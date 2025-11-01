newspaper
Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Βενεζουέλα: Δορυφορικές εικόνες δείχνουν πολεμικό των ΗΠΑ να πλησιάζει τη χώρα – Βοήθεια από Κίνα και Ρωσία ζητά ο Μαδούρο
Κόσμος 01 Νοεμβρίου 2025 | 11:05

Βενεζουέλα: Δορυφορικές εικόνες δείχνουν πολεμικό των ΗΠΑ να πλησιάζει τη χώρα – Βοήθεια από Κίνα και Ρωσία ζητά ο Μαδούρο

Οι ΗΠΑ συγκεντρώνουν όλο και περισσότερες δυνάμεις στη Βενεζουέλα τις τελευταίες ημέρες - Βοήθεια σε συμμάχους αναζητά το Καράκας

Φύλλια Πολίτη
ΕπιμέλειαΦύλλια Πολίτη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Πώς η στοματική υγιεινή προστατεύει τον εγκέφαλό μας;

Πώς η στοματική υγιεινή προστατεύει τον εγκέφαλό μας;

Spotlight

Οι ΗΠΑ συγκεντρώνουν ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις στην Καραϊβική και στον Ειρηνικό την ώρα που εγείρονται ερωτήματα σε σχέση με τις προθέσεις του Τραμπ απέναντι στη Βενεζουέλα.

Ο αμερικανός πρόεδρος διέψευσε μεν δημοσιεύματα που υποστήριζαν ότι έχει λάβει απόφαση να χτυπήσει στρατιωτικούς στόχους στη Βενεζουέλα – με ένα καθόλου καθησυχαστικό «όχι» – αλλά δορυφορικές εικόνες δείχνουν ότι το αμφίβιο πολεμικό πλοίο USS Iwo Jima έχει φτάσει 200 χιλιόμετρα από τις ακτές της χώρας της Λατινικής Αμερικής, συνοδευόμενο με δύο άλλα αντιτορπιλικά.

Στο συγκεκριμένο πλοίο, βασικό των εκστρατευτικών στρατιωτικών δυνάμεων των ΗΠΑ, πραγματοποιήθηκαν ασκήσεις με πραγματικά πυρά. Την ίδια στιγμή έγινε γνωστό ότι το αεροπλανοφόρο USS Gerald R Ford μετακινείται επίσης προς την Καραϊβική Θάλασσα, με τρία αμερικανικά αντιτορπιλικά δίπλα του.

Ο χάρτης δείχνει το USS Iwo Jima στα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας. Πηγή: EU Sentinel/ Sky News

Το αεροπλανοφόρο – που σαφώς δεν είναι το κατάλληλο για να κυνηγά βάρκες με ναρκωτικά όπως είναι το αμερικανικό αφήγημα – φέρει μία πλήρη γκάμα βομβών και πυραύλων και σχεδόν 5.000 μέλη πληρώματος όπως και πληθώρα μαχητικών αεροσκαφών F/A-18 και F-35.

Με αυτά τα δεδομένα το 14% του στόλου του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ θα βρίσκεται σε λίγο διάστημα στην Καραϊβική, γεγονός που δείχνει μια σημαντική συσσώρευση δύναμης.

Ο Mark Cancian, ανώτερος σύμβουλος άμυνας και ασφάλειας στο Κέντρο Στρατηγικών Διεθνών Σπουδών (CSIS), δήλωσε στο Sky News: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μόνο 11 αεροπλανοφόρα, τρία βρίσκονται στη θάλασσα ανά πάσα στιγμή. Έτσι, η μετακίνηση ενός από αυτά στην Καραϊβική είναι πολύ σημαντική. Ασκεί μεγαλύτερη πίεση στο καθεστώς Μαδούρο».

Πλησιάζει η ώρα της απόφασης

Πρόσθεσε ότι όταν το αεροπλανοφόρο φτάσει στην Καραϊβική, θα πρέπει να ληφθεί μια απόφαση. «Εάν η κυβέρνηση των ΗΠΑ θέλει να διεξάγει επιθέσεις, η άφιξη του Ford θα ανοίξει το παράθυρο για αυτές τις επιθέσεις», είπε.

