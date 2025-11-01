Οι ΗΠΑ συγκεντρώνουν ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις στην Καραϊβική και στον Ειρηνικό την ώρα που εγείρονται ερωτήματα σε σχέση με τις προθέσεις του Τραμπ απέναντι στη Βενεζουέλα.

Ο αμερικανός πρόεδρος διέψευσε μεν δημοσιεύματα που υποστήριζαν ότι έχει λάβει απόφαση να χτυπήσει στρατιωτικούς στόχους στη Βενεζουέλα – με ένα καθόλου καθησυχαστικό «όχι» – αλλά δορυφορικές εικόνες δείχνουν ότι το αμφίβιο πολεμικό πλοίο USS Iwo Jima έχει φτάσει 200 χιλιόμετρα από τις ακτές της χώρας της Λατινικής Αμερικής, συνοδευόμενο με δύο άλλα αντιτορπιλικά.

Στο συγκεκριμένο πλοίο, βασικό των εκστρατευτικών στρατιωτικών δυνάμεων των ΗΠΑ, πραγματοποιήθηκαν ασκήσεις με πραγματικά πυρά. Την ίδια στιγμή έγινε γνωστό ότι το αεροπλανοφόρο USS Gerald R Ford μετακινείται επίσης προς την Καραϊβική Θάλασσα, με τρία αμερικανικά αντιτορπιλικά δίπλα του.

Το αεροπλανοφόρο – που σαφώς δεν είναι το κατάλληλο για να κυνηγά βάρκες με ναρκωτικά όπως είναι το αμερικανικό αφήγημα – φέρει μία πλήρη γκάμα βομβών και πυραύλων και σχεδόν 5.000 μέλη πληρώματος όπως και πληθώρα μαχητικών αεροσκαφών F/A-18 και F-35.

Με αυτά τα δεδομένα το 14% του στόλου του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ θα βρίσκεται σε λίγο διάστημα στην Καραϊβική, γεγονός που δείχνει μια σημαντική συσσώρευση δύναμης.

Ο Mark Cancian, ανώτερος σύμβουλος άμυνας και ασφάλειας στο Κέντρο Στρατηγικών Διεθνών Σπουδών (CSIS), δήλωσε στο Sky News: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μόνο 11 αεροπλανοφόρα, τρία βρίσκονται στη θάλασσα ανά πάσα στιγμή. Έτσι, η μετακίνηση ενός από αυτά στην Καραϊβική είναι πολύ σημαντική. Ασκεί μεγαλύτερη πίεση στο καθεστώς Μαδούρο».

Πλησιάζει η ώρα της απόφασης

Πρόσθεσε ότι όταν το αεροπλανοφόρο φτάσει στην Καραϊβική, θα πρέπει να ληφθεί μια απόφαση. «Εάν η κυβέρνηση των ΗΠΑ θέλει να διεξάγει επιθέσεις, η άφιξη του Ford θα ανοίξει το παράθυρο για αυτές τις επιθέσεις», είπε.

Οι ΗΠΑ φαίνεται να έχουν γίνει αρκετά δραστήριες και από αέρος. Τα δεδομένα παρακολούθησης πτήσεων δείχνουν ότι βομβαρδιστικά B1 και B52 έχουν πετάξει στα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας,

Τρία βομβαρδιστικά B-52 εθεάθησαν επίσης σε παρακολούθηση πτήσεων στις 30 Οκτωβρίου, να αναχωρούν από το Τζάκσονβιλ (Φλόριντα) και το Σρίβπορτ (Λουιζιάνα). Περικύκλωσαν τις γύρω περιοχές για δύο ώρες πριν επιστρέψουν στη βάση τους.

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου που οι ΗΠΑ έχουν αρχίσει να στέλνουν ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις στην περιοχή και να στοχεύουν βάρκες έχουν σκοτωθεί 61 άνθρωποι. Μέχρι και σήμερα η αμερικανική διοίκηση δεν έχει προσκομίσει κάποιο στοιχείο που να αποδεικνύει τους ισχυρισμούς της ότι οι βάρκες που στοχεύουν κουβαλούν ναρκωτικά.

Ο ΟΗΕ έχει καταδικάσει τις ενέργειες των ΗΠΑ και «προειδοποιεί ότι πρόκειται για μια εξαιρετικά επικίνδυνη κλιμάκωση, με σοβαρές επιπτώσεις στην ειρήνη και την ασφάλεια της περιοχής της Καραϊβικής».

Οι ΗΠΑ δεν κρύβουν ότι θα ήθελαν να ανατρέψουν τον Μαδούρο από την ηγεσία της Βενεζουέλας και η ανησυχία ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε να εξαπολύσει στρατιωτικά πλήγματα στη χώρα της Λατινικής Αμερικής χωρίς να πάρει την άδεια του Κογκρέσο αυξάνεται.

Βοήθεια από Κίνα, Ρωσία και Ιράν

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας από την άλλη, αντιλαμβανόμενη τον κίνδυνο, φαίνεται να έχει ζητήσει βοήθεια από τη Μόσχα, το Πεκίνο και την Τεχεράνη προκειμένου να ενισχύσει τις στρατιωτικές της δυνατότητες μπροστά στο ενδεχόμενο επίθεσης.

