων, την ώρα που οι ΗΠΑ έχουν συγκεντρώσει ισχυρότατες δυνάμεις στην Καραϊβική και συνεχίζουν να εξαπολύουν θανατηφόρες επιθέσεις σε πλοία που σύμφωνα με την Ουάσιγκτον μεταφέρουν ναρκωτικά.

Τρεις νεκροί από νέα επίθεση των ΗΠΑ

Ο αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, ανακοίνωσε την Πέμπτη μία ακόμα θανατηφόρα επιδρομή σε ένα σκάφος στην Καραϊβική με τρεις νεκρούς.

Από την αρχή της εκστρατείας της κυβέρνησης Τραμπ στην Καραϊβική έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 69 άνθρωποι σε 17 επιθέσεις.

Ο Χέγσεθ δημοσίευσε ένα βίντεο 20 δευτερολέπτων από την επίθεση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έγραψε: «Όπως έχουμε πει και πριν, οι επιθέσεις πλοίων εναντίον ναρκο-τρομοκρατών θα συνεχιστούν μέχρι να σταματήσει… η δηλητηρίαση του αμερικανικού λαού». Ισχυρίστηκε ότι το πλοίο «χειριζόταν από μια ορισμένη τρομοκρατική οργάνωση».

Ο Ντόναλντ Τραμπ δικαιολογεί τις επιθέσεις λέγοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε «ένοπλη σύγκρουση» με καρτέλ ναρκωτικών. Η αμερικανική κυβέρνηση δεν έχει παράσχει αποδεικτικά στοιχεία ή περισσότερες λεπτομέρειες για τους ισχυρισμούς της ενώ οι επιθέσεις της στην Καραϊβική έχουν καταδικαστεί από τον ΟΗΕ.

As we’ve said before, vessel strikes on narco-terrorists will continue until their the poisoning of the American people stops. Today, at the direction of President Trump, the Department of War carried out a lethal kinetic strike on a vessel operated by a Designated Terrorist… pic.twitter.com/gQF9LpSjqD — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) November 7, 2025

Απορρίφθηκε νομοθεσία στο Κογκρέσο που περιόριζε τη δυνατότητα του Τραμπ να επιτεθεί στη Βενεζουέλα

Ο Χέγσεθ και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ενημέρωσαν μια μικρή ομάδα ηγετών του Κογκρέσου την Τετάρτη για την εντεινόμενη στρατιωτική επιχείρηση, σε μία από τις πρώτες υψηλού προφίλ ενημερώσεις για τη στρατηγική πίσω από τις επιθέσεις.

Οι Ρεπουμπλικανοί που σχολίασαν τη σύσκεψη εξέφρασαν την εμπιστοσύνη τους στην επιχείρηση Τραμπ. Οι Δημοκρατικοί δήλωσαν ότι το Κογκρέσο χρειάζεται περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής των επιθέσεων και τη νομική δικαιολόγηση για ενέργειες που πιθανόν παραβιάζουν το διεθνές και το αμερικανικό δίκαιο.

Την Πέμπτη, οι Ρεπουμπλικανοί της Γερουσίας ψήφισαν υπέρ της απόρριψης νομοθεσίας που θα έθετε υπό έλεγχο την αρμοδιότητα του Τραμπ να εξαπολύσει επίθεση κατά της Βενεζουέλας, καθώς οι Δημοκρατικοί πίεσαν το Κογκρέσο να αναλάβει ισχυρότερο ρόλο στην εκστρατεία του Τραμπ κατά του προέδρου Νικολά Μαδούρο.

Στην ισχυρή στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή αναμένεται να προστεθεί τις επόμενες ημέρες το αεροπλανοφόρο USS Gerald R Ford.

Ειδικοί αναφέρουν ότι η κίνηση αυτή συνιστά κλιμάκωση και πλέον πλησιάζει η στιγμή που οι ΗΠΑ θα πρέπει να αποφασίσουν εάν θα εξαπολύσουν στρατιωτικό πλήγμα στη Βενεζουέλα, καθώς στοχοποιούν ανοιχτά τον Νικολά Μαδούρο, τον οποίο χαρακτηρίζουν δικτάτορα.

Πρόσφατα ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του δήλωσε ότι οι μέρες του Μαδούρο στην εξουσία «είναι μετρημένες».