Οι ΗΠΑ φαίνεται να έχουν γίνει αρκετά δραστήριες και από αέρος. Τα δεδομένα παρακολούθησης πτήσεων δείχνουν ότι  βομβαρδιστικά B1 και B52 έχουν πετάξει στα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας,

Τρία βομβαρδιστικά B-52 εθεάθησαν επίσης σε παρακολούθηση πτήσεων στις 30 Οκτωβρίου, να αναχωρούν από το Τζάκσονβιλ (Φλόριντα) και το Σρίβπορτ (Λουιζιάνα). Περικύκλωσαν τις γύρω περιοχές για δύο ώρες πριν επιστρέψουν στη βάση τους.

Δύο βομβαρδιστικά Β1-Β πετούν πάνω από την Καραϊβική/ Πηγή:Flightradar24 / Sky News

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου που οι ΗΠΑ έχουν αρχίσει να στέλνουν ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις στην περιοχή και να στοχεύουν βάρκες έχουν σκοτωθεί 61 άνθρωποι. Μέχρι και σήμερα η αμερικανική διοίκηση δεν έχει προσκομίσει κάποιο στοιχείο που να αποδεικνύει τους ισχυρισμούς της ότι οι βάρκες που στοχεύουν κουβαλούν ναρκωτικά.

Ο ΟΗΕ έχει καταδικάσει τις ενέργειες των ΗΠΑ και «προειδοποιεί ότι πρόκειται για μια εξαιρετικά επικίνδυνη κλιμάκωση, με σοβαρές επιπτώσεις στην ειρήνη και την ασφάλεια της περιοχής της Καραϊβικής».

Οι ΗΠΑ δεν κρύβουν ότι θα ήθελαν να ανατρέψουν τον Μαδούρο από την ηγεσία της Βενεζουέλας και η ανησυχία ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε να εξαπολύσει στρατιωτικά πλήγματα στη χώρα της Λατινικής Αμερικής χωρίς να πάρει την άδεια του Κογκρέσο αυξάνεται.

Βοήθεια από Κίνα, Ρωσία και Ιράν

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας από την άλλη, αντιλαμβανόμενη τον κίνδυνο, φαίνεται να έχει ζητήσει βοήθεια από τη Μόσχα, το Πεκίνο και την Τεχεράνη προκειμένου να ενισχύσει τις στρατιωτικές της δυνατότητες μπροστά στο ενδεχόμενο επίθεσης.

Σύμφωνα με εσωτερικά έγγραφα της κυβέρνησης των ΗΠΑ που έλαβε η Washington Post το Καράκας ζήτησε αμυντικά ραντάρ, επισκευές αεροσκαφών και ενδεχομένως πυραύλους.

Ο Μαδούρο, σύμφωνα με τα έγγραφα, συνέταξε επίσης επιστολή προς τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ ζητώντας «διευρυμένη στρατιωτική συνεργασία» μεταξύ των δύο χωρών τους για να αντιμετωπίσουν «την κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Βενεζουέλας».

Στην επιστολή, ο Μαδούρο ζήτησε από την κινεζική κυβέρνηση να επιταχύνει την παραγωγή συστημάτων ανίχνευσης ραντάρ από κινεζικές εταιρείες, πιθανώς ώστε η Βενεζουέλα να μπορέσει να ενισχύσει τις δυνατότητές της.

Τα έγγραφα αναφέρουν ότι ο υπουργός Μεταφορών Ραμόν Σελεστίνο Βελάσκεθ συντόνισε πρόσφατα μια αποστολή στρατιωτικού εξοπλισμού και drones από το Ιράν, ενώ σχεδίαζε μια επίσκεψη στη χώρα. Είπε σε έναν Ιρανό αξιωματούχο ότι η Βενεζουέλα χρειαζόταν «εξοπλισμό παθητικής ανίχνευσης», «συσκευές GPS scrambler» και «σχεδόν σίγουρα drones με εμβέλεια 1.000 χλμ», αναφέρουν τα έγγραφα.