Σύμφωνα με εσωτερικά έγγραφα της κυβέρνησης των ΗΠΑ που έλαβε η Washington Post το Καράκας ζήτησε αμυντικά ραντάρ, επισκευές αεροσκαφών και ενδεχομένως πυραύλους.

Ο Μαδούρο, σύμφωνα με τα έγγραφα, συνέταξε επίσης επιστολή προς τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ ζητώντας «διευρυμένη στρατιωτική συνεργασία» μεταξύ των δύο χωρών τους για να αντιμετωπίσουν «την κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Βενεζουέλας».

Στην επιστολή, ο Μαδούρο ζήτησε από την κινεζική κυβέρνηση να επιταχύνει την παραγωγή συστημάτων ανίχνευσης ραντάρ από κινεζικές εταιρείες, πιθανώς ώστε η Βενεζουέλα να μπορέσει να ενισχύσει τις δυνατότητές της.

Τα έγγραφα αναφέρουν ότι ο υπουργός Μεταφορών Ραμόν Σελεστίνο Βελάσκεθ συντόνισε πρόσφατα μια αποστολή στρατιωτικού εξοπλισμού και drones από το Ιράν, ενώ σχεδίαζε μια επίσκεψη στη χώρα. Είπε σε έναν Ιρανό αξιωματούχο ότι η Βενεζουέλα χρειαζόταν «εξοπλισμό παθητικής ανίχνευσης», «συσκευές GPS scrambler» και «σχεδόν σίγουρα drones με εμβέλεια 1.000 χλμ», αναφέρουν τα έγγραφα.

«Στην επιστολή, ο Μαδούρο τόνισε τη σοβαρότητα της αμερικανικής επιθετικότητας στην Καραϊβική, παρουσιάζοντας την στρατιωτική δράση των ΗΠΑ κατά της Βενεζουέλας ως δράση κατά της Κίνας λόγω της κοινής τους ιδεολογίας», σημειώνει ακόμα η WP.

Δεν είναι σαφές από τα έγγραφα πώς αντέδρασαν η Ρωσία, η Κίνα και το Ιράν.

Η χλιαρή στήριξη της Ρωσίας

Οι στρατηγικές σχέσεις Καράκας – Μόσχας είναι σε ισχύ για πάνω από 20 χρόνια και περιλαμβάνουν μία σειρά από τομείς. Η Βενεζουέλα εφοδιάζεται με ρωσικά πολεμικά αεροσκάφη ενώ αναπτυγμένοι είναι και οι οικονομικοί δεσμοί που περιλαμβάνουν εκμετάλλευση των ενεργειακών πόρων της Βενεζουέλας.

Επισήμως το Κρεμλίνο αρνήθηκε να σχολιάσει την επιστολή αλλά το υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε την Παρασκευή το βράδυ ότι η Μόσχα υποστηρίζει τη Βενεζουέλα «στην υπεράσπιση της εθνικής της κυριαρχίας» και είναι «έτοιμη να ανταποκριθεί κατάλληλα στα αιτήματα των εταίρων μας υπό το πρίσμα των αναδυόμενων απειλών».

Ωστόσο αναλυτές επισημαίνουν ότι η Ρωσία κρατάει πλέον αποστάσεις από τη Βενεζουέλα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

«Η αντιπαράθεση μεταξύ Ουάσιγκτον και Καράκας θα μπορούσε ακόμη και να προσφέρει στους Ρώσους κάποια απροσδόκητα οφέλη, καθώς αποσπά την αμερικανική προσοχή από την Ευρώπη», αναφέρει η WP.

Η Μόσχα επιδιώκει τα τελευταία χρόνια στενότερη συνεργασία με άλλους εταίρους της Λατινικής Αμερικής και έχει δείξει ελάχιστα σημάδια αύξησης της υποστήριξής της στη Βενεζουέλα λόγω της τρέχουσας κρίσης.

Το γεγονός επίσης ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η προσπάθεια εξομάλυνσης των σχέσεων ΗΠΑ – Ρωσίας, κάνει την Μόσχα ακόμα πιο επιφυλακτική στο πόσο θα ανεβάσει τους τόνους και πολύ περισσότερο στο πόσο αποφασισμένη είναι να στηρίξει με υλικούς όρους τη Βενεζουέλα, ιδίως όταν η αντίδρασή της ήταν χλιαρή στην περίπτωση του συμμαχικού Ιράν ή ακόμα και της Συρίας.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία σαφώς είναι προτεραιότητα για τη Ρωσία αυτή τη στιγμή με αμερικανούς αναλυτές να λένε στη WP ότι η μετακίνηση σημαντικών στρατιωτικών δυνάμεων των ΗΠΑ στην Καραϊβική «αποτελεί από ορισμένες απόψεις μία νίκη για τον Πούτιν» καθώς το «ανανεωμένο ενδιαφέρον των ΗΠΑ για το δυτικό ημισφαίριο διχάζει την προσοχή μας στην Ουκρανία»

Την Τετάρτη, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι η Μόσχα «σέβεται την κυριαρχία της Βενεζουέλας» και πιστεύει ότι το ζήτημα πρέπει να επιλυθεί σύμφωνα με το «διεθνές δίκαιο» – μία φράση που χρησιμοποιεί συχνά το Κρεμλίνο για να παρακάμψει ευαίσθητα γεωπολιτικά ζητήματα.