«Στην επιστολή, ο Μαδούρο τόνισε τη σοβαρότητα της αμερικανικής επιθετικότητας στην Καραϊβική, παρουσιάζοντας την στρατιωτική δράση των ΗΠΑ κατά της Βενεζουέλας ως δράση κατά της Κίνας λόγω της κοινής τους ιδεολογίας», σημειώνει ακόμα η WP.

Δεν είναι σαφές από τα έγγραφα πώς αντέδρασαν η Ρωσία, η Κίνα και το Ιράν.

Η χλιαρή στήριξη της Ρωσίας

Οι στρατηγικές σχέσεις Καράκας – Μόσχας είναι σε ισχύ για πάνω από 20 χρόνια και περιλαμβάνουν μία σειρά από τομείς. Η Βενεζουέλα εφοδιάζεται με ρωσικά πολεμικά αεροσκάφη ενώ αναπτυγμένοι είναι και οι οικονομικοί δεσμοί που περιλαμβάνουν εκμετάλλευση των ενεργειακών πόρων της Βενεζουέλας.

Επισήμως το Κρεμλίνο αρνήθηκε να σχολιάσει την επιστολή αλλά το υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε την Παρασκευή το βράδυ ότι η Μόσχα υποστηρίζει τη Βενεζουέλα «στην υπεράσπιση της εθνικής της κυριαρχίας» και είναι «έτοιμη να ανταποκριθεί κατάλληλα στα αιτήματα των εταίρων μας υπό το πρίσμα των αναδυόμενων απειλών».

Ωστόσο αναλυτές επισημαίνουν ότι η Ρωσία κρατάει πλέον αποστάσεις από τη Βενεζουέλα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

«Η αντιπαράθεση μεταξύ Ουάσιγκτον και Καράκας θα μπορούσε ακόμη και να προσφέρει στους Ρώσους κάποια απροσδόκητα οφέλη, καθώς αποσπά την αμερικανική προσοχή από την Ευρώπη», αναφέρει η WP.

Η Μόσχα επιδιώκει τα τελευταία χρόνια στενότερη συνεργασία με άλλους εταίρους της Λατινικής Αμερικής και έχει δείξει ελάχιστα σημάδια αύξησης της υποστήριξής της στη Βενεζουέλα λόγω της τρέχουσας κρίσης.

Το γεγονός επίσης ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η προσπάθεια εξομάλυνσης των σχέσεων ΗΠΑ – Ρωσίας, κάνει την Μόσχα ακόμα πιο επιφυλακτική στο πόσο θα ανεβάσει τους τόνους και πολύ περισσότερο στο πόσο αποφασισμένη είναι να στηρίξει με υλικούς όρους τη Βενεζουέλα, ιδίως όταν η αντίδρασή της ήταν χλιαρή στην περίπτωση του συμμαχικού Ιράν ή ακόμα και της Συρίας.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία σαφώς είναι προτεραιότητα για τη Ρωσία αυτή τη στιγμή με αμερικανούς αναλυτές να λένε στη WP ότι η μετακίνηση σημαντικών στρατιωτικών δυνάμεων των ΗΠΑ στην Καραϊβική «αποτελεί από ορισμένες απόψεις μία νίκη για τον Πούτιν» καθώς το «ανανεωμένο ενδιαφέρον των ΗΠΑ για το δυτικό ημισφαίριο διχάζει την προσοχή μας στην Ουκρανία»

Την Τετάρτη, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι η Μόσχα «σέβεται την κυριαρχία της Βενεζουέλας» και πιστεύει ότι το ζήτημα πρέπει να επιλυθεί σύμφωνα με το «διεθνές δίκαιο» – μία φράση που χρησιμοποιεί συχνά το Κρεμλίνο για να παρακάμψει ευαίσθητα γεωπολιτικά ζητήματα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Green
Λειψυδρία: ΔΕΗ και Elpedison στο «παιχνίδι» για τις αφαλατώσεις

Λειψυδρία: ΔΕΗ και Elpedison στο «παιχνίδι» για τις αφαλατώσεις

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πώς η στοματική υγιεινή προστατεύει τον εγκέφαλό μας;

Πώς η στοματική υγιεινή προστατεύει τον εγκέφαλό μας;

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με το βλέμμα την 5η Νοεμβρίου – Οι 1+1 υποψήφιες για τον MSCI Standard Greece

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με το βλέμμα την 5η Νοεμβρίου – Οι 1+1 υποψήφιες για τον MSCI Standard Greece

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Βρετανία: Έξω από το παλάτι αλλά όχι χωρίς χρήματα – Πόσα θα παίρνει από τον Κάρολο ο πρώην πρίγκιπας Άντριου
Κόσμος 01.11.25

Έξω από το παλάτι αλλά όχι χωρίς χρήματα - Πόσα θα παίρνει από τον βασιλιά Κάρολο ο πρώην πρίγκιπας Άντριου

Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου παραμένει υπό έλεγχο καθώς το Παλάτι του Μπάκιγχαμ ολοκληρώνει τα σχέδιά του για το μέλλον του ως απλός πολίτης

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Comando Vermelho: Ποια είναι η «κόκκινη συμμορία» που στάθηκε αφορμή για τη σφαγή στο Ρίο ντε Τζανέιρο
Βραζιλία 01.11.25

Comando Vermelho: Ποια είναι η «κόκκινη συμμορία» που στάθηκε αφορμή για τη σφαγή στο Ρίο ντε Τζανέιρο

Τουλάχιστον 132 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Ρίο Ντε Τζανέιρο στη διάρκεια των αστυνομικών επιδρομών στις οποίες συμμετείχαν 2.500 αστυνομικοί, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό της αστυνομίας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η ανατομία των ισχυρών ανδρών: Γιατί οι πολιτικοί ηγέτες επιδεικνύουν τους μυς τους;
Η δύναμη της αρρενωπότητας  01.11.25

Η ανατομία των ισχυρών ανδρών: Γιατί οι πολιτικοί ηγέτες επιδεικνύουν τους μυς τους;

Ενώ οι νέοι πηγαίνουν μαζικά σε γυμναστήρια, η εμμονή με τους μυς φαίνεται να έχει εξαπλωθεί και σε μία άλλη ομάδα: τους πολιτικούς. Αλλά γιατί κάποιος να θέλει να «σηκώνει βάρη» όταν είναι ήδη στην κορυφή του κόσμου;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ουκρανία: 5 νεκροί από έκρηξη ουκρανικής νάρκης – Τα θύματα μάζευαν ξύλα στο δάσος
Μάζευαν ξύλα 01.11.25

Ουκρανική νάρκη σκοτώνει 5 Ουκρανούς στα σύνορα με τη Λευκορωσία

Πέντε Ουκρανοί που είχαν πάει στο δάσος για να μαζέψουν ξύλα σκοτώθηκαν όταν το αυτοκίνητό τους έπεσε σε νάρκη η οποία είχε τοποθετηθεί από τις ουκρανικές δυνάμεις στα σύνορα με τη Λευκορωσία.

Σύνταξη
Η Ουκρανία καταγγέλλει ρωσικές επιθέσεις που απειλούν την ασφάλεια πυρηνικών εγκαταστάσεων
Ουκρανία 01.11.25

Ρωσικές επιθέσεις απειλούν την «ασφάλεια πυρηνικών εγκαταστάσεων»

Το Κίεβο καταγγέλλει ρωσικές «σκόπιμες επιθέσεις εναντίον μη στρατιωτικών ενεργειακών υποδομών που επηρεάζουν άμεσα την ασφαλή λειτουργία πυρηνικών εγκαταστάσεων» στην Ουκρανία.

Σύνταξη
ΗΠΑ – Βενεζουέλα: Σε αυξημένη επιφυλακή τέθηκαν οι ένοπλες δυνάμεις του Τρίνινταντ και Τομπάγκο
ΗΠΑ - Βενεζουέλα 01.11.25

Σε αυξημένη επιφυλακή οι ένοπλες δυνάμεις του Τρίνινταντ και Τομπάγκο

«Οι ένοπλες δυνάμεις του Τρίνινταντ και Τομπάγκο τίθενται σε επίπεδο επιφυλακής ένα» αναφέρει η στρατιωτική ηγεσία της χώρας, με φόντο τις επιθετικές ενέργειες των ΗΠΑ κατά της Βενεζουέλας.

Σύνταξη
Γερμανία: Προβλήματα στις πτήσεις από και προς το Βερολίνο λόγω εντοπισμού drone
Καθυστερήσεις - Ακυρώσεις 01.11.25

Drone κάνει άνω κάτω τις πτήσεις στο Βερολίνο

Η αστυνομία ερευνά την περιοχή γύρω από το αεροδρόμιο του Βερολίνου καθώς ο εντοπισμός drone προκαλεί προβλήματα στην εκτέλεση των αεροπορικών δρομολογίων.

Σύνταξη
Νόβι Σαντ, ένας χρόνος μετά – Ολονύχτια συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο σημείο του δυστυχήματος
Επέτειος διαμαρτυρίας 31.10.25

Νόβι Σαντ, ένας χρόνος μετά – Ολονύχτια συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο σημείο του δυστυχήματος

Πορεία προς το Νόβι Σαντ πραγματοποιούν χιλιάδες φοιτητές από όλη τη Σερβία. Στόχος τους, στις 11.52 της 1ης Νοεμβρίου να βρίσκονται στον σιδηροδρομικό σταθμό όπου έχασαν τη ζωή τους 16 άνθρωποι.

Σύνταξη
Ο Βίλντερς στην Ολλανδία ηττήθηκε – Το εκλογικό αποτέλεσμα ίσως είναι ένα διπλό μήνυμα για την Ευρώπη
Ευρώπη κι Ακροδεξιά 31.10.25

Ο Βίλντερς στην Ολλανδία ηττήθηκε – Το εκλογικό αποτέλεσμα ίσως είναι ένα διπλό μήνυμα για την Ευρώπη

Οι εκλογές στην Ολλανδία έδειξαν ότι η σταθερότητα, οι σαφείς προτάσεις και η αισιοδοξία του D66, νίκησαν τον φανατισμό και την ακραία ρητορική του Βίλντερς. Αλλά το μήνυμα είναι νόμισμα με δύο όψεις

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Ο χρόνος του Μαδούρο τελειώνει»: Η σκιά του πολέμου πάνω απ’ τη Βενεζουέλα – Ζήτημα ημερών ή ωρών η επίθεση των ΗΠΑ
Επίκληση στον Πούτιν 31.10.25

«Ο χρόνος του Μαδούρο τελειώνει»: Η σκιά του πολέμου πάνω απ’ τη Βενεζουέλα – Ζήτημα ημερών ή ωρών η επίθεση των ΗΠΑ

Ορισμένοι αναλυτές εκτιμούν ότι η κατάσταση στη Βενεζουέλα πλησιάζει σε κλιμάκωση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένοπλη σύγκρουση. Ωστόσο οι ΗΠΑ διαψεύδουν ότι προετοιμάζουν χερσαία επίθεση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Το δικαστήριο του Παρισιού θα εξετάσει την αίτηση αποφυλάκισης του Νικολά Σαρκοζί στις 10 Νοεμβρίου
Κόσμος 31.10.25

Το δικαστήριο του Παρισιού θα εξετάσει την αίτηση αποφυλάκισης του Νικολά Σαρκοζί στις 10 Νοεμβρίου

Ο Νικολά Σαρκοζί καταδικάστηκε στις 25 Σεπτεμβρίου σε πέντε χρόνια κάθειρξης, αφού κρίθηκε ένοχος για τη χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας του από το καθεστώς του Μουάμαρ Καντάφι το 2007

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Συνελήφθη 54χρονος στην Αττική για κλοπή ρολογιών από εταιρεία- Κατασχέθηκαν 94 ρολόγια
Ελλάδα 01.11.25

Συνελήφθη 54χρονος στην Αττική για κλοπή ρολογιών από εταιρεία- Κατασχέθηκαν 94 ρολόγια

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, πιστόλι με 5 φυσίγγια καθώς και συνολικά 94 ρολόγια, τα οποία αναγνωρίσθηκαν από τον υπεύθυνο ασφαλείας της εταιρείας, ως μέρος των κλαπέντων.

Σύνταξη
Αποθέωσε τον Φώτη Ιωαννίδη ο προπονητής της Σπόρτινγκ
Ποδόσφαιρο 01.11.25

Αποθέωσε τον Φώτη Ιωαννίδη ο προπονητής της Σπόρτινγκ

Ο Φώτης Ιωαννίδης πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις στο ξεκίνημά του στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, πέτυχε ένα ακόμη γκολ και ανάγκασε τον προπονητή του, Ρουί Μπόρζες, να μιλήσει με τα καλύτερα λόγια για αυτόν.

Σύνταξη
Halloween – Η Χάιντι Κλουμ μεταμφιέστηκε σε Μέδουσα και ο σύζυγός της σε Έλληνα πολεμιστή
Ετήσιο πάρτι 01.11.25

Halloween - Η Χάιντι Κλουμ μεταμφιέστηκε σε Μέδουσα και ο σύζυγός της σε Έλληνα πολεμιστή

Η σούπερ μοντέλο Χάιντι Κλουμ έχει εδραιώσει τη θέση της ως η ανεπίσημη επίσημη βασίλισσα του Halloween μετά από περισσότερες από δύο δεκαετίες ακραίων και υπερβολικών κοστουμιών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Λειψυδρία: Τα πρώτα καλά νέα φέρνουν οι βροχοπτώσεις του Οκτωβρίου – (χάρτης ΜΕΤΕΟ)
Παρατεταμένη Ανομβρία 01.11.25

Λειψυδρία: Τα πρώτα καλά νέα φέρνουν οι βροχοπτώσεις του Οκτωβρίου – (χάρτης ΜΕΤΕΟ)

O Κώστας Λαγουβάρδος, επικεφαλής της μονάδας METEO, μιλάει στο in για τις ευεργετικές βροχές που σημειώθηκαν τον Οκτώβριο και για τον πολύ δρόμο που έχουμε μπροστά μας για τον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Μοσχάτο: Τι λέει ο πατέρας του 13χρονου που δέχτηκε επίθεση από 15 ανήλικους
«Συμμορία 183» 01.11.25

«Μπαμπά, με χτύπησαν 15 άτομα» - Συγκλονίζει ο πατέρας του 13χρονου που δέχτηκε επίθεση στο Μοσχάτο

Για τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε ο 13χρονος γιος του στο Μοσχάτο μίλησε ο πατέρας του ανήλικου - Το μήνυμα των δραστών στον 13χρονο μετά τον ξυλοδαρμό

Σύνταξη
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (1/11): Δράση σε Super League, Basket League και ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο
Αθλητισμός & Σπορ 01.11.25

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (1/11): Δράση σε Super League, Basket League και ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο

Τα ματς της Super League, το ντέρμπι «αιωνίων» στο μπάσκετ γυναικών αλλά και τα σπουδαία ματς της Premier League ξεχωρίζουν από την αθλητική δράση του Σαββάτου (1/11) - Το πλήρες τηλεοπτικό πρόγραμμα των μεταδόσεων.

Σύνταξη
Οι γίγαντες του Θεού: Από τη Σαγράδα Φαμίλια στη Ρουέν, οι πέντε πιο ψηλοί ναοί στον κόσμο φέρνουν δέος
Wow 01.11.25

Οι γίγαντες του Θεού: Από τη Σαγράδα Φαμίλια στη Ρουέν, οι πέντε πιο ψηλοί ναοί στον κόσμο φέρνουν δέος

Η Σαγράδα Φαμίλια,  το αέναο όνειρο του μεγάλου Καταλανού αρχιτέκτονα Αντόνι Γκαουντί, σφράγισε μία ιστορική πρωτιά, αποκτώντας το ανεπίσημο στέμμα της ψηλότερης εκκλησίας του κόσμου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η επιθετικότητα του σκύλου είναι επικοινωνία – Πότε την εκδηλώνουν, οι λάθος αντιδράσεις μας
Μηχανισμός επιβίωσης 01.11.25

Επιθετικότητα σκύλου: Τα λάθη που κάνουμε - Τι λέει η επιστήμη της συμπεριφοράς

Η επιθετικότητα για τους σκύλους είναι μία φυσιολογική αντίδραση και υπάρχει πάντα δικαιολογία. Εμείς είμαστε σε θέση να την κατανοήσουμε και να την επιλύσουμε;

Τζούλη Τούντα
Βρετανία: Έξω από το παλάτι αλλά όχι χωρίς χρήματα – Πόσα θα παίρνει από τον Κάρολο ο πρώην πρίγκιπας Άντριου
Κόσμος 01.11.25

Έξω από το παλάτι αλλά όχι χωρίς χρήματα - Πόσα θα παίρνει από τον βασιλιά Κάρολο ο πρώην πρίγκιπας Άντριου

Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου παραμένει υπό έλεγχο καθώς το Παλάτι του Μπάκιγχαμ ολοκληρώνει τα σχέδιά του για το μέλλον του ως απλός πολίτης

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Διέλυσε τους Γκρίζλις ο Ντόντσιτς με 44 πόντους – Οι Μπουλς το 5/5 στη σεζόν (vids)
NBA 01.11.25

Διέλυσε τους Γκρίζλις ο Ντόντσιτς με 44 πόντους – Οι Μπουλς το 5/5 στη σεζόν (vids)

Στο 4-2 ανέβασαν το ρεκόρ τους στο ΝΒΑ οι Λος Άντζελες Λέικερς με τον Ντόντσιτς να «καθαρίζει» τους Γκρίζλις με 44 πόντους, την ώρα που οι Σικάγο Μπουλς έκαναν το 5/5 στο ξεκίνημα της σεζόν για πρώτη φορά μετά την εποχή Τζόρνταν.

Σύνταξη
Greece Tops 1 Million Beds in Airbnb Surge
English edition 01.11.25

Greece Tops 1 Million Beds in Airbnb Surge

According to data from INSETE, 2025 began with strong growth. In January, 213,000 listings were recorded, up from 190,000 a year earlier.

Σύνταξη
Για την τρίτη επί Μπενίτεθ νίκη ο Παναθηναϊκός στον Βόλο – Αθηναϊκή μάχη στο Περιστέρι
Ποδόσφαιρο 01.11.25

Για την τρίτη επί Μπενίτεθ νίκη ο Παναθηναϊκός στον Βόλο – Αθηναϊκή μάχη στο Περιστέρι

Να συνεχίσει το νικηφόρο σερί του στην εποχή Μπενίτεθ και να «αγγίξει» την τετράδα της βαθμολογίας θέλει στον Βόλο ο Παναθηναϊκός – Στο Περιστέρι, Ατρόμητος και Κηφισιά ψάχνουν την τρίτη τους νίκη.

Σύνταξη
Η Έμα Τόμσον δεν κρύβει την «έντονη ενόχληση» που της προκαλεί η τεχνητή νοημοσύνη
Αρκετά! 01.11.25

Η Έμα Τόμσον δεν κρύβει την «έντονη ενόχληση» που της προκαλεί η τεχνητή νοημοσύνη

Η ηθοποιός και σεναριογράφος Έμα Τόμσον είπε στον παρουσιαστή της βραδινής εκπομπής Στίβεν Κόλμπερτ ότι δεν συμφωνούσε διόλου με την πρόταση της Microsoft Copilot να ξαναγράψει τα σενάριά της αντί για εκείνη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ηράκλειο: Θρίλερ με την οικογενειακή τραγωδία – Τα στοιχεία που παραπέμπουν σε έγκλημα
Στην Κρήτη 01.11.25

Θρίλερ με την οικογενειακή τραγωδία στο Ηράκλειο - Τα στοιχεία που παραπέμπουν σε έγκλημα (βίντεο)

Ο δεύτερος νεκρός φέρει εγκαύματα στο πρόσωπο που δυσκολεύει την ταυτοποίηση - Οι πρώτες ενδείξεις για τη φωτιά - Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών στο Ηράκλειο το μαχαίρι και το σακουλάκι με ίχνη αίματος

Σύνταξη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο